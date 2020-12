Félig lesz karácsony

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

COVIDKARÁCSONY

Egy átlagos évben karácsony előtt két nappal már kevesebb hír lenne, de hát aki átlagos évet szeretne, az költözzön vissza 2019-be. Idén maga a karácsony is hír, Európa legtöbb országában a koronavírus elleni harcban csak félszívvel merték beáldozni a családi ünnepet.

Végül Magyarországon is így lesz, miután Orbán Viktor hétfőn bejelentette, hogy szentestére felfüggesztik a kijárási tilalmat, és egy kicsit a rendezvénylimiten is lazítanak, a 14 év alatti gyerekek nem számítanak bele a 10 fős felső határba. Érdemes ezt összevetni az összehasonlíthatatlanul jobb járványhelyzetben lévő Szöullal, ahol legfeljebb négyen tölthetik együtt az ünnepeket.

Orbán mondott mást is: szerinte 2021 vége előtt nem leszünk túl a járványon. Októberben még arról beszélt, hogy már áprilisban győzelmet hirdethetünk. Van is oka a halasztásra, negyedik napja van 180 felett a járvány napi áldozatainak száma Magyarországon, és nem úgy tűnik, hogy itt, vagy Európában bárhol áprilisra elérnénk az oltásokkal a nyájinmunitásig. Szlovákiában például már arról beszélnek, hogy sok kórházuk az összeomlás szélén van.

A jó hír, hogy végre az EU-ban is engedélyezték az első vakcinát, lehet kezdeni oltani minden tagállamban. A valóságban ez azt jelenti, hogy 26-án kezdődik a kiszállítás, és az első oltásokra majd 27-én kerül sor, elvileg Magyarországon is. A tömeges oltásokra viszont a kontinensen mindenhol várni kell még, első körben csak szimbolikus mennyiség lesz szétosztva. Azért van ahol példásan készülnek a következő hónapokra, Dániában már egy stadiont alakítanak át oltóközpontnak.

A rossz hírt pedig az újabb és újabb koronavírus-variánsok jelentik. Már Dél-Afrikában is felbukkant egy mutáció, de a mi szempontunkból igazán a brit variáció érdekes, ami miatt ugyan gyakorlatilag hermetikusan elzárták a szigetországot a kontinenstől, de valójában már ez is itt van több országban. Továbbra is keveset tudunk róla, valószínűleg nem halálosabb az eddig ismert vírusnál és hatásos ellene a vakcina is, viszont lehet hogy olyan gyorsan terjed, hogy az újabb lökést adhat a járványnak.

TELEFONBÁTYUSKA

Alekszej Navalnij telefonál Moszkvában 2017. október 22-én, nem sokkal azután, hogy szabadon engedték a hatóságok, miután 20 napig elzárva tartották nem engedélyezett, Putyin-ellenes tüntetés szervezéséért. Fotó: Jevgenyij Feldman/AFP

2020-ban sok hihetetlen dolog történt, de még december végére is maradtak meglepetések. Egy nemzetközi újságírócsapat nyomozásának köszönhetően egy hete már pontosan tudjuk, kik és hogyan mérgezték meg az orosz ellenzéki aktivistát, Alekszej Navalnijt, aki csak szerencséjének és a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhette, hogy túlélte a novicsokos merényletet.

Most viszont már azt is tudjuk, hogy Navalnij nem csak felépült, hanem minden idők egyik legnagyobb telefonbetyárkodását is volt energiája elkövetni. Ugyanis magát biztonsági tisztnek kiadva felhívta az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) egyik ügynökét, aki lépésről lépésre elmesélte neki, hogy mérgezték meg. Az oroszok szerint a hangfelvétel csak „külföldi titkosszolgálatok segítségével megvalósított provokáció”.

Nem lennék most az FSZB-tiszt helyében, Oroszországban ennél kisebb hibákért is ki szoktak esni egy magas épületből. Most például érthetetlen módon az ország egyik vezető rákkutató orvosa. És történt egy másik szomorú haláleset is Oroszországban, elhunyt Alekszandr Kurljandszkij, a No, megállj csak! (Nu, págágyí) alkotója. Ez volt az a rajzfilm, amiben minden gyerek a stréber nyúl helyett a laza, cigiző farkasnak drukkolt.

BŰNÖK

Fotó: Boldog István/Facebook

Hétfőn megtört a jég: hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtottak be vádiratot Boldog István fideszes képviselő és nyolc társa ellen. Nagyjából egy éve egyértelmű volt, hogy Boldog sem fogja elkerülni a Simonka György és Mengyi Roland sorsát, az viszont így is nagyon érdekes, hogy végül mivel számoltatják el.

A vádirat szerint a Boldog Istvánhoz köthető elkövetői kör hivatali helyzetével, befolyásával visszaélve, jogellenesen befolyásolta a megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati eredményeit, majd elérték a kivitelezők irányított kiválasztását is. Mindezekért a vállalkozóktól jogtalan anyagi előnyt kértek és tőlük 2019 májusában 20 millió forintot kaptak.

Aki kicsit is jártas a magyar politikai korrupcióban, az tudja, hogy 20 millió forintért lehajolni sem szokás. Az, hogy ilyen kis összeg lenyúlását vizsgálják csak, egyértelműen azt jelzi, hogy Boldogra van kilövési engedély, arra azonban ügyelnek, hogy ne boruljon a bili, és ne legyen bírósági tárgyalás témája minden korrupciógyanús ügy, amihez Boldognak és társainak köze volt. Az már tényleg nagyon rosszul nézne ki.

Azt meg – ahogy mondani szokták – csak ideteszem, hogy jogerősen hét és fél év fegyházra ítélték Vizoviczki Lászlót. A budapesti éjszakai élet egykori urának ügyében a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa hozott végső ítéletet.

NORVÉG ALAP

Emlékszik még valaki a Norvég Alapokra? Az Ökotárs Alapítványra és Lázár Jánosra? Ez volt 2014 nagy belpolitikai botránya, hónapokig minden újság és újságolvasó ezen pörgött.

A helyzetet teljesen rendezni azóta sem sikerült. Hétfőn a budapesti norvég nagykövetség közleményt adott ki arról, hogy sikerült megállapodni a magyar kormánnyal a következő 214,6 millió euró kiosztásáról, de a lényeg az apróbetűs részben van.

A norvégok által adott pénz döntő többségéről a kormány dönthet, de van egy kisebb összeg, amelyet a civil szféra támogatására kell fordítani, és ahol a norvégok megkövetelik, hogy ennek a lebonyolítását egy olyan szervezet végezze, amely független a kormánytól. A mostani megállapodásba feltételként belekerült, hogy erről az összegről egy független alapkezelő döntsön, az erről szóló megegyezés pedig alapfeltétele annak, hogy kifizessék a pénzeket.

De ez a megegyezés még mindig nincs meg.

SZENNY ÉS TERMÉSZET

Ha nem lenne ennyi hír a világban és Magyarországon, a múlt heti szigetszentmiklósi olajszennyezés lenne minden címlapon. A legújabb hírek szerint már már négyszáz tonnányi veszélyes hulladékot távolítottak el az utóbbi évtizedek legsúlyosabb ilyen típusú környezetszennyezése után a Ráckevei-Dunából, de a szakemberek szerint „a szennyezés előtti állapot elérése még évekig eltarthat”.

Áder János, az ember, aki egész évben be sem került a hírekbe, most azzal vétette magát észre, hogy az Alkotmánybírósághoz küldte tovább az új hulladékgazdálkodási törvényt. A köztársasági elnök néhány aprósággal nem ért egyet a törvényben, amely a teljes hulladékgazdálkodás államosítaná, hogy aztán a kormány, a jogokat koncesszióként adja tovább egyetlen vállalatnak.

Máshol:

FENT, LENT

Az év célegyenesében a legjobbat hozza ki magából az emberiség, és minden szinten bemutatja, hogy mire képes, ha leszegi a fejét, és előkapja a csúcstechnológiát:

Egy biztonságtechnikai cég elkészítette a 2020-hoz legjobban passzoló karácsonyi pulóvert. Nem csak nagyon szép hanem villog és riaszt is, ha valaki túl közel jön hozzánk.

Az 1977 óta most először észleltek olyan földönkívüli rádiósugárzást, amely idegen civilizáció létezésére utalhat. Annak tisztázása még várat magára, hogy a Proxima Centauri rendszerből észlelt jel forrása természetes vagy mesterséges eredetű-e.

POZSONYI HAHA

Közpénzből megvalósított történelemhamisítás-e a zebrabőr kacagányos, hülye pulcsit viselő Árpád és a lovon támadó páncélos ősmagyar hóember? Tényleg úgy vezette győzelemre az ősmagyar Lakatos Márk a magyar seregeket, ahogy a Magyarságkutató Intézet elképzeli? Szily László nagyon fontos kérdéseket vetett fel már a tegnap este bemutatott animációs Pozsonyi csata előtt. De a helyzet az, hogy igazából teljesen mindegy.

Annak, aki nem csak nevetni szeretne egy filmen: