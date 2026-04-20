Bűnbakkeresők és menedékkérők

Értékelések

Földbe állt a Magyar Ikárosz – 12 évig úgy tűnt, hogy Orbán addig marad hatalmon, amíg az egészsége engedi. Aztán 100 százalék külpolitikára váltott, ám Magyar Ikároszként villámgyorsan, 4 év alatt beleállt a földbe. De az a helyzet, hogy olyan nagyon magasan eleve nem járt. Csak annyira kis pont volt a nagy egész szempontjából, hogy emiatt tűnhetett úgy, hogy baromi magasra emelkedett.

DJ Jeszy megtalálta a vereség okát: az indiai útján bálványimádást elkövető Orbán szabadította el a negatív energiákat. Orbán Balázs, Fidesz kampányfőnöke először szólalt meg a kétharmados vereség óta: szerinte ha mélyebben elemzik a kutatásokat, felismerhették volna a vereség lehetőségét, és akkor más stratégiát választanak. Bayer Zsolt szerint egyáltalán nem kell a Fidesznek megpróbálni megszólítani a kormányváltást akaró fiatalokat.

Orbán Viktor Indiában
Terrorizmust éltető, őrjöngő tiszások után mozgássérült bárányokkal és Toroczkai Lászlóval tért vissza a lecsavart Tények. A TV2 híradójában a választásokig a legdurvább propagandát sugározták, aztán hirtelen visszaszorult a műsorból a politika. Egy héten belül pedig távozott a cégtől a hírigazgató és lekerült a képernyőről a két notórius hírmondó is.

Feladatok

Stabil Magyarország csak akkor lesz, ha többé senki nem szerezhet simán kétharmadot. A választáson győztes Tisza Párt egyik legfontosabb feladata a választási reform lesz. Mi a baj a mostani rendszerrel, miért nem szabad visszatérni az előzőhöz, és milyen biztosítékok vannak máshol egy a NER-hez hasonló rendszer kialakulásának megakadályozására?

Magyar Péter hazaküldené a Magyarországra menekült korrupt külföldi politikusokat, de ez nem lesz egyszerű. Orbán Viktor barátait, Nikola Gruevszkit, Zbigniew Ziobrót és Marcin Romanowskit akkor is megilleti a védelem, ha szabálytalanul kaptak menekültstátuszt. A visszavonási eljárás hónapokig tarthat.

Tönkretett, kiszorított, elfoglalt cégek, meghurcolt üzletemberek, vezetők: az Orbán-rendszer kíméletlen módszerekkel szerzett pozíciókat a gazdaságban. Mit remélhetnek azok, akiknek rettenetes károkat okoztak? A bukott rendszer emberei a napokban hatalmas osztalékokat kapnak mindenféle cégeken keresztül. Hogy szerezhető vissza az ellopott vagyon? Horváth Lóránt ügyvéd válaszol.

Búcsúk, eredmények, kinevezések

A földcsuszamlás egyetlen adatban: 10-ből 9 fideszes elbukott az egyéni választókerületben. Ahol egyáltalán nyerni tudtak fideszesek, többnyire ott is nagyon szoros volt a verseny. A megyék több mint feléből teljesen kisöpörték a fideszes képviselőket. Soha nem szavaztak még ennyien egy pártra, mint most a Tiszára.

A NER örökös belügyminisztereként, összesen 20 év után búcsúzik a rekorder Pintér Sándor: 0 lett a legendás 3,125 százalékos esélyből. Ő az egyetlen ember, aki az összes Orbán-kormányban ugyanazt a tárcát kapta meg. Minisztériuma a választási kampány két legfontosabb történetében, a Szabó Bence- és a Szőlő utcai sztoriban is szerepet kapott.

„Mintha Kokó kiütötte volna Muhammad Alit” – kevesen számítottak arra, hogy 28 év után Font Sándor elveszíti a kalocsai választókerületet. A kivételt pont a kalocsaiak jelentik, akik úgy érezték, hogy a képviselő módszeresen bünteti a városukat. A helyiek elégedetlensége az országos trenddel együtt a politikus bukásához vezetett.

Sulyok Tamás már most kinevezte a jövőre induló újabb ötéves ciklusra Trócsányi Lászlót a Károli rektorává. Magyar Péter Bujdosó Andreát jelöli a Tisza frakcióvezetőjének. Újra Lezsák Sándor lett a Nemzeti Fórum elnöke.

Hír volt még:

Külföld

Már a saját értelmiségi holdudvara is bolond királynak nevezi Donald Trumpot – az amerikai elnök iráni háborúja, a pápával való összetűzése és a magát Jézusként ábrázoló posztja olyan jobbos-konzervatív gondolkodókat is ellene fordított, akik korábban eltántoríthatatlanul támogatták.

Az amerikai elnök a hétvége elején először arról beszélt sejtelmesen, hogy jó hírek érkeztek Iránból, majd hirtelen nagyon vallásos lett, Irán pedig ismét lezárta a Hormuzi-szorost, mire Trump bejelenette, hogy ha az iráni vezetés nem fogadja el Washington „nagyon tisztességes és észszerű” megállapodási javaslatát, akkor az amerikai hadsereg minden erőművet és hidat lerombol.

Hír volt még:

Kultúra

„A kisebbségi lét része, hogy azt gondolod, nem érsz annyit, mint a többiek.” Nem volt jó magyarnak lenni olyan háborús helyzetben, ahol az összes többi nemzetiséget éppen próbálták kiirtani – emlékszik Terék Anna, akinek új könyve 1920 és 2020 között követ egy családot. Száz év Délvidék.

Podcast

Borízű hang #266 [hosszú]: Rendszerváltás bukófordulóval, DJ Kühllel és megafonos pedagógiai asszisztensekkel – A választás győztese: Hann Endre. Ki adja vissza a milliárdokat? Külföldi ingyenélők kifelé! Magyar Péter kínaiul. Rendszerváltás a gittegyleteknél. Hrutka Rudi for prezident! Várjuk a Szerencsejáték Zrt. nagy kampányait! Az emberarcú szardarabok visszavágnak.

A Szentkirályi már akkor is létezett, amikor Orbán Viktor még azt sem tudta, hol van – válaszolta Balogh Levente, miután Kocsis Máté leárulózta

Az üzletember szerint nem igaz, hogy ő az Orbán-kormány alatt gazdagodott volna meg, hiszen a Szentkirályi 2007-ben már piacvezető volt Közép-Európában.

Inkei Bence
belföld

Trump sejtelmesen annyit mondott: „Meglehetősen jó hírek érkeztek Iránról”

Egyúttal szokatlanul kemény hangnemben megtiltotta Izraelnek is, hogy Libanont bombázza.

Székely Sarolta
külföld

Podcast

Mark Rutte nem látja jelét, hogy az Egyesült Államok kilépne a NATO-ból

De azt mondta, Trump egyértelműen csalódott számos NATO-szövetségesben.

Molnár Kristóf
külföld

Esővel és jéggel érkezik a hidegfront

Nyugati irányból.

Molnár Kristóf
időjárás

Zsebi, Lolka, Pacsi, Pizsi és a többiek: 10 zebra van a Mészáros Lőrinchez kötődő vadásztársaság tulajdonában

Az első zebra Pilla, aki már kilenc éve a vadásztársaság tulajdona. Érdekes egybeesés, hogy nyolc zebra pont Orbán születésnapján, május 31-én érkezett két évvel ezelőtt.

Székely Sarolta
belföld

Csányi Sándor nem érti a vagyonadót, Bojár Gábor viszont igazságosnak gondolja

Csányi meglepődve hallgatja azokat, akik egyetértenek a vagyonadóval. Ő „ekkora alkalmazkodóképességről nem tud tanúbizonyságot” tenni.

Székely Sarolta
gazdaság

Irán ismét lezárta a Hormuzi-szorost

A szoros egy napig sem volt nyitva a kereskedelmi hajók előtt.

Székely Sarolta
külföld

Magyar Péter megismételt választást követel Sárváron, ahol csak egy kamu MP ráindítása miatt nyerhetett a fideszes Ágh

„Ez egy tudatos, orosz típusú, rosszhiszemű megtévesztéssel átszőtt szavazás volt. Sokkal durvább csalás, mint a Fidesz sok egyéb visszaélése.”

Kolozsi Ádám
belföld

Kocsis Máté: A Fidesz 0,1 százaléka, a sunyi, pénzéhes potyautasok hurkolták a kötelet a nyakunk köré

A Fidesz leköszönő frakcióvezetője a párt „kis házi árulójának” nevezte Borbás Marcsit, Balogh Leventét és Wáberer Györgyöt.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Semmilyen fogamzásgátlót nem adnak ki a Budai Irgalmasrendi Kórház patikájában a rend szellemiségére hivatkozva

Megpróbáltunk kiváltani a Gránátalma gyógyszertárban egy sima és egy sürgősségi fogamzásgátlót is. Egyiket sem adták ki a rend szellemiségére hivatkozva. A kórház elismerte, hogy semmilyen mesterséges fogamzásgátlót nem árusítanak, de szerintük ez a hatályos jogszabályoknak megfelel.

Fődi Kitti
Egészségügy

Három évvel a vereség után még mindig belharcokkal bajlódik a Fidesz lengyel szövetségese

Mateusz Morawiecki most mérsékeltebb platformot próbál alapítani a Jog és Igazságosságon belül, de Kaczyński nem örül neki.

Czinkóczi Sándor
külföld

Máris csupaszon áll a propaganda fala

Vége az illiberális ARC kiállításnak a Szentendrei úton.

Czinkóczi Sándor
képzavar

Trump hirtelen nagyon vallásos lett

Azok után, hogy feldühítette a keresztényeket és összeveszett Leó pápával, a Bibliából fog felolvasni.

Székely Sarolta
külföld

Orbán: Hétfőtől újraindul a szállítás a Barátságon, ezt követően Magyarország feloldja a 90 milliárd eurós hitel blokkolását

A leköszönő miniszterelnök szerint a hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget.

Inkei Bence
belföld

Donald Trump üzent Iránnak: Nincs többé Mr. Kedves Srác!

Az amerikai elnök ismét hidak lerombolásával fenyegetett, megidézve Alice Coopert is.

Diószegi-Horváth Nóra
külföld

Wáberer György: Soha nem érdekelt, mit gondolnak rólam az olyan politikusok, mint Kocsis Máté

Kocsis azt írta róla, egyike a Fidesz „kis házi árulóinak”, akik „egyszer csak fojtogatónak érezték a hazai levegőt”.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Ukrajna olajfinomítókat, Oroszország az energetikai infrastruktúrát támadta

Ukrán drónok több orosz ipari célpontot támadtak, miközben az orosz hadsereg is csapásokat mért ukrán infrastruktúrára.

Benics Márk
külföld

Bukta a mandátumát az ember, akinek a titkosszolgálatokat kellett volna felügyelnie

Farkas Örs az átforduló választókörzetek miatt csusszant ki.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Borbás Marcsi is visszaszólt Kocsis Máténak: Az árulás vádja méltatlan, és bízom benne, hogy visszahull a vádló fejére

És belengetett egy pert is, bár csak szőrmentén.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

„Megcsináltuk a lehetetlent” - mondta a Nyírbátorban fordító tiszás Barna-Szabó Tímea

A Fidesz eddig három mandátumot bukott, köztük a nyírbátorit. Ebben a körzetben volt a Szavazat ára című dokumentumfilm egyik fő helyszíne.

Kolozsi Ádám
POLITIKA