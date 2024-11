Zelenszkij ellátogatott az állami magyar-ukrán két tanítási nyelvű iskolába Csepelen

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Puskás Arénában megrendezett Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozója után ellátogatott az első állami magyar-ukrán két tanítási nyelvű általános iskolába és gimnáziumba Csepelre.

Az iskolaidő utáni látogatás ellenére az ukrán elnököt nem kongó épület, hanem egy csomó ünneplőbe öltözött diák várta, akik elénekelték a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt Zelenszkijnek.

Az iskola létrehozásáról még júliusban Kijevben állapodott meg Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij. Az ötletet az ukrán elnök vetette fel, Orbán pedig azt mondta, hogy örül neki, mert „már korábban is voltak ukránok Magyarországon, de most többletigények merültek fel, gondoskodnunk kell ezekről az emberekről. Azt is hozzátette, hogy szerinte az ukrán gyerekek sokféle iskolában tanulnak Magyarországon, és a rendszer „elég jól működik”, de megérti, hogy szükség van egy olyan iskola létrehozására, ahol ukrán nyelven folyik az oktatás.

Azt mondta, a magyar állam fogja finanszírozni ezt az iskolát. „Annyi ukrán iskolát nyitunk, ahányra szükség van. Fontos számunkra, hogy az ukránok otthon érezzék magukat Magyarországon” – mondta, hozzátéve, Ukrajnától is elvárja a Kárpátalján élő magyar ajkú kisebbség igényeinek megértését. Ez utóbbi probléma régóta terheli a magyar-ukrán kapcsolatokat. Aztán végül augusztus végén tényleg megnyílt az iskola, de a megnyitó ünnepségre egy kormánytag sem ment el.