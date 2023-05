Megnyerhető-e a Győzelem napja?

Jó reggelt! Ez a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb híreivel. (Több hírlevelünk is van, mindet ajánljuk.)

BIG BOSS MAN

Felszólalások voltak a Parlamentben, Orbán is válaszolt kérdésekre.

Mit várhatunk Szlovákia első magyar származású miniszterelnökétől? Ódor Lajos a szlovák euró egyik atyja, óriási technokrata és szeret focizni, de nem garantált, hogy a magyar kormány ezzel együtt szeretni fogja. A háttérben pedig ott integet Fico, méghozzá Moszkva irányába.

photo_camera Ódor Lajos előadást tart a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumban 2018 októberében. Fotó: r Benjamin200HU/Wikipedia

Orbán szakított a szokásával, és nem üzent semmit az érettségizőknek.

Megpróbálták benyomni Habony Árpádot Trump kampánystábjába.



HOUSE OF PAIN

Kiadást csökkent a kormány, módosítják az autópálya-koncessziós szerződést. Varga Mihályék a földadó eltörléséről tárgyaltak.

Gulyás Gergely szerint a rendőrség arányosan, szakszerűen lépett fel a Karmelitánál.

Schiffer András a Nyílt sisak című műsorban azt mondta, a diáktüntetés a Karmelitánál csak arról szólt, hogy kurva jó képek készüljenek a gyerekeket verő rendőrökről.

photo_camera Forrás: Magyar Jelen/Youtube

Herczeg Zoltánt kiröhögték a börtönben a 100 gramm füvével. A nyomozati iratokból az derült ki, hogy a divattervezőt már 2022 áprilisa óta megfigyelték, aztán október 21-én kapták el.

Csókakő polgármestere szerint nem tudták, hogy neonáci küzdősport-gálának adták ki a sportpályájukat.

A Telex úgy tudja, már megvannak az MVM új felsővezetői.

A DK is Nemény András újraindulását támogatja Szombathelyen.



WAR ENSEMBLE

A mai Győzelem napja a legfontosabb ünnep Putyinnak, de idén sötét fellegek árnyékolják be: biztonsági fenyegetések, paranoia, rossz hírek a frontról és a gazdaságról. Katonai parádé így is lesz, és Putyin is beszél majd. Előtte vesztes orosz légicsapásról jelentett az ukrán hadsereg.

photo_camera Putyin a tavalyi Győzelem napján Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu Agency via AFP

Hogy pótolja a jelen kieséseit, Putyin az orosz olajipar jövőjét veheti el: az olajkitermelőkre vonatkozó új adórendszer kiesést jelenthet, a fejlesztések visszaeshetnek, a beruházások pedig elmaradnak, állítják a G7 ársapkapárti vezetői.

Elmeséltük, magyar netezők hogyan támogatják az orosz agresszor ellen harcoló ukrajnai önkénteseket: nem próbálják maguk kitalálni, mit küldjenek - az összegyűlt pénzből pontosan azt és pontosan annyit vásárolnak meg, mint amit a frontról kértek.

FOOTBALL BELONGS TO ME

Zöld-fehér csíkos kulacs 2990 forint, díszpárna 4495 forint, beltéri XL babzsák 30 990 forint: a Fradista leszek! képregénykönyvben egy kisfiú útját követhetjük végig az igazi szurkolóvá válásig. Ha valaki, Tóth-Szenesi Attila tudja, milyen ez.

photo_camera Fotó: TSZA

Cser-Palkovics a fehérvári fociról: Tragikus, minden idők valószínűleg legtöbb pénzéből, minden idők egyik leggyengébb csapata.

MONARCHY IN THE U.K.

„Nem lehetünk teljesen szabadok III. Károly uralkodása alatt” – mondta St. Kitts és Nevis miniszterelnöke, aki bocsánatkérést vár a monarchiától a rabszolga-kereskedelem miatt.

photo_camera Fotó: olvasónk

Milyen volt a brit koronázás a tömeg mélyéről bámulva a kivetítő felső peremét? Egyáltalán milyen buli egy koronázás egy tök normális, nem legitimista, az eseményre puszta szórakozásból kiutazó magyar fiatal szemén át nézve? Cikkünkből kiderül.

LOWEST CARB

photo_camera Fotó: YouTube

Schobert Norbi azt mondja, eddig bírta, visszavonul, mert a 40 milliós bírság után már nem tud felállni.

Egy ember öt napot húzott le boron és nyalókán az ausztrál bozótban.

Nem csak a kedvező éghajlat miatt olyan olcsók a spanyol zöldségek Európa-szerte.

CHINA HEART

photo_camera Fotó: JAVED DAR/Xinhua via AFP

A kínai külügyminiszter először találkozott az amerikai nagykövettel a kémballonos eset óta, szerinte fagyos a viszony az amerikaiakkal.

Visszatért a Földre a titokzatos kínai űrhajó 276 nap után.

A gondolataival mozgatott egy robotkart egy kínai majom.

JERUSALEMA

photo_camera Fotó: Sergey Guneev/Sputnik

Izraeli lapok szerint Gulyás Gergely a jövő héten Benjamin Netanjahuhoz látogat.

Az EU lemondta az Európa-napi izraeli fogadást, mert nem akarnak szereplési lehetőséget adni a nemzetbiztonsági miniszternek: az Európai Bizottság szerint Itamar Ben-Gvir „nézetei ellentétesek az Európai Unió által képviselt értékekkel”.

Az izraeli kormány az ultraortodoxok követelésére kóser áramot fog tárolni.

BITTER STEPS

A Platon Karataevről filmet készítő Szász Zsófit éppen az ragadta meg a zenekarban, hogy a tagok teljes ellentétei a rocksztár-sztereotípiáknak. A 444 dokumentumfilmje, a Nyílnak befelé ablakok bemutatója után a rendezővel és a zenekar tagjaival beszélgetett Solti Hanna.