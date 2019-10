A leghangosabb botrányok főszereplői mind győztek a választáson

„Szexvideók, maszkos alakok, kamujelöltek, uszító hívások, zaklatási vádak és ingyen krumpli. Egyáltalán nem biztos, hogy ezek a választási fegyverek nem visszafelé sülnek el” - ez állt a kampány sötét oldaláról szóló összefoglalónkban, amely azzal zárult: „Vasárnap az is kiderül, mennyire hatásosak a mocskos eszközök. Ezen múlhat, mennyire válnak a jövőben a mindennapjaink részévé.”

Nagy és örök tanulságok kinyilatkoztatása nélkül annyi biztosan mondható:

a legnagyobb, legcsúnyább botrányok hősei mind győztek.

Nem akarom összemosni ezeket az ügyeket: nagyon más a háttere például a kispesti, a Borkai- és a Wittinghoff-videónak, illetve egészen különböző súlyú hibákra vetnek fényt. Az alábbiak csak azért kerülnek egymás mellé, mert ezek a szex- és drogvideók, titkos hangfelvételek és zaklatási vádak voltak talán a leglátványosabb részei a kampánynak, miközben a kirobbantásuk sokszor a törvénytelenség gyanúját is felvetette.

Budapest, hangfelvétel

A főpolgármester-választási kampány egyik nagy fordulata volt, amikor nyilvánosságra került egy hangfelvétel Karácsony Gergelyről, amelyen a vele szövetségben induló politikusokról is mond kemény dolgokat. A 444 rákérdezett, ki szivárogtatott, Karácsony válasza: „Azt tudom, kinek áll érdekében. A Fidesznek és Tarlósnak.” Szabó Tímea később azt mondta, a Párbeszéd elnökségi ülésein készültek a hangfelvételek, amelyeket „összevágtak, manipuláltak”. Karácsony feljelentést tett.

Az eredmény ismert: Karácsony az ellenzék legnagyobb sikerét aratta 2010 óta.

Kispest, drogvideó

Lackner Csaba szocialista önkormányzati képviselőről egy héttel a választás előtt a HírTV tett közzé videófelvételt, amelyen fehér porral teli zacskót lobogtat. A Magyar Nemzet a kampány utolsó hetében naponta lehozott hangfelvételeket, amelyeket Lackner manipuláltnak nevezett, a lap szerint viszont bizonyítják a kispesti ellenzék korruptságát, amiért a polgármesternek és természetesen Karácsony Gergelynek kell felelősséget vállalnia.

A XIX. kerület szocialista vezetője, Gajda Péter egyrészt feljelentést tett, másrészt azt mondta, nem ismeri fel régi bizalmasát a videón, sőt el sem tudja érni napok óta. De ha tényleg kokainozott, akkor le kell mondania.

Vasárnap aztán kiderült, hogy

nem csak a kerületet 2006-tól vezető Gajda, hanem maga Lackner Csaba is győzött.

Utóbbi annak ellenére nyerte a választókerületét, hogy ott jobbikos és LMP-s jelölt is indult. Igaz, öt éve még fölényesebben hozta a kötelezőt.

Újbuda, szexuális zaklatási vád

A kormánymédia László Imre DK-s parlamenti képviselőről, a XI. kerület ellenzéki polgármesterjelöltjéről közölt szexuális visszaélési vádakat a kampány kellős közepén. A korábbi kórházigazgatót a cikkekben egy névtelen orvosnő gyanúsítja zaklatással. Miután a médiahatósághoz fordult és feljelentést tett a TV2 ellen,



László Imre megszerezte az ellenzéknek az addig fideszes XI. kerületet.

Budaörs, szexvideó

A várost 1991 óta vezető Wittinghoff Tamás szavazói szeptember végén egy szórólapot találtak a postaládájukban, rajta egy linkkel a videóra, amelyen a polgármester és egy ismeretlen nő látható szex közben. Wittinghoff szerint korábban megzsarolták a felvétellel, ami miatt feljelentést tett. A Fidesz-KDNP helyi jelöltje tagadta, hogy közük lenne a szórólapokhoz, de ez sem segített rajtuk:

Wittinghoff még saját korábbi eredményét is felülmúlva, 72 százalékkal győzött.

Budaörs mind a 10 választókörzetében a polgármester egyesületének képviselő-jelöltjei nyertek, a kormánypártiak csak a kompenzációs listának köszönhetően kerültek be kisebbségnek a testületbe.

Győr, szexvideó

Azt semmiképp nem lehet állítani, hogy a Borkai-ügynek ne lett volna hatása. A számok is azt mutatják, hogy hamis a fideszes pártlap magyarázata, miszerint Borkai tehet minden kudarcról még a fővárosban is, de ez a kormánypártoknak roppant kellemetlen erkölcsi és korrupciós botrány meghatározta a választási hajrát. Nem véletlenül kelt ki Borkai ellen látványosan Tarlós István is, és nem véletlenül kell távoznia a pártból.

Győr polgármestere azonban így is nyert, igaz, nagyon szoros versenyben, másfél százalékkal, párszáz szavazattal.

Öt éve még 61 százalékot kapott, most 44-et, és csak annak köszönhette a győzelmet, hogy volt két civil jelölt, többek között egy korábbi jobbikos, illetve hogy a botrány kirobbanása után a helyi Jobbik - a pártközponttal dacolva - visszaléptette mind a négy képviselő-jelöltjét.

Eger, hangfelvétel

A Fidesz egri alelnökéről, Oroján Sándorról került ki hangfelvétel, amelyben tökéletes leírását adja a NER-nek, olyan mondatokkal, mint hogy „Mindenkinek helye van ebben a rendszerben, de politikailag minket támadni nem szabad, mert abban a pillanatban ellenséggé válik.” Egert nem kis meglepetésre, 13 év után elvesztette a Fidesz, de

Oroján ennek ellenére megnyerte a választókerületét, szinte darabra ugyanannyi szavazattal, mint a korábbi fideszes jelölt.

Ebben az egri körzetben amúgy nem csak a lokálpatrióták, hanem a Mi Hazánk is több szavazatot szerzett, mint amennyi a különbség volt a kormánypárti és a második helyen végzett ellenzéki jelölt között.

Tiszafüred, hangfelvétel

Szintén az Egri Ügyek közölt egy másik tavalyi hangfelvételt, ahol - állításuk szerint - Orojánnal diskurálva Ujvári Imre tiszafüredi polgármester mesél arról, hogyan próbálta meg átállítani Spisák György korábbi jegyzőt pályázati pénzek ígéretével. Spisák azonban elindult a polgármesteri székért, az ügyben pedig feljelentést tett. De sem ez, sem korábbi botrányok nem akadályozták meg, hogy

Ujvári Imre az öt évvel ezelőttinél nagyobb arányban, magabiztosan győzzön.

És még

A fenti esetek majdnem mindegyikében feljelentés született, mert legalább az egyik fél törvénytelenséget gyanított. De voltak még ilyenek: Kaposváron az ellenzéki jelölt tett feljelentést, miután sikerült lefotózni a Kubatov-listát, aztán Szita Károly kormánypárti polgármester megint tarolt vasárnap.

Szintén jogsértőnek gondolta Pikó András stábja, amikor a Magyar Nemzet cikkének megjelenése után azonnal házkutatást tartottak náluk, hogy aztán a rendőrségi eljárást megszüntessék bűncselekmény hiányában. Pikó egy különösen mocskos kampány végén aratott meglepetés-győzelmet.