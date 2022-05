Virtuális és párhuzamos valóságok

Jó reggelt! Szép időnk volt május 1-én, talán csak a pártok maradtak otthon. A héten marad a meleg, miközben minden nap - de nem egész nap - esni fog. Mindenki iratkozzon fel ezekre, az is jól fog esni!

4 fontos cikk:

KÉT ERŐS VIDEÓ

Hétvégén volt egy kisebb putyinista gyűlés Budapesten. Magyarországi ukránok és magyar civilek ellentüntetést szerveztek azoknak, akik szolidaritásukat a megtámadott és nem az agresszor mellett szeretnék kifejezni. Óriási ukrán zászlót feszítettek ki a Bazilika előtt.

Halász Júlia forgatott mind a két tüntetésen, amelyeket szinte egyszerre, szinte ugyanott tartottak ugyanabban a témában - és hát, mégis, milyen távol vannak ezek a világok egymástól!

Kicsit olcsó átkötés lenne, hogy egy ilyen videó után tömegesen indulnak Ferihegyre a kiköltöző fiatalok, de ez persze nem így megy. Miért terveznek elmenni sokan csak azért, mert a választásokon kiderült, újabb négy évig ugyanaz lesz, ami eddig is volt, egész felnőtt életükben? Szász Zsófi és Benics Márk négy kivándorlást tervező egyetemistával beszélgetett hosszan.

OROSZ-UKRÁN

Ukrán katonák pihenőhelyük felé mennek két hónap frontszolgálat után Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

Zelenszkij péntek éjjeli videójában azt mondta: Mariupol egy orosz koncentrációs táborrá vált a romok közepén. Vasárnap ehhez képest örömteli hírről számolt be: először sikerült tűzszünetet tartani a több mint két hónapja ostromlott kikötővárosban, és ukrán ellenőrzésű területre evakuáltak száz mariupolit.

Hétfőn hajnalban két nagy robbanást hallottak az oroszországi Belgorodban, akár az ukránok is lehettek.

Az ukrán vezetés elismerte, hogy nagyon súlyosak a veszteségeik a keleti fronton, az orosz tankok között végzett pusztítást pedig Király András mutatta be - a meglepően izgalmas - részletekbe menően. „Tökéletes tank nincs, mindegyik dizájn kompromisszumos. Az oroszok kompromisszuma: hadd hulljon a legénység.”

A háború tizedik hetében is folytatjuk a közvetítést. Távolabb a fronttól:

Lavrov Zelenszkijt Hitlerhez hasonlította, akiben szerinte szintén zsidó vér volt



Navalnij: A szorongó hatalom hősies ellenfele saját gyilkosa után nyomoz

Több sakknagymester is elhagyta Oroszországot a háború miatt



#CookForUkraine - egy ukrán és egy orosz séf közös kezdeményezése

Anoni Mara

Fotó: Kiss Bence/444

Berkesi Zsuzsa egy budapesti gimnáziumban franciatanár. 2013-ban álnéven írta meg saját történetét, most pedig új regényével nyújt útmutatót a gyerekkori szexuális bántalmazás áldozatainak és környezetüknek. Interjúnkban elmondja: „Azt akartam tudatosítani, hogy nagyon sokan vagyunk és az egyetlen út a gyógyuláshoz, hogy el kell mesélni és megkeresni azokat az embereket, akik meg tudnak vigasztalni. Az is nagyon fontos volt, hogy a szülői oldalt is kicsit okítsam, hogy nem lehet félrenézni. Egy anya nem lehet gyáva.”



IZZÓ

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Igazából kész csoda, hogy a nagy múltú, de némileg jövőtlen cég csak most – a választások után – jelentette be 1600 munkavállaló elbocsátását, hiszen évek óta csak a milliárdos veszteségeket halmozza.



AJJ-AI

"Egy tál leves, ami szörnynek néz ki, gyapjúból" szövegre készített kép

Áprilisban két jelentős bejelentés érkezett a mesterséges intelligenciák világából: a Google algoritmusa meg tud küzdeni a viccekkel, az OpenAI fejlesztése pedig szövegből alkot valószerűtlenül jó képeket.

Eltörli a virtuális valóság a mozit vagy az emberi érintkezést? Interjú Uri Kranot VR-alkotóval.



A SZAR EREJE

Fotó: CARSTEN REHDER/dpa Picture-Alliance/AFP

Herczeg Márk nyakig merült a témában, és bár szerepel cikkében a szartup kifejezés, nem viccel: „Az emberiség nagy része jelenleg azon erőlködik és arra költ, hogy megszabaduljon a sok szartól, de a 21. századi technológiai lehetőségekkel eljöhet az anyagcsere-szakadás megoldása, ha probléma helyett lehetőségként tekintünk a szarra.”

LELÁTÓ FORRÁSUNK

Illusztráció: Kiss Bence/Botos Tamás/444

Fogarasi Árpádnak, a legendás jómunkásembernek volt igaza. Fényesen bevált pótkesztünk tiszteleg Wang mester több évtizedes munkássága előtt is.

Végül magyar sportsikerek: Habonyék stratégiai nyugalommal őrizték utolsó helyüket az egész toszkánai vitorlás verseny alatt, közben Besenyőtelken nem engedi a polgármester, hogy a roma csapat is használja a focipályát.