Manfred Weber, George Clooney és egy két lábon járó gulyásleves átlépnek egy vörös vonalat

Hogy Soros György az elmúlt néhány évben hányféle módszerrel és álcában próbált meg Magyarországra törni, azt fizikai képtelenség számon tartani, de a filantróp milliárdos most még magához képest is váratlan dolgot húzott: George Clooney képében próbálja félreállítani Orbán Viktor miniszterelnök kormányát.

A színész a GQ nevű amerikai férfimagazinnak adott interjút, erről videó is készült, amit most töltöttek fel a Youtube-ra. Clooney legújabb poszt-apokalipotikus filmjéről mesél, és hogy az hogy ragadja meg a mostani dühvel teli közhangulatot, amikor azt mondja:

a film hangulatát meghatározta, hogy mennyi dühöt és gyűlöletet élt át mindenki világszerte, "nézd meg Bolsonarot Brazíliában vagy Orbánt Magyarországon",



A magyar állami média persze azonnal megtalálta a kritika valódi okát: Clooneynak Soros György fiával, Alex Sorossal van közös fényképe!. Ennyi volt George, lehet visszamenni a balettba ugrálni.

De sajnos amikor egy nemzetközi spekulánsnak leleplezik egy kesztyűbábját, másik három nő a helyére.

Az európai néppárt német frakcióvezetője, Manfred Weber egy hétvégi interjúban arról beszélt, hogy ha nem lenne járvány, akkor most tényleg (de nem, most tényleg-tényleg) kizárnák az Európai Néppártból Magyarországot, amiért az túszul ejtette az uniós költségvetést. Sőt, még az is lehet, hogy hamarosan megtörténik a dolog, ez egy hosszú folyamat, Rómát sem egy nap alatt zárták az Európai Néppártóból, ugye.

Viszont Weber-arcú, Clooney bőrbe bújt Soros itt sem állt meg, nem véletlenül választotta őt "A Világ Legkorruptabb Emberének" egy Orbán Viktorból, Rogán Antalból és Szijjártó Péterből álló szakmai zsűri.

Nem elég, hogy a német köztelevízióban fülenőtt gulyáslevesnek nevezték a magyar kormányfőt egy szatirikus műsorban, még a "Hülye Magyarok és Lengyelek Nélküli Európai Unió" megalapításával is viccelődtek.

És valószínűleg az sem jön majd jól, hogy a félig magyar származású Antony Blinken lehet Biden külügyminisztere, akinek szüleiről nevezték el a CEU-n belül működő Nyílt Társadalom Archívumot.

19 nap múlva már olthatnak

Járványfronton vegyes hírek érkeztek a hétvégén. Magyarországon lassuló ütemben, de tovább emelkednek a járvány legfontosabb mutatói. Ha ezeket a mutatókat követni akarja valaki, az feltétlenül nézze meg a Haszán Zoltán, Szurovecz Illés és Tamás Bence Gáspár által összerakott járványügyi tájékoztató oldalunkat, amit naponta frissítünk. Szerintem fényévekkel körözi le például a hivatalos állami tájékoztató portált, mondjuk ez abban az értelemben nem kunszt, hogy az nem is azért készült, hogy bárkit a valós helyzetről tájékoztasson, ahogy erre Sarkadi Zsolt még tavasszal rámutatott.

A 444 szombati délutáni podcastja, a Pozitív hétvégi adása arról szól, mi várható a gazdaságban a járvány levonulása után, erről két befektetési guruval, Zsiday Viktorral és Kovács Krisztiánnal beszélgetett Csurgó Dénes. A Pozitív adásai megtalálhatóak a Spotifyon, a Google Podcast, az Apple Podcast és az Amazon Audible nevű szolgáltatásnak podcast oldalán is.

Az biztosan jó hír, hogy Amerikában, ha minden jól megy, már 19 nap múlva beadhatják az első oltásokat, miután a Pfizer nevű gyógyszercég beadta soron kívüli engedélyeztetésre a 95 százalékos hatékonyságúnak ígért vakcináját.

Míg itthon a parkolóházak éjszakai használatának ingyenessé tételével próbál a kormány a vírus ellen küzdeni Angliában zugmiséket tartanak polgári engedetlenségből, a járványszkeptikus montenegrói pátriárka temetésén megfertőződött szerb pátriárka temetésén is ezrek csókolgatták a koporsót. Ja, és leállította az örökbefogadást egy debreceni állatmenhely, annyian jelentkeztek kutyáért csak a kijárási tilalom alóli mentesség miatt.

Marihuána Macedóniában, műfű a Városligetben

Az egész Liget projekt szimbóluma lehetne, hogy az igazi helyére műgyep kerül az új „kutyás élményparknál”, mert azt úgy alakították ki, hogy a valódi nem bírná a terhelést. Észak-Macedóniában viszont az igazival próbálkoznak, a marihuána holland mintájú legalizálásával pörgetnék fel a gazdaságot.

Az örző-védő biznisz pedig a magyar gazdaság számára lehetne kitörési pont, évek óta egyre több helyen veti be kedvenc kopaszait a hatalom. Most az SZFE-n próbálta néhány szekuritis leszigorítani a diákokat, amiért azok szalagot próbáltak kötni egy oszlopra az épület előtt.

