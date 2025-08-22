Az orosz rakéta és a szuverén hangok

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, híreivel.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Csütörtök hajnalban Moszkva rakétákkal lőtte a kárpátaljai Munkácsot, ahol egy amerikai tulajdonú gyárat találtak el. A támadásban legalább 19 ember megsérült, a helyszínről este rövid beszámolóval jelentkeztünk, de készül a nagyobb riportunk is.

A rendkívül szuverén magyar kormány finoman szólva sem sietett elítélni a történteket, Szijjártó több óra elteltével a „délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírekről”, míg Menczer Tamás „az elmúlt éjszaka eseményeiről” írt, mindketten az oroszok említése nélkül.

Még nagyobbat ment Sulyok Tamás, aki az elsők között sietett jókívánságait kifejezni a sérülteknek, de nem sokkal később kiszedte a posztjából az orosz szót a rakétatámadás elől. Lakner Zoltán szerint a történtekkel a kormány minden eddiginél látványosabban bebizonyította, meddig tart a szuverenitása Putyinnal szemben, míg a Political Capital oldalán arról írtak, hogy Sulyok Tamás amatőr hibája „a teljes Orbán-rendszer működésének látlelete”. Csak mindezek után, bőven benne a délutánban jutottunk el odáig, hogy Orbán is posztoljon, orosz rakétatámadásról írva, mire Sulyok is arra jutott, hogy tényleg orosz támadás volt. A magyar diplomácia állapotáról szólt az a hír is, hogy Szijjártó csúcsdiplomatát csinált egy kiugrott katolikus papból, akinek nincs érdemi diplomáciai tapasztalata.

Egy bátor lán Fotó: Dr. Sulyok Tamás/Facebook

Közben a kormány ismét szorgalmazta, hogy Budapesten legyen a Putyin-Zelenszkij találkozó, aminek az összehozását a Kreml annyira nem sürgeti, de a helyszínötlettel az ukrán elnöknek is akadtak fenntartásai. Zelenszkij amúgy állítólag arra kérte Trumpot, hogy hasson oda Orbánnál az ukrán EU-csatlakozási folyamat blokkolásának feloldásáért. Az elmúlt bő hét fejleményei alapján foglalkoztunk azzal a kérdéssel is, hogy vajon miben maradhatott Trump és Putyin egymással, és azt látni, hogy az álláspontok nagyon messze vannak egymástól. Csütörtökön aztán Trump ismét burkoltan az oroszokat fenyegette közösségi oldalán.

Az ukránok az orosz energetikai infrastruktúrát támadták drónokkal, és a háborúhoz kapcsolódó hír volt, hogy amerikai vadászgépeket állomásoztatnának Romániában az európai országok, a cseh elnök is küldene békefenntartókat Ukrajnába, az amerikai alelnök Európára bízná a háború utáni biztonsági garanciák oroszlánrészét, és hogy elfogtak egy ukrán férfit az olasz rendőrök az Északi Áramlat felrobbantása miatt. Írtunk továbbá arról is, hogy Fehéroroszország nukleáris robbanófejek felszerelésével válaszolna a „nyugati fenyegetésre”, valamint hogy az oroszok novemberben kezdenék a betonozást Pakson.

Fotó: YIN BOGU/Xinhua via AFP

Körvonalazódik az EU-USA kereskedelmi megállapodás, Izrael megkezdte Gázaváros megszállását, miközben a kiszivárgott hírek szerint az eddigi palesztin áldozatok döntő többsége civil lehetett, megírtuk, Hszi Csin-ping Tibetbe utazott, valamint hogy meghalt egy olasz idegenvezető a hőségben, a kollégái lázadoznak.

Bizniszek

Matolcsy Ádám és barátnője a Felix étterem előtt 2022. május 12-én Fotó: Németh Dániel/444

Csütörtök reggel írtunk arról, hogy a botrány kirobbanása után is bizniszelt Matolcsy Ádám a lecserélt vezetésű jegybanki alapítvánnyal, állítólag ez volt ugyanis a legegyszerűbb megoldás. Kiderült még, hogy földútbirtokos lett Mészáros Lőrinc hároméves unokája Hatvanpuszta mellett, és nem túl meglepő módon eldőlt az is, hogy a Fidesz-KDNP nem megy el a devizások ügyében kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésre.

A kormányhivatal vizsgálata arra jutott, hogy a BKV-buszok alig ötöde van műszakilag megfelelő állapotban, mire Karácsony azzal válaszolt, hogy a forgalomból kivont buszokat már 2021-ben lecserélték volna, de a megállapodást a bankokkal a kormány nem engedélyezte. Sátoraljaújhely lett közben a következő hely, ahol rendeletben korlátoznák, hogy ki költözhet be, például a magyar nyelv társalgási szintű ismeretét is elvárva.

Illusztráció: Kiss Bence/444

