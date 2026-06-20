Hétvégi olvasnivalók alkotmányos válságokról, pofonokról, rakpartól, botfarmokról és füstbe borult Moszkváról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét nagyobb-fontosabb anyagaival. Van másmilyen hírlevelünk is, itt lehet böngészni köztük.
A hét közepén még arról írtunk, hogy tesztnek sem lenne utolsó Sulyok Tamás alkotmánybírósági beadványa, de aztán pénteken már arról, hogy hét alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, hogy ne tárgyalhassa a beadványt az Alkotmánybíróság. Magyar Péter ezt úgy értékelte, hogy Sulyok Tamásnak sikerült kialakítania egy közjogi válságot. Mindezt Brüsszelben, ahol előbb Orbán Viktor tartott először nemzetközi sajtótájékoztatót a veresége óta, majd másnap jött az első EU-csúcs nélküle, ami előtt Magyar megüzente, hogy ő biztosan nem fog kimenni kávézni.
Követtük a parlamentet is, ahol Magyar hétindító napirendelőtti felszólalásában az eltitkolt fideszes migránstábortervekről beszélt. A múlt hétvégén már a tiszás miniszterek is beszálltak a téma terjesztésbe, amivel kapcsolatban megírtuk, hogy az úgy nem lesz jó, ha megint ömlenek ránk a migránsozós egyenposztok.
Ott voltunk emellett az új rendőrfőkapitány parlamenti meghallgatásán, a Pázmányról melegtémájú kutatása után kirúgott oktató perén, és miután a héten újra rárobbant a már eddig is sokat szenvedett magyar nyilvánosságra a zsoltibácsizás, ezúttal a fideszes Pócs Jánosnak köszönhetően, ezért ismét megírtuk, hogy ez csak egy újabb pofon az áldozatoknak.
OnlyFans-modellek oldalain kezdte, később magyar politikusok és influenszerek közösségimédia-profiljait pörgette fel szürkezónás módszerekkel az a 18 éves fiatal, aki 444-nek mesélte el, hogyan vásároltak tőle botfiókokat képviselőknek és megafonosoknak. A héten beindultak a tömeges leépítések a fideszes propagandabirodalomban, mi pedig megírtuk, mit is nyertünk a Pestisrácok kimúlásával.
Fideszes vagyonokkal kapcsolatban írtunk arról, hogy Matolcsy Ádám dubaji cégében kötött ki egy milliárdos értékű, egykori MNB-alapítványos Vörösmarty téri ingatlan, valamint hogy az MNB megszabadulna három luxusingatlantól, amelyeket még Matolcsyék szedtek össze, és hogy hűtlen kezelés gyanújával bepanaszolták a Számvevőszéknél Kubatov Fradiváros-projektjét, a számvevők a rendőrséghez továbbították az ügyet. Érintőlegesen ezekhez a kérdésekhez is kapcsolódott interjúnk, melyben három építész vitatkozott arról, hogy mi is volt az építészszakma viszonya a NER-hez.
Írtunk emellett arról, hogyan alakult át az élet a forgalomtól lezárt rakparton, ahol hétvégente több ezren buliznak, és milyen dilemmákat hoz ez magával, és arról is, hogy az egyetemi kajak-kenu-vb a Velencei-tó kiszáradása miatt elmarad, pedig Orbánék 51 milliárdért építettek nemzeti akadémiát a partjára.
Írtunk arról, hogy Ukrajna már Moszkvát lőtte a héten, és arról is, hogy hiába a stratégiai szövetség, mélyponton a lengyel–ukrán viszony Zelenszkij ki nem kényszerített hibája után. A hét elején még úgy nézett ki, aláírhat valamiféle békemegállapodást Irán és az USA, a hétvégére persze az egész sorsa jóval bizonytalanabb lett, de azért írtunk arról, hogy Amerika semmit, Irán viszont sokat nyerne a tervezett békemegállapodás szerint. És foglalkoztunk Dél-Afrikával is, ahol az egyre erőszakosabb bevándorlásellenesebb tüntetések sarkalják a kormányt arra, hogy keményebben lépjen fel az illegális bevándorlókkal szemben.
Egész héten követtük a vébé meccseit, és a nevetséges hidratációs szünet miatt megírtuk, hogy a focisták egészségéről kamuzva nyúlt bele a fociba a FIFA, valamint kapcsolódó anyagunkban írtunk arról a dokumentumfilmről, melyből megismerhettük az angol focihuligánokat, kik kiutaztak Mexikóba a a 86-os vb-re, majd sosem mentek haza.
A hatalom és a hatalomnak alárendeltek viszonyáról, felszabadulási lehetőségekről és az emberi test csodálatos mivoltáról is szól Tompa Andrea pár hete megjelent regénye, a Kiváló testek. Múltról és jelenről, táncról, túl sok pszichológiáról és az ügynökakták sorsáról is beszélgettünk vele a Nem rossz könyvekben.
És interjúztunk Hoffer Károllyal, a Semmi rendezőjével, többek között arról, hogy hogyan szembesíthet egy zenés-bábos pszichothriller kamaszokat saját magukkal, és mi van, ha egy előadás túl messzire megy.
Mindenkit kirúgtak az egyik legputyinistább fideszes propagandaoldaltól, pedig rendszeresen túlteljesítettek. Szolidaritás helyett maximálisan indokolt a sztepptánc a moszkovita szennylap sírján.
Bánja-e, hogy a nagy víziók helyett nem fordított nagyobb figyelmet a rábízott államra inkább? – kérdeztük a volt miniszterelnököt Brüsszelben. Szerinte el kell dönteni, hogy házmester vagy miniszterelnök az ember.
Bemutatkozott a parlamenti bizottságnak Mecser Tamás, akit csak Novák Előd nem támogatott, aki a mostani egyenruhában is szívesen menetelne a Bűnvadászokkal. Az egykori borsodi rendőrkapitány a bürokrácia csökkentéséről, decentralizálásról, fiatalításról és a vidék problémáiról beszélt.
Vitnyéd volt a fő téma napirend előtt: a miniszterelnök migrációs kérdésben támadta a volt kormánypártot, mire a volt kormánypárt migrációs kérdésben támadott vissza.
A projekt kezdettől fogva elég sok elemében bűzlött, sok minden volt benne, ami az úgynevezett Nemzeti Együttműködés rendszerének esszenciáját jelentette felülről erőltetett beruházástól kezdve természetkárosításon át a bukott miniszterelnöknek a józan ész szabályait felülíró sportszeretetéig.
„Résen kell lenni” – Magyar Péter szerint erre figyelmezették a régi motorosnak számító uniós vezetők az első EU-csúcsa előtt. Az új miniszterelnök azt ígérte, hogy bármilyen hosszú is lesz az éjszaka, nem fog kimenni kávézni.
Hogyan indít el pusztító lavinát egy ártatlan ötlet? Hogyan szembesíthet egy zenés-bábos pszichothriller kamaszokat saját magukkal? Mi van, ha egy előadás túl messzire megy? Hoffer Károlyt, a Semmi rendezőjét kérdeztük.
OnlyFans-modellek oldalain kezdte, később magyar politikusok és influenszerek közösségimédia-profiljait pörgette fel szürkezónás módszerekkel. A 444-nek nyilatkozó fiatal egyik legnagyobb ügyfele megafonos fiókokra vásárolt lájkokat, követőket, megtekintéseket.
A Moszkva és környéke elleni tömeges ukrán dróntámadás mértéke és sikeressége is példátlannak tűnik. A kapotnyai finomító egyik tartályának soktonnás fedele szabályosan a levegőbe repült. Az ukrán elnök szerint itt az ideje, hogy befejezzék végre a háborút.
A Tisza-kormány szerint nem volt szerencsés a migránsszállásos Facebook-posztjuk. Ehhez képest a tiszás politikusok úgy terítették, mintha nem lenne holnap.
Az egyre hevesebb tüntetések után a bevándorlásellenes csoportok június végéig adtak határidőt a más országokból érkező illegális bevándorlóknak, hogy elhagyják Dél-Afrikát. Azt nem mondták meg, hogy mi lesz utána, de a közelmúlt történései nem sok jót ígérnek.
Filmben mesélik el a sztorijukat a Thatcher-korszak kilátástalanságából a napfényre menekülő Wolverhampton-szurkolók, akik Amerikába érkezve rácsodálkoztak, hogy máshogy is lehet élni.
Ezúttal Pócs János játszik oknyomozót, de ebből a pokoli színjátékból kiveszi a részét mindkét fél, azok is, akik támadnak, és azok is, akik visszatámadnak. A felelősség mindenkié, aki ebben a formában gördíti tovább az ügyet.
Ha minden jól megy, pénteken Svájcban az amerikaiak és az irániak aláírnak valamit, ami beszünteti a lövöldözést, újranyitja a Hormuz-szorost és nemzetközi ellenőrzés alá vonja a teheráni atomprogramot. De csak ha minden jól megy – és így is maradnak elvarratlan szálak bőven.
Az FTC-elnök Kubatov 25 milliárdos álmáról egy „visszaélések gyanúját felvető” közérdekű bejelentést kapott az ÁSZ. A rendőrség a megkeresésünkre annyit közölt, hogy vizsgálják a feljelentés tartalmát. A beruházást 2020-ra kellett volna befejezni, még most sincs kész.
Nem ez az első olyan tranzakció, amelyben Száraz István érdekeltségétől kerül valami Matolcsyhoz, de a kormányváltás után, az MNB-botrány árnyékában nem sokan tippelhettek arra, hogy a jegybankelnök fia a nevére vesz egy Szárazhoz kötődő céget.
Felment-e, ha jó házat építesz? Lehetett-e kívül maradni a rendszeren, és hol jöttek létre csúcsteljesítmények? Mit akarnak a fiatalok, a technicisták, és miből áll az elszámolás? A 444 stúdiójában a NER építészetéről és a szakma újjászervezéséről vitatkozott Major Zoltán, Wesselényi-Garay Andor és Csóka Attila Róbert.
A kikiáltási ár összesen 23 milliárd, ez csupán a kétharmada annak, amit Matolcsyék elköltöttek az ingatlanokra.
A volhíniai mészárlásban százezer lengyelt öltek meg az ukránok a II. világháborúban, és ez most újra mérgezi a két ország kapcsolatát. Lengyelországban már az ukrán származásúak listázását követelték.
A miniszterelnök szerint a köztársasági elnök a napokban „bemutatta felcsúti módon, hogyan kell öngólt lőni: beállni a kör közepére, teli rüszttel kezdőrúgásból a felső ficakba belőni a saját kapujába”.
A légkondis stadionokban elrendelt hidratációs szüneteknek köszönhetően újabb perceket lehet értékesíteni a hirdetőknek. Hogy ez lényegi aspektusait változtatja meg az eddig ismert focinak, az természetesen nem számít. Az sem, hogy ennyi idő nem is elég az igazi kánikulában.
Mécs János alkotmányjogász szerint Sulyok Tamás kreatívan oldotta meg a kérdést, de ő nem számít arra, hogy az elnöknek kedvező döntés születne. Akkor ugyanis egy új szerepkört kreálna magának a testület. A Political Capital elemzője, László Róbert szerint hiba volt Magyar részéről, hogy úgy sulykolta a lemondás határidejét, hogy másnap nem történt semmi.
Heten már elegen vannak ahhoz, hogy befagyjon a beadvány sorsa, és ezzel elvileg Polt sem tud mit kezdeni. Pedig információink szerint már elkészült a Sulyokot támogató határozati tervezet.
A hatalom és a hatalomnak alárendeltek viszonyáról, felszabadulási lehetőségekről és az emberi test csodálatos mivoltáról is szól Tompa Andrea pár hete megjelent regénye, a Kiváló testek. Múltról és jelenről, táncról, túl sok pszichológiáról és az ügynökakták sorsáról is beszélgettünk vele.
Az egyetemnek nem tetszett, hogy Bognár Bulcsu LMBTQ-témát vizsgált, most vissza kell venniük. A kutató szerint politikai alapon korlátozták a kutatói szabadságot, de végre pozitív változásokban bízik.
Hogy vált fogalommá hirtelen a korábban kizárólag autók által használt rakpart? Hova tűnik a forgalom? Hogyan nem lesz belőle kizárólag bulihelyszín? Mit jelent a zenekaroknak egy-egy koncert a Duna-parton, és mitől fakadnának sírva a BKK-s városfejlesztési szakemberek?