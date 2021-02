Pokorni újabb fordulata és egy szavazat a keleti vakcinákra

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! És elnézést mindenkitől, aki a tegnapi hírlevelet egy technikai hiba miatt csak késve kapta meg.

4 legfontosabb cikkünk most

COVID-21

Fotó: KENA BETANCUR/AFP

Európa országai még sehogy sem állnak az oltási programjukkal, de már mindenhol számolgatnak, hogy mikor lehet elkezdeni lazítani a jelenlegi járványszabályokon. Mindenhol más tempóban haladnak. Míg Franciaországban most úgy döntöttek, hogy februárban már nem indítják el a sífelvonókat, Ausztriában (amit Orbán Viktor következetesen a laboratóriumának nevez) jövő héten óvatos nyitás kezdődik. Ennek keretében folyamatos teszteléssel és maszkviseléssel, de újraindul az oktatás, és megnyithatnak a fodrászatok és múzeumok is.

Ennél is érdekesebb, hogy hétfőn Angela Merkel arról beszélt, nyár végéig minden német felnőttet be lehet oltani koronavírus ellen. Egészen pontosan szeptember 21-ig. Fontos megemlíteni, hogy Németországban szeptember 26-án lesznek választások, ahol kiderül, ki lesz Merkel utódja kancellárként. Úgy tűnik az izraeli példa, ahol Netanjahu miniszterelnök a márciusi választásokat egy addig befejezett oltási kampánnyal szeretné megnyerni, máshol is népszerű lesz.

Itthon talán nem kell a 2022 tavaszáig várni a járvány visszaszorítására. Bár vannak aggasztó jelek, például hogy van, ahol ismét emelkedik a szennyvízben a koronavírus koncentrációja, ami eddig is jól jelezte előre a fertőzések emelkedését, egyre többen spekulálnak és terveznek a nyitással kapcsolatban.

Rusvai Miklós virológus szerint ha az időseket beoltották, el lehet kezdeni gondolkodni a nyitáson, de szerinte ez áprilisi előtt nem fog bekövetkezni. A Momentum viszont azonnali lazításokat követel, 50 százalékon megnyitott teraszokkal, mozikkal, és szabad belföldi turizmussal.

A POKORNI-FORDULAT

A néhány napja bemutatott, A gyilkosok emlékműve című dokumentumfilm nagy hiányossága, hogy nem szólalt meg benne egyik főszereplője, Pokorni Zoltán. Pedig a film forgatása közben a 12. kerület polgármestere kapott felkérést az interjúra, ő azonban nem akart élni vele. Ács Dániel rendező a premier után elmondta, hogy Pokorninak azért is meg kellett volna szólalnia, mert várható volt, hogy ez a film nagy port fog kavarni, és a fideszes politikusnak is jó lett volna, ha az ő véleménye is szerepel benne.

A film néhány nap alatt tényleg nagy port kavart, és valószínűleg ennek hatására Pokorni Zoltán is úgy érezte, hogy mondania kellene valamit. Ezért tartott hétfőn egy háttérbeszélgetést újságíróknak – ahova a 444-et sajnos nem hívták meg. Utána viszont a polgármester mégiscsak elmagyarázta, hogy mit szeretne csinálni a turulszoborral, amire nyilas, zsidókat gyilkoló nagyapja neve is felkerült. Nem akarja eltávolítani, de már I. világháborús emlékművet sem csinálna belőle, hanem

a turul mellé olyan installáció jellegű szövegek és feliratok kerülnének, amik bemutatnák a turul szimbólum történetét a magyar történelemben. Benne a ragadozómadár-motívum középkori történetétől az első világháborús használatán és Trianon utáni turulszobor-döntögetéseken az antiszemita Turul Szövetségig és a nyilasokig.

A helyszín így Pokorni elképzelése szerint lényegében oktató funkciót töltene be.

Egy másik történelmi budai helyszín átalakítását is tervezi most a kormány. A frissen felbukkant tervek szerint a Citadellán „a magyarság szabadsághoz vezető útjáról is mesélő” kiállítótér épül.

VAKCINAHÍRADÓ

Fotó: Artur Widak/NurPhoto via AFP

Magyarországon a világon szinte egyedülállóan, politikai meggyőződés kérdése lett, hogy ki melyik oltóanyagban mennyire bízik. Az orosz és a kínai technológiával szembeni jogos történelmi tapasztalatokra még jócskán rátett a kormány megbízhatatlansága, és egy kicsit az ellenzéki hisztéria is. Azonban a világ nagyon sok országában megbíznak a keletről érkező vakcinákban, amiket máshol is legfeljebb azzal vádoltak meg eddig, hogy a nyugatiaknál valamivel kevésbé hatékonyak. Ebben a cikkben arról írtam, hogy én ezeket is zokszó nélkül beadatnám.

Az másik kérdés, hogy mikor kerülök sorra az oltási tervben. Müller Cecíília szerint még a héten érkezik 85 ezer Pfizer vakcina, közben viszont Modernából kevesebb jött a beígértnél. Megkezdődött a lakosság oltása, de ezzel meg szervezési gondok akadnak, volt, ahol egy húszéves fiút hívtak be, miután összekeverték a 84 éves névrokonával. Viszont szemben a sportolókkal, a nemzet színészeit és a Kossuth-díjasokat nem veszik előre a sorban – pedig ők nem is életerős fiatalemberek.

És az is nekem dolgozik, hogy fehér a bőröm. Most már számok bizonyítják, hogy például New Yorkban, mint annyi mindent az életben, oltásból is kevesebbet kapnak a színesbőrű helyiek, mint amennyi számarányosan jár nekik.

NÉHÁNY ÁRVA LEJ

Matolcsy Györgynek különös szerepe van a NER-ben: ő az ember, aki bármit kimondhat. Most például azt, hogy az utóbbi 10 évben Románia sikeresebb volt Magyarországnál. Ugyanakkor azt is állítja, hogy továbbra is Ausztria utolérésére kellene koncentrálnunk, ami azért nem biztos, hogy a helyzet reális felmérésének képességére utal.

További gazdasági hírek:

30 NAP + 3,5 ÉV

Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Alekszej Navalnij január 17-én tért vissza Moszkvába, ahol egyből letartóztatták, és 30 napos elzárásra ítélték. De egyáltalán nem biztos, hogy az ellenzéki aktivista február közepén kiszabadulhat. Az orosz ügyészség ugyanis most három és fél éves börtönbüntetés kiszabását kéri rá, amiért megsértette a próbaidejére vonatkozó szabályokat azzal, hogy nem jelentkezett kapcsolattartóinál 2020 végén.

Navalnij börtönben tartása nyilván újabb nyugati szankciókat vonna maga után, de nem úgy tűnik, hogy ezektől meghátrálnának az oroszok. Erre utal az is, hogy Dimitrij Medvegyev hétfőn azt mondta, Oroszország jogi és műszaki szempontból is felkészült a globális internetről való lekapcsolására.

Máshol:

ÁRAMSZÜNET

Fotó: INA FASSBENDER/AFP

Január 8-án, alig 50 kilométerre a magyar határtól, két részre szakadt az európai villamosenergia-hálózat egy horvát alállomás hibája miatt, és majdnem áramszünetet hozott az egész kontinensen. Sok atom- és gázlobbista szerint a problémát a megújuló energia okozta, de valószínűleg nem ez a helyzet.

A BANGLADESI KAPCSOLAT

Kontinenseken átívelő, nagyon súlyos történetet segített felgöngyölíteni az Al Jazeerának a Direkt 36.

Főszereplője egy Magyarországon élő bangladesi férfi, Haris Ahmed, akinek bátyja, Aziz Ahmed tábornok hazája hadseregének vezérkari főnöke, az ország egyik legbefolyásosabb embere. Haris fivéreivel még az 1990-es években végrehajtott egy kivégzésszerű politikai gyilkosságot a hazájában, azóta is körözik, évekig szerepelt az Interpol legveszélyesebb embereket felsoroló listáján.

Haris Ahmed az ellene érvényben lévő elfogatóparancs ellenére a 2010-es években Budapestre költözött. Hamis papírokkal belvárosi ingatlant vásárolt, ruhaboltot, és éttermeket és pénzváltót is üzemeltetett Budapesten. Az Al Jazeera rejtett kamerás felvételei alapján pedig ma is elég veszélyes figura.