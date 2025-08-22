Az orosz rakéta és a szuverén hangok

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, híreivel.

Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Sajnálatos Éjszakai Események

Fotó: Kristóf Balázs/444

Csütörtök hajnalban Moszkva rakétákkal lőtte a kárpátaljai Munkácsot, ahol egy amerikai tulajdonú gyárat találtak el. A támadásban legalább 19 ember megsérült, a helyszínről este rövid beszámolóval jelentkeztünk, de készül a nagyobb riportunk is.

A rendkívül szuverén magyar kormány finoman szólva sem sietett elítélni a történteket, Szijjártó több óra elteltével a „délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírekről”, míg Menczer Tamás „az elmúlt éjszaka eseményeiről” írt, mindketten az oroszok említése nélkül.

Még nagyobbat ment Sulyok Tamás, aki az elsők között sietett jókívánságait kifejezni a sérülteknek, de nem sokkal később kiszedte a posztjából az orosz szót a rakétatámadás elől. Lakner Zoltán szerint a történtekkel a kormány minden eddiginél látványosabban bebizonyította, meddig tart a szuverenitása Putyinnal szemben, míg a Political Capital oldalán arról írtak, hogy Sulyok Tamás amatőr hibája „a teljes Orbán-rendszer működésének látlelete”. Csak mindezek után, bőven benne a délutánban jutottunk el odáig, hogy Orbán is posztoljon, orosz rakétatámadásról írva, mire Sulyok is arra jutott, hogy tényleg orosz támadás volt. A magyar diplomácia állapotáról szólt az a hír is, hogy Szijjártó csúcsdiplomatát csinált egy kiugrott katolikus papból, akinek nincs érdemi diplomáciai tapasztalata.

Egy bátor lán
Fotó: Dr. Sulyok Tamás/Facebook

Közben a kormány ismét szorgalmazta, hogy Budapesten legyen a Putyin-Zelenszkij találkozó, aminek az összehozását a Kreml annyira nem sürgeti, de a helyszínötlettel az ukrán elnöknek is akadtak fenntartásai. Zelenszkij amúgy állítólag arra kérte Trumpot, hogy hasson oda Orbánnál az ukrán EU-csatlakozási folyamat blokkolásának feloldásáért. Az elmúlt bő hét fejleményei alapján foglalkoztunk azzal a kérdéssel is, hogy vajon miben maradhatott Trump és Putyin egymással, és azt látni, hogy az álláspontok nagyon messze vannak egymástól. Csütörtökön aztán Trump ismét burkoltan az oroszokat fenyegette közösségi oldalán.

Az ukránok az orosz energetikai infrastruktúrát támadták drónokkal, és a háborúhoz kapcsolódó hír volt, hogy amerikai vadászgépeket állomásoztatnának Romániában az európai országok, a cseh elnök is küldene békefenntartókat Ukrajnába, az amerikai alelnök Európára bízná a háború utáni biztonsági garanciák oroszlánrészét, és hogy elfogtak egy ukrán férfit az olasz rendőrök az Északi Áramlat felrobbantása miatt. Írtunk továbbá arról is, hogy Fehéroroszország nukleáris robbanófejek felszerelésével válaszolna a „nyugati fenyegetésre”, valamint hogy az oroszok novemberben kezdenék a betonozást Pakson.

Fotó: YIN BOGU/Xinhua via AFP

Körvonalazódik az EU-USA kereskedelmi megállapodás, Izrael megkezdte Gázaváros megszállását, miközben a kiszivárgott hírek szerint az eddigi palesztin áldozatok döntő többsége civil lehetett, megírtuk, Hszi Csin-ping Tibetbe utazott, valamint hogy meghalt egy olasz idegenvezető a hőségben, a kollégái lázadoznak.

Bizniszek

Matolcsy Ádám és barátnője a Felix étterem előtt 2022. május 12-én
Fotó: Németh Dániel/444

Csütörtök reggel írtunk arról, hogy a botrány kirobbanása után is bizniszelt Matolcsy Ádám a lecserélt vezetésű jegybanki alapítvánnyal, állítólag ez volt ugyanis a legegyszerűbb megoldás. Kiderült még, hogy földútbirtokos lett Mészáros Lőrinc hároméves unokája Hatvanpuszta mellett, és nem túl meglepő módon eldőlt az is, hogy a Fidesz-KDNP nem megy el a devizások ügyében kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésre.

A kormányhivatal vizsgálata arra jutott, hogy a BKV-buszok alig ötöde van műszakilag megfelelő állapotban, mire Karácsony azzal válaszolt, hogy a forgalomból kivont buszokat már 2021-ben lecserélték volna, de a megállapodást a bankokkal a kormány nem engedélyezte. Sátoraljaújhely lett közben a következő hely, ahol rendeletben korlátoznák, hogy ki költözhet be, például a magyar nyelv társalgási szintű ismeretét is elvárva.

Tyúkól

Illusztráció: Kiss Bence/444

Az iskolakezdés szorongással teli időszak. Mit tehet egy szülő, hogy segítsen a gyerekének?

reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Még este is szállt a füst a hajnalban lebombázott gyárból Munkácson

A város lakói a saját szemükkel akarják látni az oroszok pusztítását. Azt mondják, nem értik mi szükség volt egy kávégép-gyár szétlövésére.

Kaufmann Balázs, Kristóf Balázs
háború

Eljött a szembesítés ideje – miben maradhatott valójában Trump és Putyin?

Egészen máshogy hangzik egy amerikai és egy orosz szájából az, hogy a NATO közös védelméhez hasonlót kaphat Ukrajna. Valójában annyira messze vannak az álláspontok, hogy nagyobb az esélye Trump kiszállásának, mint a megállapodásnak.

Windisch Judit
külföld

A botrány kirobbanása után is bizniszelt Matolcsy Ádám a lecserélt vezetésű jegybanki alapítvánnyal

Az MNB-alapítvány cége eladta az egyik cégét, a vevő pedig pont egy Matolcsy Ádámhoz köthető cég volt. Állítólag ez volt ugyanis a legegyszerűbb megoldás.

Székely Sarolta
gazdaság

Tyúkól#49: Tanévkezdés? Stressz!

Az iskolakezdés szorongással teli időszak. Mit tehet egy szülő, hogy segítsen a gyerekének?

Diószegi-Horváth Nóra, Kun Zsuzsi
podcast

Munkács, Kárpátalja és az oroszok is kimaradtak a hajnali rakétatámadásra adott Szijjártó-reakcióból

A támadásban többen megsérültek, 10 embert vittek kórházba.

Horváth Bence
külföld

Sulyok Tamás kiszedte a posztjából, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot

Annyi maradt, hogy rakétatámadás.

Windisch Judit
POLITIKA

Lakner Zoltán: A kormány minden eddiginél látványosabban bebizonyítja, meddig tart a szuverenitása Putyinnal szemben

„Semeddig.”

Herczeg Márk
POLITIKA

Political Capital: Sulyok Tamás amatőr hibája „a teljes Orbán-rendszer működésének látlelete”

Sem a köztársasági elnök, sem a magyar kormány nem szuverén az elemzőintézet szerint.

Urfi Péter
POLITIKA

Kellett hozzá fél nap, hogy Orbán leírja, amit Szijjártó nem: „orosz rakétatámadás” érte Munkácsot

Sulyok Tamástól megkérdeztük, miért szedte ki a posztjából az orosz szót, amire azt a választ kaptuk, hogy inkább a köztársasági elnök megnyilatkozásának „lényegére és valódi szándékára” figyeljünk.

Urfi Péter
POLITIKA

Már Sulyok Tamás is ki meri jelenteni, hogy orosz támadás történt

Kellett hozzá 10 óra és a 444 ösztönzése, de összejött.

Urfi Péter
POLITIKA

Szijjártó csúcsdiplomatát csinált egy kiugrott katolikus papból, akinek nincs érdemi diplomáciai tapasztalata

Németh Norbert a londoni nagykövetség elsőbeosztottja, azaz helyettes vezetője lett.

Herczeg Márk
POLITIKA

Szijjártó szerint Trump nem hívta fel Orbánt

A külügyminiszter alkalmasnak tartja Budapestet az orosz-ukrán béketárgyalásokhoz.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Zelenszkij szerint nem annyira jó ötlet, hogy Budapesten találkozzon Putyinnal

„Nem azt mondom, hogy Orbán politikája Ukrajna ellen irányul, de ellenzi Ukrajna támogatását” – mondta az ukrán elnök.

Bódog Bálint
külföld

Zelenszkij arra kéri Trumpot, hogy szóljon Orbánnak, ne akadályozza az ukrán EU-csatlakozást

Az ukrán elnök úgy tudja, a Fehér Ház támogatja a csatlakozást, és ezt Budapestnek is elmondják.

Bódog Bálint
POLITIKA

Donald Trump – aki Orbán szerint a béke embere – nem érti, eddig miért csak védekezni engedték Ukrajnát, támadni nem

„Érdekes idők jönnek!!!”

Herczeg Márk
háború

Az orosz energetikai infrastruktúrát támadták drónokkal az ukránok

Több tucatnyi eszközt indítottak el.

Bódog Bálint
külföld

Amerikai vadászgépeket állomásoztatnának Romániában az európai országok

Ukrajna biztonsága érdekében.

Bódog Bálint
külföld

A cseh elnök is küldene békefenntartókat Ukrajnába

De a lépést előbb a cseh kormánynak és a parlament mindkét házának is jóvá kellene hagynia.

Czinkóczi Sándor
háború

Az amerikai alelnök Európára bízná a háború utáni biztonsági garanciák oroszlánrészét

Szárazföldi csapatokat biztosan nem küldenének.

Czinkóczi Sándor
háború

Elfogtak egy ukrán férfit az olasz rendőrök az Északi Áramlat felrobbantása miatt

Szerhij K. ott lehetett azon a hajón, amit a merénylethez használtak.

Czinkóczi Sándor
háború

Fehéroroszország nukleáris robbanófejek felszerelésével válaszolna a „nyugati fenyegetésre”

Öles léptekkel halad a béke felé a baráti Belarusz is.

Urfi Péter
háború

Az oroszok novemberben kezdenék a betonozást Pakson

Az eredeti tervek szerint ezt már jóval korábban el kellett volna kezdeniük.

Czinkóczi Sándor
energia

Megvan a kereskedelmi megállapodás az USA és az EU között, amellyel elvileg mindkét fél elégedett

Trump a várakozásoknak megfelelően 15 százalékos vámot vet ki az EU-országokból érkező legtöbb árura, de az autóipar összeomlását sikerülhet elkerülni, és néhány területeken engedményeket alkudott ki az Európai Bizottság.

Urfi Péter
gazdaság

Izrael hozzákezdett Gázaváros teljes körű megszállásához

A másfél milliós város külső negyedeiben készülnek már a műveletek folytatására.

Bódog Bálint
külföld

Guardian: Az izraeli hadsereg adatbázisa szerint a csapásaikban meghalt 50 ezer palesztin nagyrészt civil volt

Ha hitelesek az izraeli hírszerzői adatbázis számai, akkor ez történelmi távlatban is kiugróan magas arányú civil halálozást jelent. És egyben azt is, hogy a Hamász-harcosok nagy részét még nem kapták el.

Urfi Péter
háború

A tibeti kormány olyan eredményesen küzd a szeparatizmussal, hogy Hszi Csin-ping váratlanul Lhászába utazott és személyesen gratulált

A buddhizmust hozzáigazítják a szocializmushoz.

Bódog Bálint
külföld

Összeesett és meghalt egy olasz idegenvezető a hőségben, a kollégái lázadoznak

Évek óta harcolnak azért, hogy minden érintett nézzen szembe a klímaváltozás valóságával, és a legnépszerűbb látványosságok kora reggel és késő este is legyenek nyitva.

Urfi Péter
turizmus

Földútbirtokos lett Mészáros Lőrinc hároméves unokája Hatvanpuszta mellett

Lőrincről Lőrincre száll a tulajdon.

Bódog Bálint
belföld

Nem a világ legmeglepőbb híre: a Fidesz-KDNP nem megy el a devizások ügyében kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésre

A kormánypárti képviselők nélkül határozatképtelen lesz az ülés, így a napirend előtti felszólalások után be kell azt rekeszteni.

Herczeg Márk
parlament

A kormányhivatal vizsgálata arra jutott, hogy a BKV-buszok alig ötöde van műszakilag megfelelő állapotban

Több buszt azonnali hatállyal kitiltottak a forgalomból.

Bódog Bálint
belföld

Karácsony: A forgalomból kivont buszokat már 2021-ben lecseréltük volna, de a megállapodást a bankokkal a kormány nem engedélyezte

„A kormányhivatal mindösszesen 9 darab buszt rendelt kivonni a forgalomból, ez a közösségi közlekedésben fennakadást nem okoz” – írja a főpolgármester.

Herczeg Márk
Budapest

Ha nem tudsz magyarul, ne is álmodj arról, hogy Sátoraljaújhelyre költözhetsz

És akkor sem, ha büntetett előéletű vagy, köztartozásod van vagy nincs középfokú végzettséged.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA