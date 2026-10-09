Az „Orbán-bábokról” és a választás utáni furcsa lottónyeremény-sorozatról kérdeztük Magyar Pétert

Tízmilliós bírsággal zárult a választás utáni lottónyeremény-cunami miatt lefolytatott hatósági vizsgálat

A vizsgálat megállapította, hogy az állami cég az online zárási folyamat során eltért a jóváhagyott játéktervtől. De hogy pontosan milyen mulasztás történt, az nem derült ki.