Bűnbakkeresők és menedékkérők

Jó reggelt, hidegfrontra felkészülni! Ez itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétvégi cikkekkel és hírekkel.

Földbe állt a Magyar Ikárosz – 12 évig úgy tűnt, hogy Orbán addig marad hatalmon, amíg az egészsége engedi. Aztán 100 százalék külpolitikára váltott, ám Magyar Ikároszként villámgyorsan, 4 év alatt beleállt a földbe. De az a helyzet, hogy olyan nagyon magasan eleve nem járt. Csak annyira kis pont volt a nagy egész szempontjából, hogy emiatt tűnhetett úgy, hogy baromi magasra emelkedett.

DJ Jeszy megtalálta a vereség okát: az indiai útján bálványimádást elkövető Orbán szabadította el a negatív energiákat. Orbán Balázs, Fidesz kampányfőnöke először szólalt meg a kétharmados vereség óta: szerinte ha mélyebben elemzik a kutatásokat, felismerhették volna a vereség lehetőségét, és akkor más stratégiát választanak. Bayer Zsolt szerint egyáltalán nem kell a Fidesznek megpróbálni megszólítani a kormányváltást akaró fiatalokat.

Terrorizmust éltető, őrjöngő tiszások után mozgássérült bárányokkal és Toroczkai Lászlóval tért vissza a lecsavart Tények. A TV2 híradójában a választásokig a legdurvább propagandát sugározták, aztán hirtelen visszaszorult a műsorból a politika. Egy héten belül pedig távozott a cégtől a hírigazgató és lekerült a képernyőről a két notórius hírmondó is.

Stabil Magyarország csak akkor lesz, ha többé senki nem szerezhet simán kétharmadot. A választáson győztes Tisza Párt egyik legfontosabb feladata a választási reform lesz. Mi a baj a mostani rendszerrel, miért nem szabad visszatérni az előzőhöz, és milyen biztosítékok vannak máshol egy a NER-hez hasonló rendszer kialakulásának megakadályozására?

Magyar Péter hazaküldené a Magyarországra menekült korrupt külföldi politikusokat, de ez nem lesz egyszerű. Orbán Viktor barátait, Nikola Gruevszkit, Zbigniew Ziobrót és Marcin Romanowskit akkor is megilleti a védelem, ha szabálytalanul kaptak menekültstátuszt. A visszavonási eljárás hónapokig tarthat.

Tönkretett, kiszorított, elfoglalt cégek, meghurcolt üzletemberek, vezetők: az Orbán-rendszer kíméletlen módszerekkel szerzett pozíciókat a gazdaságban. Mit remélhetnek azok, akiknek rettenetes károkat okoztak? A bukott rendszer emberei a napokban hatalmas osztalékokat kapnak mindenféle cégeken keresztül. Hogy szerezhető vissza az ellopott vagyon? Horváth Lóránt ügyvéd válaszol.

A földcsuszamlás egyetlen adatban: 10-ből 9 fideszes elbukott az egyéni választókerületben. Ahol egyáltalán nyerni tudtak fideszesek, többnyire ott is nagyon szoros volt a verseny. A megyék több mint feléből teljesen kisöpörték a fideszes képviselőket. Soha nem szavaztak még ennyien egy pártra, mint most a Tiszára.

Magyar Péter megismételt választást követel Sárváron, ahol csak egy kamu Magyar Péter ráindítása miatt nyerhetett a fideszes Ágh Péter. „Megcsináltuk a lehetetlent” – mondta a Nyírbátorban fordító tiszás Barna-Szabó Tímea.

A NER örökös belügyminisztereként, összesen 20 év után búcsúzik a rekorder Pintér Sándor: 0 lett a legendás 3,125 százalékos esélyből. Ő az egyetlen ember, aki az összes Orbán-kormányban ugyanazt a tárcát kapta meg. Minisztériuma a választási kampány két legfontosabb történetében, a Szabó Bence- és a Szőlő utcai sztoriban is szerepet kapott.

Bukta a mandátumát az ember, akinek a titkosszolgálatokat kellett volna felügyelnie.

„Mintha Kokó kiütötte volna Muhammad Alit” – kevesen számítottak arra, hogy 28 év után Font Sándor elveszíti a kalocsai választókerületet. A kivételt pont a kalocsaiak jelentik, akik úgy érezték, hogy a képviselő módszeresen bünteti a városukat. A helyiek elégedetlensége az országos trenddel együtt a politikus bukásához vezetett.

Sulyok Tamás már most kinevezte a jövőre induló újabb ötéves ciklusra Trócsányi Lászlót a Károli rektorává. Magyar Péter Bujdosó Andreát jelöli a Tisza frakcióvezetőjének. Újra Lezsák Sándor lett a Nemzeti Fórum elnöke.

Már a saját értelmiségi holdudvara is bolond királynak nevezi Donald Trumpot – az amerikai elnök iráni háborúja, a pápával való összetűzése és a magát Jézusként ábrázoló posztja olyan jobbos-konzervatív gondolkodókat is ellene fordított, akik korábban eltántoríthatatlanul támogatták.

Az amerikai elnök a hétvége elején először arról beszélt sejtelmesen, hogy jó hírek érkeztek Iránból, majd hirtelen nagyon vallásos lett, Irán pedig ismét lezárta a Hormuzi-szorost, mire Trump bejelenette, hogy ha az iráni vezetés nem fogadja el Washington „nagyon tisztességes és észszerű” megállapodási javaslatát, akkor az amerikai hadsereg minden erőművet és hidat lerombol.

„A kisebbségi lét része, hogy azt gondolod, nem érsz annyit, mint a többiek.” Nem volt jó magyarnak lenni olyan háborús helyzetben, ahol az összes többi nemzetiséget éppen próbálták kiirtani – emlékszik Terék Anna, akinek új könyve 1920 és 2020 között követ egy családot. Száz év Délvidék.

Borízű hang #266 [hosszú]: Rendszerváltás bukófordulóval, DJ Kühllel és megafonos pedagógiai asszisztensekkel – A választás győztese: Hann Endre. Ki adja vissza a milliárdokat? Külföldi ingyenélők kifelé! Magyar Péter kínaiul. Rendszerváltás a gittegyleteknél. Hrutka Rudi for prezident! Várjuk a Szerencsejáték Zrt. nagy kampányait! Az emberarcú szardarabok visszavágnak.