Hétvégi olvasnivalók nyerskutyázókról, torokénekesekről és jóval komolyabb dolgokról is

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, egy rendkívül hosszú, négynapos hétvége elejére, szokás szerint a nagyobb cikkeinket, videóinkat összegyűjtve. Hírleveleink itt lehet feliratkozni.

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Facebook



Egy 500 millió forintos, „céltól eltérően felhasznált” EU-s pályázat és egy majdnem megépült faluszéli kisvasutas élménypark történetét írtuk meg a héten, melyben debreceni ifjú KDNP-s körök játszottak fontos szerepet. Cikkünkben megpróbáltuk kibogozni a faluszéli vidámpark sztoriját, elképesztő egymásra mutogatásokba futottunk bele.



A friss gazdasági adatokat elemezve írtunk arról, hogy ha teljes bukásnak még nem mondhatjuk, de a kormány akkugyárakra alapozott iparstratégiája most éppen csúfos kudarcnak tűnik. Tavaly októberben még 300 milliárd forint fölötti értéket termelt az ágazat, ez mostanra 200 milliárd alá esett. És megírtuk azt is, hogy a magyar gazdaságnál csak két rosszabb volt Európában, még ha az NKE szakértője meg is próbálta úgy megmagyarázni a GDP-adatokat, hogy azt csak szájtátva tudtuk figyelni. Ott voltunk Lázár János első „közlekedésinfóján”, ahol kiderült, jövőre vonatok helyett pótlóbuszokkal kezeli a hőséget a MÁV és kiszervezik a pályaudvarok működtetését. És írtunk arról is, hogy az egyszülős családokat sok strand és állatkert egyszerűen nem tekinti családnak.

Foglalkoztunk a héten a határon túli magyarság és a magyar kormány kapcsolatával: miután Orbán Viktor Tusnádfürdőn megígérte, hogy a családtámogatási rendszert kiterjesztik határon túlra is, Bárdi Nándor történésszel arról beszéltünk, mi lehet az ígéret mögött. És a háború, illetve Orbán „békemissziója” témája mentén készítettünk interjút Fedinec Csillával a magyar kormány és Ukrajna kapcsolatáról.

És utána eredtünk a Gellért-hegyre tervezett gigantikus kereszt történetének: mint megírtuk, álmodtak már boldogasszonyanyánkat játszó szentkoronát is oda, ehhez képest egész szolid a gigantikus kőkereszt. Így is ez lesz az egyik leginkább szimbólumokkal terhelt köztér Budapesten.

619



A hét egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó cikke arról a pillanatról szólt, amikor Szily László megtudta, hogy valami hátborzongató betegség helyett csak sérve van. Először szinte csalódottságot érzett. Aztán olyan szörnyű dolgok történtek, hogy immár arra ítélné az összes kormánytagot és vezető fideszest, hogy életük végéig csak magyar állami kórházban kezeltethessék magukat.



Kurultáj

photo_camera Fotó: Kiss Bence/444

Visszatértünk a Kurultájra, ahol sámánokkal és torokénekléssel kerestük a bennünk szunnyadó türk tudatot.

A világ

photo_camera Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

A héten folytatódott tovább az ukrán betörés Oroszországba, és bár továbbra sem lehet megmondani, mi lesz ennek a vége, de írtunk arról, hogy miután több mint százezer orosznak kellett elmenekülnie otthonából, sokan dühösek az orosz államra, ami szerintük cserben hagyta őket, és foglalkoztunk azzal is, hogy Putyin számára politikailag is kellemetlen, hogy tízen-huszonéves sorkatonák kerültek ukrán fogságba.

Most már nem telik el úgy hét, hogy ne lenne téma az amerikai elnökválasztás, a héten arról írtunk, hogy Trump és kampánycsapata egyelőre nem találja a fogást Kamala Harrison, és emiatt már a republikánusok gazdag támogatói is elégedetlenkednek. Trump a hét elején Elon Musk vendége volt, a rendkívül baráti beszélgetés nyomán bemutattuk, hogy mekkora ideológiai kanyarokat járt be Musk, mire Trump támogatója lett, és hogy ez hogyan feszül össze akár a saját üzleti érdekeivel is.

Olimpia

photo_camera Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Az olimpiának már múlt hétvégén vége lett, de azért még bőven volt miről írni ezen a héten is. Megírtuk, hogy Csipes Tamara mellett az őt edző Csipes Ferenc kapja a legnagyobb jutalmat a párizsi olimpia után, emellett bemutattuk, hogy egy ausztrál breaktáncos kellett ahhoz, hogy mindannyian újra hihessünk az olimpiai eszmében, felidéztük, hogy hogyan lettek a pincéből kimászva a szerbek a vízilabda új császárai, és írtunk arról is, hogy a játékoknak ugyan vége, de a nagyhatalmak között csak most izzik fel a nagy doppingháború.

És sportjellegű cikkünkben összefoglaltuk azt is, hogy a világ egyik legkiválóbb utánpótlásműhelyének nevezett felcsúti akadémia látogatást tett Salzburgban, és nem pont az lett a meccsek eredménye, amire a világ egyik legkiválóbb akadémiájától számítani lehetne.

Nyerskutyák és hasonlóak

photo_camera Az Alpha Omicron Pi sorority tagjai az Alabamai Egyetemen

Az idei nyár kreténtrendje a nyerskutyázás. A nyerskutyázók úgy repülnek hosszú órákon keresztül, hogy nem esznek, nem isznak, nem néznek filmet, nem hallgatnak zenét. Egyesek pedig még pisilni se mennek ki.

És írtunk arról is, hogy mekkora figyelem övezi az amerikai lányszövetségek drámáit: a korábban féltve őrzött, szinte már szektás jellegű kiválasztási procedúra egyszercsak világszerte nyilvánosságot kapott. Megalomán lázálom rózsaszín csillámfelhővel és a bajtársiasság hazugságával: ez a #Bamarush.