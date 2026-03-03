Kikaphat-e a Fidesz, nyerhet-e Irán?

reggel 4

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

IRÁN

Aki az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját követné, annak itt a tudósításunk.

Izraeli bombázás Bejrútban
Fotó: IBRAHIM AMRO/AFP

Izrael a Hezbollah rakétacsapásaira válaszul támadást indított Libanonban. Az iráni háború miatt kilőtt az olajár (a gázolaj ára is jelentősen nő), nem volt ilyen meredek emelkedés az Ukrajna elleni invázió kezdete óta.

Amerika és Izrael a háború első napjaiban olyan haditechnikai fölényben van Iránnal szemben, amilyet még nem nagyon láttunk, de egy elhúzódó háború kiegyenlítheti a feltételeket, mert még a világ legerősebb hadserege sem tüzelhet megállás nélkül, és az irániak is megtanulhatnak gyengébb pozícióból hatékonyan harcolni. Trump szerint a nagy csapás hamarosan jön.

VÁLASZTÁS

Itt a 444-es Helyzet: van!-vita: Szily László szerint Orbán elkövette a legnagyobb hibáját, amikor figyelmen kívül hagyta a magyar választókat világpolitikai ambíciói miatt. Uj Péter ezzel szemben azt gondolja, az Orbán-rendszer jellegéből adódik, hogy nem veszíthetnek választáson.

Összesen több mint tíz órát interjúztunk három tiszás képviselőjelölttel és önkéntesekkel az ország három különböző pontján, hogy képet alkossunk arról, hol tart most a Tisza kampánya és hogyan telnek a jelöltek mindennapjai. Magyar Péter egy nap alatt négy városban lengette be a helyi fideszes vezetőknek az elszámoltatást és a börtönt.

Megtolták a kisebb pártok, tömegével adták le az ajánlóíveket: a Mi Hazánk listája biztos, a DK-nak is meglehet, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak még nagyon sokat kell dolgoznia érte.

  • A kormány hivatalosan is Zelenszkijre cserélte Sorost, saját farkába harapott a Fidesz debilkampánya.
  • Minden egyéni jelölt nyilvántartásba vételét megtámadja Zalában egy független jelölt, így a magáét is: Ferincz Jenő szerint illegitim az Alaptörvény, az egész magyar jogrendszer recseg-ropog, és a Kúria sem létezik.

BELFÖLD

Orbán Viktor szerint műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes, ezért felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat. Magyar Péter azt javasolta Orbánnak, nézzék meg közösen a Barátság kőolajvezetéket, a miniszterelnök erre azt reagálta, hogy szégyellje magát, aki ebből színjátékot csinál. Közben biztonsági kockázatott jelenthetett, hogy a kormány képeket posztolt a paksi atomerőműből. (Szijjártó Péter pedig bekérette az ukrán nagykövetet a „kényszersorozás” miatt).

Orbán Viktor miniszterelnök a százhalombattai kőolajfinomítóban 2026. február 28-án.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Magyar Péternek azt mondta a legfőbb ügyész, hogy ha Völner szökni akarna, már megtette volna: a Tisza Párt elnöke Nagy Gábor Bálinttal találkozott, de Magyar szerint nem kapott érdemi válaszokat.

  • A rendőrség eddig 30 helyszínt, diszkókat, konditermet és kisállatkereskedést is bezáratott a drogtörvény miatt.
  • Tuzson Bence egy nappal azelőtt emelt a háromszorosára egy díjhoz járó pénzjutalmat, hogy kitüntette vele a bizalmasát.
  • Jámbor András javaslatával azonos tartalmú határozatot fogadott el a parlament fideszes többségű Külügyi Bizottsága a Beneš-dekrétumokról szóló szlovák törvényről.
  • Olyan részeg volt a súlyos testi sértéssel vádolt szentmártonkátai alpolgármester, hogy csak másnap lehetett kihallgatni.
  • Szántót vett épülő „kastélya” közelében Mészáros Lőrinc.

KÜLFÖLD

A brit királyi családnak ez nem Epstein-ügy, hanem András-ügy: a Crown készítői álmodni sem mertek olyat, ami most megtörtént András herceggel – az 1600-as évek óta nem történt hasonló a brit királyi családban, de akkor kivégezték a bűnöst, most a legrosszabb esetben csak egy életfogytiglani szabadságvesztés lehet a vége.

Fotó: Phil Noble/REUTERS

És kijött a legutóbbi Borízű Hang ingyenes verziója is.

reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek
Élő

Teherán központját támadja az izraeli légierő, Trump nagy csapást ígér

Teheránból és más városokból is robbanásokról érkeztek jelentések. A támadásra az után került sor, hogy megfeneklettek az iráni nukleáris program korlátozását célzó támadások.

Tóth-Szenesi Attila
külföld

Izrael a Hezbollah rakétacsapásaira válaszul támadást indított Libanonban

Emberek tömegei kezdtek el menekülni észak felé autóval és gyalog. A libanoni miniszterelnök elítélte, hogy a Hezbollah az állammal való egyeztetés nélkül bombázta Izraelt.

Inkei Bence
külföld

Kilőtt az olajár az iráni háború miatt

Nem volt ilyen meredek emelkedés az Ukrajna elleni invázió óta.

Kolozsi Ádám
gazdaság

Begyűrűzik: kedden újabb 5 forinttal drágul a gázolaj, egy hét alatt 21 forinttal nő a nagykereskedelmi ár

A benzin ára most nem nő, de a Holtankoljak.hu elemzése szerint az iráni háború miatt pillanatok alatt 600 forintra ugorhat.

Haász János
gazdaság

A 2026-os seriff minden korábbinál erősebb – de neki sincs végtelen lőszere

Amerika és Izrael a háború első napjaiban olyan haditechnikai fölényben van Iránnal szemben, amilyet még nem nagyon láttunk. Egy elhúzódó háború azonban kiegyenlítheti a feltételeket, mert még a világ legerősebb hadserege sem tüzelhet megállás nélkül, és az irániak is megtanulhatnak gyengébb pozícióból hatékonyan harcolni.

Bede Márton
háború

Trump Iránról: A nagy csapás hamarosan jön

Az elnök többször is beszélt a közel-keleti helyzetről, szerinte az amerikai–izraeli közös műveletet „az utolsó és legjobb esélynek” az iráni rezsim jelentette fenyegetés felszámolására.

Benics Márk
külföld

A szinte lehetetlen küldetés: légierővel rezsimváltást elérni

Az Irán elleni amerikai-izraeli háború első szakasza a támadások szempontjából sikeres volt – kérdés, hogy mi következik ezután. Trump rezsimváltást akar, de katonák beküldése nélkül ezt nagyon nehéz elképzelni.

Horváth Bence
külföld

A Covid óta nem volt ekkora káosz a légiközlekedésben, mint most az iráni háború miatt

Újabb több száz járatot töröltek hétfőn, meghosszabbítva a globális légi közlekedésben kialakult káoszt, amelyben már több százezer utas rekedt külföldön.

Inkei Bence
külföld

Dróntámadás érte a ciprusi brit légibázist, ami akár Irán tartós célpontjává is válhat

„Az amerikaiak vadászgépeik nagy részét Ciprusra telepítették át. Támadásokat indítunk Ciprus ellen mindaddig, amíg az amerikaiak onnan is távozni nem kényszerülnek” – nyilatkozta egy iráni tábornok.

Benics Márk
külföld

A kuvaiti légvédelem tévedésből lelőtt három amerikai gépet

Sikerült katapultálni, de ha szerencséjük van, Donald Trumptól ma eldugják a távkapcsolót.

Kolozsi Ádám
külföld
Videó

Az egyikük kormányváltásra számít, a másik a rendszer erejére figyelmeztet

Szily László szerint Orbán elkövette a legnagyobb hibáját, amikor figyelmen kívül hagyta a magyar választókat világpolitikai ambíciói miatt. Uj Péter ezzel szemben azt gondolja, az Orbán-rendszer jellegéből adódik, hogy nem veszíthetnek választáson. Mindezt élőben vitatják meg.

Uj Péter, plankog, Kovács Bendegúz, Szily László, Botos Tamás
video

Itt már sírva kampányolnak

Összesen több mint tíz órát interjúztunk három tiszás képviselőjelölttel és önkéntesekkel az ország három különböző pontján, hogy képet alkossunk arról, hol tart most a Tisza kampánya és hogyan telnek a jelöltek mindennapjai. A kampányfőnök azt mondta nekik: úgy kell hajtani, hogy április 12-én 7 órakor holtan essenek össze.

Bábel Vilmos
POLITIKA

Magyar Péter négy városban lengette be a helyi fideszes vezetőknek az elszámoltatást és a börtönt

A Tisza Párt elnöke a korábban fideszes kerületekben összegyűlt tömegek előtt többször is megüzente a szabolcsi fideszes vezetőknek: „Vége van, elvtársak! Vagy ha úgy jobban értitek, tovarisi konyec!”

Székely Sarolta
POLITIKA

Megtolták a kisebb pártok, tömegével adták le az ajánlóíveket

A Mi Hazánk listája biztos, a DK-nak is meglehet, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak még nagyon sokat kell dolgoznia érte.

Windisch Judit
POLITIKA

A kormány hivatalosan is Zelenszkijre cserélte Sorost

Saját farkába harapott a Fidesz debilkampánya.

Inkei Bence
elmebaj

„Nincs kivétel” – minden egyéni jelölt nyilvántartásba vételét megtámadja Zalában egy független jelölt, így a magáét is

Ferincz Jenő szerint illegitim az Alaptörvény, az egész magyar jogrendszer recseg-ropog, és a Kúria sem létezik.

Haász János
belföld

Orbán szerint műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes

Felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat.

Inkei Bence
belföld

Magyar Péter az javasolta Orbánnak, nézzék meg közösen a Barátság kőolajvezetéket

Orbán: szégyellje magát, aki ebből színjátékot csinál!

Fődi Kitti
POLITIKA

Biztonsági kockázatott jelenthetett, hogy a kormány képeket posztolt a paksi atomerőműből

A kormány oldalára olyan, az atomerőmű belső tereit és dokumentumait is megmutató képek kerültek ki, amik speciális elemzéssel akár egy esetleges támadás előkészítéséhez is felhasználhatók lehetnek.

Benics Márk
POLITIKA

Szijjártó Péter bekérette az ukrán nagykövetet a „kényszersorozás” miatt

A külügyminiszter szerint újabb két magyar állampolgárságú férfit kényszersoroztak.

Fődi Kitti
POLITIKA

Magyar Péternek azt mondta a legfőbb ügyész, hogy ha Völner szökni akarna, már megtette volna

A Tisza Párt elnöke Nagy Gábor Bálinttal találkozott, de Magyar szerint nem kapott érdemi válaszokat.

Fődi Kitti
POLITIKA

A rendőrség eddig harminc helyszínt, diszkókat, konditermet és kisállatkereskedést is bezáratott a drogtörvény miatt

A rendőrség szerint nem a szórakozóhelyeket büntetik a bezáratásukkal. A DELTA Program egyéves teljesítményének értékelőjén Horváth László drogügyi kormánybiztos drogliberalizációval vádolta a Tiszát, és az is kiderült, hogy a fogyasztók ellen indul a legtöbb eljárás.

Bódog Bálint
belföld

24.hu: Tuzson Bence egy nappal azelőtt emelt a háromszorosára egy díjhoz járó pénzjutalmat, hogy kitüntette vele a bizalmasát

Németh Balázs Sándor két pozícióban is segíti Tuzson munkáját, aki külföldi útjaira is magával viszi. Tavaly visszamenőleg megemelték a jövedelmét is.

Inkei Bence
belföld

Jámbor András javaslatával azonos tartalmú határozatot fogadott el a parlament fideszes többségű Külügyi Bizottsága a Beneš-dekrétumokról szóló szlovák törvényről

A független képviselő még decemberben nyújtotta be javaslatát, melyet csak most vett napirendjére a bizottság. Jámbor szerint teljesen egyértelmű, azért jött ez a határozati javaslat, hogy beelőzzék az övét, és a saját határozatukat fogadják el.

Inkei Bence
belföld

Olyan részeg volt a súlyos testi sértéssel vádolt szentmártonkátai alpolgármester, hogy csak másnap lehetett kihallgatni

A rendőrség azt írta, hogy egy 55 éves férfi szólalkozott össze egy 27 éves, helyi nővel, akit egy alkalommal megütött. A nő sérüléseit a mentők a helyszínen ellátták.

Inkei Bence
bűnügy

Szántót vett épülő „kastélya” közelében Mészáros Lőrinc

A szomszédos Szári utcában lakik öccse, János is.

Németh Dóra, Keller-Alánt Ákos
belföld

A brit királyi családnak ez nem Epstein-ügy, hanem András-ügy

A Crown készítői álmodni sem mertek olyat, ami most megtörtént András herceggel. Az 1600-as évek óta nem történt hasonló a brit királyi családban: akkor kivégezték a bűnöst, most a legrosszabb esetben csak egy életfogytiglani szabadságvesztés lehet a vége.

Mészáros Juli
külföld
Podcast

Borízű hang #259: Inkább magyar 3000-ben, mint drogbáró Mexikóban [rövid verzió]

Jó-e bűnözőnek lenni? A fenntartható, környezettudatos drogkereskedelemért! Gödölyék, jerkék, ártányok. Kelet-európai identitásdrift Gogollal és Leonyid Brezsnyevvel. Csalódás Richard Bransonban. És a Mennyiségi Újságírás díjat kapja…

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast