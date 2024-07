Kamala Harris és Mészáros Lőrinc csodát tesz

Jó reggelt! Ez itt egy hírlevél a tegnapi hírlevél óta történt dolgokról.

4 fontos cikk:

Gáz van

photo_camera Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A magyar kormány válasza arra, hogy Ukrajna nem engedi át a Lukoil olajtranzitját a Barátság vezetéken: ha nincs olaj, nincs fegyver. Az általunk megkérdezett szakértő az ukrán lépést politikai üzenetnek tartja, de hozzáteszi: az orosz olajimportnak egyébként is sok a kockázata. Ha most valóban leállna a Barátság, az fejfájást okozna a Molnak, de pár év múlva már mindegy lesz. Igaz, ennek sok százmillió eurós ára van.

Megszorítás is van

photo_camera Windisch László ÁSZ-elnök, Hegedüs Éva, a Tiborcz-érdekeltségű Gránit bank elnök-vezérigazgatója, Varga Mihály pénzügyminiszter és Matolcsy György jegybankelnök egy 2023. szeptemberi konferencián Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Noha a kormány egy több száz milliárdos megszorítást már bejelentett, interjúnkban Csaba László közgazdász azt mondja, ezzel nincs vége az idei kiigazításoknak, és a 2026-os osztogatásra készíthetik elő a terepet.

Varga Mihály elismerte, hogy eljárás indul Magyarország ellen a túl magas költségvetési hiány miatt, a kiugróan magas adósságnövekedésről pedig azt írta: „Folytatjuk az átmenetileg megnövekedett államadósság további csökkentését”.

1 452 000 000 000 forint – ennyi pénzt számolt össze a Válasz Online Orbán köreinek magántőkealapjaiban

Tisza

photo_camera Magyar Péter, Radnai Márk és Tarr Zoltán Fotó: Magyar Péter/Facebook

Magyar Péter lett az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának alelnöke, és jövő héten egyeztethet először Karácsony Gergellyel.

A Tisza Párt új alelnökéről írtunk portrécikket: Radnai Márk színházi rendezései formabontóak voltak és nehezen emészthető témákról, drogról, szexről, erőszakról szóltak. Kollégái dicsérték, a kritika általában szerette, de amikor nem, akkor ujj- és kéztöréssel fenyegette meg őket. Dolgozott a sorozatok világában, nevéhez nagy bukás is fűződik, most pedig hivatalosan is Magyar Péter egyik jobbkeze lett.

Kamala

photo_camera Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Kamala Harris már meg is szerezte a demokrata delegáltak többségének támogatását a jelöltséghez, a kampányára pedig nem egészen két nap alatt 100 millió dollár jött össze – ilyet se Trump, se Biden nem tudott. Biden szerint jól döntöttek, Harris pedig már ráfordult az ellenfélre: szexuális ragadozókhoz, csalókhoz hasonlította Trumpot.

Kezdődik az olimpia!

photo_camera Fotó: PETER KOHALMI/AFP

A hatszoros olimpiai bajnok Kozák Danuta a legnagyobb hiányzó, Milák Kristófról semmi biztosat nem tudni, Szilágyi Áron már akkor is történelem, ha most nem tudja megcsinálni.

Olimpiai aloldalunkon arról is írunk, hogy Andy Murray bejelentette a visszavonulását, hogy visszalépett az egyik legsikeresebb brit női olimpikon, és hogy milyen címlappal rukkolt elő a Nemzeti Sport.

Foci is lesz

photo_camera Fotó: FRANCK FIFE/AFP

Tizenhat csapatos férfi- és tizenkét csapatos női tornát is rendeznek Párizsban, a nemrég véget ért Európa-bajnokság és Copa America-árnyékában, az első meccseket már ma lejátsszák.

Mészáros Lőrinc 57 milliárd forintból csinált csodát Eszéken: négyszer akkora az NK Osijek nyeresége, mint a bajnok Dinamo Zagrebé, a többi dobogós szóra sem érdemes. A csapat most 4. lett, de kimondott cél a bajnoki cím.