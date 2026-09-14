Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétvége legfontosabb cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.
Tavaly novemberben, a Tisza képviselőjelölt-kiválasztási folyamatának kellős közepén belső konfliktus robbant ki a pártban. Egy szűk, Radnai Márk körül összpontosuló csoport hibásnak látta a kampánystratégiát, és ezzel szembesítették a pártelnököt egy megbeszélésen. Az aznap éjszaka és a másnapra összehívott állománygyűlés meghatározó pillanatai a párt fejlődéstörténetének. A „puccs”, ahogy néhányan emlegetik, máig tartó törésvonalakat hozott létre.
Orbán Viktor Kötcsén felvette a kesztyűt, de tényleg, komolyan, igazán, meg nemzeti ellenállást is hirdetett, megint. Kötcsén sokan várták a volt miniszterelnöktől, hogy mondja meg, mit kellene tenni. Közben az sem egyértelmű, hogy vele megújulhat-e a párt, és hogy ki most az ellenzék vezetője. Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat Kötcsén.
„Munkabírása rendkívüli, szabadidejét, gyakran a hétvégéket is a gyermekek társaságában tölti” – kikértük Vásárhelyi kitüntetésének indoklását. Magyar Péter bejelentette, hogy közel 10 milliárd forintos, azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány.
Négyemeletes társasház épül a fonyódi parton egy kritikus részen, mire a Balaton kutatói megkongatták a vészharangot: a tó teherbíró képességének határán vagyunk, ökológiai felelőtlenség minden újabb beépítés.
Sci-fibe illő modern akvárium is állhatna ma az Állatkertben. A hatvanas évek végén tartott ötletpályázat győzteseinek terve sosem valósult meg, így Magyarországon csak jókora spéttel épült óceanárium.
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Az amerikai elnök szerint „negatív erők” keltik a feszültséget a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, a lényeg, hogy „aki az AI-ban nyer, az nyer” – eközben az amerikai AI-cégek vezetői közösen kérik, hogy mindenki lassítsa az iparág új technológiákkal való kísérletezését, mert beláthatatlan következmények jöhetnek. (Ajánlom a nagy botrányt kiváltó elszabadult AI-modellekről szóló pénteki cikkünket.)
A koponyaméregetős jugendek jutnak az osztrák parlamentbe a Szabadságpárt ifjúsági tagozatán keresztül. A Der Standard hosszú oknyomozása szerint az Osztrák Szabadságpárt ifjúsági tagozata nemhogy tartja a kapcsolatot a széljobbal, hanem gyakorlatilag szimbiózisban él velük.
Ha a szerző igazán szerencsés, akkor a hosszan dédelgetett könyve egyszer csak saját lábra áll, és olyan helyekre jut el, amelyekre alkotója nem is gondolt. Urfi Péter elmeséli a Sansz három kalandját kezdve a keszthelyi könyvtárral, Paul Auster lakásán át egészen egy budavári kápolnáig.
Rendkívül bizarr olvasmány a bicskei pedofil igazgató felterjesztése, amit Balog Zoltán küldött Orbán Viktornak.
Milyen útjai vannak egy könyvnek? Varázsos véletlenek a keszthelyi könyvtárral, Paul Auster New York-i lakásával és egy budavári kápolnával.
Tízmilliárd forintot akart behúzni a HUMDA nevű állami motorsport- és mobilitásügynökség taóból. Maguk mellé állították az autósport-szövetséget, és a Századvéggel készítettek hatástanulmányt, hogy gazdaságilag ez miért jó ötlet.
Az Anthropic több kutatója is arról beszélt, hogy az AI-modellek valós fenyegetést jelentenek az emberiségre. Mindezt kevéssel azután, hogy az OpenAI elszabadult ágensei összefogtak, közösséget szerveztek, és a kutatók tudta nélkül indítottak támadást előbb egy másik vállalat, majd maga az OpenAI rendszere ellen.
Négyemeletes társasház épül a fonyódi parton egy kritikus részen, mire a Balaton kutatói megkongatták a vészharangot: a tó teherbíró képességének határán vagyunk, ökológiai felelőtlenség minden újabb beépítés.
Tavaly novemberben, a Tisza képviselőjelölt-kiválasztási folyamatának kellős közepén belső konfliktus robbant ki a pártban. Egy szűk, Radnai Márk körül összpontosuló csoport hibásnak látta a kampánystratégiát, és ezzel szembesítették a pártelnököt egy megbeszélésen. Az aznap éjszaka és a másnapra összehívott állománygyűlés meghatározó pillanatai a párt fejlődéstörténetének. A „puccs”, ahogy néhányan emlegetik, máig tartó törésvonalakat hozott létre.
A Külügyminisztérium nem tud magyar sérültekről.
„A kínai kormány mindig is elvárta a kínai vállalatoktól, köztük a BYD-től, hogy szigorúan tartsák be a magyar és az uniós törvényeket és szabályozásokat, és aktívan teljesítsék társadalmi felelősségvállalásukat.”
A volt miniszterelnök azt mondta, nyomon fogják követni az NVVH munkatársait, nyilvánosságra hozzák a nevüket, és felelősségre fogják őket vonni, ha a Fidesz visszatér a hatalomba.
Az Anthropic vezetője jelentetett meg a témában esszét, és rögtön csatlakozott hozzá két másik AI-vezér, Sam Altman és Elon Musk.
A Der Standard hosszú oknyomozása szerint az Osztrák Szabadságpárt ifjúsági tagozata nemhogy tartja a kapcsolatot a széljobbal, hanem gyakorlatilag szimbiózisban él velük.
Nemzeti ellenállást hirdetett a volt miniszterelnök, mert vége a türelemnek és a méltányosságnak.
Az ország első fentaniltapasz-sajtóbemutatója. Mándoki Laci, a Független Művész. Legyen Zalatnay-dokumentumfilm, de piaci alapon! Még mielőtt meggyilkolt mindenkit az AI. Vagy legalábbis kiirtja Celldömölköt.
Hogyan kapott szárnyra 1526 szeptemberének elején Velencében az a hír, hogy a magyarok megverték a török sereget? Szovák Márton történész, az Országos Széchényi Könyvtár kutatója a Csatazaj podcastban.
Itt futott például Bárdosi Sándor volt birkozó, Pityinger László Dopeman és egy harmadik pasi műsora, a BarbárShop.
Bepörgött a mesterséges intelligencia biztonságos használatáról szóló vita, a vezető amerikai AI-cégek fejei javasolják, hogy lassítani kéne a fejlesztések ütemén. Írországi golfpályájáról megszólalt most a téma egyik kiváló szakértője, az Egyesült Államok elnöke.
A választási bukás és a vakáció után Orbán Viktor visszatért Kötcsére, ahol azt várták tőle, mondja meg, mit kellene tennie a Fidesznek. Közben az sem egyértelmű, hogy vele megújulhat-e a párt, és hogy ki most az ellenzék vezetője. Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat Kötcsén.
Az amerikai elnök szerint ugyanis a globális üzemanyaghiányt „nem a Közel-Kelet okozza, hanem az, ami Oroszország és Ukrajna között zajlik”.
A hatvanas évek végén tartott ötletpályázat győzteseinek terve sosem valósult meg, így Magyarországon csak jókora spéttel épült óceanárium.
Bemutatták a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést is.