Súlyos hibák és a mágikus gondolkodás hiánya

reggel 4

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Az élet itthon


Fotó: stokkete - stock.adobe.com

Alig 24 órával az ügynökakták egy részének nyilvánosságra hozatala után már fény is derült egy súlyos tévedésre: reggelre kiderült, hogy Lezsák Sándor nem volt ügynök, informatikai hiba miatt került közéjük. A politikustól Magyar Péter elnézést kért, de nem meglepő módon a Fidesz teljesen beleállt a történtekbe, és sajtótájékoztatón jelentették be, hogy követelik Ruff, Tanács és Tarr lemondását, kirúgatnák a levéltár főigazgatóját, és mindenkit beperelnek.

Hamar kiderült, hogy mintegy 160 megfigyelt neve került fel tévedésből a nyitottaktak.hu-ra. Hogy ez mégis hogyan fordulhatott elő, arról interjúnkban megkérdeztük Szekér Nóra történészt, aki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában dolgozik, és írtunk arról is, hogy 36 év sunnyogás után a politika gyors eredményt akart, de az új adatbázisból épp az nem derül ki, ki mit csinált valójában.

Az aktákkal kapcsolatban írtunk arról, hogy volt valaki, aki a Kádár János fedőnevet kapta, és pszichoterapeutákkal is beszéltünk, hogy mit érdemes tenni, ha valaki közeli ismerősét fedezi fel a listákon. Szabó Andrea szociológus közben arra figyelmeztetett, hogy ha a bűnbakkereső narratíva rögzül a magyar társadalomban, annak nagyon negatív következményei lesznek.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Gazdasági podcastunkban az Otthon Start helyett induló Wekerle+ programmal foglalkoztunk: ki jár jobban, ki rosszabbul? Milyen szigorításokkal számoljunk? És milyen hatással lesz mindez a lakáspiacra? Ha már gazdaság, írtunk Varga Mihály parlamenti meghallgatásáról, és hír volt, hogy megerősítették másodfokon Matolcsy György letartóztatását, akinek amúgy Kozármisleny visszavonta a díszpolgári címét.

Ott voltunk emellett az Integritás Hatóság konferenciáján, ahol arról volt szó, milyen korrupcióellenes lépések történtek a kormányváltás óta és mi az, ami még hiányzik a tartós változáshoz. És hír volt még itthonról, hogy

  • lemondott Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora,
  • közel 150 millió forint közpénzből repült Szijjártó Péter Japánba és Azerbajdzsánba,
  • a kormány megvonná az MMA-tól a jogot, hogy beleszóljon a kulturális pénzek elosztásába,
  • Balog Zoltán nem folytatja püspökként,
  • és hogy a Médiatanács azt kéri az Országgyűléstől, hogy törölje a reklámadót a jövő évi adótörvényekből.

Interjú

Fotó: Bankó Gábor/444

Matisáné Szabó Márta országos hős lett, amiért úgy döntött, nem kézbesíti a Bors különszámát a választási kampány idején. Tettéért most díjat is kapott, de kicsoda a somogyaszalói nyugdíjas asszony?

Világ

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Írtunk csütörtökön arról, hogy a republikánusok megsemmisítő veresége az amerikai félidős választásokon a külpolitikában döntő változást ugyan nem hozhat, mégis lehet számítani arra, hogy egyes kulcsfontosságú ügyekben kompromisszumra kényszerítik az elnököt. Hír volt még, hogy már nem Amerikába tartanak a tankerek, amelyek a Trump–Putyin-alku után indultak oda, valamint hogy a Fehér Ház máris tagadni kényszerült, hogy Rubio és Hegseth távozhat a kormányból, és hogy Trump rendelettel akadályozná meg, hogy az utána következő elnökök átalakítsák az Ovális Irodát, amit ő már szétbarmolt. Valamint beszámoltunk arról is, hogy

Irodalom

Fotó: Fotó: Hegyi Zsolt / Illusztráció: Kiss Bence/444

Megjelent Bartis Attila önéletrajza, melyben életének első 16, Marosvásárhelyen töltött évét idézi fel. De persze nem csak azt. Podcastunkban fikció és az önéletírás különbségeiről, gyerekkori emlékekről, állambiztonsági jelentésekről és a nyugati világból kikopott mágikus gondolkodásról is beszélgettünk vele.

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