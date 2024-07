A nagymester kijön a fényre, a Sound visszahúzódik az árnyékba

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, tikkasztó hőségben. A következő napokban akár az abszolút melegrekord is megdőlhet itthon. Szokás szerint négy cikket külön is ajánlunk:

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Rohamtempóban dobják össze a független sajtó vegzálására alkalmas jogszabályt, lehetetlen elvárások is a törvénybe kerülhetnek. Az ilyesmit az Alkotmánybíróságnak kellene kiszűrnie, de kérdéses, hogy képes-e erre. Közben egy nemzetközi kutatás bemutatta, hogyan működik élesben a kormány propagandája: itthon már az is elhiszi, hogy a korrupt Ukrajna nem érdemel segítséget, akinek nem jön be a kormány kampánya.

Ment tovább az újraszámolása a főpolgármesteri szavazatoknak, és kiszivárgó hírek szerint a második nap után Karácsony 200-250 szavazattal vezet Vitézy előtt.

Miután a választási kudarcok után Gyurcsány Ferenc a maradék független sajtó ellen intézett támadást, véleménycikkben írtunk arról, hogy érdemes megnézni, a DK amúgy hogyan képzeli el a sajtó helyes működését a gyakorlatban.

Ott voltunk Székesfehérváron, ahol a tankerületi igazgató lemondásáért tüntettek, miután a tankerület visszautasította a Vasvári Pál Gimnáziumot 15 éve vezető Horváth József igazgatói pályázatát, pedig ő volt az egyedüli induló. A városvezetés, az egykori és jelenlegi diákok értetlenül állnak a döntés előtt.

Kiderült, hogy vannak különadók, amiket elenged a kormány: a távközlési és a gyógyszergyártói extraprofitadót kivezetik jövőre, és írtunk arról is, hogy több mint 13 milliárd forint ment el olyan egészségügyi fejlesztésekre, amiket Takács Péter államtitkár használhatatlannak nevezett.

És hír volt még, hogy

A világ odakinn

photo_camera NATO-csúcs Washingtonban Fotó: TOM BRENNER/Getty Images via AFP

Megkezdődött a NATO-csúcs Washingtonban, ahol a nehéz belpolitikai helyzettel (már Clooney is visszaléptetné!) is küzdeni kénytelen Biden elnök arról beszélt, hogy a háború úgy ér majd véget, hogy Ukrajna egy erős és szabad ország. A tagállamok vezetői (így Orbán is) aláírtak egy nyilatkozatot arról, hogy Ukrajna NATO-tagsága visszafordíthatatlan, emellett kiderült, hogy úton vannak az országba az első F-16-osok. A csúcstalálkozót persze beárnyékolja a kérdés, hogy mi lesz a szövetséggel, ha tényleg Trump lesz az elnök. Friss információk szerint például a republikánus jelölt a csökkentené a hírszerzési információcserét Európával. A helyszínen Szijjártó amúgy az ukrán külügyminszterrel tárgyalt, míg hírek szerint az esemény után Orbán Trump floridai birtokára utazik majd.

Orbán diplomáciai kavarásai miatt egyre inkább téma az EU-ban, hogy hogyan lehet megkerülni/jelentékteleníteni a soros magyar elnökséget, a felmerülő lehetőségekről a Politcio írt szerdán.

Közben kiderült, hogy nyugati alkatrészekkel lőttek az oroszok a kijevi gyerekkórházra, és Orbán arról beszélt, hogy Putyin és Hszi számítása szerint még idén lesz béketárgyalás Ukrajna és Oroszország között. A Deutsche Welle friss riportja pedig arról szólt, hogy orosz árnyékflotta él vissza a hajózási lehetőségekkel.

Putyinista szélsőjobboldallal kapcsolatos hír volt, hogy létrejöhet az AfD EP-frakciója is, a Mi Hazánk részvételével, a Lakmusz pedig bemutatta, hogy melyek a leginkább terjedő orosz dezinformációs narratívák a kijevi gyermekkórházat ért rakétatámadásról.

Írtunk arról is szerdán, hogy azonnal távozásra szólította fel Géza város negyedmillió lakóját Izrael, az ENSZ főbiztosa szerint Izrael népirtást folytat, és hír volt még, hogy

Nagymesterek

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Nagyot dobott a Qubit szerdán, interjút készítettek Réti Lászlóval, az egyik legnagyobb magyar szabadkőművespáholy nagymesterével. A civilben iskolaigazgatóként és egyetemi docensként dolgozó nagymester hároméves vezetői ciklusa legnagyobb eredményének azt tartja, hogy mára a két legjelentősebb hazai rend egyike nőket is befogad. Célja, hogy a „boldogabb országokban” teljesen elfogadott szabadkőművesség Magyarországon is kilépjen a fényre.

Spanyol-angol döntő lesz az Eb-n

photo_camera Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

Miután a britek a tornán eddig mutatott legjobb játékukkal megverték a hollandokat az elődöntőbe. Döntő vasárnap este.