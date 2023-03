Indul a fideszes cringe-túra Svédországban

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Enyhe, tavaszias idő lesz ma is, ami talán nem is meglepő, hiszen az idei volt a második legenyhébb telünk 1901 óta. Szokás szerint négy cikket külön is ajánlunk, ezeket:

Számos hírlevelünkre itt lehet feliratkozni.

Sűrű napok

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Kedden kezdik meg a fideszes képviselők a teljesen értelmetlen és rendkívül kínos svédországi és finnországi turnéjukat, a fejleményeket természetesen mi is követjük majd. Bár korábban a finn parlament külügyi bizottságának alelnöke azt mondta, hogy Finnországnak nincs miről tárgyalnia a magyar delegációval, a csapatot vezető Németh Zsolt szerint nagy örömmel fogadják majd őket.

Az EU-vel sem látszik javulni a viszony: vasárnapi értesülés volt, hogy nem elég a miniszterek és az államtitkárok távozása, az összes köztisztviselőt kirakná az Európai Bizottság az alapítványi egyetemek kuratóriumaiból. Erre válaszul a fideszes Hollik István már arról beszélt, hogy Brüsszel egy útszéli zsaroló lett, míg a magyar egyetemek rektorai von der Leyennek írtak levelet, melyben a helyzet azonnali rendezését és „a közösségüket ért becsületbeli és anyagi károkozás azonnali jóvátételét" kérik. A magyar rektorok és a Bizottság képviselői között zajló tárgyalásokról szóló értesülések Bayer Zsoltot is felzaklatták, a fideszes értelmiségi holdudvar józan hangja ezúttal arról írt, hogy „Brüsszel, EU, Washington, Nyugat - ezeknél undorítóbb, aljasabb, ocsmányabb farizeus gazembereket lámpással kell keresni.”

Hír volt az is hétfőn, hogy már 12 ezren erősítették meg tagságukat a Magyar Orvosi Kamara felé, illetve hogy leszavazta a Fidesz–KDNP a parlamenti vizsgálóbizottság alakítását Schadl–Völner-ügyben. És ha már parlament: foglalkoztunk azzal, hogy a szélsőjobboldali Mi Hazánk frakcióvezetője, Toroczkai László kimondta, hogy Ukrajnának területekről kéne lemondania a békéért, valamint azzal is, hogy a kormány tagjai is látványosan zavarba jöttek attól, ahogy Gyurcsány Ferenc köszöntötte a frakciójuk új tagját, Ráczné Földi Juditot.

Írtunk arról is hétfőn, hogy kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt felfüggesztett egy papot a kalocsai érsek. Nem magyar vonatkozású, de a katolikus egyházban elkövetett visszaélésekkel kapcsolatos hír volt az is, hogy lengyel sajtóinformációk szerint II. János Pál még krakkói bíborosként segített pedofil papok ügyeit eltussolni.



Írtunk tovább arról, hogy

és még az is kiderült, hogy nem a vármegyék miatt hívja az ügyfeleket az OTP applikáció ÚRNAK és ÚRNŐNEK.

A háború

Bár nyugati elemzők a hétvégén úgy látták, Ukrajna feltehetően visszavonja csapatai egy részét Bahmut környékéről, Volodimir Zelenszkij elnök szerint a tábornokok épp az ellenkezőjét, erősítést javasolnak. Bahmutnál folytatódott a Wagnert vezető Prigozsin üzengetése Moszkva felé, ismét azt kifogásolva, hogy nem kapták meg zsoldosai a beígért lőszert. Kijöttek az orosz gazdaság friss adatai is, és eszerint nem úgy mennek a dolgok, ahogy azt a Kremlben remélték: a kéthavi orosz költségvetési hiány megközelítette az éves tervezettet.

Először hoztak nyilvánosságra olyan fotókat a független orosz sajtóban, amelyek Putyin és titkos élettársa, Alina Kabajeva állítólagos "igazi lakóhelyének" belsejéről készültek. A nyaralótelek valójában komplett privát kisváros saját templommal, mozival, színházzal, élményfürdővel és kaszinóval.

Írtunk arról is, hogy Oroszországban nemkívánatos szervezetnek nyilvánították a Transparency Internationalt; Olaf Scholz német kancellár arról beszélt, hogy értesüléseik szerint Kína nem szállt fegyvereket az oroszoknak, és szintén részben a háborúhoz kapcsolódó hír, hogy távollétében 15 év börtönre ítélték Szvjatlana Cihanouszkaját Fehéroroszországban.

A világ

photo_camera Messi Rosarióban Fotó: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Az eddig viszonylag békés Argentínában pont abban a Rosarióban szabadult el a pokol, ahonnan Lionel Messi is származik. Egymással viaskodó, minél nagyobb erőt mutatni igyekvő kokainkereskedők állnak a háttérben.

Beszámoltunk arról is, hogy tragédia lett abból, ahogy a lengyel közrádió riportere beazonosította egy pedofilügy áldozatait, mert ellenzéki sunyítást gyanított. Emellett még írtunk arról is, hogy

a görög miniszterelnök azt kéri a legfelsőbb bíróságtól, hogy kezeljék kiemelt jelentőségűként a vonatbaleset,

a keresztény párt megtámadta az iraki alkoholtilalomról szóló törvényt

és hogy 38 évet ült gyilkosságért egy ártatlan férfi az USA-ban.

129

„A Noel Péter által írt és rendezett filmnek nincs értelmezhető sztorija, nincsenek benne értelmezhető párbeszédek és részben ennek köszönhetően értelmezhető színészi játék sem, de a legfájóbb, hogy bár elvileg scifiről van szó, értelmezhető látványvilága sincsen” – írtuk az új magyar filmről, amit bárcsak ne néztünk volna meg.