A közmédia még az eszkalálódó járvány alatt is azon van, hogy a Fidesznek nem kedves újságokat hiteltelenítse

Az Egyesült Államok „operatív törzsének” tegnapi sajtótájékoztatóján Donald Trump amerikai elnök olyasmit mondott, amit eddigi elnöksége alatt talán még soha: megdicsérte az amerikai médiát. Az egészet. Az eseményről tudósító, Trumppal szemben meglehetősen kritikus lapok a Voxtól a Politicóig pedig megjegyezték, hogy úgy tűnik, az elnök végre megértette a helyzet komolyságát, a sajtótájékoztatóra felvonultatott szakértői stáb pedig kompetens és felkészült.

Trump és a világ több más, nem kevésbé megosztó, harcos, konfliktuskereső vezetője, a küszködő demokráciák első embereitől magabiztos diktátorokig sorra ébrednek rá, hogy az eddig sikeres politikai és kommunikációs stílusuk a világjárvány idején semmit sem ér. Egy ideig be lehet még vetni a szokásos trükköket, dezinformálni, tagadni, mismásolni, de aztán világossá válik, hogy olyasmivel állnak szemben, ami ellen a kommunikációs trükközés teljesen eredménytelen. Éppenhogy kárt okoz. A hiteles és pontos információk most emberéletek menthetnek. És azok a vezetők, akik erre rájöttek, váltanak.

Magyarországon, úgy tűnik, kell még egy kis idő.

Az Európai Unió összes országban – de jellemzően azon kívül is, például Albániában – területre lebontva frissítik az adatokat a koronavírusos esetekről, csak itthon nem nem árulják el az állami szervek, hogy melyik településeken éltek vagy milyen idősek a betegek. (Végül Gyálon és Monoron is a polgármester jelentette be, hogy ott is megjelent a vírus.) Az operatív törzs sajtótájékoztatóján annyit mondanak erről, tiszteletben tartják a betegek személyiségi jogait, és azt állítják, az a lényeg, hogy ők tudják, kikről van szó, nem riogatni szeretnének, hanem megelőzni szeretnék a járványt.

Pedig ehhez aztán semmi köze a személyiségi jognak, senki sem a személyes adatokra kíváncsi, hanem arra, pontosan mely területeken jelent meg a járvány. Ez ugyanis életbevágóan fontos információ. A kormányzati oldalon például azt írják: „Ha az új koronavírus okozta megbetegedés tüneteit tapasztalja és találkozott olyasvalakivel, akitől elkaphatta a fertőzést, minél hamarabb kérjen telefonos segítséget!” Ehhez pedig hasznos lenne tudni, hogy az ember környezetében lehetett-e koronavírus-fertőzött. A fertőzöttek életkora pedig azért lenne fontos, hogy ne legyen az embereknek az a hamis illúziója, hogy a gyerekek immúnisak, és csak az idősekre veszélyes a járvány.

A kormányzat járványügyi csúcsszerve naponta egy sajtótájékoztatót tart, maximum 30-50 percben, az újságíróknak fejenként egy kérdést engedélyezve, és a kérdésekre többnyire egy rendőrtiszt, legfeljebb az országos tisztifőorvos válaszol, ha egyáltalán képes vagy hajlandó rá. A hatóságok írásban sem igazán válaszolnak a kérdésekre, és a koronavirus.gov.hu-n is kevés információ van, naponta egyszer-kétszer frissül az oldal.

Már abból is látszik, hogy fontos a hatalomtól független, hiteles sajtó szerepe, hogy több esetben még a hatóságok is a médiából értesültek egyes fertőző betegek mozgásáról, merre jártak és kikkel találkozhattak. Amikor a vasárnapi sajtótájékoztatón egy konkrét eljárásrendről, a tesztelési protokollról kérdeztük, az Orbán Viktor által felállított kommunikációs akciócsoport vezetője, Kovács Zoltán válasz helyett arról beszélt, hogy „a 444-nek és néhány társának nem kell okosabbnak lennie a járványügyi szakembereknél”. Kovács mindennapi rutinja szerint járt el, valószínűleg meg sem hallotta a kérdést, válaszolni pedig végképp nem próbált rá, azonnal a kérdést minősítette, bekészített kommunikációs paneljainak egyikét előrántva azonnal támadásba ment át. Követte azt a logikát, amit tíz éve nagyon sikeresen erőltet rá a magyar társadalomra a kormány: minden kommunikáció hatalmi aktus, politikai csata, amiben van győztes és vesztes, domináns és alárendelt, és minden ilyen ütközetet meg kell nyerni.

Minden fideszes politikus napi tapasztalata, hogy az ő világuk így és csakis így működik. És az ország is így működik már. A fele biztosan. Ez a kommunikációs hadviselés ahhoz éppen elég hatékony, hogy időről időre meggyőzzön kb. 2 millió embert. Baj akkor van, amikor kivételesen nem valami kormány által gerjesztett álválságot, hanem valódit kell megoldani, és amikor nem egy majdani választási győzelem érdekében kellene kialakítani kommunikációs stratégiát, hanem annak érdekében, hogy minél több ember élete megmenthető legyen néhány hét, nap, vagy néhány óra múlva. És ilyenkor nem elég, ha a rajongókat meggyőzi néhány bevált kioktató lózung. Ilyenkor életek múlhatnak azon, hogy az ország megbízik-e az államban, és az állami vezetőktől érkező információkban. És persze azon is, hogy a vezetők valós információkat közölnek-e, illetve ők maguk felismerik-e a valós információt.

Hiába állítja Kovács, hogy a kormány megteremtette az egyértelmű, hiteles és megbízható információáramlás alapjait, ez láthatóan nem igaz.

„Nem lehet folytatni ugyanazt a kommunikációt, amit a kormány már évek óta folytat azok ellen, akik fel merik emelni a hangjukat. Ott volt már a tanárok, diákok, civil szervezetek, stb. mögött is Soros vagy Brüsszel, vagy ők együtt. Kovács a kormány nevében nem intézheti el a járvány gyors terjedése ellen azonnali és radikális intézkedéseket, és hangsúlyosan az egészségügyi dolgozók számára megfelelő védőfelszerelést követelő Magyar Orvosi Kamara javaslatcsomagját azzal, hogy ő emögött politikai szándékot lát. Mert szemben a migránsokkal, a vírus valóban itt van Magyarországon” – írtuk Kovács sajtótájékoztatója után. Azóta egyébként nem állt a sajtó elé az államtitkár. Az orvosi kamara politikai akciónak minősített javaslataira másnap pedig Orbán Viktor kormányfő a Parlamentben támogatóan reagált, azt mondta, befogadják, és amikor aktuálissá válik, bevezetik a javaslatokat.

A jelek szerint nemcsak Kovács Zoltán nem értelmezte helyesen a helyzetet, de a központilag vezérelt közszolgálati média és kormánypárti médiabirodalom sem képes váltani és még mindig, egy történelmi léptékű világjárvány berobbanása idején is csak azt teszi, ami eddig a dolga volt, amire létrehozták: médiaháborúzik, hitelteleníteni próbálja a hatalom számára kényelmetlenséget okozó újságokat és újságírókat, miközben éppen azokból tájékozódik a fél ország. Például azért, mert elegendő és hiteles információt más csatornából nem is kap. A TV2 Tények pénteken annak szentelt riportot, hogy a szokásos fideszes szakértőkkel bebizonyítsa, mennyire káros, katasztrofális az „ellenzék ötlete”, vagyis az iskolák bezárása. Mire a riport adásba került, már el is rendelte a kormány.

Pénteken, szombaton, majd hétfőn a közmédia már bűncselekménnyel, rémhírterjesztéssel vádolta az Indexet, az egyik vád az volt velük szemben, hogy Donald Trump is rajta volt egy rajzon, amivel a koronavírus-fertőzött politikusokról írt cikküket illusztrálták.

A HVG-t pedig amiatt vádolták álhírterjesztéssel, hogy beszámoltak Áder János beszédéről, és a címben nem szó szerint, hanem csak tartalmilag idézték. Ez sem rémhír, ráadásul valójában egyáltalán nem is fontos.

Azt is belevették a riportba – bár teljesen máshogy tálalva –, amikor a 444 egy sajtótájékoztatón feltette azt a kérdést Kovács Zoltánnak, hogy egységes-e a protokoll, azaz ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e Pintér Sándor belügyminiszterre, mint azokra az egészségügyi dolgozókra, akik vélhetően koronavírusos beteggel érintkeztek. (Válasz helyett kioktatást kaptunk.)

Vasárnap pedig Fábián Barna és megint a szakértőként bemutatott, fideszes Deák Dániel beszélte meg a köztévén, hogy egész Európában nem tudnak olyan országról, ahol ebben a nehéz helyzetben az ellenzék a saját kormányát támadja, és az ellenzéki szimpatizánsok, akik olyan üzeneteket hallanak azoktól a politikusoktól, akikre ők felnéznek, vagy követik az üzeneteiket, hogy az egészségügy nincs felkészülve a járványra (mint ahogy egyébként egyik országé sincs), „azok mondjuk nem mennek el akkor a kórházba, terjesztik a vírust”.

A közmédiában a híradón kívül pedig jelenleg egyébként olyan adások futnak, mint a Világ című külpolitikai műsor, amiből itt látható egy részlet: