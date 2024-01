A süteményillat mögötti nácikomcsi proliság

Jó reggelt mindenkinek, üdv 600 forintos benzin! Ez a Reggel 4, benne az elmúlt nap legfőbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

UKRAJNA

Ungváron végre megtörtént a Szijjártó–Kuleba-találkozó, aminek már az előkészítése is kalandos volt, így elkezdték szervezni Orbán és Zelenszkij találkozóját is. Szijjártó Péterért egyébként Dunakeszire ment a rendőrség helikoptere, így a külügyminiszter egy 3 órás autóutat spórolt meg.

photo_camera Szijjártó Péter, Andrij Jermak és Dmitro Kuleba sajtótájékoztatója Ungváron. Fotó: Bankó Gábor/444

A Financial Times arról írt, hogy egy dokumentum szerint ha Orbán csütörtökön is ellenáll, az uniós pénzek végleges megvonásával fenyegetnék meg Magyarországot. Orbán Balázs és Bóka János szerint ez zsarolás, az Európai Bizottság alelnöke szerint ha a helyzet romlana Magyarországon, Brüsszel ismét több pénzt blokkolhat. A Reuters szerint a magyar kormány nyitott arra, hogy lehetővé tegye az Ukrajnának szánt EU-s segélycsomag finanszírozását.

BELFÖLD

Ungváry Krisztián felfedezésére válaszul Bayer Zsolt süteményillatról, pogácsaillatról és Bajtárs szeletről nosztalgiázva arról írt, hogy eddig anélkül írt a nagyapjáról, hogy utánakutatott volna Gyimes Károly nyilas/ÁVH-s múltjának. Az állandóan nácikomcsizó műsorvezető megfejtette, miért írta meg a történész, hogy Bayer nagyapja nácikomcsi volt: „Azért, mert harc van. Háború van. Küzdelem van. A szuverenisták, a nemzetállam hívei, a kurucok, illetve a globalisták, a nemzetállam elárulói, a labancok között.”

photo_camera Illusztrációnk a cikkhez , amiből – miután összegyűjtöttük Bayer Zsolt erőszakos fenyegetőzéseit – kiderült, hogy senkit sem vert meg. Illusztráció: Kiss Bence/444

Megállapodott Lázár és Karácsony, marad a Budapest-bérlet: a bérletek márciustól is érvényesek maradnak a főváros egész területén a BKK mellett a MÁV, a Volán meg a HÉV járatain is, és a BKK elfogadja a megyebérletet.

A fiatal Orbán kolbászáról mesélt cukiskodó anekdotát a miniszterelnök Tiktokján az ellenzéki Fodor Gábor, az abszurd történet pompásan illusztrálta a megalkuvás és a propaganda természetét.

Novák Előd posztjából derült ki, hogy a neonáci Kitörés túra eddig az állami Olimpiai Ötpróba Program része volt: a papíron ellenzéki szélsőjobboldali politikus kérésére vették fel a listára a Kitörést, az állami szervező Novákkal egyeztetve még hírlevélben is ajánlgatta az eseményt, a hivatalos honlapon hősnek nevezve a katonákat.

Pénzért árult diplomáciai pozíciókat Sierra Leone tiszteletbeli magyar konzulja, aki az eltávolítása után sem jött zavarba, Burundit képviselte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségen.

Az antifaügyben 3 évet kapott a tettét beismerő másodrendű vádlott, de az elsőrendű, akire 11 évet kért az ügyész, tagadja a bűncselekményeket.

A Válasz Online szerint Vitézy Dávid elindul a főpolgármesterségért, de előbb megvárja, hogy ki lesz a Fidesz jelöltje (nehogy véletlenül ő legyen).

Rendkívüli parlamenti ülés jöhet a svéd NATO-csatlakozásról.

Kubatov Gábor szerint a kampányokban az ellenfélről csak az igazat szabad mondani.

GAZDASÁG

Szeptember óta nem látott szintre drágult az euró: folytatódott a forint gyengülése, az euró árfolyama átlépte a 390-et, a dolláré a 360-at.

photo_camera Fotó: Nikolas Kokovlis/NurPhoto

Budapesten bruttó 2600 forint volt év végén a fizikai munka órabére, az átlagos nettó órabér 1700 forint körül volt.

Rogánék informatikusokat csábítanának Magyarországra, szakértők szerint olcsó vendégmunkásoknak nyitnának utat.

Nettó 11 ezer forintért csak kevesen akarnak Pedagógus I.-ből Pedagógus II.-vé válni, a szakszervezetek szerint az sem hozta meg a kedvet, hogy menet közben változtattak a szabályokon.

Bezárást fontolgatnak az Erzsébet tér környéki boltosok, egymást érik a szabályozást kijátszó rendezvények.

A végrehajtói kamara egy sor NER-es céggel szerződött Schadl idején.

Újabb kórházak állították le az ellátásaikat.

Volánbuszosok sztrájkoltak.

KÜLFÖLD

Elrendelték az Evergrande kínai ingatlanóriás felszámolását, 300 milliárd dolláros adósság temeti maga alá: a világ legeladósodottabb vállalatának összeomlása komoly gazdasági válsághullámot is előidézhet.

A tiltakozó gazdák traktorokkal zárnak el nagyvárosokat Franciaországban és Olaszországban is: a francia kormány 15 ezer rendfenntartót mozgósított az egyre fokozódó feszültség és a rendbontás elkerülése miatt, és abban állapodott meg a tüntetőkkel, hogy a városokon kívül maradnak.

photo_camera Francia gazdák blokádja az A6-os autópályán 2024. január 29-én. Fotó: Emmanuel Dunand/AFP

Lebukott a Gázában működő legnagyobb nemzetközi segélyszervezet néhány munkatársa, hogy segítettek az október 7-i terrortámadásban, emiatt több ország leállította az UNRWA támogatását, de még Washingtonban is arról beszélnek, hogy nem szabad az egész szervezetet büntetni. Közben Izrael katonai műveletet jelentett be a libanoni határon is.

Ferenc pápa elfogadja, hogy az afrikaiak képtelenek tolerálni a homoszexualitást, de az egyházfő bízik abban, hogy Afrika kivételével az azonos nemű párok megáldhatóságáról szóló döntés kritikusai végül képesek lesznek elfogadni a tényeket.

Úgy osztogatták a nyugtatókat és pörgetőket Trump elnöksége alatt a Fehér Házban, mintha nem lenne holnap: egy, a kokainéhoz hasonló hatású gyógyszerből két év alatt 36 millió forintnyi fogyott, recept nélkül.

Négy évre eltiltották Kamila Valijeva az orosz műkorcsolyázót, aki még 15 évesen megbukott egy doppingteszten, és már javában készült a 2026-os milánói világversenyre, ami az eltiltásának lejárta után hét héttel kezdődik.

Jaír Bolsonaro fia is érintett lehet az apja elnöksége alatti illegális megfigyelésekben.

Alekszej Navalnij után Vlagyimir Kara-Murzát is másik börtönbe helyezhették át Oroszországban.

KULTÚRA

Krúbi megtartotta első arénás koncertjét, ahol többek között szexizmusról, a koncertjein hallható „Mocskos Fidesz!”-ezésről és a Krúbi Univerzum egyéb jelenségeiről kérdeztük a rajongóit.

photo_camera Fotó: Jelinek Anna/444

Egy valtonos biztonsági őr sokkolózott a koncerten, egy kiemelt állójegy tulajdonosát bántalmazta, videó is készült az esetről.