„Mészáros Lőrinc” áprilissal számol

COVID-21

Fotó: ZOLTAN BALOGH/AFP

Az eddigi legbiztosabb jel a kormány lazítási terveire: Mészáros Lőrinc szállodalánca már tudhat valamit. A Hunguest Hotels kötelékébe tartozó egerszalóki Saliris Resort már gyűjti a foglalásokat az április 9-11. közti Dancing with the Stars Wellness Hétvégére. Vajon egy harmadik hullám vagy egy új vírusvariáns be tud zavarni a turisztikai szezonba?

Amibe viszont semmilyen járvány vagy hullám nem tud belezavarni, az baráti kézben lévő kaszinók nyitvatartása. A kormány most el is árulta, hogy miért lehet kaszinóba járni, amikor étterembe meg kocsmába nem. Azért, mert a kaszinó a kormány nem minősül vendéglátóipari egységnek. Ennyi. Hogy akkor minek, az nem derült ki.

Azt azonban a szépen pörgő kaszinók sem tudták megakadályozni, hogy 2020 legyen a rendszerváltás utáni magyar gazdaság történetének harmadik legrosszabb éve. A tavalyi 5,1 százalékos visszaesést csak a 2009-es -6,6% és az 1991-es -11,9 előzi meg. Európában a középmezőnyben voltunk, a spanyol gazdaság 11 százalékkal zsugorodott, a német 5-tel, a litván pedig csak 0,9-cel. Ez valószínűleg tovább fogja növelni a társadalmi egyenlőségeket Magyarországon, ahol a felső 10 százalék rendelkezik a jövedelmek negyedével, miközben több mint 2 millióan élnek a létminimum alatt.

Egy pozitív hozadéka viszont volt a járványnak: a karanténnak köszönhetően 2020 novemberében fele annyian haltak meg közúti balesetben, mint egy évvel korábban.

Máshol:

SZEGÉNYSÉG ÉS HALÁL

Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

A világ sok országából vannak arra nézve adatok, hogy a szegényebbek jobban megszenvedik a koronavírus-járványt is. Most már tudjuk, hogy ez Magyarországon is így van, és a két legszegényebb megyét, Nógrádot és Szabolcs-Szatmár-Bereget sújtja a legkeményebben a pandémia, míg Budapesten a legjobb a helyzet.

A hivatalos koronavírushonlapon valamiért egyáltalán nincs adat arról, hogy megyénként hogyan alakult a halálozások száma. Annyit lehet megtudni, hogy hányan hunytak el Budapesten, illetve vidéken. A KSH adataiból viszont ki lehet bogarászni, hogy az egyes megyékben mi a helyzet.

Magyarországon 2020 utolsó két hónapja volt a leghalálosabb az elmúlt 20 évben, de két megyében ugrik ki a többinél is jelentősebben a többlethalálozás tavaly év végén: Szabolcsban és Nógrádban.

Szabolcsban 69 százalékkal többen haltak meg 2020 utolsó három hónapjában, mint 2019-ben, pedig pedig lakosságarányosan ekkor messze nem ez volt a legfertőzöttebb a megye. Vagyis messze Szabolcsban volt a legrosszabb a fertőzöttek túlélési esélye, amit nehéz nem összekapcsolni azzal, hogy ez Magyarország második legszegényebb megyéje.

Tavaly év végén Szabolcsban már az idős háziorvosokat is berendelték kórházi munkára, a megyei kórház főigazgatója meghalt koronavírusban, egy főorvos pedig arról beszélt, hogy az általa vezetett intenzív osztályon annyi a koronavírusos, hogy nem tudják az elvárt, magas színvonalú ellátást biztosítani. De csak most látjuk igazán, hogy milyen tragikus volt valójában a helyzet.

ÜDV, KELETI VAKCINA!

Fotó: KKM SAJTO/KKM SAJTO

A fenti kép kedd reggel készül Ferihegyen, ahol Menczer Tamás külügyi államtitkár ünnepélyesen fogadta az első, Kínából érkezett Sinopharm-vakcinacsomagot. Nem ez az első alkalom a járvány során, hogy keletről érkező egészségügyi szállítmányt vörös szőnyeggel fogadnak Budapesten, tavasszal maga Orbán Viktor és Palkovics László is kiment a repülőtérre egy gépet üdvözölni.

Kedden Orbán még Üzbegisztánnak is nyilvánosan megköszönte, hogy tavaly 650 ezer védőmaszkot küldtek. Hiába érkezett eddig a Magyarországon használt vakcinák döntő többsége nyugatról, a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca oltóanyagai előtt a kormány nem áll díszsorfalat. Cserébe a kormány minden propagandacsatornáján szapulja a „brüsszeli vakcinabeszerzés kudarcát”.

A keletre hajbókolás azért is komikus, mert Orbán milliós kínai szállítmányt ígért egy hónapja, Szijjártó most pedig a felének volt kénytelen látványosan örülni.

További vakcinahírek:

ÚJFAJTA OKTATÁS

Lezárult az utóbbi napok legszerencsétlenebb sztorija: lemondott a Damjanich utcában kapott épületről a Freeszfe egyesület. Amikor az erzsébetvárosi önkormányzat odaadta nekik, fogalmuk sem volt arról, hogy azt eredetileg egy zeneiskolának szánták, viszont amint ez kiderült, teljesen lehetetlen helyzetbe kerültek a Színház- és Filmművészeti Egyetem mellett/helyett alternatív oktatási intézményt kialakítani akarók. Úgyhogy most megint nincs otthonuk.

Vannak hírek a régi SZFE felől is: az intézmény vezetése szerint mindössze négy hallgató hagyta ott az egyetemet az előző szemeszter lezárultával.

Az igazi kérdés persze az, hogy majd a következő tanévre hányan fognak jelentkezni az SZFE-ra, ahova hagyományosan sokszoros a túljelentkezés. A kormány mindenesetre most változtatott az érettségi lebonyolításán. A tervek szerint 2023-tól több vizsgatárgynál előtérbe kerül a kreativitást és az önálló problémamegoldást igénylő értékelési formák, például a projektmunka.

MÉDIA A HATÁRON

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Amikor megjelennek azok a cikkek egy újságban, amikről „nem lehet tudni”, hogy ki írta őket, onnan általában egyre csak rosszabbra szoktak fordulni a dolgok – foglalta össze a helyzetet Plankó Gergő, miután megírta annak a különös cikknek a történetét, ami az Indexen magyarázta meg Rogán Antal földügyeit, és amit egy álneves szerző jegyzett.

„Szeredy Dani”-ról sajnos nem sikerült megtudni, hogy kit takar, a lap megbízott főszerkesztője szerint a valódi szerző nem akarja felfedni magát, ezért az Ottliktól kölcsönzött álnév. Az viszont biztos, hogy „Szeredy” éppen azt az érvelést dobta be a rejtélyes földvásárlásokkal kapcsolatban, amivel később Rogán is előállt: a földhivatalban nem is látszik a földvásárlás.

Ahogy az Indexszel, úgy szinte minden magyarországi médiavállalkozással azt csinál a kormány, amit csak akar. Szép példa erre, hogy két nappal azután, hogy elvették a Klubrádiótól, újraindult a pályázat a 92,9-es frekvenciáért. Ezen a Klubrádió az egyetlen induló, de sorsuk a Médiatanács kezében van.

AZ ÖRÖKKÉ HÁBORÚ

Az afgán hadseregnek a szövetségesek légi támogatása nélkül nem sok esélyük van a tálibokkal szemben. Fotó: HOSHANG HASHIMI/AFP

Úgy tűnik, Joe Biden sem ússza meg háború nélkül Afganisztánt. Zsinórban a negyedik amerikai elnök szembesülhet a dilemmával: ha kivonul, Afganisztán összeomlik, ha ott marad, amerikai katonák halnak meg. És győzelemre semmi esély.

Máshol:

HALOTT KÉM

Pacepa 1975 áprilisában Fotó: ROMPRES / AFP

Valószínűleg meghalt az ember, aki elárulta Ceausescu titkait. Azért csak valószínűleg, mert Ion Mihai Pacepa 1978 óta valahol Amerikában, tanúvédelmi programban élt, megváltoztatott névvel és egyes hírek szerint plasztikai sebészek által átszabott arccal.



Pacepának minden oka megvolt a rejtőzködésre: ő volt a legmagasabb rangú kommunista vezető, aki valaha nyugatra disszidált a vasfüggöny mögül.

A román titkosszolgálat, a rettegett Securitate egyik legmagasabb rangú tisztje volt, amikor besétált a bonni amerikai követségre, és mindent elmondott egykori ellenségeinek, amit csak tudott. Vallomásának köszönhetően a Secu teljes külügyi hírszerzése összemlott, később írt könyveiből pedig mindenki megtudhatta, hogy működött a paranoid kommunista államgépezet.