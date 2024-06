Vitézy Dávid szerint Karácsony Gergely választási csalást követett el

Szentkirályi Alexandra visszalépése után felpezsdült a választási kampányolás Budapesten.

Az ellenzék, Karácsony Gergellyel az élen már tegnap azt hangoztatta, hogy Szentkirályi visszaléptetésével egyértelművé vált, amit már korábban is mondtak: Vitézy a Fidesz jelöltje.

Vitézy ezt visszautasította, ő is, Szentkirályi Alexandra is tagadta, hogy a visszalépés előtt lett volna egyeztetés köztük. Ungár Péter egyenesen meglepődött a hír hallatán.

Karácsony ma reggel posztolt egy videót a Facebookon, amin az látható, hogy vidoran ragaszt rá egy matricát egy Vitézy-plakátra, amin az olvasható:

Vitézyvel a Fidesz át akar verni. Ne hagyd!



Vitézy az esetre azzal reagált:

„Értem én, hogy semmilyen mondanivalója nem maradt Karácsony Gergelynek a fővárosról, de a plakátrongálás méltatlan Budapest főpolgármesteréhez, mindahhoz, amit ez a munkakör megtestesít.”



Emellett jelezte azt is, hogy bejelentést tett a választási bizottságnál, és büntetőfeljelentést is tett, továbbá felszólította Karácsony Gergelyt, „hogy fejezze be a folyamatos jogsértést, és kérjen bocsánatot.” A vonatkozó törvény értelmében egyébként tényleg nem szabad mások plakátját leszaggatni, megrongálni, de még ráragasztani se lehet mást.

A TASZ összefoglalójában azt írják: „jogsértést követ el az, aki más plakátját letépi, letakarja vagy elfedi más plakáttal. Szintén jogsértő más nevében plakátolni vagy olyan plakátot kihelyezni, amiről nem egyértelmű, hogy kit támogat, vagy ki adja azt ki, azaz nincs rajta impresszum.”