Pillanatkép mélyrepülés közben

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt hétvége legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, videóival. Például ezzel a néggyel:
Súlyos napokon van túl Magyarország: miután pénteken Győrben kicsúszott Orbán kezéből az országjárása, részletesen bemutattuk, kik voltak azok a fekete ruhás alakok, akiket ráküldtek a Fidesz ellen tüntetőkre a városban. Ott voltunk másnap Pécelen, ahol alig töltötte meg a teret Orbán, és ahova megint Adolfék voltak kivezényelve, akik aztán földre is teperték a Pedofidesz feliratot feltartó ellentüntetőket. Mindezek ellenére Orbán úgy látta vasárnap, hogy a rendezvényeiken minden erőszak forrása a Tisza Párt.
Komoly fordulatokat hozott az az ügy is, amit igazán Szabó Bence két interjúja robbantott be a múlt héten: a hétvégén a kormány videórészleteket rakott ki arról, hogyan hallgatták meg a volt tiszás informatikust az Alkotmányvédelmi Hivatalban, és Orbán és Szijjártó arra jutott, hogy a fiatal férfi bevallotta, hogy az ukránok beszervezték, de az elérhető felvételeken nem mondott ilyet. Közben Szabó pénteki partizános interjúja után annyira sok támogatást kapott, hogy idő előtt leállították a gyűjtést, és a befolyt összeg nagy részét jótékony célra ajánlják fel. A belügy pedig azt üzente meg a volt rendőrnek, hogy szerintük az „ünnepelt hősök” utólag mindig rádöbbennek, hogy az árulókat azok is gyűlölik, akiknek szolgálnak.
A titkosszolgálati szálakkal is eldurvult kampányfordulatokról is szólt hétvégi nagyobb videós anyagunk, és írtunk arról is, hogy a hétvégén látottak alapján nem egyszerűen a Fidesz-kampány szétesését látjuk, hanem valami sokkal rosszabbat.
Jelentkeztünk klasszikusabb kampányos videóval is: az abonyi Pecsenye Parádén igyekeztünk felmérni a választói hangulatot. Végigkövettük emellett Radnai Mák, a Tisza alelnökének és képviselőjelöltjének egy napját azon a vidéken, amit ő csak magyar Toszkánának nevez, és megkérdeztük a kokainozásról, LSD-zésről és arról, miért költözött nyolcszor az elmúlt két évben. Jártunk a hétvégén Kállón is, ahol A Mi Hazánk vonult fel társult szélsőjobboldali szervezetekkel, miután a helyiek nemrég megfenyegették a Bűnvadászokkal kampányoló helyi jelöltet: az ellendemonstráló romákat és a szélsőjobbos szervezet tagjait között egy kordon és több száz méter választotta el.
Kampánnyal kapcsolatos hír volt, hogy Orbán még Hajdú Péterbe is belekapaszkodik a finisben, és hogy Orbán valamiért önmagát maffiózóként ábrázoló, drogos szóviccet elsütő képet posztolt szombaton reggel, valamint hogy a köztévé műsorvezetője a 444 posztja alatt szólt be Vitályos Eszternek, és hogy nyilvánosság elé állt a Századvég-elemző, akinél az AI-s Tisza-program volt az utolsó csepp.
És megmutattuk, olvasóink mely, többé vagy kevésbé ismert politikai műsorokra, adásokra vagy influenszerekre vannak ráfüggve.
Giorgia Meloni számított az egyik legstabilabb és legsikeresebb vezetőnek Európában, az igazságszolgáltatási reformterve azonban most elbukott a népszavazáson, mi meg részletesen írtunk arról, hogy mit jelent mindez.
Az iráni háborúval kapcsolatos hír volt a hétvégén, hogy a hútik is beszálltak, amivel szintet léphet a konfliktus, amerikai sajtóértesülések szerint hetekig tartó szárazföldi műveletre készül Iránban a Pentagon, és írtunk arról is, hogy
A No Kings tüntetéssorozat harmadik megmozdulásának keretein belül az Egyesült Államokon kívül legalább 15 országban tiltakoztak Donald Trump ellen.
Hogyan látják a közhangulatot a résztvevők egy igazi közösségi eseményen, az abonyi Pecsenye Parádén? Hallottunk nemzeti oligarchákról, külföldre költözött fiatalokról és van, aki szerint minden rendszerben az a legrosszabb, ami utána jön.
A fideszes Horváth István a Sertésszövetség elnöke is, cége milliárdos forgalmat bonyolított az elmúlt években. Egy állatorvos szerint „a szakmának ez az alja, határeset, rossz tenyésztési munka, de még belefér” – vagyis jogi értelmeben állatkínzásról valószínűleg nincsen szó.
Elemzők szerint a hútik konfliktusba való beszállása közvetlen fenyegetést jelent a Vörös-tenger déli végén található Báb el-Mandeb-szorosra, amely az energiaszállítás és a közel-keleti kereskedelem egyik kulcsfontosságú fojtópontja.
A dunakeszi Szent Jobb Gyógyszertár a patika nézeteire hivatkozva nem tart 72 órás fogamzásgátlót. A cég, amelynek fióktelepe pont ennek a patikának a címén van, részben Beneda Attila családügyekért felelős helyettes államtitkár tulajdona.
Magyar Péter szerint inkább az derült ki, hogy „a titkosszolgàlat nem is tagadja, hogy koholt vádakkal akartak nyomást gyakorolni a 19 éves fiatalemberre".
Rajtaütések jöhetnek különleges egységekkel és tengerészgyalogosokkal, de Trumptól még nincs jóváhagyás.
Csúcson a Fidesz bulvárkampánya: miután Dopemannél keresztapaként ábrázolták a miniszterelnököt, most összebútorozik a korábban költségvetési csalás miatt elítélt bulvárműsorvezetővel. Hátha most is lesz reklámpárizsi.
A 19 éves Gundalfot kétszer hallgatták meg. Az AH-sok egy ponton azt mondják neki, hogy „attól függetlenül, hogy mi Rogán gonosz kutyái vagyunk, rajta tartjuk a szemünket ezen is, mi minden magyar állampolgár titkosszolgálata vagyunk, nem a kormányé”.
Kamu pedofilvádak, nyilvánossá tett kihallgatás. Egy lelkiismeretére hallgató rendőr leárulózása. Verőemberek és rendőrhiány Orbán fórumain, miközben a miniszterelnök kiabálva, szemtől szembe vádaskodik. Az elmúlt napok botrányainak közös pontja, hogy az elvileg pártfüggetlen államgépezet politikai parancsra cserben hagyja a polgárait, vagy egyenesen rájuk támad.
Titkosszolgálati játszmák, példátlanul súlyos ügyek és az országot megdöbbentő kiállások előzik meg a választást, ahol már világpolitikai tétje is van annak, hogy mi magyarok milyen rendszerben akarunk élni.
Törő egymillió forintot ígért két embernek, hogy egy cégért lobbizzanak a helyi önkormányzatoknál, de aztán állítólag nem fizette ki őket. Egyikük Szemeti Márton, a móri Fidelitas elnöke volt, aki aztán egy beszélgetésben kifejtette erről a véleményét.
Évszázadok óta először nem tarthatják meg a virágvasárnapi szentmisét, katolikus szervezetek a vallásszabadság súlyos korlátozásáról beszélnek.
A posztban Dopeman vele készült beszélgetését promotálja. Az adásban a rapper Orbánt keresztapához, Magyar Pétert pedig fiatal, ambíciózus, a Család vezetését átvenni kívánó renegát maffiózóhoz hasonlítja, amire Orbán egyetértően bólogat és jókat nevet.
A Tisza elleni titkosszolgálati akcióról a nyilvánosságot tájékoztató volt századosról erős minősítéseket írt a BM.
Fekete ruhás verőemberek álltak sorfalat a tüntetőknek, és így is zúgott „a börtön, börtön”. A Fidesz taktikát váltott, és csak rosszabb lett.
A magára „liberális gerillaként” tekintő Balogh Bence egy interjúban beszélt arról, hogyan nézett ki a munka a legismertebb fideszes elemzőintézetnél.
Vajon jobban élünk most, mint ahogy a 2022-es választás előtt? A válasz tökéletes összhangban van Orbánék önkényes, törvényszerűségeket mellőző politikájának eredményével.
5 millió forintot kértek, szombat estig 260 millió érkezett. Vasárnap éjfélkor le is állítják a gyűjtést.
Helyszíni felvételek alapján beazonosítottuk, kik voltak azok, akik erőszakkal kiszorították az ellentüntetőket a polgárváros főteréről, miközben Orbán beszélt. A rendőrség sehol sem volt.
Rendpártinak nevezett felvonulást tartott a Mi Hazánk és kapcsolódó szervezetei Kállón, miután a helyiek nemrég megfenyegették a Bűnvadászokkal kampányoló helyi jelöltet. A vonulás előtt a községet csoportosan hagyták el a roma gyerekek és nők. Az ellendemonstráló romákat és a szélsőjobbos szervezet tagjait között egy kordon és több száz méter választotta el.
A Tisza alelnökének és képviselőjelöltjének egy napját kísértük végig azon a vidéken, amit ő csak magyar Toszkánának nevez. Megkérdeztük a kokainozásról, LSD-zésről és arról, miért költözött nyolcszor az elmúlt két évben.
A pedofideszt feltartókat leteperték, a tüntetők előtt sorfalat álltak a rendet és hangulatot magánban biztosítók.
Üdvözüljük a Kossuth rádió hallgatóit! A portugál Magyar Péter. Mit csinál a fideszes, ha elveszíti a választást? Goethe elfeledett eposza. Nem kell államilag támogatot Freddie Mercury-kiállítás! Inkább legyen Horváth Pista! Trump tőzsdézik. Fogadjunk!