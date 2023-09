Fájdalmas események világszerte

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Országjárásba kezdett az MSZP, a veszprémi eseményen mi is ott voltunk: fizetésemelés ígéretével és vendégmunkások elleni fellépéssel készülnek a kampányra. Közben felfüggesztett börtönbüntetést kértek Törökbálint fideszes polgármesterére, Hernádi Zsolt szerint pedig kulturális változásra van szükség a pazarlás ellen, és míg a Mi Hazánk politikusa szerint a Carson Coma nem érdemel állami támogatást, addig Novák Katalin a gyermekvállalást reklámozta az amerikai fiataloknak.

Szerdai hír volt, hogy Karsai Dániel a strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordult, hogy hagyják méltósággal meghalni: az alkotmányjogász halálos beteg, 2022-ben diagnosztizáltak nála ALS-t, azt a betegséget, amiben Stephen Hawking is szenvedett.

photo_camera Varga Mihály a gazdasági kabinet 2023. június 8-i ülésén Fotó: Varga Mihály Facebook-oldala

„Nincs más választásunk, mint az eurózónához való csatlakozási folyamat ütemtervének kialakítása”– mondta egy interjújában Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója. Szerinte nemcsak gazdasági, hanem elsősorban politikai üzenete lenne annak, ha Magyarország elköteleződne az euró mellett. A Qubit közben arról írt, hogy 50 éves mélypontra került a magyar kukoricatermelés, és csak a gazdákon múlik, hogy túlélik-e a klímaváltozást.

Meglátogattuk az ország egyetlen Trianon Múzeumát: a kétezres években a szocialisták legszívesebben kipaterolták volna az intézményt a várpalotai kastélyból, majd a 2010-ben hatalomra került Fidesz és a múzeum némi jobbikos olajozással egymásra talált.

Írtunk emellett arról, hogy Szijjártó ezúttal Szlovákiában kampányolt, elérve, hogy a szlovák külügy be is kéresse a magyar nagykövetet, illetve hogy ha Marine Le Pen beugrott Orbánhoz. Ez az utóbbi időben amúgy elég általános jelenség lett: mivel nyugati országok miniszterelnökeit elvétve van esély Budapesten fogadni, általában a helyi szélsőjobb erős emberei paroláznak a magyar miniszterelnökkel.

Interjú

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Benedek Ágota Rumbarumbamm című karanténnaplója és Állva maszturbálok című szorongásnaplója is nagyot szólt - ezekből sorozat is készül. Nemrég jelentette be, hogy az Akkor inkább már most megdöglök című harmadik könyvét már nem a Librinél, hanem a Leányvállalat nevű új, független kiadónál jelenteti meg. A 444-nek mesélt a váltásról, és arról, hogy mit gondol a fóliázásról, az MCC térnyeréséről, vagy hogy az interjúra jövet mire kérte a taxis.

Karabah

Ötvenezer örmény már elmenekült Karabahból, az azeriek pedig őrizetbe vették a „köztársaság” korábbi államminiszterét. A régió vezetése részéről korábban úgy nyilatkoztak, az örmény lakosság nem akar Azerbajdzsánban élni, etnikai tisztogatástól tart, ezért százhúszezren is emigrálhatnak.

A világ

photo_camera Fotó: FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP

Teljes gőzzel folyik a szólásszabadság elleni globális médiaháború - mondja Russell Brand, akit négy nő vádol nemi erőszakkal, szexuális zaklatással és érzelmi bántalmazással. Egyikőjük 16 éves volt az állítólagos bántalmazás idején.

Nem csitul közben a kínai gazdaságra nehezedő nyomás, és az egyik legfontosabb szektor, az építőipar kiemelt és komoly bajba jutott cégének ügyvezetője immár házi őrizetben van, nem sok jót ígérve a piacoknak.

