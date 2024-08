Sulyok Tamás arca és ünnepi kézfogása

Jó reggelt, jöttem összeszedegetni a hosszúhétvége termését! Senki ne aggódjon, hogy lerohanjuk száz cikkel, mert katonás rendet vágok a megtizedelt anyagok között!

Eleve kiemelek négyet, aztán jön a többi lényeg:

Interjúk egy határon túl

Teligázzal ment neki a szlovák kormány a kultúrának, miután konteós-szélsőjobbos figuráké lett az irányítás. A kultúrharcot a NER is exportálta, leuralták a magyar kisebbséget, most orbanizálódástól tart a szlovák értelmiség. Interjú a tiltakozásokat indító Németh Ilona szlovákiai magyar művésszel, aki ellen a rendőrség is nyomoz.

A határon túli magyarok ügyét sokszor fedősztoriként használják fel, és az is túlzás, hogy ömlene oda a pénz, mondja interjúnkban Bárdi Nándor történész. De miért tudnak a határon túli magyarok automatikusan azonosulni a fideszes identitással?

Három pöpec pödkeszt

A Városmajor utcai nyilasház sorsáról, 1944 véres karácsonyáról, feljelentőkről és házmesterekről, apákról és fiúkról, a fasiszta emberről, Sulyok Tamás arcáról és a 12. kerületi turulról is beszélgettünk Zoltán Gábor íróval.

Hilter- és Hitler-bajszok, bálnák, aranyak és sérvek, a Szovjetunió romjai Gyomaendrődön és Szkopje Budapest belvárosában. Színházi emberek a színházi embertelenségben a Borízű podcastben.

A magyar politikai kommunikáció csúcsfogalma a biztonság. A biztonságunkkal kapcsolatos politikai mítoszok építéséről, sármról, karizmáról, a nemzetközi illiberális hálózatról és még sok másról beszélgettünk Sonnevend Júliával, a New School for Social Research docensével a TEFI-podcast aktuális részében.

Ukránok a szomszédban

Zelenszkij szerint a kurszki offenzíva célja egy ütközőzóna kialakítása. Az oroszok szerint több mint 122 ezer orosz menekült el az ukrán katonák elől, akik újabb hidat romboltak le. De hiába várták az ukránok, hogy az oroszok megtorpannak Toreck és Pokrovszk közelében, erről szó sincs. Ami azt jelenti, hogy hatalmasak a kockázatai a kurszki műveleteknek, ahol bevetették az ukrán tartalékok zömét.

Kínaiak Kubában

Kuba pont jó helyen van ahhoz, hogy a kínai hírszerzés figyelemmel tudja kísérni, miről kommunikálnak az amerikaiak. A kubai rezsim gazdasági nehézségein Kína örömmel segít, és cserébe kér valamit, ami Havannának nem is kerül sokba.



A hónap képe

Önmagát ismétlő történelem: Simicska Lajos (ezúttal homármintás bermudában) a szigligeti kikötőben.

Popkult

Elszabadult a brat girl summer, lassan már a nagymamád is lime-zöldben fog lemenni a boltba. Ami annyira Júlia!

A Stellar Blade-ben eleve dekoratívra kalibrált hősnők harcoltak pusztító űrlényekkel. Aztán a készítők csavartak egyet a játékon. De mi történik, ha bikinibe öltöztetik egy videójáték szereplőit? Igen, pontosan az!

Velünk véget ér: már a könyv is sekélyes volt, a film még inkább az lett. A körülötte lévő médiaszenzáció pedig végképp elvonja a figyelmet a lényegről.

Úton

Molnár Kristóf kollégánk nem engedi a témát, de Lázár János sem. A miniszter újra megígérte, hogy minden magyar települést bekötnek a közlekedési hálózatba. Azt a négyet is, ahová most sem busz, sem vonat nem jár. Tornakápolnán teszteltük a tömegközlekedés nélküli életet.

Az elnök nem pihen

Sulyok Tamás köztársasági elnök alaposan megrázta Krausz Ferenc kezét

Mészáros Lőrinc cége is segített megválni a Sándor-palota régi autóitól



Sok erőt, jó egészséget kívánt Lukasenka Orbánnak és Sulyoknak augusztus 20. alkalmából



Penészbogár, az újfasiszta blogger

Orbán Viktor idei tusványosi beszédében egy népszerű mémet, a pirula-teóriát idézte. Aminek gyökerei egy nyilvánosság számára nagyjából ismeretlen, de a kortárs jobboldal köreiben annál befolyásosabb anti-demokrata és anti-egalitáriánus bloggerre, Mencius Moldbugra vezethetők vissza.

Időjárás

Egy órát halasztották, este tízkor tudták elkezdeni az augusztus 20-ai tűzijátékot Budapesten. No de miért romlik el az idő mindig augusztus 20. után? Ez lassan már népi hiedelemnek számít, de valóban így van ez?