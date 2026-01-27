Hadházyék vitája és Lázár bocsánatkérése

Melegedő, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele – és nem az egyedüli –, benne az elmúlt nap főbb híreivel.
A 444 stúdiójában 2022 után ismét Jámbor András és Hadházy Ákos vitatkozott arról, veszélyeztetik-e a kormányváltást a régi ellenzék újrainduló tagjai.
Karácsony Gergely Lázár János cigányozását úgy értékelte, hogy erre semmiféle kampány, a bukástól való jeges rémület sem lehet mentség. Lázár a siófoki fórumán ismét bocsánatot kért, és a 444-nek azt mondta, még nem lehet tudni, hogy okozott-e kárt a Fidesznek, és ha igen, mekkorát.
Orbán Viktor arról beszélt, hogy az ukrán kormány összehangolt intézkedésekkel akar beavatkozni a magyar választásokba, ezért a kormány bekérette az ukrán nagykövetet.
Közel 100 milliárdos vagyon, a mérlegfőösszeg harmada válhatott köddé az MNB-alapítvány svájci, luxusingatlanokkal foglalkozó cégénél: az éves beszámoló adatait egyébként még a könyvvizsgálónak sem sikerült maradéktalanul alátámasztani, így egyszerűen visszautasította a véleménynyilvánítást.
Döntött az EU: 2027 végétől tilos minden orosz fosszilis energiahordozó importja, Magyarország perelni fog.
Rengeteg vackot vettünk tavaly külföldről, több mint 200 millió kiscsomagot vámkezelt a NAV: ezek azok a csomagok, amik értéke nem éri el a 150 eurót – a számuk 50 százalékkal nőtt egy év alatt.
Nem volt még akkora republikánus belső felzúdulás Trump ellen, mint ami Alex Pretti megölése óta elindult: ez még nem lázadás vagy palotaforradalom, de intő jel Trumpnak, akinek olyan témában sikerült még sok republikánust is kiborítania, amiben eddig egyetértettek, azt viszont nehezen veszi be többek gyomra, hogy Minneapolisban két amerikai állampolgár is meghalt, és egészen biztosan nem úgy, ahogy a hatóságok állították. Trump telefonon tárgyalt Tim Walz kormányzóval a minnesotai helyzetről. A Trump-kormányzat látványosan nem érdekelt az ICE-ügynökök bekamerázásában.
Közben Venezuela új elnökének kezd elege lenni a washingtoni parancsokból: Donald Trumpék olajat akarnak, Delcy Rodríguez meg olajmunkásoknak mondja, hogy ebből elege van.
Megtalálták az utolsó izraeli túsz maradványait a Gázai övezetben: Ran Gvili holttestének visszaszolgáltatása utat nyithat a gázai háborút lezáró fegyverszünet következő szakaszához.
Bemutatták a 2022-ben késsel megtámadott Salman Rushdie-ról szóló dokumentumfilmet, ami szerinte nem róla szól, hanem „valami nagyobb dologról”, az erőszakról.
És kijött a Borízű hang legutóbbi adásának rövidített, ingyenes verziója.
Akár 12 fok is lehet a héten. Igaz, közben esni fog az eső.
Jámbor András visszalépett a körzetében, és a Tiszát támogatja. Hadházy Ákos viszont elindul a választáson.
A főpolgármester szerint „ha rá akarunk szolgálni a jobb életre ebben a hazában, az éppen azzal kezdődik, hogy az emberi méltóság visszavonhatatlan jogát erősebbnek tekintjük bármi másnál”.
Meghívott minden cigányt - és a főnökeiket is - egy kávéra, akiket megbántott a szaros wc-s mondásával. Közben képes olyan szavakat is használni, amit csak a mihazánkosok szoktak.
Lázár a 444-nek azt mondta, még nem lehet tudni, hogy okozott-e kárt a Fidesznek, és ha igen, mekkorát. A közvéleménykutatók közül még a kormányközeliekben sem bízik.
A kormány bekérette az ukrán nagykövetet.
A friss közvélemény-kutatás szerint jelenleg a Tisza Párt mögött 2,9 millió szavazó áll, a Fidesz mögött pedig 2,5 millió, míg a Mi Hazánknak, a DK-nak és a MKKP-nak is 3 százalékos a tábora.
„Miért támogatott volna a magyar kormány egy NATO-tisztségre olyan jelöltet, akinek tevékenységét Ön most kifogásolja?”
Néhány éve még nyoma sem volt a politikusi logóknak a Fideszben, mára már több tucatnyi van belőlük, és még csak nem is hasonlítanak egymásra. Hova vezet ez?
Kardosné Gyurkó Katalin miniszterelnöki biztos és a helyi Fidesz viszonya annyira elmérgesedett, hogy feloszlatták, és új tagokkal töltik fel.
Változnak az idők.
A tiltást a 27 tagállamból 24 támogatta, egy tartózkodás mellett a szlovák és a magyar kormány szavazott nemmel. Szijjártó Péter szerint csalással fogadták el a rendeletet, Magyarország az Európai Bírósághoz fordul. A tiltást kijátszó cégeket minimum 40 millió euróra büntetik.
A miniszterelnök szerint „nincs kompromisszum”.
Ezek azok a csomagok, amik értéke nem éri el a 150 eurót. A számuk 50 százalékkal nőtt egy év alatt.
A cég milliárdokkal tartozik bankoknak és gazdáknak egyaránt, jelenleg sikkasztás miatt nyomoznak a hatóságok.
A szerb elnök szerint az ország érdekét sértené, ha elmondaná, miért nem a szerb állam vette meg az oroszoktól a tulajdonrészüket.
A vonaton nem volt két ugyanolyan kocsi, az ósdi magyar mozdony azért kellett, mert „méregdrágán”, és szintén használtan bérelt Vectron lerobbant.
Az amerikai elnök fontolóra veheti az ICE-ügynökök számának csökkentését az államban, ahol a hatóságok két amerikai állampolgárt is megöltek.
A Fehér Ház szerint aki az idegenrendészeti szerveket hibáztatja, az „a bűnöző illegális bevándorlók érdekeit szolgálja”.
Trumpék olajat akarnak, Delcy Rodríguez meg olajmunkásoknak mondja, hogy ebből elege van.
Bemutatták a 2022-ben késsel megtámadott íróról szóló dokumentumfilmet, ami szerinte nem róla szól, hanem „valami nagyobb dologról”, az erőszakról.
Az energiahálózat egy részét próbálták megbénítani az év végi, kétnapos akcióban.
A kormányon lévő Kereszténydemokrata Unió gazdasági szárnya azt javasolja, hogy töröljék el a munkavállalók törvényben biztosított jogát a részmunkaidős foglalkoztatásra, és akik kevesebb órában szeretnének dolgozni, kérjenek külön engedélyt.
A három támadót pár órával később a katonaság megölte.
A horogkeresztes pólókat árusító zenész egész oldalas hirdetésben fejtegeti, hogy valójában nem náci, és szereti a zsidókat.
