A NAGY SINOPHARM-BEISMERÉS

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A kormány gyakorlatilag elismerte, hogy a Sinopharm nem olyan hatásos, mint a többi, Magyarországon használt koronavírus elleni vakcina. Nem verték nagydobra, de elismerték.

A bizonyíték erre az a dokumentum, amit a harmadik, ismétlő oltáshoz kell aláírni az oltóponton. Ez világosan leírja, hogy a kínai vakcinával oltott 60 év feletti és eleve immunsérült embereket a csökkent immunműködésűekkel egy csoportba sorolják, ezért nekik egészségügyi okokból szükségük van a harmadik oltásra.

Eddig hivatalosan senki nem ismerte el, hogy gond lenne a Sinopharmmal. Pedig az antitest-mérésekből egy ideje már tudjuk, hogy a kínai vakcina sok idősnél nem működik megfelelően, és sok esetben a szervezetükben nem termelődik elég antitest.

Magyarországon több mint félmillió időst oltottak be Sinopharmmal, az ő egy részüknek elemi érdekük megkapni a harmadik oltást. Az országban ezekből az ismétlő dózisokból eddig 38 ezret osztottak ki, ami nem sok, de már tudjuk, hogy az időpontfoglalás sem működik tökéletesen. Közben van dolga a háziorvosoknak is: hetente kell jelenteniük, hogy hány eddig oltatlan időset sikerült felkeresniük.

LENGYEL-MAGYAR

Mateusz Morawiecki és Orbán Viktor Brüsszelben, 2020 szeptemberében. Fotó: FRANCOIS LENOIR/AFP

Úgy látszik van egy pont, amikor a magyar és lengyel kormány is meghátrál: a pénzbüntetés. Nagyon durva vitái vannak a két kormánynak az EU-s intézményekkel, de két friss példa arra utal, hogy a pénzbüntetéstől már óvakodnak. Ha nekik kellene fizetniük, akkor gesztust tesznek a megegyezés felé.

A múlt hétvégén Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánypárt elnöke, az ország legbefolyásosabb politikus bejelentette, hogy megszüntetik a bírák politikai felügyeletére létrehozott fegyelmi tanácsot.

Hasonlónak tűnik egy magyar eset is, szintén idén nyárról. Június elején jelent meg egy kormányhatározat arról, hogy többé nem lehet civil szervezeteknek névtelenül pénzt adományozni. Aztán két hét múlva a határozatot indoklás nélkül visszavonták.

NYARALJON MAGYARORSZÁGON!

Bámulatos pénzköltésbe kezdett a több mint egymilliárd dollár értékű magyar állami részvénycsomaggal, illetve készpénzzel kistafírozott, Fidesz-közeli Mathias Corvinus Collegium (MCC) nevű tehetséggondozó szervezet.

Van többek közt egy „visiting fellowship” programjuk, ami egy külföldi kutatóknak és professzoroknak szánt ösztöndíj, amit 2 hét és egy év közötti időtartamra lehet megpályázni, budapesti kutatásra és tanításra. Az ösztöndíj egy Öböl-menti olajkirályságban is csábítóan hangozna. A 35 évesnél idősebb győztesek havi tízezer dollárt - hárommillió forintot - kaphatnak úgy, hogy a pénzen felül fizetik az ide-vissza utazásukat, az egészségbiztosításukat és a budapesti szállásukat, illetve irodát is kapnak.

Néhány figura, akiknek budapesti nyaralását a magyar adófizetők finanszírozzák:

Az alufóliasisakos sci-fi harcos, aki szerint a progresszívok át akarják szabni az emberi génkészletet.

A grizzlymedve-simogató.

A buzizó brit.

Az ember, aki eddig életében csak Orbán Viktorral foglalkozott.

UTOLSÓ ELŐTTI FIGYELMEZTETÉS

Fotó: ANGELOS TZORTZINIS/AFP

2021 lángolóan forró nyarán jelent meg az ENSZ alá tartozó Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) legújabb jelentése, és ahogy számítani lehetett rá, sok jó hírt nem tartalmazott.

Az IPCC legutóbb 2014-ben állított össze nagyobb ívű jelentést, ami aztán nagyban befolyásolta a 2015-ös párizsi klímacsúcson megszületett egyezmény tartalmát. Jelentős klímacsúcs idén ősszel is lesz, Glasgowban, úgyhogy a most közzétett jelentést érdemes úgy is olvasni, mint amit a világ vezetőinek is címeznek a tudósok.

A jelentés szerint a felmelegedést egyértelműen az emberi tevékenységek okozzák.

A 19. század óta 1,1 Celsius-fokkal melegedett a bolygó klímája, elsősorban a fosszilis energiahordozók égetése miatt.

Legalább 3000 éve nem emelkedtek annyit a tengerszintek, mint a közelmúltban.

A szén-dioxid légköri koncentrációja kétmillió éve a legmagasabb.

A sarkköri tengerek szintje ezer éve a legalacsonyabb.

A gleccserek ilyen léptékű visszaszorulására pedig az elmúlt 2000 évben nem volt példa.

Az IPCC a jövővel kapcsolatban nem optimista, ugyanakkor azt is leszögezik, hogy az emberiség továbbra is a kezében tartja sorsát.

A világ országai olyan hosszú ideig hagyták elszabadulni a károsanyagok kibocsátását, hogy a következő 30 évben biztosan tovább fog folytatódni a felmelegedés.

Ja nagyon gyorsan tennének a világ vezetői a károsanyag-kibocsátások érdemi csökkentése érdekében, akkor még mindig lehet tompítani a legrosszabb következményeken.

Sokkal gyorsabban kell kivezetni a fosszilis energiahordozókat, és minden iparágnak és befektetőnek ki kell vennie ebből a folyamatból a részét.

Ha sikerülne is azonnal csökkenteni a kibocsátást, az előrejelzések szerint a következő két évtized során várhatóan akkor is tovább nő majd a felmelegedés, 1,5 Celsius-fokkal növekedve az ipari forradalom kezdetén mért értékhez képest.

Viszont a jelenlegi pályán haladva a század végére a 2-3 fokos emelkedés sem elképzelhetetlen, ami a korábbi modellszámítások szerint felmérhetetlen következményekkel járhatna az emberi társadalmakra

A klímaváltozást azonnali fenyegetésként kell kezelnünk, és senki nincs biztonságban a következményeitől.

12 HÓNAP TERROR EURÓPÁBAN

Ukrajnában élő fehéroroszok tüntettek Kijevben idén májusban. Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Tegnap, augusztus 9-én volt az elcsalt belarusz választások első évfordulója, Az azóta eltelt egy évben a diktátor Lukasenkának sikerült felülkerekednie, és teljesen megtörnie a kezdetekkor százezres tüntetéseket szervező ellenállást. Még az olyan, teljesen politikamentes sportolóknak is, mint Kriszcina Cimanovszkaja is csak az országból elmenekülés marad, ha bármiben nem értenek egyet a rendszerrel.

Az egyéves évfordulót Lukasenka azzal ünnepelte, hogy külföldi újságírókat oktatott ki Minszkben arról, hogy szerinte mi történt az országában. Elmondta, hogy szabályosan nyerte meg a tavalyi választásokat, és kikérte magának, hogy diktátor lenne. Szerinte Cimanovszkaját külső erők manipulálták, máskülönben nem utazott volna külföldre.

Ellenzéki aktivisták szerint ma is több száz embert tartanak fogva Belaruszban politikai okokból. Az évfordulót Amerika és Nagy-Britannia is újabb szankciók kivetésével ünnepelte, de azt valószínűleg Washingtonban és Londonban sem gondolják, hogy ezek bármiféle gyors megoldást érnének el az egyre keményebb Lukasenka ellen.

ÉS MESSI

Fotó: LLUIS GENE, FREDERIC J. BROWN, ARIS MESSINIS, CRISTINA QUICLER, EMMANUEL DUNAND, PAU BARRENA, JAVIER SORIANO, RAFAEL MARCHANTE/AFP

Lionel Messi két évtized után zokogva távozott Barcelonából. Nála többet egyetlen klubért senki nem tett a foci történetében. 778 meccsen egyes számítások szerint 671, mások szerint 672 gólt szerzett, de valójában ennél sokkal többel járult hozzá a csapat játékához.

Messi minden bizonnyal a Paris Saint-Germainbe szerződik. Az utóbbi években gazdaságilag a tönk szélére került katalán klubban annyira elszálltak a játékosok bérei, hogy Messiét már sehogy sem tudták kifizetni úgy, hogy beférjenek a spanyol szövetség által szabott limitbe. Franciaországban nincs ilyen gond, és az UEFA sem akar/tud érvényt szerezni a „pénzügyi fair play”-nek az európai klubfutballban.

Hosszú cikkben foglaltam össze Messi két barcelonai évtizedét. Amiről nem blaszfémia azt mondani, hogy 2011 májusa, a Manchester United elleni BL-döntő óta a karrierje leszállóágban van. Talán onnan már nem is volt hova feljebb lépni, de hogy Messi 2011-ben nem úgy képzelte el második évtizedét Katalóniában, ahogy az alakult, az egészen biztos.

És ha már búcsúztató: összeszedtem azt a tíz meccset, amin Messi a legnagyobbat nyújtotta Barcelona-mezben.