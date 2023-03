Itt már Orbán a Petőfi Sándor

Jó reggelt kívánok, esett a hó a Mátrában! Ez a 444 reggeli hírlevele, benne az utóbbi 24 óra legfontosabb anyagaival. Előtte itt van 4 kiemelt:

MÁRCIUS 15

A nemzeti ünnep eseményeit élőben közvetítettük. Képgalériánk ez eseményekről.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A miniszterelnök ünnepi beszédéről Magyari Péter azt írta, hogy Orbán megtalálta önmagát Petőfi Sándorban: kiderült, hogy a nagy költő az EU-t és az ukrán ellenállást is meg akarta volna állítani, miközben akkor is szerették, amikor cézárként viselkedett. Ezzel kapcsolatban egy 50 évvel ezelőtti verset is felelevenítettünk. Egyébként meg itt már rég mindenki Petőfi Sándor.

A forradalomról kérdeztük a Mi Hazánk és a DK megemlékezőit is, a nemzeti radikálisok nem váltanák le a Fideszt, a DK-s fiataloknak pedig már a Momentum is túl agresszív.

„Ti még a Sátánnak is túl férgek vagytok” – üzente a pécsi gimnáziumból elüldözött Pankotai Lili a hatalomnak, amikor a Szabadságmeneten slammelve megszólította Sintér Sándort. Riportunk az eseményről.

Az igazgató betiltotta a Budenz általános iskola március 15-ei ünnepségét, mert elhangzott Petőfitől az „Akasszátok fel a királyokat”, amiről szerinte Orbánra gondolnának a nézők. A negyedikes kis Petőfik azonnal tiltakozni kezdtek és petíciót írtak.

A román miniszterelnök köszöntötte a Romániában élő magyar kisebbséget.

Simicskó Istvánnak osztottuk ki a Hogyan igazítsuk napi politikai propagandánkhoz a nemzeti ünnepet-díjat.

Ünnep volt másoknak is: újra 400 forint fölé ment az euró.

KÖZÉPKOR

A Medián közvélemény-kutatása szerint a fideszes választók harmada még úgy is az EU-tagság mellett szavazna, ha Orbán a kilépés mellett kampányolna, és a magyar társadalom háromnegyedes többsége egy népszavazáson is nemet mondana a Huxitra.

HEKUSOK

photo_camera Pachert Balázs az ellopott, 4,5 millió forintot érő sneaker hűlt helyét szemléli boltjában. Fotó: Screenshot - RTL Híradó

KÜLFÖLD

Erdogan már ma bejelentheti, hogy végül hozzájárul-e Finnország NATO-csatlakozásához. Mivel meghívta a finn elnököt is, valószínűleg hozzájárul. Így a végén még Törökország is előbb járulhat hozzá Finnország csatlakozásához Magyarországnál.

photo_camera Kuo Ven-kuj 2018. november 20-án, New York-i sajtótájékoztatóján. Fotó: DON EMMERT/AFP

1 milliárd dolláros csalással gyanúsítják a Trumppal barátkozó kínai milliárdost: Kuo Ven-kujt New Yorkban vették őrizetbe, le is tartóztatnák, nehogy megszökjön. Annak idején az ő jachtján vették őrizetbe a Trump híveit meglopó Steve Bannont is.

Drága karórákat, páncélozott luxusjárműveket kaptak pakisztáni politikusok ajándékba, köztük Imran Hán is, pedig az ajándékokat csak úgy tarthatták volna meg, ha fizetnek érte valamennyit.

FOCI

photo_camera Haaland a Manchester United elleni meccsen 2022. október 2-án Fotó: LINDSEY PARNABY/AFP

Pep Guardiola a motivációja fenntartásával magyarázta Haaland lecserélését: a 22 éves norvég csatár kedd este 5 gólt lőtt az RB Leipzig ellen, a spanyol edző a 63. percben mégis lecserélte a játékost.

Új Orban tűnt fel az európai futball egén, el is szomorította Erdoğant: rekordot állított fel azzal, hogy mindössze három perc alatt rúgott mesterhármast a Konferencia-ligában a török elnök csapatának.