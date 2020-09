Kupanap és a kimondhatatlan

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Kellemes péntek reggelt! Ma esni fog, holnap pedig már csak 16 foknál nem lesz melegebb.

A 444 napindító hírlevelére itt tudsz feliratkozni.

Kupanap

Tegnap este a Puskás Arénában emberkísérletet tartottak, és nálunk Haszán Zoltán vállalta fel a kísérleti nyúl szerepét. A Sevilla-Bayern München Szuperkupán a pályán látottakat kifejezetten élvezte, szerinte két olyan színtű csapat játszott, amilyen magyar pályán az elmúlt évtizedekben egyszerre biztosan nem. De nem ezért delegáltuk, hanem hogy megfigyelje, mi történik körülötte, és lehetőleg koronavírus-fertőzés nélkül ússza meg a dolgot.

Zoli bemelegítésnek megírta, hogy a Szuperkupánál valójában minden egyes NB1-es meccs nagyobb veszélyt jelent pandémiailag, hiszen ezeken minden szabályra és józan észre fittyet hányva ordítanak egymás nyakába a nézők, és hipotézise igaznak bizonyult. A stadion közvetlen környékén és bent is szinte mindenkin maszk volt, és minden potenciális vírushordozóra jutott egy biztonsági őr. Még a büfék és a vécék előtt is volt szakember fertőtlenítővel, és tényleg ügyeltek arra, hogy nagyon szellősek legyenek a lelátók. Hogy mennyire volt sikeres a kísérlet, azt talán néhány hét múlva tudjuk meg a járvány aktuális számaiból.

Volt egyébként tegnap egy valódi magyar focisiker is, a Fehérvár tizenegyesekkel győzött a francia Reims ellen az Európa-liga selejtezőjében. Ha valaki azon gondolkodna, hogy mikor búcsúztatott utoljára európai kupasorozatban magyar csapat top 5 ligás ellenfelet, annak mondom, hogy éppen tíz éve, amikor Pintér Attila Győrje szintén tizenegyesekkel verte a szintén francia Montpellier-t. Azt viszont nem tudom, mikor húzott valaki akkorát, mint az észak-macedóniai albánok kedvenc csapata, a Shkendija, akik tegnap este megpróbáltak kisebb kapukkal kiállni a Tottenham ellen, de Mourinho résen volt.

Nekünk ne kvótázzanak

Mi lehet annál kevésbé meglepő, hogy Orbán Viktor nemet mond egy nagy nehezen összekalapált EU-s megállapodásra? Legfeljebb csak az, hogy Orbán Viktor a V4-ekkel együtt mond nemet. Csütörtökön az utóbbi történt, amikor a négy ország miniszterelnökei közölték, hogy számukra elfogadhatatlan az Európai Bizottság által egy nappal korábban bejelentett tervezet, amely a 2015 óta fennálló menekültügyi patthelyzetet oldotta volna fel azzal, hogy a kötelező befogadási kvóták mellé bevonta volna a deportálás kvóta intézményét.

Orbán a javaslatra reagálva közölte, hogy az EU ne kezelje, hanem megállítsa a migrációt, és szerinte a mostani csomag is csak menedzsel, ahelyett hogy tiltana. A miniszterelnök szerint csak az jelentené az áttörést, ha az EU senkit sem engedne a területére belépni megfelelő papírok nélkül, úgyhogy a magyar kormány szerint az EU-n kívül kellene menekülttáborokat építeni. Ez nagyjából a híres-hírhedt ausztrál modell, amely a menekülteket reménytelen csendes-óceáni szigetek börtöntáboraiba deportálja, ahol a hazai közvélemény nem látja a szenvedésüket. A törökök persze már egy ideje elvégzik ezt a piszkos munkát az EU megbízásából a menekülttáborokban tartott milliónyí szírrel, amire hivatkozva Erdogan elnök rendszeresen zsarolni tudja Európát. A magyar javaslat is erre mutat: valami sötét alakot tömni pénzzel, majd minden kihágását elnézni, csak ne kelljen szenvedő embereket a küszöbünkön belül látni.

Covid-20

Csütörtökön elérhetetlenné váltak a legnagyobb magyar vírusszkeptikus Facebook-oldalak, Lenkei, Gődény és a többi „doktor” ezzel nehezebben fog tudni szólni az üzenetükre fogékonyakhoz. Majd meglátjuk, hogy ez csak fokozza a káoszt, vagy elhozza a józan ész diadalát. Azt viszont már biztosan tudjuk, hogy:

A magyar helyzet miatt mindenesetre egyre többen aggódnak. Az európai járványközpont szerint hét tagállamban köztük Magyarországon is van ok aggodalomra. A németek pedig Budapest mellett már Győr-Moson-Sopron megyét is rizikósnak nyilvánították. Persze nem csak nálunk rossz a helyzet: Franciaországban, Bulgáriában és Argentínában is rekordok dőlnek. De hogy legyen egy jó hír is, úgy tűnik, hogy a koronavírus-intézkedések miatt Dél-Afrikában idén teljesen elmaradt az influenzaszezon. A legvalószínűbb magyarázat, hogy a koronavírus ellen életbe léptetett szigorú intézkedések hatnak az influenza terjedésére.

$$444$$$

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Tegnap és ma rendezik a Magyar Közgazdasági Társaság éves vándorgyűlését, a szakma és úgy általában a magyar pénzvilág egyik legjelentősebb eseményt. Az első nap történéseit Csurgó Dénes követte figyelemmel, így neki jutott a megtiszteltetés, hogy meghallgathatta Matolcsy György a szokásosnál egy kicsit kevésbé ezoterikus, de azért a számmisztika felé elkalandozó előadását. Az MNB elnök szerint a következő évtized az 1940-es évekre hasonlít majd, de szerencsére világháborúra azért nem számít. A nap másik nehézsúlyú eseményén hét magyarországi bank vezetője arra jutott, hogy a hitelmoratórium olyan, mint egy kukta, növeljük a hőmérsékletet, aztán év végén megnézzük, mi van a fedő alatt.

A magasröptű elméleti beszélgetések mellett a gazdaságnak, pláne a magyar gazdasgának van gyakorlati oldala is. Most derült ki, hogy Mészáros Lőrinc annyira jó gazda, hogy építési vállalkozásai tavaly 30 milliárd forint nyereséget termeltek. A magyar állam viszont kevésbé az, az Agrárminisztériumnak például fogalma sincs, hány néző járt a négyszeresére drágult szilvásváradi lovasközpontban – amit természetesen Mészáros Lőrinc épített.

A kimondhatatlan

Továbbra is sikertelenül próbáljuk megtudni, hogy mi a magyar kormány álláspontja a belarusz helyzetről, Csütörtökon az EU bejelentette, hogy mivel az augusztus 9-i választások nem voltak szabadok, Lukasenkának „nincs demokratikus legitimitása”. Megkérdeztük a Külügyminisztériumot, hogy szerintük mi a helyzet, amire válaszul azt az ízlés szerint diplomatikus/gyáva választ kaptuk, hogy:

„Magyarország is csatlakozott ahhoz a közös uniós nyilatkozathoz, amely többek között erre a kérdésre is kitér. A közös uniós megnyilvánulás így nyilvánvalóan Magyarország álláspontját is tükrözi.”

Most már nagyon érdekel, hogy mikor fogunk valamit nyíltan is kimondani az országról, ahol továbbra is eltakart arcú rohamrendőrök verik a szabadságért tüntetőket. Máshol:

Egy cikk, amit nem mi írtunk

The Man Who Refused to Spy – Lehet-e nemet mondani az FBI-nak? Nyilván mindenki sejti, hogy nem, és ez a beszervezésre kiszemelt iráni mérnök is tudhatta, hogy komoly következményei lehetnek annak, ha visszautasítja a visszautasíthatatlan ajánlatot. De azért több év pokolra nem számított.