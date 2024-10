„Legyetek annyira liberálisok, hogy az én véleményemet is elfogadjátok” - üzente a Pesti Srácok műsorvezetője, aki szerint Karsai Dánielnek türelmesen kellett volna megvárnia a halált

Facebookon reagált Kroó Zita, a Pesti Srácok műsorvezetője arra a felháborodásra, amit a Pesti TV-ben csütörtökön elmondott szavai váltottak ki.

Kroó a műsorban ezt mondta a múlt héten elhunyt gyógyíthatatlan beteg alkotmányjogászról, Karsai Dánielről:

„Én nem értem, tehát Karsai Dániel, mondjuk ki, emiatt a betegség miatt halálra volt ítélve. Tényleg csak az volt, hogy na, mikor fog ez bekövetkezni. Tehát hogy az emberben, már bocsánat, de ne legyen annyi türelem, hogy megvárja azt, hogy az élet mondja: »Danikám, akkor most van vége!«, és akkor utána ebből ekkora politikai ügyet csinálunk, én ezt nem értem”,

Kroó Gavin Duncannel beszélgetve onnan jutott el idáig, hogy szerinte „kicsit érdekes”, hogy a Momentum képviselője, Bedő Dávid a parlament őszi ülésszakának első napján azt kérte, egy perc néma csenddel tisztelegjenek Karsai emléke előtt, mivel ezt eldönteni szerintük Kövér László házelnök feladata - aki utólag vissza is utasította a tiszteletadást, mondván, hogy az „politikai propaganda a halál kultúrája mellett”.

„Az eutanáziát a magyar kormány nem támogatja, nem lesz nálunk, Karsai egyébként Strasbourgba is elment, ott sem engedték neki, és hát végül az Isten döntött a sorsáról”,

vonja le a következtetést. „Ez egy nagyon gusztustalan dolog, hogy valakinek a halálát politikai célokra használják” - tette hozzá.

Az adás itt nézhető vissza, 1:00-tól kezdenek el beszélgetni a témáról, Kroó legerősebb állítása 6:10-nél hallható. .

Kroó a péntek esti Facebook-posztjában így magyarázta a szavait:

„Kedves őrjöngők, akik a Karsai Dániel téma miatt most megölnétek engem. Nézzétek meg a teljes vlogot, ne csak szalagcímeket olvassatok. Arról szólt ugyanis az amit mondtam, hogy az életet Isten adja és ő is veszi el. Tudom, ti ezt másképp látjátok, de legyetek annyira liberálisok, hogy az én véleményemet is elfogadjàtok.”