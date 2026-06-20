Hétvégi olvasnivalók alkotmányos válságokról, pofonokról, rakpartól, botfarmokról és füstbe borult Moszkváról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét nagyobb-fontosabb anyagaival. Van másmilyen hírlevelünk is, itt lehet böngészni köztük.

Az élet itthon

Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Veres Nándor/MTI/MTVA

A hét közepén még arról írtunk, hogy tesztnek sem lenne utolsó Sulyok Tamás alkotmánybírósági beadványa, de aztán pénteken már arról, hogy hét alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, hogy ne tárgyalhassa a beadványt az Alkotmánybíróság. Magyar Péter ezt úgy értékelte, hogy Sulyok Tamásnak sikerült kialakítania egy közjogi válságot. Mindezt Brüsszelben, ahol előbb Orbán Viktor tartott először nemzetközi sajtótájékoztatót a veresége óta, majd másnap jött az első EU-csúcs nélküle, ami előtt Magyar megüzente, hogy ő biztosan nem fog kimenni kávézni.

Követtük a parlamentet is, ahol Magyar hétindító napirendelőtti felszólalásában az eltitkolt fideszes migránstábortervekről beszélt. A múlt hétvégén már a tiszás miniszterek is beszálltak a téma terjesztésbe, amivel kapcsolatban megírtuk, hogy az úgy nem lesz jó, ha megint ömlenek ránk a migránsozós egyenposztok.

Ott voltunk emellett az új rendőrfőkapitány parlamenti meghallgatásán, a Pázmányról melegtémájú kutatása után kirúgott oktató perén, és miután a héten újra rárobbant a már eddig is sokat szenvedett magyar nyilvánosságra a zsoltibácsizás, ezúttal a fideszes Pócs Jánosnak köszönhetően, ezért ismét megírtuk, hogy ez csak egy újabb pofon az áldozatoknak.

Illusztráció: Kiss Bence/444

OnlyFans-modellek oldalain kezdte, később magyar politikusok és influenszerek közösségimédia-profiljait pörgette fel szürkezónás módszerekkel az a 18 éves fiatal, aki 444-nek mesélte el, hogyan vásároltak tőle botfiókokat képviselőknek és megafonosoknak. A héten beindultak a tömeges leépítések a fideszes propagandabirodalomban, mi pedig megírtuk, mit is nyertünk a Pestisrácok kimúlásával.

Fideszes vagyonokkal kapcsolatban írtunk arról, hogy Matolcsy Ádám dubaji cégében kötött ki egy milliárdos értékű, egykori MNB-alapítványos Vörösmarty téri ingatlan, valamint hogy az MNB megszabadulna három luxusingatlantól, amelyeket még Matolcsyék szedtek össze, és hogy hűtlen kezelés gyanújával bepanaszolták a Számvevőszéknél Kubatov Fradiváros-projektjét, a számvevők a rendőrséghez továbbították az ügyet. Érintőlegesen ezekhez a kérdésekhez is kapcsolódott interjúnk, melyben három építész vitatkozott arról, hogy mi is volt az építészszakma viszonya a NER-hez.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Írtunk emellett arról, hogyan alakult át az élet a forgalomtól lezárt rakparton, ahol hétvégente több ezren buliznak, és milyen dilemmákat hoz ez magával, és arról is, hogy az egyetemi kajak-kenu-vb a Velencei-tó kiszáradása miatt elmarad, pedig Orbánék 51 milliárdért építettek nemzeti akadémiát a partjára.

Világ

Írtunk arról, hogy Ukrajna már Moszkvát lőtte a héten, és arról is, hogy hiába a stratégiai szövetség, mélyponton a lengyel–ukrán viszony Zelenszkij ki nem kényszerített hibája után. A hét elején még úgy nézett ki, aláírhat valamiféle békemegállapodást Irán és az USA, a hétvégére persze az egész sorsa jóval bizonytalanabb lett, de azért írtunk arról, hogy Amerika semmit, Irán viszont sokat nyerne a tervezett békemegállapodás szerint. És foglalkoztunk Dél-Afrikával is, ahol az egyre erőszakosabb bevándorlásellenesebb tüntetések sarkalják a kormányt arra, hogy keményebben lépjen fel az illegális bevándorlókkal szemben.

Futball

Fotó: XU ZIJIAN/Xinhua via AFP

Egész héten követtük a vébé meccseit, és a nevetséges hidratációs szünet miatt megírtuk, hogy a focisták egészségéről kamuzva nyúlt bele a fociba a FIFA, valamint kapcsolódó anyagunkban írtunk arról a dokumentumfilmről, melyből megismerhettük az angol focihuligánokat, kik kiutaztak Mexikóba a a 86-os vb-re, majd sosem mentek haza.

Jó dolgok

Illusztráció: Kovács Bendegúz

A hatalom és a hatalomnak alárendeltek viszonyáról, felszabadulási lehetőségekről és az emberi test csodálatos mivoltáról is szól Tompa Andrea pár hete megjelent regénye, a Kiváló testek. Múltról és jelenről, táncról, túl sok pszichológiáról és az ügynökakták sorsáról is beszélgettünk vele a Nem rossz könyvekben.

És interjúztunk Hoffer Károllyal, a Semmi rendezőjével, többek között arról, hogy hogyan szembesíthet egy zenés-bábos pszichothriller kamaszokat saját magukkal, és mi van, ha egy előadás túl messzire megy.