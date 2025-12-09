Bubek a szovjet szupermarketben

Üdv! Ez a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
A 444 kalendáriumának 8. napján Mészáros Lőrinc magángépezését elevenítettük fel.
A légből kapott Tisza-programmal szintet ugrott a kormányzati kampány, végérvényesen elszakadva a valóságtól. Miért pont az Indexen szivárogtat a hatalom? És hogy működik a Fidesz virtuális trollhadserege? A stúdióban Czinkóczi Sándor és Rényi Pál Dániel beszélt erről, Német Szilvi pedig arról mesélt, milyen az a közel 100 kamuprofilból álló fideszes hálózat, amiről a Lakmuszon írt.
Pestiek, segítség! Mit jelent az, hogy bubek? És kik mondják? Mármint Orbánon kívül.
Az államháztartási hiány csaknem 800 milliárd forinttal magasabb, mint egy évvel korábban volt, ami 24 százalékos növekedést jelent – a központi költségvetés rekordhiányt ért el, és ha csak novembert nézzük, 72 százalékkal nagyobb lett a mínusz a tavalyinál.
A tagállamok döntése alapján Magyarországnak is segítenie kell az Európai Unióba érkezett menekültek kezelésében: pénzügyi hozzájárulással, technikai támogatással vagy menedékkérők átvételével. „Lázadás indul!” – reagálta erre Orbán.
Felmondott a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója: Kovács-Buna Károly azzal indokolta a döntését, hogy valóságos „lejárató kampány” indult ellene a sajtóban.
Jelentés az orosz–magyar frontról: ellopták Szily László teli bevásárlókocsiját a szuperolcsó szovjet szupermarketben. Tömegnyomor, élethalálharc, kőkemény szláv asszonyok, csirkepépből készült húsáruk, misztikusan alacsony árak a Basket Plusban – nemcsak a vásárlást, hanem az ott kapható ételek egy részét is leteszteltük.
7,6-os erősségű földrengés volt Japánnál – ugyanott ahol a 2011-es, ami a fukusimai atomerőműben is katasztrófát okozott –, elrendelték a cunamiriadót.
Utánozhatatlan fotóival emlékeztünk a hétköznapok legviccesebb képi dokumentátorára, Martin Parr-ra, aki bohózatot csiholt a banálisból.
Ott pedig elmondta NER-történeti szavait: Gondolom, nem gyalog. Valóban nem gyalog érkezett: pontosan bemutattuk azt is, ehelyett hogyan.
Közel 100 kamuprofilból álló fideszes hálózatot azonosított be Német Szilvi a Lakmuszon. Mire használják ezt a hálózatot, és hogyan lehet felismerni a kamuprofilokat?
Azonosítottunk egy közel száz Facebook-profilból álló hálózatot, melynek tagjai egy AI-generált valóságban élnek, és üzemszerűen terjesztik a kormánypártot támogató tartalmakat.
A számok alapján a kormánypropaganda hatékonyan végzi a munkáját.
A szimpatizánsok bankkártyával és átutalással egyszeri vagy rendszeres adományt küldhetnek a tiszás képviselőjelölteknek.
És kik mondják? Mármint Orbánon kívül.
Pénzügyi hozzájárulással, technikai támogatással vagy menedékkérők átvételével.
A miniszterelnök a menekültekkel kapcsolatos legfrissebb döntésre dacosan reagált az Európai Unió Tanácsának.
Tavalyhoz képest nőtt felszólalások száma, a felszólalók száma viszont csökkent.
Kioktatás demokráciából, beóbégatás, alapvető normák. Megmozgatta a parlamentet egy Szőlő utcás napirend előtti felszólalás.
Ez magasabb összeg, mint amit a köztársasági elnök vagy a jegybankelnök kap.
Levélben tájékoztatták a magyar ügyfeleket arról, hogy december 18-án végleg zárolják a kripto-számlákat.
Egyelőre ismeretlen tettes ellen indult nyomozás.
A magyar olajcég tavaly kötött a törökökkel stratégiai megállapodást a közös kutatásra.
A tápiószentmártoni jótékonysági akció szervezője szerint visszakövethetetlen, kitől érkezett a felajánlás.
A pénteki 120 millió eurós büntetésre jött a válasz.
Az elkövetők biztosan nem amatőrök voltak, hiszen úgy kellett meglékelni a vezetéket, hogy abban a nyomás ne csökkenjen látványosan, és ne tűnjön fel az a Slovnaftnak.
A magyar külügyminiszter nem vesztegeti az időt, Isztambul után rögtön Moszkva felé veszi az irányt.
A nemzeti sportos azt mondta, hogy Szoboszlai hibázott a Leeds United egyik egyenlítő gólja előtt.
Mohamedek között, Keith Richards és Yves Saint Laurent nyomában. Igazság és hitelesség a belső sávban. Nyelvtudomány és esztétikai terror. Pápázás. Tusfürdőmaffia a siralomházban.