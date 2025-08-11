Csupasz, csontos gengszterek tárgyalása

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt hétvége legfontosabb cikkeivel. Vannak másféle hírleveleink is, ha ezek érdekelnek, ide érdemes kattintani.

Belföld

Öt nappal azután mondta le a fideszes önkormányzati cég a Punnany Massif fellépését a Soproni Sörnapokon, hogy az együttes rendszerkritikus üzenetekkel lépett fel Tusványoson. Pogány Induló szigetes koncertjén zúgott a mocskos fideszezés, a rapper pedig most is megkérdezte a rajongókat, hogy szívtak-e aznap rendesen. Erre a drogügyi kormánybiztos azt ígérte, lépni fognak az ügyben.

Kovács Gergely polgármester nyilvános posztban írta meg, hogy nem volt lehetősége válaszolni a 444 kérdéseire. Saját sajtósának levele közben világosan megmutatja: a cikk megjelenése előtt már közölték hivatalos álláspontjukat. Volt és jelenlegi MKKP-képviselők mesélnek arról, hogyan látják az átvilágítási bizottság körüli vitát.

Fotó: Bankó Gábor/444

Már augusztus 9-én elkezdték lezárni egyes részeit a városnak az augusztus 20-ai ünnepség miatt. A komolyabb forgalmi változások augusztus 15-től lépnek életbe, és egy hétig tartanak majd. Karácsony Gergely azt írta, nem lenne a körút lezárását rendszeresen kritizáló Szentkirályi Alexandra helyébe.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Péntek délután leállt az EESZT, ezért hosszú ideig csak a kézzel írt recepteket tudták kiadni a gyógyszertárakban. Végül vasárnapra sikerült elhárítani a problémát. A kis kihagyás alatt az egészségügyi államtitkár a hibát kritizáló Magyar Péteren kérte számon, hogy miért nem kezd ő valamit az EESZT-vel.

Fotó: Bankó Gábor/444

Külföld

Izrael a Gázai övezet teljes megszállását tervezi, ami számos országból kritikát váltott ki, az ENSZ Biztonsági Tanácsa pedig bejelentette, hogy találkozót tartanak. A támadás kibővítésére reagálva a Hamász által fogvatartott túszok hozzátartozói tüntetést szerveztek Tel-Avivban – ők attól tartanak, a terv veszélybe sodorja a túszok életét. Benjamin Netanjahu minden vádat visszautasított, az éhínséggel is a Hamászt vádolta, és azt mondta, a gázai lakosság is meg akar szabadulni a Hamásztól.

Fotó: ABIR SULTAN/AFP

Donald Trump bejelentette, a jövő héten Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljanak. Az amerikai elnök azt írta, Ukrajnának területeket kell átengednie ahhoz, hogy véget érjen a háború – ezt a tervet Volodimir Zelenszkij elutasította, és arról beszélt, hogy az Ukrajna nélkül hozott döntések a béke ellen hozott döntések.

Alijev, Trump és Pasinjan Washingtonban
Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Az orosz kormány épp egy éve indított hadjáratot a YouTube ellen – először csak kicsit, aztán nagyon megnehezítették a videókhoz való hozzáférés. Arra számítottak, hogy a nézők áttérnek az orosz tulajdonú felületekre, ez azonban nem egészen így történt – a változó orosz médiafogyasztási szokások meglepő fordulata, hogy többen is visszatértek a tévéhez.

Fotó: Alekszej Kozlov / AFP

Európa legnagyobb nagykövetségét húznák fel a kínaiak Londonban, az angolok nem igazán örülnek ennek. A szakértők szerint komoly biztonsági kockázata lehet a belvárosban egy ilyen létesítménynek, és ezt csak fokozza, hogy a kínaiak a tervek egy részét titokban tartják.

Fotó: YOUSUF SARFARAZ/NurPhoto via AFP

Kultúra

Régen minden jobb volt, állapítottuk meg filmkritikánkban az új Csupasz pisztolyról. Ez nem azt jelenti, hogy ez a bőrlehúzás rossz lenne. Az új Csupasz pisztoly jó vígjáték, ami kellő mennyiségben szolgálja ki a régi rajongóinak nosztalgiaigényét, de van benne annyi jelenkori poén is, hogy talán azokat sem fogja untatni, akik az eredeti filmeket nem fújják kívülről.

Fotó: Paramount Pictures

A közvélekedéssel szemben a Gengsztervilág nem Guy Ritchie sorozata, még ha fontos szerepet is vállalt a készítésében. Pedig lehet, nem volna baj, ha az ővé lenne, mert erős színészi gárda sorakozott fel: a főszerepben Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren láthatók, és a további szerepekben is feltűnik például Paddy Considine vagy az egyik legismertebb brit karakterszínész, Toby Jones. Bár a forgatókönyv nem a legerősebb, a sorozat így is élvezhető.

Fotó: Luke Varley/Luke Varley/Paramount+

Hiába borderless, szerzőnk már megint összefosta magát a határon: A szlovén Nova Gorica és az olasz Gorizia idén Európa kulturális fővárosa. Az 1947-ben hülyén meghúzott határ szinte kettészelte a vasúti pályaudvart, de a hatvanas években ez már nem zavarta a jugókat, akik farmerért, és az olaszokat, akik húsért és benzinért ruccantak át.

A város egyik egykori határátkelője, az olasz oldalon látszik a rendőrautó orra

A villamos és a gémeskút találkozása a tervezőasztalon: A párt döntött 1950-ben Budapest megnagyobbításáról, de pár év múlva máris visszacsinálták volna. Miért kisgömböcölte be a főváros az agglomerációját, hol lettek volna „antiszociális telepek”, mi lett a „15 perces város” 80 évre elfelejtett koncepciójával?

Az 51-es villamos és a gémeskút találkozása a tervezőasztalon. Bivalyrét, Pestszentimre
Fotó: Fortepan / Vizsnyiczai Erzsébet

Jeti Mozi

A Jeti Mozi Exkluzív bemutatja a BP Underground dokusorozat második részét, ami a '90-es és a 2000-es évek hiphopvilágába visz el minket: rap, DJ-zés, graffiti, breaktánc, a női és roma előadók szerepe a közegben. A filmben felbukkan a Nem Közölt Sáv, Akkezdet Phiai, Závada Péter, Busa és még sokan mások.

Fotó: BP Undergorund

Podcast

Fellendülés helyett stagnálás – mit művel már megint a hazai GDP? Fél éve tart a repülőrajt, de messze nem vagyunk ott, ahol kéne. Sőt. Vendégünk Németh Dávid, a K&H vezető elemzője.

Illusztráció: Botos Tamás/444

Borízű: Bedét majdnem elüti egy hallgató. Winklert megmenti egy mihazánkos Boszniában. Galícia a galíciaiaké. Mit akarnak Dopemantől? A székesfehérvári Pamplona. A szlovák Tyson. Az év apukája strandra viszi a gyerekeket. Gondolatok a BANÁNról.

reggel 4 Karácsony Gergely Alaszkában Gengsztervilág ensz biztonsági tanács dopeman tusványos hamász kovács gergely Alekszej Kozlov fidesz Szentkirályi Alexandra toby jones london örményország Budapest punnany massif eeszt Izrael Donald Trump Volodimir Zelenszkij magyar péter Tisza Párt busa hírlevél csupasz pisztoly tom hardy gázai övezet 444 hírlevél Azerbajdzsán Akkezdet Phiai Pogány Induló ukrajna pasinjan reggel 4 vlagyimir putyin mkkp kórház Benjamin Netanjahu tel-aviv
Kapcsolódó cikkek

Nem léphet fel a Punnany Massif a Soproni Sörnapokon, öt nappal Tusványos után felmondták a velük kötött szerződést

A fideszes önkormányzat cége a „rendezvény koncepciójának átalakításával” indokolt. Öt nappal azután, hogy a Punnany népszabadságos pólóban, áthúzott KDNP-logó előtt lépett fel a Fidesz erdélyi fesztiválján.

Windisch Judit, Haász János
belföld

„Az értelmes szó nem volt elég, lépni fogunk” – a drogügyi kormánybiztos ismét betámadta Pogány Indulót

Horváth László, akit Dopeman egy cseppet sem zavar, nem először száll bele a rapperbe, akinek a koncertjein rendszeresen zúg a mocskos Fidesz.

Haász János
belföld

Orbán: Hajrá, Dopeman!

Levél érkezett a tárhelyedre az egyes számú Digitális Polgári Kör alapítójától. A miniszterelnök felment az internetre, és meghirdette az első élő digitális honfoglalást a Papp László sportarénába.

Bábel Vilmos
POLITIKA

„Gergő átláthatóságot ígért, ha minden rendben van, a kérdésekre lehet nyugodtan válaszolni”

Kovács Gergely polgármester nyilvános posztban írta meg, hogy nem volt lehetősége válaszolni a 444 kérdéseire. Saját sajtósának levele közben világosan megmutatja: a cikk megjelenése előtt már közölték hivatalos álláspontjukat. Volt és jelenlegi MKKP-képviselők mesélnek arról, hogyan látják az átvilágítási bizottság körüli vitát.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Már 9-én elkezdték lezárni a várost az augusztus 20-ai ünnepség miatt

Tűzijáték, olcsó sör, lezárások.

Bábel Vilmos
belföld

Egy hétig lezárások lesznek a pesti és a budai alsó rakparton is a tűzijáték miatt

Karácsony Gergely arról posztolt, nem lenne most Szentkirályi Alexandra helyében, Rogántól viszont levélben kérte, hogy mutassanak némi szerénységet, és oldják már meg máshogy.

Windisch Judit
Budapest

45 perces állami közpénzégetésnek és környezetszennyezésnek nevezte Karácsony Gergely a tűzijátékot

Egy hétig lesznek lezárva a rakpartok - kifogásolja a főpolgármester.

Kolozsi Ádám
belföld

Péntek délután óta nem működik az EESZT és a receptkiváltás

Szombat délelőttre sem javult meg a rendszer.

Horváth Bence
ÉLET

Újra működik az EESZT

A többi e-közigazgatási felület már tegnap helyreállt a pénteki nagy leállás után, hajnal óta az EESZT is megy.

Bábel Vilmos
belföld

Az egészségügyi államtitkár számon kérte Magyar Pétert, hogy ő miért nem csinál semmit a leállt EESZT-vel

Az egyébként nem derült ki, pontosan miért is áll a rendszer péntek óta.

Windisch Judit
POLITIKA

A fehérvári kórház szerint Magyar Péter hazudik, mikor azt írja, vízvezeték-szerelőket engedtek be egy vajúdó nőhöz

A kórház szülészeti osztályán másodszor kellett teljes vízkorlátozást bevezetni a romlott vízminőség miatt.

Bódog Bálint
Egészségügy

Izrael visszautasítja a nemzetközi kritikákat, este összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

700 ezer ember él Gáza városban, amit teljesen el akarnak foglalni.

Kolozsi Ádám
külföld

A túszok hozzátartozói szerveztek tüntetést Gáza megszállása ellen Tel-Avivban

A hozzátartozók félnek, hogy a tervezett megszállás veszélybe sodorja a túszok életét.

Bábel Vilmos
külföld

Netanjahu szerint azzal, hogy megszállják, valójában felszabadítják Gázát

Az izraeli miniszterelnök az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülése előtt mindent rosszat a Hamászra fogott, és azokra az újságokra, amelyek Izrael-ellenes propagandát terjesztenek.

Bódog Bálint
külföld

Alaszkában találkozik Putyin és Trump, hogy Ukrajna területéről tárgyaljanak

Jövő pénteken Ukrajna részvétele nélkül indulnak a tűzszüneti tárgyalások.

Kolozsi Ádám
külföld

Zelenszkij visszautasította, hogy területeket adjon át Oroszországnak

Az ukrán elnök szembeszállt Trump béketervével: „Természetesen nem fogunk Oroszországnak jutalmat adni azért, amit tett... Az ukránok nem fogják átadni a földjeiket a megszállóknak.”

Kolozsi Ádám
külföld

Átfogó békemegállapodást kötött Washingtonban Azerbajdzsán és Örményország

Trumpot Nobel-békedíjra jelölik, és róla nevezik el a megállapodás kulcsának számító tranzitfolyosót.

Kolozsi Ádám
külföld

Trump a 2028-as elnökválasztási indulásával viccelődött az azeri diktátornak, aki rögtön vette a lapot

Az elnök szerint, bár nem szabad, „sokan akarják”, hogy elinduljon 2028-ban.

Bábel Vilmos
külföld

Az oroszok nyírják a YouTube-ot, ezzel a hanyatló televíziózás váratlan löketet kapott

Az orosz kormány épp egy éve indított hadjáratot a videómegosztó ellen. Arra számítottak, hogy a nézők áttérnek az orosz tulajdonú felületekre. Nem így történt.

Bódog Bálint
külföld

Európa legnagyobb nagykövetségét húznák fel a kínaiak Londonban, az angolok nem igazán örülnek ennek

A londoni Tower közelében építene gigantikus nagykövetséget Kína. A szakértők szerint komoly biztonsági kockázata lehet a belvárosban egy ilyen létesítménynek, és ezt csak fokozza, hogy a kínaiak a tervek egy részét titokban tartják.

Benics Márk
külföld

Régen minden jobb volt – de azért egy csúcsra járatott hasmenéses poénnak ma sem lehet ellenállni

Kellett nekünk új Csupasz pisztoly? Igen, és jó is, hogy lett.

Diószegi-Horváth Nóra
FILM

Egyre csontosabbak vagyunk – és egyre hülyébbek is

Egy 22 éves színésznő csontos arcélein és Kim Kardashian arctartóján csodálkozik az internet a hülyeség korának sokadik reneszánsza idején.

Mészáros Juli
DIVAT

Elég annyi a boldogságunkhoz, hogy Tom Hardy szúrós szemmel néz, és epizódonként meghal huszonnyolc ember?

A Gengsztervilág az év egyik legsikeresebb új sorozata. Játszik benne Tom Hardy, Helen Mirren, Pierce Brosnan, részt vett benne Guy Ritchie is, de ez a közvélekedéssel szemben nem az ő sorozata. Elég a tartalmas szórakozáshoz ennyi nagy név?

Inkei Bence
FILM

Hiába borderless, én már megint összefostam magam a határon

A szlovén Nova Gorica és az olasz Gorizia idén Európa kulturális fővárosa. Az 1947-ben hülyén meghúzott határ szinte kettészelte a vasúti pályaudvart, de a hatvanas években ez már nem zavarta a jugókat, akik farmerért, és az olaszokat, akik húsért és benzinért ruccantak át.

Tóth-Szenesi Attila
külföld

A villamos és a gémeskút találkozása a tervezőasztalon

A párt döntött 1950-ben Budapest megnagyobbításáról, de pár év múlva máris visszacsinálták volna. Miért kisgömböcölte be a főváros az agglomerációját, hol lettek volna „antiszociális telepek”, mi lett a „15 perces város” 80 évre elfelejtett koncepciójával?

Kolozsi Ádám
Történelem

BP Underground: A hiphop lüktetése a szívverés ritmusához közel van

A Jeti Mozi Exkluzív bemutatja a BP Underground dokusorozat második részét, ami a '90-es és a 2000-es évek hiphopvilágába visz el minket. Kultikus arcok, kultikus helyek, nosztalgia.

444.hu
FILM

Dohánygyár#4: Fellendülés helyett stagnálás – mit művel már megint a hazai GDP?

Fél éve tart a repülőrajt, de messze nem vagyunk ott, ahol kéne. Sőt. Vendégünk Németh Dávid, a K&H vezető elemzője.

Diószegi-Horváth Nóra, Botos Tamás, Haász János
podcast
Podcast

Borízű hang #234 [hószu]: Mikor vallja be Anikó asszony, hogy nagy kedvence a Strici visszatér?

Bedét majdnem elüti egy hallgató. Winklert megmenti egy mihazánkos Boszniában. Galícia a galíciaiaké. Mit akarnak Dopemantől? A székesfehérvári Pamplona. A szlovák Tyson. Az év apukája strandra viszi a gyerekeket. Gondolatok a BANÁNról.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast