Mozgósodás és Epstein-akták

Meleg, jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele (és nem az egyetlen), benne a hétvége fontosabb anyagaival.
Orbán Viktor – aki épp mozgósítási gondokkal küzd – ellentámadásba lendült Lázár cigányozása után Hatvanban: a miniszterelnök nem kért bocsánatot, csak egy „félrement” mondatról beszélt, aztán beleállt: szerinte „bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából csináltak balhét” a gyöngyösi Lázárinfón. A Fidesz csinált egy videót, amiben felsorolják, szerintük milyen bűncselekményeket követtek el a Lázár ellen tüntető cigányok. (Bayer Zsolt üzenete a Lázár fórumát megzavaróknak: Fogjátok be a pofátokat!) Nem vezényelték oda és nem bűnöző – mondja az egyik tüntető, aki a gyöngyösi fórumon vonta felelősségre Lázárt.
„Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!” – ezért a feliratért vitték el a rendőrök Pozsonyban Orosz Örs felvidéki politikust. Helyszíni riportot forgattunk a tüntetésen.
Radics Béla alapítványának beszámolóiban nem szerepelnek a több 10 millió forintos állami támogatások: annak sincs nyoma, hogy mire ment el a pénz, de a fideszes képviselő nem tagadta, hogy alapítványa kapott 43 millió állami támogatást.
Orbán és Rogán, a két nagy nevettető idén is előadta a szokásos vagyonnyilatkozatos magánszámát: a miniszterelnök megint nem tudott semmit félretenni, Rogán Antal most éppen havi 25 milliót kaszált a zseniális találmányából, Lázár belvárosi lakást vett, Lánczi Tamás vagyonnyilatkozatából pedig érthetővé válik, miért védi ilyen hevesen a rendszert. Magyar Péter bő tízmilliót tudott félretenni, a Tisza pártot pedig ingyen vezeti a vagyonnyilatkozata szerint.
Szijjártó Péter felesége megszerezte a dunakeszi házuk utcájában lévő üres telkeket: két ingatlanról van szó, mindkettő több mint 1000 m², és hivatalosan a saját cégétől szerezte meg őket.
Epstein-akták: András korábbi yorki herceg négykézláb, Robert Fico tanácsadója pedig már le is mondott. Keir Starmer szerint Andrásnak tanúvallomást kell tennie az Epstein-ügyben. Elon Musk azzal kérkedett, hogy határozottan visszautasította Epsteint, de a levelezésükből kiderül, hogy ő maga akart a hírhedt szigeten bulizni. (Amúgy Orbánt is említette egy sms-váltásban Epstein és Steve Bannon, Trump korábbi főtanácsadója.)
Donald Trump szerint Irán – ami terrorszervezetté nyilvánította az EU-s országok hadseregeit – inkább tárgyalna Amerikával, hogy elkerülje a katonai beavatkozást.
Óriási tömeg tüntetett a cseh elnök mellett Prágában és országszerte, miután botrány lett abból, hogy a külügyminiszter sms-ben fenyegette meg az elnököt.
Az éjjel soha nem érhet véget, miért pont Kalotaszegen lenne ez máshogy a moszkvai olimpia évében? A Magyar menyegző című, sajátos műfajú filmben sok minden van, kár, hogy átélhető történet és egészséges dramaturgia nincs.
A legjobb dokumentumfilm kategóriában Oscar-jelölt Egy kis senki Putyin ellen című film főszereplőjével és operatőrével, az Oroszországot a felvételeivel együtt elhagyó, ma már Prágában élő Senki tanár úrral, azaz Pavel Talankinnal a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon beszélgettünk.
Addig viszont: hó, eső, ónos eső.
De a pártvezetés optimista, remélik, hogy az utolsó hetekre felpörög „Kommandante Kubatov” gépezete. Seszták Miklós legendás jóslataiban is bíznak a Karmelitában. Fidesz-kampány közelről.
A lovagkeresztes főpublicista magához képes nem tett meglepő kijelentéseket, ha viszont azt nézzük, mennyien próbálnak éppen kármenteni a cigányozós Lázár-megszólalás után, kicsit mintha szembe menne az autópályán.
A szombati demonstráción roma aktivisták, zenészek és civilek szólaltak fel a miniszter megalázó szavai és a kormány cigányságot megkülönböztető intézkedései ellen, miközben a tömeg többször is Lázár János lemondását követelte.
Olvasónk azt írta, a szülőknek hozzájárulási nyilatkozatot kell aláírniuk, hogy a fotók és videók megjelenhessenek „Dr. Barcsa Lajos alpolgármester hivatalos közösségi média felületein”.
2008-ban ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon.
A DK elnöke évértékelő beszédében Tisza-Mi Hazánk-Fidesz koalícióról, őszinte baloldalról és a határon túli magyarok választójogának elvételéről beszélt.
Egy debreceni lakótelepen kopogtattak a tiszások, mikor egy férfi hazaárulózva, baltával a kezében rájuk támadt.
Stabil állapotban szállítottak kórházba az ötödikes gyereket, a tankerület szerint sérülés nem történt. A fiút korábban társai bántalmazták, az ercsi iskolában egyre több a fegyelmi probléma.
Jávor István fotós, operatőr, dokumentumfilmes a CEU-n mesélt a Bibó István Szakkollégiumban 1989-ben felvett interjúról.
A párt honlapján a legtöbb egyéni jelölt nevét már közzétették, de az övéket még nem.
Vesztegetéssel gyanúsítják.
A Fidesz és a Tisza stábjában is abból indulnak ki, hogy az ellenzék áll jobban, ebből viszont egészen különböző stratégiák következnek. Exkluzív részletek a 444 két újságírójától, Rényi Pál Dánieltől és Bábel Vilmostól, akik az elmúlt hetekben a két kampány bemutatásán dolgoztak.
És megkedvelte az eurót, a banki megtakarításait szinte mind abban tartja. Viszont tartozást is összeszedett.
„Vizslás község önkormányzata ezúton értesíti üzleti partnereit, hogy csődeljárás alá került.”
Fűtési és számlázási módtól függően eltérő technikai megoldásokkal kell számolni.
Az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken hozott nyilvánosságra 3 millió oldalnyi dokumentumot a szexuális visszaélések miatt elítélt, később öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epstein ügyével kapcsolatos nyomozati anyagból.
Andrásra nézve újabb terhelő információk kerültek elő a hétvégén nyilvánosságra hozott Epstein-dokumentumokban.
Mikor lesz a legvadabb buli a szigeteden? – kérdezte a gyerekprostitúcióval foglalkozó üzletembert.
Az európai szélsőjobbot próbálta megszervezni a 2019-es EP-választás előtt, az AfD-vel, a Salvini-féle Ligával és Le Pen pártjával együtt emlegette.
Az amerikai elnök azonban kitért az elől a kérdés elől, hogy Teherán megerősödve érezné-e magát, ha az Egyesült Államok elállna az Irán elleni csapások megindításától. Mindössze annyit mondott: „Vannak, akik így gondolják. Mások nem.”
Az iráni lépés válasz arra, hogy csütörtökön az EU terrorszervezetté nyilvánította a Forradalmi Gárdát.
Azután robbant ki botrány, hogy a külügyminiszter sms-ben fenyegette az elnököt.
Háborúvá fajult az államfő és az új kormány külügyminiszterének konfliktusa Csehországban. Mivel fenyeget Petr Macinka, a legkisebb koalíciós párt, az Autósok pártelnöke? Miért blokkolja a környezetvédelmi miniszter kinevezését Petr Pavel? És mit tesz mindeközben a miniszterelnök, Andrej Babiš?
Az ukrán fővárosban jelenleg mínusz 11 fok van, éjszaka mínusz 18 lesz.
Reben Zsolt szívbeteg volt, családja szerint korábban többször is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra, januárban mégis elvitték. Szijjártó Péter elítélte az ukrán kényszersorozást.
Delcy Rodríguez bejelentette a hírhedt El Helicoide börtön bezárását is.
A kormány szerint gyanúsan sokan betegszenek meg a hosszú hétvégék előtt és az év végi ünnepek között.
Nem csoda történt, restaurálás után kapta meg az olasz miniszterelnök arcát az angyal.
Forradalmi követelés: drogmentes rendőrséget! Miért nem tudnak parkolni a kínaiak? Mit akar Lázár János a vécékefével? A választás titkos sztárjai a BlackRock támogatásával: Hiller haver, Jakab Péter, Humanisták, Vona Gábor.