Puccs, Kötcse, Balaton

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Belföld

Tavaly novemberben, a Tisza képviselőjelölt-kiválasztási folyamatának kellős közepén belső konfliktus robbant ki a pártban. Egy szűk, Radnai Márk körül összpontosuló csoport hibásnak látta a kampánystratégiát, és ezzel szembesítették a pártelnököt egy megbeszélésen. Az aznap éjszaka és a másnapra összehívott állománygyűlés meghatározó pillanatai a párt fejlődéstörténetének. A „puccs”, ahogy néhányan emlegetik, máig tartó törésvonalakat hozott létre.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Orbán Viktor Kötcsén felvette a kesztyűt, de tényleg, komolyan, igazán, meg nemzeti ellenállást is hirdetett, megint. Kötcsén sokan várták a volt miniszterelnöktől, hogy mondja meg, mit kellene tenni. Közben az sem egyértelmű, hogy vele megújulhat-e a párt, és hogy ki most az ellenzék vezetője. Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat Kötcsén.

Orbán előre megfenyegette a vagyonvisszaszerzési hivatal munkatársait.

„Munkabírása rendkívüli, szabadidejét, gyakran a hétvégéket is a gyermekek társaságában tölti” – kikértük Vásárhelyi kitüntetésének indoklását. Magyar Péter bejelentette, hogy közel 10 milliárd forintos, azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány.

Orbán Viktor és Vásárhelyi egy 2002-es felvételen. A bicskei kampányrendezvényen a miniszterelnök az Összefogás a Városért Egyesület nevű helyi szervezet jelöltjeinek kampányolt, az egyesület listáját Vásárhelyi vezette.

Négyemeletes társasház épül a fonyódi parton egy kritikus részen, mire a Balaton kutatói megkongatták a vészharangot: a tó teherbíró képességének határán vagyunk, ökológiai felelőtlenség minden újabb beépítés.

A Cordia építési telke hozzávetőlegesen a Googe Maps térképén. Fotó: Google.com

Sci-fibe illő modern akvárium is állhatna ma az Állatkertben. A hatvanas évek végén tartott ötletpályázat győzteseinek terve sosem valósult meg, így Magyarországon csak jókora spéttel épült óceanárium.

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Külföld

Az amerikai elnök szerint „negatív erők” keltik a feszültséget a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, a lényeg, hogy „aki az AI-ban nyer, az nyer” – eközben az amerikai AI-cégek vezetői közösen kérik, hogy mindenki lassítsa az iparág új technológiákkal való kísérletezését, mert beláthatatlan következmények jöhetnek. (Ajánlom a nagy botrányt kiváltó elszabadult AI-modellekről szóló pénteki cikkünket.)

Donald Trump felszólította Volodimir Zelenszkijt, hogy az ukránok ne támadják az orosz dízelninfrastruktúrát.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A koponyaméregetős jugendek jutnak az osztrák parlamentbe a Szabadságpárt ifjúsági tagozatán keresztül. A Der Standard hosszú oknyomozása szerint az Osztrák Szabadságpárt ifjúsági tagozata nemhogy tartja a kapcsolatot a széljobbal, hanem gyakorlatilag szimbiózisban él velük.

Az FPÖ szimpatizánsai a pénteki kampányzárón Fotó: Joe Klamar/AFP

Kultúra

Ha a szerző igazán szerencsés, akkor a hosszan dédelgetett könyve egyszer csak saját lábra áll, és olyan helyekre jut el, amelyekre alkotója nem is gondolt. Urfi Péter elmeséli a Sansz három kalandját kezdve a keszthelyi könyvtárral, Paul Auster lakásán át egészen egy budavári kápolnáig.

Fotó: EVA TEDESJO/DN/TT News Agency via AFP

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