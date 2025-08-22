Az orosz rakéta és a szuverén hangok

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, híreivel.
Csütörtök hajnalban Moszkva rakétákkal lőtte a kárpátaljai Munkácsot, ahol egy amerikai tulajdonú gyárat találtak el. A támadásban legalább 19 ember megsérült, a helyszínről este rövid beszámolóval jelentkeztünk, de készül a nagyobb riportunk is.
A rendkívül szuverén magyar kormány finoman szólva sem sietett elítélni a történteket, Szijjártó több óra elteltével a „délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírekről”, míg Menczer Tamás „az elmúlt éjszaka eseményeiről” írt, mindketten az oroszok említése nélkül.
Még nagyobbat ment Sulyok Tamás, aki az elsők között sietett jókívánságait kifejezni a sérülteknek, de nem sokkal később kiszedte a posztjából az orosz szót a rakétatámadás elől. Lakner Zoltán szerint a történtekkel a kormány minden eddiginél látványosabban bebizonyította, meddig tart a szuverenitása Putyinnal szemben, míg a Political Capital oldalán arról írtak, hogy Sulyok Tamás amatőr hibája „a teljes Orbán-rendszer működésének látlelete”. Csak mindezek után, bőven benne a délutánban jutottunk el odáig, hogy Orbán is posztoljon, orosz rakétatámadásról írva, mire Sulyok is arra jutott, hogy tényleg orosz támadás volt. A magyar diplomácia állapotáról szólt az a hír is, hogy Szijjártó csúcsdiplomatát csinált egy kiugrott katolikus papból, akinek nincs érdemi diplomáciai tapasztalata.
Közben a kormány ismét szorgalmazta, hogy Budapesten legyen a Putyin-Zelenszkij találkozó, aminek az összehozását a Kreml annyira nem sürgeti, de a helyszínötlettel az ukrán elnöknek is akadtak fenntartásai. Zelenszkij amúgy állítólag arra kérte Trumpot, hogy hasson oda Orbánnál az ukrán EU-csatlakozási folyamat blokkolásának feloldásáért. Az elmúlt bő hét fejleményei alapján foglalkoztunk azzal a kérdéssel is, hogy vajon miben maradhatott Trump és Putyin egymással, és azt látni, hogy az álláspontok nagyon messze vannak egymástól. Csütörtökön aztán Trump ismét burkoltan az oroszokat fenyegette közösségi oldalán.
Az ukránok az orosz energetikai infrastruktúrát támadták drónokkal, és a háborúhoz kapcsolódó hír volt, hogy amerikai vadászgépeket állomásoztatnának Romániában az európai országok, a cseh elnök is küldene békefenntartókat Ukrajnába, az amerikai alelnök Európára bízná a háború utáni biztonsági garanciák oroszlánrészét, és hogy elfogtak egy ukrán férfit az olasz rendőrök az Északi Áramlat felrobbantása miatt. Írtunk továbbá arról is, hogy Fehéroroszország nukleáris robbanófejek felszerelésével válaszolna a „nyugati fenyegetésre”, valamint hogy az oroszok novemberben kezdenék a betonozást Pakson.
Körvonalazódik az EU-USA kereskedelmi megállapodás, Izrael megkezdte Gázaváros megszállását, miközben a kiszivárgott hírek szerint az eddigi palesztin áldozatok döntő többsége civil lehetett, megírtuk, Hszi Csin-ping Tibetbe utazott, valamint hogy meghalt egy olasz idegenvezető a hőségben, a kollégái lázadoznak.
Csütörtök reggel írtunk arról, hogy a botrány kirobbanása után is bizniszelt Matolcsy Ádám a lecserélt vezetésű jegybanki alapítvánnyal, állítólag ez volt ugyanis a legegyszerűbb megoldás. Kiderült még, hogy földútbirtokos lett Mészáros Lőrinc hároméves unokája Hatvanpuszta mellett, és nem túl meglepő módon eldőlt az is, hogy a Fidesz-KDNP nem megy el a devizások ügyében kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésre.
A kormányhivatal vizsgálata arra jutott, hogy a BKV-buszok alig ötöde van műszakilag megfelelő állapotban, mire Karácsony azzal válaszolt, hogy a forgalomból kivont buszokat már 2021-ben lecserélték volna, de a megállapodást a bankokkal a kormány nem engedélyezte. Sátoraljaújhely lett közben a következő hely, ahol rendeletben korlátoznák, hogy ki költözhet be, például a magyar nyelv társalgási szintű ismeretét is elvárva.
Az iskolakezdés szorongással teli időszak. Mit tehet egy szülő, hogy segítsen a gyerekének?
A város lakói a saját szemükkel akarják látni az oroszok pusztítását. Azt mondják, nem értik mi szükség volt egy kávégép-gyár szétlövésére.
Egészen máshogy hangzik egy amerikai és egy orosz szájából az, hogy a NATO közös védelméhez hasonlót kaphat Ukrajna. Valójában annyira messze vannak az álláspontok, hogy nagyobb az esélye Trump kiszállásának, mint a megállapodásnak.
Az MNB-alapítvány cége eladta az egyik cégét, a vevő pedig pont egy Matolcsy Ádámhoz köthető cég volt. Állítólag ez volt ugyanis a legegyszerűbb megoldás.
A támadásban többen megsérültek, 10 embert vittek kórházba.
Annyi maradt, hogy rakétatámadás.
„Semeddig.”
Sem a köztársasági elnök, sem a magyar kormány nem szuverén az elemzőintézet szerint.
Sulyok Tamástól megkérdeztük, miért szedte ki a posztjából az orosz szót, amire azt a választ kaptuk, hogy inkább a köztársasági elnök megnyilatkozásának „lényegére és valódi szándékára” figyeljünk.
Kellett hozzá 10 óra és a 444 ösztönzése, de összejött.
Németh Norbert a londoni nagykövetség elsőbeosztottja, azaz helyettes vezetője lett.
A külügyminiszter alkalmasnak tartja Budapestet az orosz-ukrán béketárgyalásokhoz.
„Nem azt mondom, hogy Orbán politikája Ukrajna ellen irányul, de ellenzi Ukrajna támogatását” – mondta az ukrán elnök.
Az ukrán elnök úgy tudja, a Fehér Ház támogatja a csatlakozást, és ezt Budapestnek is elmondják.
„Érdekes idők jönnek!!!”
Több tucatnyi eszközt indítottak el.
Ukrajna biztonsága érdekében.
De a lépést előbb a cseh kormánynak és a parlament mindkét házának is jóvá kellene hagynia.
Szárazföldi csapatokat biztosan nem küldenének.
Szerhij K. ott lehetett azon a hajón, amit a merénylethez használtak.
Öles léptekkel halad a béke felé a baráti Belarusz is.
Az eredeti tervek szerint ezt már jóval korábban el kellett volna kezdeniük.
Trump a várakozásoknak megfelelően 15 százalékos vámot vet ki az EU-országokból érkező legtöbb árura, de az autóipar összeomlását sikerülhet elkerülni, és néhány területeken engedményeket alkudott ki az Európai Bizottság.
A másfél milliós város külső negyedeiben készülnek már a műveletek folytatására.
Ha hitelesek az izraeli hírszerzői adatbázis számai, akkor ez történelmi távlatban is kiugróan magas arányú civil halálozást jelent. És egyben azt is, hogy a Hamász-harcosok nagy részét még nem kapták el.
A buddhizmust hozzáigazítják a szocializmushoz.
Évek óta harcolnak azért, hogy minden érintett nézzen szembe a klímaváltozás valóságával, és a legnépszerűbb látványosságok kora reggel és késő este is legyenek nyitva.
Lőrincről Lőrincre száll a tulajdon.
A kormánypárti képviselők nélkül határozatképtelen lesz az ülés, így a napirend előtti felszólalások után be kell azt rekeszteni.
Több buszt azonnali hatállyal kitiltottak a forgalomból.
„A kormányhivatal mindösszesen 9 darab buszt rendelt kivonni a forgalomból, ez a közösségi közlekedésben fennakadást nem okoz” – írja a főpolgármester.
És akkor sem, ha büntetett előéletű vagy, köztartozásod van vagy nincs középfokú végzettséged.