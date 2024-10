Böjte Csaba és Áder János alapítványát visszautasította, a pénzhiánnyal finoman szólva sem küzdő MCC-t viszont támogatta a Mol és az állam közös alapítványa

Az állam és a Mol közös alapítványa állítása szerint a „tehetségtámogatás, a sport, a kultúra, a szociális ügyek és a fenntarthatóság” területén lát el közérdekű feladatokat.

Ugyan hirdetnek nyílt pályázatokat, többségben egyedi kérelmekről dönt a Fidesz-közeli emberekből álló kuratórium.

Így kaphatott a határon túli foci mellett pénzt az állami pénzzel felpumpált MCC, Novák Katalin felkaroltjának jövőfesztiválja, de még nagykövetségek is.

photo_camera A MOL - Új Európa Alapítvány kuratóriuma. Fotó: MÚEA

A külhoni labdarúgás támogatására adott több mint 10 milliárd forint mellett az állam és Mol 2021-ben közösen létrehozott, „közfeladatokat ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványa” bőkezűen támogat olyan szervezeteket, amik vagy nem szorulnak rá annyira a pénzre, vagy nem illenek „a tehetségtámogatás, a sport, a kultúra, a szociális ügyek és a fenntarthatóság” kategóriájába.

Van miből osztogatniuk, a Mol – Új Európa Alapítány (MÚEA) kezdeti tőkéje 600 millió forint volt - 300 millió állami, 300 millió molos pénz -, de azzal, hogy megkapták a Mol részvényeinek 10,49 százalékát, a vagyon mára körülbelül 80 milliárd forintra nőtt.

A pénzek szétosztásáról egy ötfős kuratórium dönt, amiben ismert, Fidesz-közeli emberek ülnek. A kuratórium elnöke Miklósa Erika operaénekes, Orbán Viktor évértékelőinek rendszeres vendége, tag még továbbá Világi Oszkár szlovákiai magyar vállalkozó, a MOL vezérigazgató-helyettese, a Csíki Sör új tulajdonosa, Bacsa György, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója és a spanyol szupervonatgyártót, a Talgót sikertelenül felvásárolni próbáló Magyar Vagon igazgatósági tagja, Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke, a kulturális élet legbefolyásosabb embere, és Schmidt Mária történész, a XXI. Század Intézet és a Terror Háza főigazgatója.

Mol-részvényes alapítvány támogat Mol-részvényes alapítványt

Az egyik különös szereplő a 444 által megismert támogatási dokumentumban a Mathias Corvinus Collegium, ami az MCC Feszt megrendezésére kapott eddig kétszer 50 millió forintot. Az MCC a honlapján saját magát tehetséggondozó intézményként határozza meg, a magyar egyetemek többségéhez és a MÚEA-hoz hasonlóan közérdekű vagyonkezelő alapítványként működik. Emellett az államtól a Richter Nyrt. 10 százaléka mellett a MOL 10 százalékos részvénypakettjét is megkapta, utóbbi után tavaly 29 milliárd forint osztalékot kaptak. Összefoglalva, a Mol-részvényekkel rendelkező alapítvány a szinte ugyanannyi Mol-részvénnyel rendelkező alapítványt támogatja.

A Fidesz kedvenc tehetséggondozója a 2023-as évet több mint 25 milliárd forintos adózott nyereséggel zárta (a Mol-osztalék mellett kapott a Richter-részvények után is osztalékot, plusz a banki kamatokkal összesen 50 milliárdos bevétele volt az MCC-nek tavaly), úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy élet-halál kérdés volt számukra a támogatás. Az összegből akár Áder János volt köztársasági elnök klímavédelemmel foglalkozó Kék Bolygó Alapítványa is kaphatott volna pénzt, de az ő kérésüket elutasították. Ugyanúgy visszautasították a Böjte Csaba féle Dévai Szent Ferenc Alapítvány kérelmét is.