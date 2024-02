Aki még lemondani is kevés volt

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb történeteivel. És talán mondanom se kell, az elmúlt napokban akadnak bőven fontos-érdekes történések. Ezt a négy cikkünket külön is ajánlom:

Méltóságos urak

A kedd legfontosabb belpolitikai kérdése az volt, hogy lemond-e egyházvezetői posztjáról Balog Zoltán. Korábban írtunk arról, hogy a püspököt is felelősnek tartja a kegyelmi ügyben Orbán, és épp ezért a pozíciója is veszélybe kerülhetett. A nyilvánosság elől a botrány kirobbanása után félreugró Balogot hétfőn Ausztriában találtuk meg (részletesen is írtunk arról, hogy hogyan), itt beszélt arról, hogy másnap várható tőle valamiféle nyilatkozat.

Végül öt órán át hallgatta meg a református egyház elnökségi tanácsi gyűlése, és szimpátiaszavazás során az egybegyűltek 86 százaléka támogatásáról biztosította. Erről már Balog számolt be esti videós nyilatkozatában, amiből kiderült az is, hogy ugyan valóban támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét, de a felelősséget teljesen áthárította Novák Katalinra, ezért nem is jelentette be lemondását. Balog így nemcsak egykori mentoráltjára és szövetségesére borított rá mindent, de látva az első reakciókat (melyek még a fideszes médiának is feltűntek), az egyházát is nagyon kellemetlen helyzetbe hozta. Orbán sajtófőnöke mindössze annyit közölt este, hogy a miniszterelnök a református egyház tagjaként bízik az egyházi vezetőkben és az egyház erejében.

Pedig kedden már lehetett tudni azt is, hogy az ombudsman évekkel korábbi aggályai ellenére tüntették ki Balogék a pedofil bicskei igazgatót. Közben K. Endre a Blikknek nyilatkozott, és saját magát próbálta áldozatként beállítani.

Péntekre nagyobbnak ígérkező tüntetést hirdettek meg, Pottyondy Edina szervezésében számos ismert youtuber lesz majd a színpadon, és a hírek szerint videón bejelentkezik majd Azahriah is. Hogy miért érezték úgy, hogy meg kell ezt szervezniük, arról Pottyondy beszélt a 444-nek.

Látványos az is, hogy a közösségi médiában máskor olyannyira aktív miniszterelnök teljes lapulásban van: immár öt napja nem posztolt semmit Orbán Viktor, míg Havasi Bertalan csak annyit közölt, hogy Orbán elmondta már az álláspontját a kegyelmi ügyben.

Közben Magyar Péter a keddet is virális poszttal indította, és rögtön felkérdezte Rogánt és Tiborczot. Ami viszont más volt a nap folyamán, hogy immár Tiborcz és a Megafon is reagált Magyarra: Orbán veje szerint „vannak olyan emberek, akik a gazdasági életből kikerülve politikai hatalmat akarnak szerezni. És vannak azok, akik a gazdasági életben igyekeznek értéket teremteni az építészeti örökségünk megmentésével és munkahelyek teremtésével", míg a Megafon fizetett influenszerei olyan "érvekkel" álltak elő, minthogy Magyar „óriási hisztiket csapott a minisztériumban”, „a munkatársak összenevettek a háta mögött” és amúgy is „nem lehet komolyan venni.”

A rogáni kommunikációs gépezetnek eleve voltak már persze könnyebb napjai, írtunk arról is, hogyan próbálnak pozitív fideszes üzenetet kreálni a lemondásokból, és megpróbáltuk rekonstruálni, hogyan csalja magát logikai csapdába Gajdics Ottó, sőt, még arra is rádöbbentünk, hogy Rogánéknak azért lehet némi humorérzéke is.

Hír volt még itthonról, hogy

Egyetlen ember

Az orbáni rendszer gigantikus dezinformációs gépezete, sajtóelhárítása ezúttal tehetetlen volt. Az elnöki intézménynek viszont ezennel vége. Ki gondolhatja még, hogy a miniszterelnökön kívül van bárkinek bármilyen jogköre? – teszi fel a kérdést publicisztikájában Uj Péter. Ha valaki egyetlen cikkben venné végig az elmúlt 12 nap tanulságait, ezt ajánljuk kiindulóalapnak.



A világ

photo_camera A három elnökjelölt: Prabowo, Ganjar és Anies Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

Egykor Amerikából is ki volt tiltva véres múltja miatt, most mégis a világ harmadik legnagyobb demokráciájának elnöke lehet Prabowo Subianto. A dinamikusan fejlődő szigetország fiatal szavazóit nem érdekli a múlt, és meggyőzte őket az aranyos nagypapivá varázsolt egykori katonatiszt. Beharangozónk az indonéz választás elé!



Az eltérő álláspontok napja volt a kedd: míg az észt hírszerzés szerint az oroszok tíz éven belül katonai konfrontációra készülhetnek a Nyugattal szemben, addig Szijjártó Péter sietett leszögezni, hogy Oroszország egyetlen NATO-tagállamra sem jelent veszélyt. Összefügghet az eltérő hozzáállásokkal, hogy Moszkva nem a magyar külügyminisztert, hanem Kaja Kallas észt miniszterelnököt nyilvánította éppen körözött személlyé.

És hír volt, hogy