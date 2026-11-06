Súlyos hibák és a mágikus gondolkodás hiánya

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Az élet itthon



Fotó: stokkete - stock.adobe.com

Alig 24 órával az ügynökakták egy részének nyilvánosságra hozatala után már fény is derült egy súlyos tévedésre: reggelre kiderült, hogy Lezsák Sándor nem volt ügynök, informatikai hiba miatt került közéjük. A politikustól Magyar Péter elnézést kért, de nem meglepő módon a Fidesz teljesen beleállt a történtekbe, és sajtótájékoztatón jelentették be, hogy követelik Ruff, Tanács és Tarr lemondását, kirúgatnák a levéltár főigazgatóját, és mindenkit beperelnek.

Hamar kiderült, hogy mintegy 160 megfigyelt neve került fel tévedésből a nyitottaktak.hu-ra. Hogy ez mégis hogyan fordulhatott elő, arról interjúnkban megkérdeztük Szekér Nóra történészt, aki az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában dolgozik, és írtunk arról is, hogy 36 év sunnyogás után a politika gyors eredményt akart, de az új adatbázisból épp az nem derül ki, ki mit csinált valójában.

Az aktákkal kapcsolatban írtunk arról, hogy volt valaki, aki a Kádár János fedőnevet kapta, és pszichoterapeutákkal is beszéltünk, hogy mit érdemes tenni, ha valaki közeli ismerősét fedezi fel a listákon. Szabó Andrea szociológus közben arra figyelmeztetett, hogy ha a bűnbakkereső narratíva rögzül a magyar társadalomban, annak nagyon negatív következményei lesznek.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Gazdasági podcastunkban az Otthon Start helyett induló Wekerle+ programmal foglalkoztunk: ki jár jobban, ki rosszabbul? Milyen szigorításokkal számoljunk? És milyen hatással lesz mindez a lakáspiacra? Ha már gazdaság, írtunk Varga Mihály parlamenti meghallgatásáról, és hír volt, hogy megerősítették másodfokon Matolcsy György letartóztatását, akinek amúgy Kozármisleny visszavonta a díszpolgári címét.

Ott voltunk emellett az Integritás Hatóság konferenciáján, ahol arról volt szó, milyen korrupcióellenes lépések történtek a kormányváltás óta és mi az, ami még hiányzik a tartós változáshoz. És hír volt még itthonról, hogy

lemondott Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora,

közel 150 millió forint közpénzből repült Szijjártó Péter Japánba és Azerbajdzsánba,

a kormány megvonná az MMA-tól a jogot, hogy beleszóljon a kulturális pénzek elosztásába,

Balog Zoltán nem folytatja püspökként,

és hogy a Médiatanács azt kéri az Országgyűléstől, hogy törölje a reklámadót a jövő évi adótörvényekből.

Interjú

Fotó: Bankó Gábor/444

Matisáné Szabó Márta országos hős lett, amiért úgy döntött, nem kézbesíti a Bors különszámát a választási kampány idején. Tettéért most díjat is kapott, de kicsoda a somogyaszalói nyugdíjas asszony?

Világ

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Írtunk csütörtökön arról, hogy a republikánusok megsemmisítő veresége az amerikai félidős választásokon a külpolitikában döntő változást ugyan nem hozhat, mégis lehet számítani arra, hogy egyes kulcsfontosságú ügyekben kompromisszumra kényszerítik az elnököt. Hír volt még, hogy már nem Amerikába tartanak a tankerek, amelyek a Trump–Putyin-alku után indultak oda, valamint hogy a Fehér Ház máris tagadni kényszerült, hogy Rubio és Hegseth távozhat a kormányból, és hogy Trump rendelettel akadályozná meg, hogy az utána következő elnökök átalakítsák az Ovális Irodát, amit ő már szétbarmolt. Valamint beszámoltunk arról is, hogy

tucatnyi európai repülőjáratot kellett eltéríteni bombafenyegetések miatt,

bocsánatot kért, majd lemondott Paraguay elnöke az OTP által is finanszírozott Ueno bank összeomlása után

és hogy bűnösnek találták Russell Brandet nemi erőszak és szexuális zaklatás vádjában.

Irodalom

Fotó: Fotó: Hegyi Zsolt / Illusztráció: Kiss Bence/444

Megjelent Bartis Attila önéletrajza, melyben életének első 16, Marosvásárhelyen töltött évét idézi fel. De persze nem csak azt. Podcastunkban fikció és az önéletírás különbségeiről, gyerekkori emlékekről, állambiztonsági jelentésekről és a nyugati világból kikopott mágikus gondolkodásról is beszélgettünk vele.