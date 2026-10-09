Az „Orbán-bábokról” és a választás utáni furcsa lottónyeremény-sorozatról kérdeztük Magyar Pétert

POLITIKA
  • Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter sajtótájékoztatót tartott a kormány döntéseiről. Vitézy többek között arról beszélt, hogy Mészáros Lőrincék összejátszása miatt 350 milliárd forint uniós pénztől eshetne el Magyarország, ezért a Déli körvasút második ütemének beruházását felfüggesztik, és szerződést bontanak a V-Híddal.
  • A 444 arról érdeklődött, hogy miután a kormányfő továbbra is le akarja váltani az Orbán-rendszer idején kinevezett a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal, a Gazdasági Versenyhivatal és az Állami Számvevőszék vezetőit, akkor mi lehet az a végső határidő, ami után már nem maradhatnak a pozíciójukban.
  • A másik kérdésünk pedig arról szólt, hogy a választás utáni héten telitalálat született az állami Szerencsejáték Zrt. négy lottójátékán (ötös, hatos és Skandináv lottó, illetve a Joker), és a négy lottósorsoláson csak a főnyeremények összege 7 823 453 805 forintot tett ki, az ötösön ráadásul rekordnyereményt, 6 780 926 220 forintot vitt el valaki. Miután a ritka győzelmi sorozat nagy felháborodást keltett, vizsgálat indult, és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) 10 millió forintos bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re, mivel „a cég az online zárási folyamat során eltért a jóváhagyott játéktervtől”. Erről több kérdést is küldtünk az akkor még Guller Zoltán vezette Szerencsejáték Zrt.-nek, de nem árultak el többet, így miután az SZTFH-t felszámolják, megkérdeztük, hogy lesz-e újabb vizsgálat az ügyben. (A témát az augusztus végi podcastünkben is érintettük.)
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