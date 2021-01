Palkovics lépne, Trump nem annyira

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

MEGOSZT, URALKODIK

Orbán Viktor és Palkovics László a miniszterelnök idei évértékelő beszédén Fotó: botost/444.hu

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter volt sokáig a negyedik Orbán-kormány legerősebb embere. Az ő nevéhez fűződik a NER olyan emblematikus húzásainak végigvitele, mint a CEU elüldözése és az MTA bedarálása.

Magyari Péter és Rényi Pál Dániel viszont most megírták, hogy az utóbbi hónapokban Orbán Viktor elkezdte visszavágni Palkovics jogosítványait. Előbb elvették az innovációs tárcától az uniós pénzek felügyeletét, most pedig egymás után építik le a rendszerben a miniszter fontos embereit.

Palkovicsnak ebből annyira elege lett, hogy 2020 végén benyújtotta a lemondását a miniszterelnöknek. Orbán Viktor azonban ezt nem fogadta el, és közölte a miniszterrel: továbbra is számít a munkájára. Nagyon úgy fest, hogy a NER felsővezetését csak az hagyhatja el, akinek Orbán erre engedélyt ad. Ahogy a cikk egyik forrása fogalmazott:

„Minden ciklusban ugyanaz a forgatókönyv. Felépít egy sztárminisztert, aztán szétszedi. Először volt Navracsics, majd Lázár, most pedig Palkovics.”

VAKCINAHÍRADÓ

Fotó: Adria Puig/Anadolu Agency via AFP

A legfrissebb adatok szerint Magyarországon eddig 71 ezer ember kapta meg a koronavírus-oltás első dózisát. Kedden két újabb vakcinaszállítmány érkezik. A Pfizer oltóanyagából újabb 39 ezer embernek elég mennyiség jön, és a Moderna oltóanyagából is megjön az első szállítmány, de ez csak 3600 ember beoltására elég.

Máshol:

A szerbek oltásregisztrációs oldalán azt is be lehet jelölni, ki melyik gyártó vakcináját fogadja el.

Ausztriában felvilágosító kampány indult a védőoltásról.

Markus Söder bajor miniszterelnök pedig mozgosítaná a német gyógyszercégeket, hogy szálljanak be a vakcinagyártásba. Németországban szeptemberben választások lesznek, az egyik kancelláresélyes éppen Söder, aki addigra nyilván szeretne úgy állni az oltási tervvel, hogy azzal kampányolni is lehessen.

Hogy egyáltalán van vakcina, és hogy az kevesebb, mint egy év alatt meg tudott születni, szinte csoda. Hogy az a csoda minek is köszönhető, azt most a Qubit szedte össze:

Segített, hogy a koronavírusokat már 50 éve tanulmányozzák a tudósok.

A világméretű együttműködésnek és a zsákszámra ömlő milliárdoknak köszönhetően a kutatók nem ütköztek falakba.

Nagyon hasznosnak bizonyult a mesterséges intelligencia.

És a Karikó Katalinhoz köthető mRNS-technológia egyfajta gordiuszi csomót átvágva hatékonyan megoldotta a fehérjegyártási problémát.

U S A

Fotó: SPENCER PLATT/AFP

Ha valakinek lettek volna kétségei azzal kapcsolatban, hogy január 6-án kifélék-mifélék rohamozták meg Washingtonban a Capitoliumot, nézze meg azt a most előkerült videót, amin a tömeg amerikai zászlók rúdjával ver meg nagyon alaposan egy földre került rendőrt. Kevéssé meglepő, hogy a balhé (zavargások? puccskísérlet?) újabb és újabb szereplőit tartóztatják le, a szomszédos Kanadában pedig már a Proud Boys nevű, különösen visszataszító fajgyűlölő csoportocska terrorszervezetté minősítését fontolgatják.

Maga Trump (szóvicc!) sorsa viszont nem lett tisztább. A Demokraták hétfőn kezdeményezték a Képviselőházban Mike Pence alelnöknél, hogy indítson eljárást az elnök ellen az alkotmány 25. kiegészítése alapján, de ez nem fog megtörténni. Marad az alkotmányos vádeljárás (impeachment), aminek elindításához nem, csak sikerességéhez van szükség a Republikánusok támogatására. Ezt el is fogják indítani, de már csak egy hetük maradt, és az nagyon kevésnek tűnik ehhez.

És persze elítélni a választások után lehet, ha megvan hozzá a politikai akarat. Viszont bármilyen veszélyes lehet, a Demokraták gondolkodhatnak úgy is, hogy nekik nem a múlt heti washingtoni események felelőseinek megbüntetése az érdekük, hanem egy még évekig megosztott Republikánus Párt. Vagy egy olyan pártszakadás, amiben kettéválik a trumpista és az antitrumpista jobboldal.

DON’T TWEET

A hétvégi lendület kitart: sorra tiltja le a Twitter és a Facebook és a szélsőjobbos gyűlölködőket, akiknek nincs is nagyon hova menekülniük, mert a nagy techcégek azokra az alkalmazásokra is lecsapnak, ahol kifejezetten a félreértelmezett szólásszabadság szélsőjobbos hívei gyülekeztek.

Fotó: TASOS KATOPODIS/AFP

Ne felejtsük: ez nem a hirtelen felébredt lelkiismeretük munkálkodása, hanem szimpla politikai helyezkedés. A Trump-brand, és minden, ami a bukott amerikai elnökkel kapcsolatos annyira mérgező, hogy most, amikor már semmi tétje nincs, még a golfozók is szakítottak vele – egyébként állítólag a legjobban ez fáj az elnöknek.

Az viszont már egyértelműen látszik, hogy a következő hónapok egyik globális sztártémája ezeknek a nagy techcégeknek a szerepe lesz. Angela Merkel ritkán avatkozik ilyen ügyekbe, de most ő is arról beszélt, hogy Trump letiltása problémás. Érdemes az indoklásra is figyelni: a német kancellár szerint ha valaki véleménye „törvénybe is ütközik”, akkor sem a közösségi média vezetőinek kell döntenie, hanem a törvényhozóknak. A szólászabadságot az amerikainál lényegesen szűkebben értelmező németeknél tehát nem magával a letiltással van a baj, hanem azzal, hogy erről nem választott politikusok döntenek.

Hogy ki, mit és honnan tilthat le, egyre égetőbb kérdés lesz. A héten választásokat tartnak Ugandában, és a Facebook most több helyi kormánytag fiókját törölte, mert azok a közösségi platform több szabályát is megszegték. Mi történik, ha a Facebook mondjuk 2022 februárjában úgy dönt, hogy Magyarországon is szétcsap, és elkezd politikusokat, propagandaoldalakat törölni?

KÜLFÖLD

Megvalósult a britek legijesztőbb brexit-rémálma – tényleg elkobozzák tőlük a sonkás szendvicseket az EU határainál. Számukra január 1-től minden állati eredetű éélelmiszer behozatala tilos.

Máshol:

EL INNEN

December 15-én, a pandémia leple alatt a kormány megszavazta az alaptörvény módosítását, ami kimondja, „az anya nő, az apa férfi”. A cél egyértelmű volt: ellehetetleníteni, hogy meleg párok is örökbefogadhassanak és családot alapíthassanak.

Ez így talán absztrakt, pedig nagyon is közeli életeket tesz tönkre. Müller Zsófia feleségével, Adriennnel és féléves kislányukkal, Franciskával szivárványcsaládként épp úgy élnek, mint bármelyik átlagos család, mégis egyik napról a másikra azzal kellett szembesülniük, hogy a kormány rájuk irányította a gyűlöletkeltés fókuszát. Sikerült is végleg elvenni a kedvüket attól, hogy Magyarországon éljenek.

KÍNOS SZÁMOK

Forrás: Eurostat

Ahogy a fenti grafikon is mutatja, Európa egyszerűen elment Magyarország mellett megújuló energiában.

Friss adatok szerint míg at EU-ban az elektromosáram-fogyasztás 34 százaléka származott megújuló energiaforrásokból 2019-ben, addig mi a sor végén kullogunk. A magyar áramfogyasztásnak mindössze egytizedét látták el megújuló energiaforrások 2019-ben, miközben ez az arány Svédországban 71%, Dániában 65%, de Portugáliában (54%) és Lettországban (53%) is az áramfogyasztás több mint fele származik megújuló energiaforrásból.

Magyarországon egyébként van minimális fejlődés ezen a területen: 2018-ban még csak 8,3 százalék volt ez az arány.

