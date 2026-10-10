Hétvégi olvasnivalók kizárásokról, ácsingózásokról és kémbotrányokról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb anyagaival.

Az élet itthon

Csütörtökön mutatta be Gyurkó Szilvia és Magyar Péter a jelentést a bicskei gyermekotthonban történtekről, és bejelentették azt is, hogy a kormány elindítja a jóvátételi alapot, délután pedig Gyurkó stúdiónk vendége volt, ahol többek között arról volt szó, hogy a felelősök megnevezésén túl mit lehet tanulni a bicskei esetből, és hogy hogyan alakítaná át a kormány a gyerekvédelmi rendszer működését.

Másnap kormányinfó volt, ahol Magyar és Vitézy Dávid bejelentették, hogy a kormány kizárta Mészáros Lőrinc V-Hídját minden futó közbeszerzési eljárásból, mi pedig az „Orbán-bábokról” és a választás utáni furcsa lottónyeremény-sorozatról kérdeztük a miniszterelnököt.

A héten Hont András lett az Index vezérigazgatója, amivel Orbán üzente meg, hogy nem adja még fel. Megnéztük a fideszes médiabirodalom romjain létrejövő új felület lapindító buliját és megírtuk, hogy Magyarország összeomlására ácsingózva kecmeregne ki a holtak közül a Fidesz.

Írtunk arról, hogy a Miniszterelnökség szerint még az ősszel elindul az alkotmányozási folyamat, megnéztük, hogy állnak a különféle ügyek a „tisztítótűz” műveletben, megírtuk, hogy 173 millió forint közpénzt kapott az elmúlt négy évben a Brain Bar, írtunk a tervezett vagyonadó részleteiről, és kiderítettük, hogy 387 millió forintból utazott Sulyok Tamás az elmúlt két évben.

Írtunk arról is a héten, hogy nagy a hiány egészségügyi szakdolgozókból, és éppen ők vannak a legkevésbé megbecsülve. És ugyan új kormány egyik ígérete volt egy új bértábla és kiszámíthatóbb életvitel, ám jelenleg még elképesztő szórás van az ápolók és más szakdolgozók fizetésében, megbecsültségében, munkaidejében.

Ezenkívül ott voltunk az Integritás Hatóság eseményén, ahol a korrupció és a magyar társadalom viszonyát vizsgáló kutatásukat mutatták be, és megírtuk, hogy Mordort csináltak Göd festői-Duna-partjából.

Interjúk

Fotó: Bankó Gábor/444

Kim Lane Scheppele, az Orbán-rendszer legfáradhatatlanabb külföldi kritikusa áprilisban még óvatos volt, most viszont már optimista. A 444-nek arról beszélt, hogy a Tisza szét fog szakadni, de nagyon fontos, hogy ez csak egy új alkotmány és az új választási törvény elfogadása után történjen meg.

És beszéltünk Helen Rappaport brit történésszel, Oroszország-szakértővel is, aki évtizedek óta kutatja a Romanovokat és az orosz kultúrát. Elfeledett, feláldozhatónak tekintett nőkről, a Romanov-kultuszról és a démonizálásról is kérdeztük.

Világ

Pedro Sánchet október 2-án a madridi parlamentben Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

Részletesen foglalkoztunk a spanyol kormányválsággal és Pedro Sánchez hazardírozásával, írtunk arról, hogy az iskolai tüntetések is alakítják már az elnökválasztási kampányt Franciaországban, míg vendégszerzőnk arról írt, hogy ugyan meggyengülhet, de a világ számára egyben veszélyesebbé is válhat Trump a félidős választások után.

Írtunk emellett arról, hogy elmérgesedett gyerekelhelyezési ügy robbantotta ki a legnagyobb német kémbotrányt a hidegháború óta, készültünk beharangozóval a cseh választások elé, és írtunk a lett választás tanulságairól, valamint az Egyesült Államokban hatalmas felháborodást kiváltó egyetemi csoportos nemierőszak-ügyről is.

Még egy interjú

Fotó: Bankó Gábor/444

Terápiás felépüléstörténetként is értelmezhető dokumentarista albumfilm készült bongor, azaz Berta Csongor EXTÁZIS című lemezéről. A szabadkai, de már jó ideje Budapesten élő rapper nyíltan beszél személyiségzavaráról, függőségéről, valamint apjával való konfliktusos viszonyáról.

Irodalom

Grafika: Kovács Bendegúz / 444

A héten derült ki, hogy az idei irodalmi Nobelt a kanadai költő, Anne Carson kapja, irodalmi podcastsorozatunkban pedig egy rendkívüli könyv írójával, Várszegi Adéllal beszélgettünk írásról, gyászról, angyalokról és megbocsátásról.