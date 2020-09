Fura mozgások és az elképzelhető legnagyobb hír

Feliratkozás a Járvány hírlevélre A 444 járványügyi hírlevele minden hétköznap. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az elképzelhető legnagyobb hír

2020-nak már a harmadik napján ott tartottunk, hogy kitörhet a harmadik világháború. Azóta is történt egy és más, gondolom nem csak velem jöttek szembe olyan mérsékelten vicces poénok az utóbbi hónapokban, hogy már tényleg csak az hiányzik, hogy megérkezzenek a földönkívüliek. Nos, hát az a helyzet, hogy...

Hétfő délután amerikai és brit kutatók szenzációs bejelentést tettek: földi teleszkópok segítségével viszonylag nagy mennyiségű foszfint, azaz szervetlen foszformolekulát azonosítottak a Vénusz légkörében. A foszfint a csillagászok potenciális életre utaló kémiai jelként tartják számon. Ahogy a Qubit szakértő szerzője fogalmaz „a bejelentésre nem a földön kívüli élet felfedezéseként kell tekinteni, hanem mint egy nagyon hosszú tudományos folyamat kezdetére, amelynek a végén talán csak egy izgalmas kémiai vagy geokémiai folyamat felfedezése áll.” Talán. De hát 2020 van.

Három fájdalmas idézet

Lukasenka és Putyin hétfőn Szocsiban Fotó: HANDOUT/AFP

„Soha nem hoztam olyan döntést, amely korrupt szándékokkal lett volna kikövezve.” – Szijjártó Péter, aki újból megpróbálta elmagyarázni, miért nem probléma miniszterként az ország egyik leggazdagabb emberének jachtján nyaralni.

„Azt gondolom, hogy Attilának is nagyon szomorú és kellemetlen lesz az eszmélés, hogy mennyi kárt okozott. Hogy megosztotta a színésztársadalmat. ... ott volt a Kaposvári Egyetem, egy lehetőség volt, hogy kiderüljön, az ott tanuló diákok 15-ször képzettebbek, minden színház kapkod értük.” – Mucsi Zoltán hétfő este az ATV-n Vidnyánszky Attiláról.

„Egyszer megkérdeztem Orbán Viktor barátomat, hogy zajlik az együttműködés más országokkal, főleg az EU-ban.” – Aljakszandr Lukasenka belarusz diktátor, aki az augusztusban elcsalt választás óta először utazott külföldre, hogy Vlagyimir Putyinnal találkozhasson. Az orosz elnök 1,5 milliárd dolláros kölcsönt ajánlott fel Belarusznak ugyanazon a napon, amikor a visegrádi országok egyfajta fehérorosz Marshall-tervet javasoltak, azzal a feltétellel, hogy előbb új, szabad és tisztességes elnökválasztást rendezzenek Fehéroroszországban.

Két nagy sztori

Tegnap két olyan nagyobb anyagunk is volt a 444-en, aminek elolvasását nyomatékosan ajánlanám mindenkinek, annyira fontos dolgokat mesélnek el Magyarországról.

Az egyiket Fődi Kitti írta, akinek egy most 60 éves egykori élsportoló, Zarnóczay Klára mesélte el, hogyan zaklatta szexuálisan az edzője a hetvenes években. Talán az benne a legerősebb mondat: „Már testi kapcsolat volt köztünk, de közben meg csókolommal meg jó napottal kellett köszönnöm neki még akkor is, amikor csak kettesben találkoztunk.”

A másikat pedig Haszán Zoltán írta, aki most már hónapok óta dolgozik azon, hogy egyszer talán megtudhassuk, mi a jó égnek vettünk ennyi lélegeztetőgépet ilyen sok pénzért. Most azt derítette ki hogy a 300 milliárd forintért vett gépek jó része még meg sem érkezett Magyarországra.

Egy nagy szám

10 421.

Ma ennyien várnak Magyarországon szürkehályog-műtétre. Júniusban ez a szám mindössze 259 volt. Nagyon úgy tűnik, hogy a járvány tavaszi fázisa óta felhalmozott hatalmas lemaradást nem tudta ledolgozni a magyar egészségügyi rendszre, és így megnőtt a különféle műtétekre várók

Rossz idők

Oregoni férfi leégett otthona romjai közt Fotó: ROBYN BECK/AFP

A koronavírus árnyékában a klímaváltozás messze nem kap akkora figyelmet, mint 2019-ben. Pedig a helyzet egyáltalán nem javult, csak elkezdtünk megszokni. Plankó Gergő nagy cikkben mutatta meg, hogy a klímaválság nem olyan, mint az influenszerek: attól még, hogy épp nem lájkolják, nem vonult vissza. A helyzet most különösen Amerika nyugati partvidékén súlyos, ahol a pusztítást úgy kell elképzelni, mintha leégett volna Magyarország közepe Budapesttől Kecskemétig, a Balatontól Gyöngyösig. Trump professzor szerint viszont nincs min aggódni: hamarosan hűvösebb lesz.

Valahanyadik hullám

Amitől felrobbant a fejem

Járda, bicikliút, gyalogosfolyósó, bódé

Neuberger Eszter írta meg részletesen, de én lettem a szerkesztőségben a legidegesebb attól, hogy a járdára viszik a kerékpársávot a Nagykörút több pontján, hogy az autósok két sávja feltétlenül megmaradjon. Amióta betiltották a dohányzást a szórakozóhelyeken, nem volt döntés, ami annyit emelt volna az életminőségemen, és annyival kényelmesebben élhető várossá tette volna Budapestet, mint ezek a bringasávok. Erre tessék, miután tettünk három lépést előre, muszáj egyet hátra is. Ahogy Taylor Swift énekelte: This Is Why We Can’t Have Nice Things.



Valami fura mozgás

A Magyar Közlönyben ritkán találni olyan meglepetést, mint a hétfőiben:

A nemzetbiztonsági szolgálatok közt is kiemelten fontos Alkotmányvédelmi Hivatal minden nyilvános előjel nélküli lefejezése egészen rendkívüli lépés. Remélem minél hamarabb meg tudjuk írni, hogy miért kellett távoznia Kiss Zoltánnak.

Azt is érdemes lesz figyelni, hogy miként alakul Christoph Metzelder ügye. A Real Madrid és a német válogatott egykori hátvédje bevallotta az őt gyanúsító hatóságoknak, hogy pedofil tartalmakat birtokolt.

Egy cikk, amit nem mi írtunk

How Big Oil Misled The Public Into Believing Plastic Would Be Recycled – Az amerikai közrádió több hónapos munkával kinyomozta, hogy hitették el a nagy olajcégek a közvéleménnyel, hogy a műanyagszemetet igenis reciklálni fogják.