Puccs, Kötcse, Balaton

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétvége legfontosabb cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Tavaly novemberben, a Tisza képviselőjelölt-kiválasztási folyamatának kellős közepén belső konfliktus robbant ki a pártban. Egy szűk, Radnai Márk körül összpontosuló csoport hibásnak látta a kampánystratégiát, és ezzel szembesítették a pártelnököt egy megbeszélésen. Az aznap éjszaka és a másnapra összehívott állománygyűlés meghatározó pillanatai a párt fejlődéstörténetének. A „puccs”, ahogy néhányan emlegetik, máig tartó törésvonalakat hozott létre.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Orbán Viktor Kötcsén felvette a kesztyűt, de tényleg, komolyan, igazán, meg nemzeti ellenállást is hirdetett, megint. Kötcsén sokan várták a volt miniszterelnöktől, hogy mondja meg, mit kellene tenni. Közben az sem egyértelmű, hogy vele megújulhat-e a párt, és hogy ki most az ellenzék vezetője. Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat Kötcsén.

Forrás

„Munkabírása rendkívüli, szabadidejét, gyakran a hétvégéket is a gyermekek társaságában tölti” – kikértük Vásárhelyi kitüntetésének indoklását. Magyar Péter bejelentette, hogy közel 10 milliárd forintos, azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány.

Orbán Viktor és Vásárhelyi egy 2002-es felvételen. A bicskei kampányrendezvényen a miniszterelnök az Összefogás a Városért Egyesület nevű helyi szervezet jelöltjeinek kampányolt, az egyesület listáját Vásárhelyi vezette.

Négyemeletes társasház épül a fonyódi parton egy kritikus részen, mire a Balaton kutatói megkongatták a vészharangot: a tó teherbíró képességének határán vagyunk, ökológiai felelőtlenség minden újabb beépítés.

A Cordia építési telke hozzávetőlegesen a Googe Maps térképén.
Fotó: Google.com

Sci-fibe illő modern akvárium is állhatna ma az Állatkertben. A hatvanas évek végén tartott ötletpályázat győzteseinek terve sosem valósult meg, így Magyarországon csak jókora spéttel épült óceanárium.

Illusztráció: Generatív AI, igen, ChatGPT.

Hír volt még:

Külföld

Az amerikai elnök szerint „negatív erők” keltik a feszültséget a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, a lényeg, hogy „aki az AI-ban nyer, az nyer” – eközben az amerikai AI-cégek vezetői közösen kérik, hogy mindenki lassítsa az iparág új technológiákkal való kísérletezését, mert beláthatatlan következmények jöhetnek. (Ajánlom a nagy botrányt kiváltó elszabadult AI-modellekről szóló pénteki cikkünket.)

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A koponyaméregetős jugendek jutnak az osztrák parlamentbe a Szabadságpárt ifjúsági tagozatán keresztül. A Der Standard hosszú oknyomozása szerint az Osztrák Szabadságpárt ifjúsági tagozata nemhogy tartja a kapcsolatot a széljobbal, hanem gyakorlatilag szimbiózisban él velük.

Az FPÖ szimpatizánsai a pénteki kampányzárón
Fotó: Joe Klamar/AFP

Kultúra

Ha a szerző igazán szerencsés, akkor a hosszan dédelgetett könyve egyszer csak saját lábra áll, és olyan helyekre jut el, amelyekre alkotója nem is gondolt. Urfi Péter elmeséli a Sansz három kalandját kezdve a keszthelyi könyvtárral, Paul Auster lakásán át egészen egy budavári kápolnáig.

Fotó: EVA TEDESJO/DN/TT News Agency via AFP

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„Munkabírása rendkívüli, szabadidejét, gyakran a hétvégéket is a gyermekek társaságában tölti” – kikértük Vásárhelyi kitüntetésének indoklását

Rendkívül bizarr olvasmány a bicskei pedofil igazgató felterjesztése, amit Balog Zoltán küldött Orbán Viktornak.

Kaufmann Balázs
belföld

A Sansz három kis csodája

Milyen útjai vannak egy könyvnek? Varázsos véletlenek a keszthelyi könyvtárral, Paul Auster New York-i lakásával és egy budavári kápolnával.

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könyv

Az autósportlobbi nagyon küzdött, hogy ők is kaphassanak tao-milliárdokat, a Századvégtől is rendeltek tanulmányt

Tízmilliárd forintot akart behúzni a HUMDA nevű állami motorsport- és mobilitásügynökség taóból. Maguk mellé állították az autósport-szövetséget, és a Századvéggel készítettek hatástanulmányt, hogy gazdaságilag ez miért jó ötlet.

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sport

„Túl a félúton az AI teljes hatalomátvétele felé”: sokkoló történet mutatta meg, hogyan szabadult el az AI-modellek fejlesztése

Az Anthropic több kutatója is arról beszélt, hogy az AI-modellek valós fenyegetést jelentenek az emberiségre. Mindezt kevéssel azután, hogy az OpenAI elszabadult ágensei összefogtak, közösséget szerveztek, és a kutatók tudta nélkül indítottak támadást előbb egy másik vállalat, majd maga az OpenAI rendszere ellen.

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TECH

A Balaton egyik utolsó természetes kapuját is beépítenék, az Alkotmánybírósághoz fordultak a kutatók a part beépítése miatt

Négyemeletes társasház épül a fonyódi parton egy kritikus részen, mire a Balaton kutatói megkongatták a vészharangot: a tó teherbíró képességének határán vagyunk, ökológiai felelőtlenség minden újabb beépítés.

Kolozsi Ádám
belföld

„Ha ez így robban, arra rámegy az egész közösség és a választás is”

Tavaly novemberben, a Tisza képviselőjelölt-kiválasztási folyamatának kellős közepén belső konfliktus robbant ki a pártban. Egy szűk, Radnai Márk körül összpontosuló csoport hibásnak látta a kampánystratégiát, és ezzel szembesítették a pártelnököt egy megbeszélésen. Az aznap éjszaka és a másnapra összehívott állománygyűlés meghatározó pillanatai a párt fejlődéstörténetének. A „puccs”, ahogy néhányan emlegetik, máig tartó törésvonalakat hozott létre.

Bábel Vilmos
POLITIKA

40 fős magyar csoportot kellett evakuálni a Horvátországban pusztító erdőtűz miatt

A Külügyminisztérium nem tud magyar sérültekről.

Bábel Vilmos
külföld

A kínai nagykövet gratulált a Magyar-kormánynak egy interjúban, Szijjártó leigazolását „személyes karrierdöntésnek” tekinti

„A kínai kormány mindig is elvárta a kínai vállalatoktól, köztük a BYD-től, hogy szigorúan tartsák be a magyar és az uniós törvényeket és szabályozásokat, és aktívan teljesítsék társadalmi felelősségvállalásukat.”

Bábel Vilmos
gazdaság

Orbán előre megfenyegette a vagyonvisszaszerzési hivatal munkatársait

A volt miniszterelnök azt mondta, nyomon fogják követni az NVVH munkatársait, nyilvánosságra hozzák a nevüket, és felelősségre fogják őket vonni, ha a Fidesz visszatér a hatalomba.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Soha nem látott egyetértés a legnagyobb amerikai AI-cégek vezetői között: le kell lassítani a fejlesztéseket, mert ez így túl veszélyes

Az Anthropic vezetője jelentetett meg a témában esszét, és rögtön csatlakozott hozzá két másik AI-vezér, Sam Altman és Elon Musk.

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A koponyaméregetős jugendek jutnak az osztrák parlamentbe a Szabadságpárt ifjúsági tagozatán keresztül

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Takács Lili
külföld

Orbán Viktor most aztán felvette a kesztyűt, de tényleg, komolyan, igazán

Nemzeti ellenállást hirdetett a volt miniszterelnök, mert vége a türelemnek és a méltányosságnak.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA
Podcast

Borízű hang #285 [hossz]: Könyves Kálmán fentaniltapasza, Jegenye utca a damaszkuszi úton, Fásy az erdőben

Az ország első fentaniltapasz-sajtóbemutatója. Mándoki Laci, a Független Művész. Legyen Zalatnay-dokumentumfilm, de piaci alapon! Még mielőtt meggyilkolt mindenkit az AI. Vagy legalábbis kiirtja Celldömölköt.

Uj Péter, Winkler Róbert, Bede Márton
podcast

„Magyar győzelem Mohácsnál?” – hírek és az álhírek a csatáról a korabeli Európában

Hogyan kapott szárnyra 1526 szeptemberének elején Velencében az a hír, hogy a magyarok megverték a török sereget? Szovák Márton történész, az Országos Széchényi Könyvtár kutatója a Csatazaj podcastban.

Csatazaj
podcast

375 millió forint állami támogatást kapott egy cég, ami fideszes YouTube-csatornát csinált a választásokra, a nagy részét a pénznek visszautalták

Itt futott például Bárdosi Sándor volt birkozó, Pityinger László Dopeman és egy harmadik pasi műsora, a BarbárShop.

Bábel Vilmos
belföld

Trump szerint „negatív erők” keltik a feszültséget a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, a lényeg, hogy „aki az AI-ban nyer, az nyer”

Bepörgött a mesterséges intelligencia biztonságos használatáról szóló vita, a vezető amerikai AI-cégek fejei javasolják, hogy lassítani kéne a fejlesztések ütemén. Írországi golfpályájáról megszólalt most a téma egyik kiváló szakértője, az Egyesült Államok elnöke.

Bábel Vilmos
AI
Videó

Orbán Viktor nem a GPS, hanem az iránytű – első Kötcse a vereség után

A választási bukás és a vakáció után Orbán Viktor visszatért Kötcsére, ahol azt várták tőle, mondja meg, mit kellene tennie a Fidesznek. Közben az sem egyértelmű, hogy vele megújulhat-e a párt, és hogy ki most az ellenzék vezetője. Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat Kötcsén.

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Trump felszólította Zelenszkijt, hogy az ukránok ne támadják az orosz dízelinfrastruktúrát

Az amerikai elnök szerint ugyanis a globális üzemanyaghiányt „nem a Közel-Kelet okozza, hanem az, ami Oroszország és Ukrajna között zajlik”.

Takács Lili
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Sci-fibe illő modern akvárium is állhatna ma az Állatkertben

A hatvanas évek végén tartott ötletpályázat győzteseinek terve sosem valósult meg, így Magyarországon csak jókora spéttel épült óceanárium.

Vincze Miklós
Budapest

Magyar Péter: Közel 10 milliárd forintos, azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indítunk

Bemutatták a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést is.

Molnár Kristóf
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