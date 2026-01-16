Mészáros ellenszurkolói, Orbán korrupt nacionalizmusa

reggel 4
Belföld

A kormányinfón kiderült, hogy Gulyás Gergely szerint nem helyes, ha pártszimpatizáns bírák ítélkeznek. Ezt arra kérdésre válaszolta, hogy a Fidesz az első fokú bírósági ítélet ellenére is azt állítja-e, hogy az Indexen közölt adóemelési dokumentum a Tiszától származik. Mi a Szőlő utcáról kérdeztünk: Gulyás megfelelőnek tartja a kormány munkáját az üggyel kapcsolatban.

Forrás

Magyar Péter szerint megtámadták és fojtogatták a Tisza egyik jelöltjét. Lázár János alapítványa kapott pár ezer hektárnyi földet. A TV2 megmutatta, hova kell húzni az ikszet. Balesetezett a Samsung-gyár dolgozóit szállító busz, de a dolgozókat inkább bevitték a gyárba egy másik busszal, még a mentők kiérkezése előtt.

Fotó: Németh Dániel/444

Már Eszéken is vannak, akik a Fidesz bukásáért szorítanak: a felcsúti milliárdos hiába mentette meg a klubot, és épített Horvátországban csodaszámba menő stadiont, az NK Osijek a tök utolsó helyen áll, a szurkolók Mészáros Lőrinc helytartójának távozását követelik.

Fotó: A Kohorta Facebook-oldala

Külföld

Interjúztunk a lengyel külügyminiszterrel, aki beszélt a Magyarországon menekültstátuszt kapott volt igazságügyi miniszterről és arról is, hogy Orbán korrupt nacionalizmusa nem patrióta. Szijjártó az interjúra reagálva Sorosozott egyet. A Beneš-dekrétumok körüli felháborodás árnyékában írtunk arról, miért zavarja a szlovákokat Felvidékezés – és arról is írtunk, hogy Fidesz egy hónap késéssel ébredezik a dekrétumok ügyében.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter
Fotó: Kolozsi Ádám

Trump szerint Zelenszkij a béke akadálya, nem pedig Putyin. Amerikai-dán munkacsoport alakul Grönland sorsáról, a dán miniszterelnök szerint Grönland védelme a NATO közös ügye. Újabb, Venezuelához köthető tartályhajót foglalt le az Egyesült Államok, Trump pedig végül megszerezte: a venezuelai ellenzéki vezető odaadta neki a Nobel-békedíját.

Fotó: Daniel Torok/The White House

Kultúra

Az év moziélménye: zokogó nézők között látni a Hamletet. A Hamnetre már elkezdtek záporozni a díjak, miközben a közönség könnye egyre hull. Egy irodalomtörténeti esszével kezdődött ez a különös történet, amelynek végét sokat fogják emlegetni.

Kapcsolódó cikkek

A fagy és a hó után most a köd telepszik ránk

Lesz azért még ónos eső is.

Mészáros Juli
időjárás

„Kihívható vagyok” – mondta Gulyás arról, hogy vitázna-e Magyar Péterrel

Nem helyes, ha pártszimpatizáns bírák ítélkeznek, hangzott el a kormányinfón arra a kérdésre, hogy a Fidesz az első fokú bírósági ítélet ellenére is azt állítja-e, hogy az Indexen közölt adóemelési dokumentum a Tiszától származik. A szuverenitásvédelem minden pénzt megér.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Gulyás Gergely a Szőlő utcáról: A kormány munkáját megfelelőnek tartom, a kormánynak teendője nem volt

Egyetlen olyan bejelentés sem volt, amit nem vizsgáltak ki - állította Gulyás Gergely a kormányinfón, majd szembesítettük azzal, hogy tudunk olyan jelzésről az állam felé Juhász Péterrel kapcsolatban, ami úgy tűnik, hogy következmény nélkül maradt.

plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz
video

Gulyás Gergely azt állítja, elindult a felszámolás a Bászna Gabona Zrt. ügyében, de az illetékes bíróság szerint nem

A felszámolásra azért lenne szükség, hogy kártalanítani lehessen a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt. károsultjait, akiknek a Kósa Lajos egyik rokonának tulajdonában álló, sikkasztás gyanúja miatt már nyomozás alatt lévő agrárcég terménnyel vagy pénzzel tartozik.

Német Szilvi
mezőgazdaság

Magyar Péter szerint megtámadták és fojtogatták a Tisza egyik jelöltjét

A Tisza elnöke szerint Rád településen támadtak rá a párt egyik önkéntesére.

Mészáros Juli
POLITIKA

Lázár János alapítványa kapott pár ezer hektárnyi földet

„Vagyonjuttatás” révén.

Mészáros Juli
gazdaság

Semmi különös, csak a TV2 megmutatta, hova kell húzni az ikszet

A Tények Plusz Facebook-oldalán tették közzé az egyszerű útmutatót.

Mészáros Juli
POLITIKA

Balesetezett a Samsung-gyár dolgozóit szállító busz, de a dolgozókat inkább bevitték a gyárba egy másik busszal, még a mentők kiérkezése előtt

A balesetben a busszal ütköző autós életét vesztette, a buszon ülő dolgozók közül többeket később kórházba kellett vinni.

Mészáros Juli
baleset

Már Eszéken is vannak, akik a Fidesz bukásáért szorítanak

A felcsúti milliárdos hiába mentette meg a klubot, és épített Horvátországban csodaszámba menő stadiont, az NK Osijek a tök utolsó helyen áll, a szurkolók Mészáros Lőrinc helytartójának távozását követelik.

Tóth-Szenesi Attila
sport

Sikorski lengyel külügyminiszter a 444-nek: Orbán korrupt nacionalizmusa nem patrióta

A magyar kormány csak korrupt nacionalista politikusokkal szolidáris, a menekültügy botrányos és van egy vallási fundamentalista háttere is - mondta interjúnkban Radosław Sikorski. Ha manipulálják az áprilisi választásokat, az EU bekeményít.

Kolozsi Ádám
külföld

Szijjártó a lengyel külügyminiszterről: egy „fanatikus, háborúpárti Soros-ügynök” adott interjút a 444-nek

Szerinte az Európai Néppártban már elkezdték magyarázni a Tisza Párt leendő választási vereségét.

Kolozsi Ádám
külföld

Miért zavarja a szlovákokat a Felvidék kifejezés?

Mert az iskolában azt tanulják, ez a dualizmus-kori magyarosító politika jelszava volt. Van benne némi igazság, de amit a szlovákok helyette csinálnak – hogy a térséget már a középkori témák kapcsán is Szlovákiának hívják – sokkal több sebből vérzik és magyar részről joggal lehet sérelmezni, mint a történelem „elszlovákosítását”. A történészek egy része a „Felföld” kifejezést javasolja a vita lezárására.

Kollai István
vélemény

Egy hónap késéssel ébredezik Beneš-ügyben a Fidesz

A kormány jogvédelmet ígér, Semjén, a szlovákiai magyar párt vezetőjével tárgyalt.

Kolozsi Ádám
POLITIKA

A MOL többségi tulajdont szerezhet a szerb olajiparban, már a hétvégén aláírhatják a megállapodást

Hernádiék kaphatják meg a szankciós listára tett Gazprom érdekeltségét, de rengeteg az ismeretlen részlet az óriásbevásárlás körül.

Kolozsi Ádám
külföld

Trump szerint Zelenszkij a béke akadálya, nem pedig Putyin

Szerinte csak az ukránok miatt nem sikerült még lezárni a háborút.

Kolozsi Ádám
külföld

Amerikai-dán munkacsoport alakul Grönland sorsáról

A Fehér Házban alkudozott a dán és a grönlandi kormány a világ legnagyobb szigetének sorsáról, de nem sikerült leállítaniuk az amerikai követeléseket.

Kolozsi Ádám
külföld

A dán miniszterelnök szerint Grönland védelme a NATO közös ügye

Mindeközben több európai ország is katonákat küld Grönlandra hadgyakorlatozni.

Takács Lili
külföld

Újabb, Venezuelához köthető tartályhajót foglalt le az Egyesült Államok

Épp azelőtt, hogy Trump és a venezuelai ellenzéki vezető talákozik.

Fődi Kitti
külföld

Trump végül megszerezte: a venezuelai ellenzéki vezető odaadta neki a Nobel-békedíját

Elég volt elrabolni Madurót, és máris az amerikai elnök ölébe hullott a kitüntetés, amelyre annyira vágyott.

Urfi Péter
külföld

Eszkalálódnak a tüntetések Minneapolisban Good lelövése után, újabb férfira lőttek rá az ICE fegyveresei

„Fegyveres, maszkos, kiképzetlen ICE-ügynökök járnak házról házra, és utasítják az embereket, hogy mutassák meg, hol élnek színes bőrű szomszédaik” - mondta Tim Walz, Minnesota kormányzója.

Kolozsi Ádám
külföld

Az év moziélménye: zokogó nézők között látni a Hamletet

A Hamnetre már elkezdtek záporozni a díjak, miközben a közönség könnye egyre hull. Egy irodalomtörténeti esszével kezdődött ez a különös történet, amelynek végét sokat fogják emlegetni.

Urfi Péter
FILM