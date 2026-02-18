A woke ébredése, Pintér Sándor nyugdíjazása

Jó reggelt! Ez itt a napindító – de nem az egyetlen – hírlevelünk a legfontosabb keddi (és hétfői) híreinkkel, cikkeinkkel.

Belföld

Összeállt a Fidesz országos listája, Szentkirályi előkelő helyen, Lázár János a 20., Rogán, Gulyás mögötte. Lázár nyugdíjazta Pintér Sándort, majd arról beszélt, hogy Varga Judit nála járta ki Magyar Péter 3 milliós fizetését. Március 15-én, a kampány kellős közepén jön a Békemenet, azonos időpontra Magyar Péter is Nemzeti Menetet hirdetett. Nagy Márton sokallja is, drágállja is a bankokat. A Kutyapárt közölte, hogy a teljes pártvezetés elkötelezett a parlamentbe bejutás iránt.

Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Viktor bejelentette, hogy a héten Washingtonba megy a Béketanács alapító ülésére, Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig kampánybeszédet tartott a miniszterelnök mellett. Gond van az olajellátással a Barátság kilövése miatt, a MOL a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kéri.

Fotó: Bernadett Szabo/REUTERS

2016-ban kettétörhetett volna a Szőlő utcai igazgató karrierje, ugyanis egymás után merültek fel ellene panaszok és vádak. Ám valamiért egyiknek sem lett következménye, és még abban az évben ismét kinevezték. A 444 rekonstruálta az akkori történéseket.

Rendőrségi arcfelismerő alapján gyanúsították meg csalással a fiút, aki a történtektől 200 kilométerre épp iskolában volt.

Fotó: Kiss Bence

Értelmiségiek álltak össze, hogy két hónappal a választások előtt megírják: merre tovább, Magyarország. Interjú az egyik legnagyobb hatású magyar történésszel, Romsics Ignáccal, akit antiszemitizmussal és nemzetárulással is vádoltak.

Fotó: Bankó Gábor/444

Piszkos Harry esete a Szuverenitásvédelmi Hivatallal: A Lánczi Tamás vezette hivatal léte vagy fölösleges, vagy szánalmasan értelmetlen. Az Átlátszó elleni perben intellektuális öngyilkosságot követtek el.

Illusztráció: Botos Tamás/444

Újra Közért: Orbán minden korábbinál nyíltabban állt Putyin mellé, Magyar pedig azt mondta, a következő 8 hétben a maffiaállam a legundorítóbb dolgokat fogja a társadalomra önteni. A Fidesz és a Tisza a választás előtti utolsó évértékelő beszédekkel lökték be a kampány következő szakaszát.

Ki ez a drogokról és fegyverekről rappelő kuvaiti–magyar rapper, aki már Orbán évértékelőjén vagánykodik?

A Helyzet:van eheti adásában A dinasztia folytatásáról, A csapdáról beszélgettünk a Direkt36 újságíróival: Mi lesz a NER után a NER ára?

München

Sok hatásos beszéd hangzott el idén Münchenben, a szavak szintjén az európai vezetők alkalmazkodtak az új realitásokhoz. De valóban geopolitikai nagyhatalom lesz-e Európából, elég atomfegyver van-e már a világon, és mit keresnek civilizációs kérdések egy biztonságpolitikai konferencián? Összegzés az MSC-ről.

Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

A magyar állam fizetéséből élő Gladden Pappin Hillary Clintonnal és a lengyel külügyminiszter Radosław Sikorskival szemben próbálta tartani a frontot. Rubio csak Vance-hez képest tűnhetett békülékenynek, és mindennél többet mond, hogy Münchenből Pozsonyba és Budapestre utazott.

Hullik a sok milliárd eurós fegyverpénzeső a közép-európai országokra, de Magyarország még mindig várja a tanklóvét.

A téli olimpia legnagyobb botrányának szereplője, a szkeletonos Vladiszlav Heraszkevics a 444-nek beszélt az érzéseiről: „Mi az, hogy véleménynyilvánítás? A halott társaim az egy vélemény? Ezért valakinek felelősséget kell vállalnia.”

Vladiszlav Heraszkevics, a milánói téli olimpiáról kizárt ukrán szkeletonos. Fotó: Kolozsi Ádám

Kultúra

A magyar slágerzene legnagyobb történetmesélője, világ- és nyelvteremtője nem az ötvenes évek Amerikájából, hanem a húszas-harmincas évek budapesti kabarévilágából merített ihletet. Fenyő Miklós kultúrtörténeti jelentősége, dióhéjban. De miért a „nagy fasz” áll a középpontban?

Podcast

Borízű hang #257 [rövid verzió]: Részeg rollerezés Róberttel, a Duma bojkottja rasszista jetskitúrán