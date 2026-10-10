Hétvégi olvasnivalók kizárásokról, ácsingózásokról és kémbotrányokról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb anyagaival.
Csütörtökön mutatta be Gyurkó Szilvia és Magyar Péter a jelentést a bicskei gyermekotthonban történtekről, és bejelentették azt is, hogy a kormány elindítja a jóvátételi alapot, délután pedig Gyurkó stúdiónk vendége volt, ahol többek között arról volt szó, hogy a felelősök megnevezésén túl mit lehet tanulni a bicskei esetből, és hogy hogyan alakítaná át a kormány a gyerekvédelmi rendszer működését.
Másnap kormányinfó volt, ahol Magyar és Vitézy Dávid bejelentették, hogy a kormány kizárta Mészáros Lőrinc V-Hídját minden futó közbeszerzési eljárásból, mi pedig az „Orbán-bábokról” és a választás utáni furcsa lottónyeremény-sorozatról kérdeztük a miniszterelnököt.
A héten Hont András lett az Index vezérigazgatója, amivel Orbán üzente meg, hogy nem adja még fel. Megnéztük a fideszes médiabirodalom romjain létrejövő új felület lapindító buliját és megírtuk, hogy Magyarország összeomlására ácsingózva kecmeregne ki a holtak közül a Fidesz.
Írtunk arról, hogy a Miniszterelnökség szerint még az ősszel elindul az alkotmányozási folyamat, megnéztük, hogy állnak a különféle ügyek a „tisztítótűz” műveletben, megírtuk, hogy 173 millió forint közpénzt kapott az elmúlt négy évben a Brain Bar, írtunk a tervezett vagyonadó részleteiről, és kiderítettük, hogy 387 millió forintból utazott Sulyok Tamás az elmúlt két évben.
Írtunk arról is a héten, hogy nagy a hiány egészségügyi szakdolgozókból, és éppen ők vannak a legkevésbé megbecsülve. És ugyan új kormány egyik ígérete volt egy új bértábla és kiszámíthatóbb életvitel, ám jelenleg még elképesztő szórás van az ápolók és más szakdolgozók fizetésében, megbecsültségében, munkaidejében.
Ezenkívül ott voltunk az Integritás Hatóság eseményén, ahol a korrupció és a magyar társadalom viszonyát vizsgáló kutatásukat mutatták be, és megírtuk, hogy Mordort csináltak Göd festői-Duna-partjából.
Kim Lane Scheppele, az Orbán-rendszer legfáradhatatlanabb külföldi kritikusa áprilisban még óvatos volt, most viszont már optimista. A 444-nek arról beszélt, hogy a Tisza szét fog szakadni, de nagyon fontos, hogy ez csak egy új alkotmány és az új választási törvény elfogadása után történjen meg.
És beszéltünk Helen Rappaport brit történésszel, Oroszország-szakértővel is, aki évtizedek óta kutatja a Romanovokat és az orosz kultúrát. Elfeledett, feláldozhatónak tekintett nőkről, a Romanov-kultuszról és a démonizálásról is kérdeztük.
Részletesen foglalkoztunk a spanyol kormányválsággal és Pedro Sánchez hazardírozásával, írtunk arról, hogy az iskolai tüntetések is alakítják már az elnökválasztási kampányt Franciaországban, míg vendégszerzőnk arról írt, hogy ugyan meggyengülhet, de a világ számára egyben veszélyesebbé is válhat Trump a félidős választások után.
Írtunk emellett arról, hogy elmérgesedett gyerekelhelyezési ügy robbantotta ki a legnagyobb német kémbotrányt a hidegháború óta, készültünk beharangozóval a cseh választások elé, és írtunk a lett választás tanulságairól, valamint az Egyesült Államokban hatalmas felháborodást kiváltó egyetemi csoportos nemierőszak-ügyről is.
Terápiás felépüléstörténetként is értelmezhető dokumentarista albumfilm készült bongor, azaz Berta Csongor EXTÁZIS című lemezéről. A szabadkai, de már jó ideje Budapesten élő rapper nyíltan beszél személyiségzavaráról, függőségéről, valamint apjával való konfliktusos viszonyáról.
A héten derült ki, hogy az idei irodalmi Nobelt a kanadai költő, Anne Carson kapja, irodalmi podcastsorozatunkban pedig egy rendkívüli könyv írójával, Várszegi Adéllal beszélgettünk írásról, gyászról, angyalokról és megbocsátásról.
A kanadai költőnő épp Izlandon hallgatta a szelet, amikor felhívták a hírrel.
Andris Kulbergs négy hónap alatt kimagaslóan a legnépszerűbb lett politikus lett a leggyengébben teljesítő balti országban. Gazdasági problémák, nagy számú orosz kisebbség és általános választói fásultság közepette kell helytállnia a következő négy évben.
Kirúgások, kinevezések visszavonása, feljelentések tucatjai, vagyonvisszaszerzési hivatal és ügyészségi belháború. A Tisza valódi elszámoltatást ígért, de annyi ügy halmozódott fel az elmúlt 16 évben, hogy Unger Anna legyen a talpán, aki tudja követni, pontosan hol áll a dolog.
Vitézy Dáviddal tartanak közösen sajtótájékoztatót az elmúlt kormányülések döntéseiről.
Nem tudott kikötni Gödön a szigetmonostori személykomp a Duna extra kicsi vízállása miatt, így haváriahelyzetre hivatkozva kotorni kezdtek. Közben szétdúltak egy természeti szempontból ritkaságnak számító és a helyi lakosok által sokat használt, kivételes partszakaszt. Miközben onnan pár kilométerre végig simán közlekedett egy másik komp.
Többek között ezek is kiderültek az Integritás Hatóság Tiszta úton nevű, hiánypótlónak nevezett kutatásából, amit csütörtökön mutattak be a CEU-n. A bemutató utáni kerekasztal-beszélgetésben arról volt szó: Magyarországon gyakorlatilag néphagyomány a korrupció, de nincs teljesen veszve a helyzet.
Ahogy egy 12 milliós új Toyota sem. A kormányzati honlapon elolvasható a vagyonadóról és a kata változtatásáról szóló törvénytervezet. A kormány számításai szerint 15 ezren négy év alatt 800 milliárd forintnyi vagyonadót fizethetnek. A katából 60 milliárdos pluszt várnak, de a feketefoglalkoztatás elleni szabályok kizárhatják belőle az influenszereket.
Hét férfi diák erőszakolhatott meg egy nőt a rangos Cornell Egyetemen, de évekig kellett várni, mire a hatóságok elkezdtek az esettel foglalkozni. Közben az egyetemi polgárság, valamint az amerikai közvélemény is felbolydult az eset miatt, és az ilyenkor még mindig menetrendszerű áldozathibáztatás és -megszégyenítés is megjelent a közbeszédben.
A miniszterelnök és Vitézy Dávid sajtótájékoztatóján a 444 is kérdezhetett, két témában.
Az Orbán-rendszer legfáradhatatlanabb külföldi kritikusa áprilisban még óvatos volt, most viszont már optimista. Scheppele a 444-nek arról beszélt, hogy a Tisza szét fog szakadni, de nagyon fontos, hogy ez csak egy új alkotmány és az új választási törvény elfogadása után történjen meg.
A tulajdonos Vaszily Miklós tagadja, hogy Schmidt Mária átvenné a lapot, de a NER egykori nagyasszonyának komoly befolyása lehet a társaság felett. Az Index marad a Fidesz-média zászlóshajója.
A középiskolások tiltakozásából több párt is próbál profitálni, miközben az oktatás problémája is a francia gazdaság helyzetére vezethető vissza. Rövidtávon a szélsőséges pártok profitálhatnak ebből, de mindenki számára buktatókat is rejtenek a tüntetések.
Mészárosék összejátszása miatt 350 milliárd forint uniós pénztől eshetne el Magyarország. Ezért a Déli körvasút második ütemének beruházását felfüggesztik és szerződést bontanak a V-Híddal, derült ki a pénteki miniszterelnöki sajtótájékoztatón.
Terápiás felépüléstörténetként is értelmezhető dokumentarista albumfilm készült bongor, azaz Berta Csongor EXTÁZIS című lemezéről. A szabadkai, de már jó ideje Budapesten élő rapper nyíltan beszél személyiségzavaráról, függőségéről, valamint apjával való konfliktusos viszonyáról.
A Külügyminisztérium adatai szerint 2024. márciusi hivatalba lépésétől 2025 végéig 33 alkalommal utaztatták külföldre az idén nyáron a hivatalától megfosztott volt köztársasági elnököt.
Egyszerre tartanak szenátusi és önkormányzati választásokat Csehországban, egy évvel azután, hogy Andrej Babiš pártja megnyerte az alsóházi választásokat. Mi most a tét a felsőházban? Mit mutatott eddig a Babiš-kormány, és mennyire igazolódtak be a Csehország orbanizációjától való félelmek?
Tiszás troll, deliráló Dopeman, valamint Mária-ének is színesítette a Pesti Srácok utódlapja, a Revans nyitóbuliját, amit a fideszes nyilvánosság kedvelt kocsmájában, a Polgári Mulatóban tartottak csütörtök este.
Nagy a hiány egészségügyi szakdolgozókból, és éppen ők vannak a legkevésbé megbecsülve. Az új kormány egyik ígérete volt egy új bértábla és kiszámíthatóbb életvitel. Jelenleg elképesztő szórás van az ápolók és más szakdolgozók fizetésében, megbecsültségében, munkaidejében.
A miniszterelnök szerint több mint egy évbe is telhet a folyamat, ráadásul az se biztos, hogy eredményes lesz, hiszen népszavazással döntenek majd a végső szövegről. Hogy képzeli a Tisza a társadalom bevonását? Milyen szerepe lesz az ellenzéknek?
Ismét előrehozott választással próbálkozik a műfaj Európa-bajnoka. A jobboldali pártok vezetik a közvélemény-kutatásokat, de a spanyol miniszterelnök úgy érzi, meglovagolhatja a lakhatási válság miatt kialakult baloldali lendületet. Az utóbbi évek kormányzati botrányai és az általános választói elégedetlenség viszont most tényleg elsodorhatják az eddig mindent túlélő miniszterelnököt.
Ha nem fajul el egy hamburgi steakházlánc örökösnőjének gyerekelhelyezési ügye, lehet, hogy soha nem derül ki, hogy a német hírszerzés egykori vezetője éveken át államtitkokat szivárogtat ki. Az ügy súlyosságát jelzi, hogy a szövetséges titkosszolgálatok is aggódnak amiatt, hogy az általuk megosztott anyagok is veszélybe kerültek-e.
Gyurkó Szilvia azt is bejelentette, hogy elindítják a Jóvátételi Alapot.
Ha a kongresszus mindkét házában átveszik a többséget a demokraták, most már tényleg béna kacsává válhat Trump második elnöki ciklusában. Ami persze nem jelenti azt, hogy az elnök passzív marad. Már előre jelezte, hogy Irán ügyében például egyáltalán nem fogja a választások eredményét figyelembe venni.
Helen Rappaport brit történész, Oroszország-szakértő évtizedek óta kutatja a Romanovokat és az orosz kultúrát. Elfeledett, feláldozhatónak tekintett nőkről, a Romanov-kultuszról és a démonizálásról interjúztunk vele a nemzetközi könyvhéten.
Várszegi Adél önéletrajzi elemekre épülő regényében egy nő végigkíséri férje haldoklását, hogy aztán utána döbbenjen rá, a férfi hosszú időn át kettős életet élt. Az Amikor vége az év egyik legemlékezetesebb könyve, podcastunkban a szerzővel sok minden más mellett írásról, gyászról, angyalokról és a megbocsátásról beszélgettünk.
A pénz nagy része a MOL most megszűnő alapítványán keresztül érkezett, de a korábban Hankó Balázs alá tartozó NKFIH is milliókkal támogatta a fesztivált. A letartóztatásban lévő exminiszter maga is többször fellépett, ám a Brain Bar már el is kezdte eltüntetni őt a honlapjáról, valamint YouTube-csatornájáról.
A felelősök megnevezésén túl mit lehet tanulni a bicskei esetből? Hogyan alakítaná át a kormány a gyerekvédelmi rendszer működését? Erről beszélgettünk Gyurkó Szilviával, gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárral.
A Fidesz az utolsó rendszerváltó párt, neki is csak feje van már, se teste, se végtagjai. A fej még a hatalomról ábrándozik, de csupán egy lapja van, és az se feltétlenül az övé. Unokázós csalónak lenni most már nem elég.