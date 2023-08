Kirakták Matolcsy Ádámot egy állami beszerzésből

Ötmilliárd forint értékben rendelt oktatási bútorokat és kapcsolódó szolgáltatásokat megrendelni a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság. A hét jelentkező cég közül hat ajánlatát be is fogadták, egyedül pont Matolcsy Ádám cégét, a Balaton Bútor Kft.-t utasították el. Indoklásként csak annyit írtak, hogy „egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek”. A K-Monitor idézi a bírálatról szóló összegzést is, amiből kiderült, hogy nem küldtek be egy „Cegnev_OKTB22_mod.xlsx” ajánlati Excelt, és hiába adtak meg máshol ajánlati árakat, az Ajánlatkérő az ebben szereplő árakat vette volna alapul. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a hiánypótlásra nem adott lehetőséget.

Pedig a jegybankelnök fiának már bőven volt tapasztalata az állami üzletekkel. Matolcsy Ádám 2015-ben szerezte meg a Balaton Bútort a Növekedési Hitelbanktől kapott hitel segítségével. Ezt akkoriban Matolcsy György unokaterstvére, Szemerey Tamás vezette. Hamarosan már az Országos Bírói Hivatalnak és a Testnevelési Egyetemnek is szállítottal bútoroket. Közben Matolcsy Ádámnak az akkor már kormánypropagandát toló Origó megvásárlására is volt pénze. Ekkor mondta azt is, hogy „egy közbeszerzésen való győzelem minden, csak nem ajándék”.

photo_camera Matolcsy Ádám és barátnője a Felix étterem előtt május 12-én. Fotó: Németh Dániel/444

Hogy a koronavíros miatt ne reccsenjen meg a bútorgyártó cég, a kormány közel háromszázmilliós taámogatást adott neki 2020-ban. Majd annyira felbátorodnak, hogy Matolcsy Ádám már a saját apja által vezetett jegybanknak szálította a bútorokat. Erről a rendőrség később annyit mondott, hogy etikai kérdéseket vethet fel, azonban ez nem indokolja büntetőjogi intézkedések megtételét.

Egyébként Matolcsy Ádám barátja, Száraz István szintén a jegybanktól kap milliárdos megbízásokat kommunikációra. Ahogy a másik barátja, Solmai Bálint is jól járt az jegybank székházának felújításával. Matolcsy Ádám baráti köre már egy New York-i luxusapartmant is tudott venni. De a jegybankelnök fiának itthon sem voltak lakhatási problémái, egy ideig abban a svábhegyi palotában lakott, amit a jegybank egyik alapítványa vásárolt meg még 2015-ben, javarészt a devizatartalék forintosításával szerzett jövedelemből.