Mészáros ellenszurkolói, Orbán korrupt nacionalizmusa

A kormányinfón kiderült, hogy Gulyás Gergely szerint nem helyes, ha pártszimpatizáns bírák ítélkeznek. Ezt arra kérdésre válaszolta, hogy a Fidesz az első fokú bírósági ítélet ellenére is azt állítja-e, hogy az Indexen közölt adóemelési dokumentum a Tiszától származik. Mi a Szőlő utcáról kérdeztünk: Gulyás megfelelőnek tartja a kormány munkáját az üggyel kapcsolatban.
Magyar Péter szerint megtámadták és fojtogatták a Tisza egyik jelöltjét. Lázár János alapítványa kapott pár ezer hektárnyi földet. A TV2 megmutatta, hova kell húzni az ikszet. Balesetezett a Samsung-gyár dolgozóit szállító busz, de a dolgozókat inkább bevitték a gyárba egy másik busszal, még a mentők kiérkezése előtt.
Már Eszéken is vannak, akik a Fidesz bukásáért szorítanak: a felcsúti milliárdos hiába mentette meg a klubot, és épített Horvátországban csodaszámba menő stadiont, az NK Osijek a tök utolsó helyen áll, a szurkolók Mészáros Lőrinc helytartójának távozását követelik.
Interjúztunk a lengyel külügyminiszterrel, aki beszélt a Magyarországon menekültstátuszt kapott volt igazságügyi miniszterről és arról is, hogy Orbán korrupt nacionalizmusa nem patrióta. Szijjártó az interjúra reagálva Sorosozott egyet. A Beneš-dekrétumok körüli felháborodás árnyékában írtunk arról, miért zavarja a szlovákokat Felvidékezés – és arról is írtunk, hogy Fidesz egy hónap késéssel ébredezik a dekrétumok ügyében.
Trump szerint Zelenszkij a béke akadálya, nem pedig Putyin. Amerikai-dán munkacsoport alakul Grönland sorsáról, a dán miniszterelnök szerint Grönland védelme a NATO közös ügye. Újabb, Venezuelához köthető tartályhajót foglalt le az Egyesült Államok, Trump pedig végül megszerezte: a venezuelai ellenzéki vezető odaadta neki a Nobel-békedíját.
Az év moziélménye: zokogó nézők között látni a Hamletet. A Hamnetre már elkezdtek záporozni a díjak, miközben a közönség könnye egyre hull. Egy irodalomtörténeti esszével kezdődött ez a különös történet, amelynek végét sokat fogják emlegetni.
Lesz azért még ónos eső is.
Egyetlen olyan bejelentés sem volt, amit nem vizsgáltak ki - állította Gulyás Gergely a kormányinfón, majd szembesítettük azzal, hogy tudunk olyan jelzésről az állam felé Juhász Péterrel kapcsolatban, ami úgy tűnik, hogy következmény nélkül maradt.
A felszámolásra azért lenne szükség, hogy kártalanítani lehessen a mátészalkai székhelyű Bászna Gabona Zrt. károsultjait, akiknek a Kósa Lajos egyik rokonának tulajdonában álló, sikkasztás gyanúja miatt már nyomozás alatt lévő agrárcég terménnyel vagy pénzzel tartozik.
A Tisza elnöke szerint Rád településen támadtak rá a párt egyik önkéntesére.
„Vagyonjuttatás” révén.
A Tények Plusz Facebook-oldalán tették közzé az egyszerű útmutatót.
A balesetben a busszal ütköző autós életét vesztette, a buszon ülő dolgozók közül többeket később kórházba kellett vinni.
A magyar kormány csak korrupt nacionalista politikusokkal szolidáris, a menekültügy botrányos és van egy vallási fundamentalista háttere is - mondta interjúnkban Radosław Sikorski. Ha manipulálják az áprilisi választásokat, az EU bekeményít.
Szerinte az Európai Néppártban már elkezdték magyarázni a Tisza Párt leendő választási vereségét.
Mert az iskolában azt tanulják, ez a dualizmus-kori magyarosító politika jelszava volt. Van benne némi igazság, de amit a szlovákok helyette csinálnak – hogy a térséget már a középkori témák kapcsán is Szlovákiának hívják – sokkal több sebből vérzik és magyar részről joggal lehet sérelmezni, mint a történelem „elszlovákosítását”. A történészek egy része a „Felföld” kifejezést javasolja a vita lezárására.
A kormány jogvédelmet ígér, Semjén, a szlovákiai magyar párt vezetőjével tárgyalt.
Hernádiék kaphatják meg a szankciós listára tett Gazprom érdekeltségét, de rengeteg az ismeretlen részlet az óriásbevásárlás körül.
Szerinte csak az ukránok miatt nem sikerült még lezárni a háborút.
A Fehér Házban alkudozott a dán és a grönlandi kormány a világ legnagyobb szigetének sorsáról, de nem sikerült leállítaniuk az amerikai követeléseket.
Mindeközben több európai ország is katonákat küld Grönlandra hadgyakorlatozni.
Épp azelőtt, hogy Trump és a venezuelai ellenzéki vezető talákozik.
Elég volt elrabolni Madurót, és máris az amerikai elnök ölébe hullott a kitüntetés, amelyre annyira vágyott.
„Fegyveres, maszkos, kiképzetlen ICE-ügynökök járnak házról házra, és utasítják az embereket, hogy mutassák meg, hol élnek színes bőrű szomszédaik” - mondta Tim Walz, Minnesota kormányzója.
