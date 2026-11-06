Súlyos hibák és a mágikus gondolkodás hiánya

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Alig 24 órával az ügynökakták egy részének nyilvánosságra hozatala után már fény is derült egy súlyos tévedésre: reggelre kiderült, hogy Lezsák Sándor nem volt ügynök, informatikai hiba miatt került közéjük. A politikustól Magyar Péter elnézést kért, de nem meglepő módon a Fidesz teljesen beleállt a történtekbe, és sajtótájékoztatón jelentették be, hogy követelik Ruff, Tanács és Tarr lemondását, kirúgatnák a levéltár főigazgatóját, és mindenkit beperelnek.
Hamar kiderült, hogy mintegy 160 megfigyelt neve került fel tévedésből a nyitottaktak.hu-ra. Hogy ez mégis hogyan fordulhatott elő, arról interjúnkban megkérdeztük Szekér Nóra történészt, aki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában dolgozik, és írtunk arról is, hogy 36 év sunnyogás után a politika gyors eredményt akart, de az új adatbázisból épp az nem derül ki, ki mit csinált valójában.
Az aktákkal kapcsolatban írtunk arról, hogy volt valaki, aki a Kádár János fedőnevet kapta, és pszichoterapeutákkal is beszéltünk, hogy mit érdemes tenni, ha valaki közeli ismerősét fedezi fel a listákon. Szabó Andrea szociológus közben arra figyelmeztetett, hogy ha a bűnbakkereső narratíva rögzül a magyar társadalomban, annak nagyon negatív következményei lesznek.
Gazdasági podcastunkban az Otthon Start helyett induló Wekerle+ programmal foglalkoztunk: ki jár jobban, ki rosszabbul? Milyen szigorításokkal számoljunk? És milyen hatással lesz mindez a lakáspiacra? Ha már gazdaság, írtunk Varga Mihály parlamenti meghallgatásáról, és hír volt, hogy megerősítették másodfokon Matolcsy György letartóztatását, akinek amúgy Kozármisleny visszavonta a díszpolgári címét.
Ott voltunk emellett az Integritás Hatóság konferenciáján, ahol arról volt szó, milyen korrupcióellenes lépések történtek a kormányváltás óta és mi az, ami még hiányzik a tartós változáshoz. És hír volt még itthonról, hogy
Matisáné Szabó Márta országos hős lett, amiért úgy döntött, nem kézbesíti a Bors különszámát a választási kampány idején. Tettéért most díjat is kapott, de kicsoda a somogyaszalói nyugdíjas asszony?
Írtunk csütörtökön arról, hogy a republikánusok megsemmisítő veresége az amerikai félidős választásokon a külpolitikában döntő változást ugyan nem hozhat, mégis lehet számítani arra, hogy egyes kulcsfontosságú ügyekben kompromisszumra kényszerítik az elnököt. Hír volt még, hogy már nem Amerikába tartanak a tankerek, amelyek a Trump–Putyin-alku után indultak oda, valamint hogy a Fehér Ház máris tagadni kényszerült, hogy Rubio és Hegseth távozhat a kormányból, és hogy Trump rendelettel akadályozná meg, hogy az utána következő elnökök átalakítsák az Ovális Irodát, amit ő már szétbarmolt. Valamint beszámoltunk arról is, hogy
Megjelent Bartis Attila önéletrajza, melyben életének első 16, Marosvásárhelyen töltött évét idézi fel. De persze nem csak azt. Podcastunkban fikció és az önéletírás különbségeiről, gyerekkori emlékekről, állambiztonsági jelentésekről és a nyugati világból kikopott mágikus gondolkodásról is beszélgettünk vele.
Sőt, engedélyt szerzett arra is, hogy gigantikus diadalívet építhessen Washingtonban.
Volt egy informátor, aki a beszervezésekor megkapta a magyar államszocializmus legbefolyásosabb politikusának nevét. Ezt azonban akkor még senki sem tudhatta.
Lezsák Sándor lánya a Fidesz és a KDNP frakcióvezetőinek oldalán jelentette be Magyar Péter bukását az apját érintő informatikai hiba miatt.
Megjelent Bartis Attila önéletrajza, melyben életének első 16, Marosvásárhelyen töltött évét idézi fel. De persze nem csak azt. Podcastünkben fikció és az önéletírás különbségeiről, gyerekkori emlékekről, állambiztonsági jelentésekről és a nyugati világból kikopott mágikus gondolkodásról is beszélgettünk vele.
Az a legrosszabb forgatókönyv, ami szerdán elkezdődött hazánkban.
A testület szerint a reklámadót már 2014-ben is elsősorban a médiapiac átalakítása érdekében vezették be, újbóli kivetése pedig veszélyeztetné a hazai médiavállalkozások működését.
Két nappal ezelőtt is előfordult több bombariadó, akkor nem találtak semmi gyanúsat.
Kormányzati szereplők, civil szervezetek és újságírók beszéltek arról, milyen korrupcióellenes lépések történtek a kormányváltás óta és mi az, ami még hiányzik a tartós változáshoz.
Bizonytalan az orosz üzemanyag-szállítmányok helyzete.
A 2021-es útról szóló információkat két év pereskedés után szerezte meg az Átlátszó.
Mert tévesen bekerült a neve a hálózati személyek nyilvántartásába.
Egy név az ügynökaktában, és semmi sem lesz már ugyanolyan a családban. Mit kezdjünk, ha beindul az acsarkodás, mit kezdjünk a döbbenettel, a szégyennel és a haraggal? Pszichoterapeuták segítenek eligazodni.
Az elnök tavalyig részvényese volt a bankot tulajdonló vállalatnak. A pénzintézet többek között nyugdíjakat is kezelt.
Az egyik legismertebb magyar ügynök nincs rajta, mások tévedésből kerültek fel a nyitott akták adatbázisába. A politika gyors eredményt akart, de az új adatbázisból épp az nem derül ki, ki mit csinált valójában.
Matisáné Szabó Márta országos hős lett, amiért úgy döntött, nem kézbesíti a Bors különszámát a választási kampány idején. Tettéért most díjat is kapott, de kicsoda a somogyaszalói nyugdíjas asszony?
A Telex szerint megrendült a bizalom a rektor és az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma között.
Az 51 éves férfit a tárgyaláson könyörtelen, kiszámított és manipulatív szexuális ragadozóként írták le. Az ítéletet hétfőn fogják kihirdetni.
A Fővárosi Törvényszék szerint fennáll annak a veszélye, hogy Matolcsyék lelépnek. Példaként hozták fel a volt jegybankelnök fiát, aki ellen nemzetközi elfogatóparancsot kellett kiadni.
A republikánusok megsemmisítő veresége a félidős választásokon a külpolitikában döntő változást ugyan nem hozhat, mégis lehet számítani arra, hogy egyes kulcsfontosságú ügyekben kompromisszumra kényszerítik az elnököt.
Ez volt az a módosítás, ami miatt a jegybanki nyereség elveszthette közpénz jellegét és az alapítványokba vándorolhatott.
Ki jár jobban, ki rosszabbul? Milyen szigorításokkal számoljunk? Milyen hatással lesz mindez a lakáspiacra? És az építőiparra? És még megannyi kínzó kérdés.
A levéltár bocsánatot kér.
Nem indult újra a püspökválasztáson a volt miniszter, akit a kegyelmi ügyben játszott szerepe miatt egyházon belül is sokan bíráltak.
Mindezek ellenére kettejük közül a hadügyminiszter jövője lehet bizonytalanabb, hiszen a szavazók megbüntették a republikánusokat az iráni háború miatt (is). Egy leköszönő republikánus kongresszusi képviselő már a jövő héten kezdeményezné Hegseth alkotmányos felelősségre vonását.
Erről már pár nappal Matolcsy letartóztatása után döntött a képviselő testület.
Mit jelent, hogy valakit hazafias alapon szerveztek be és, hogy találták ki ügynökök sokszor fura fedőneveit? Többek között erről beszélgettünk Szekér Nóra történésszel, aki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában dolgozik.
A főigazgató az adatvédelmi sérelemért elnézést kér Lezsák Sándortól.
A Tarr Zoltán vezette minisztérium szerint a változtatással visszaállítanák az NKA 2016 előtti működési rendjét.