Orbán fürkészei, Hankó fodrászai

reggel 4

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Belföld

Szégyellik kimondani, mennyit keresnek – a kormány 20-25 százalékos béremelést ígért az egészségügyi szakdolgozóknak, most viszont azzal szembesülnek, hogy nem lesz ennyi. Volt, aki sírva fakadt a bejelentés után, sokan a felmondást fontolgatják

Fotó: FERENC DONKA/AFP

A bíróság szerint Seszták Miklós elrejtett valahol 9 milliárd forintot, a házában már csak üres páncélszekrényeket találtak – a volt miniszter letartóztatását január 30-ig hosszabbította meg a bíróság. Meghosszabbították a letartóztatását Hankó Balázsnak is, karácsonyig rácsok mögött marad. A volt miniszter a saját fodrászával szeretné vágatni a haját a börtönben.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Matolcsyék bizalmasai megpróbálták visszamenőleg visszacsinálni azt a szerződést, ami miatt Matolcsyt letartóztatták, a fiát pedig körözik. Tiborcz István eltűnt a magántőkealapokból, Matolcsy Ádámot viszont hat mögött is megtalálták, százmilliárdos vagyon rejtőzik ezekben.

Matolcsy György
Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Akár 15,6 milliárd forintot is számon kérhetnek a hatóságok Orbán Viktor fürkészein és portyázóin, akik közül az egyik már Balin üzemeltet egy óriáskereket. Titkosszolgálati kavarásról és szabadon hozzáférhető végrehajtói informatikai rendszerről beszélt a volt végrehajtó a parlamenti bizottság előtt.

Fotó: Kovács Bendegúz/444

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Külföld

Miért Ukrajnára haragszik Donald Trump, ha egyszer az iráni háború miatt népszerűtlen? Mi történik, ha az amerikaiak lekapcsolják a Starlinket a harctéren? Mi jöhet a szerb-orosz kapcsolatokban Vučić bukása után? Mit ígér Marine Le Pen a francia választóknak? Fordulatokkal teli volt az elmúlt hónap a nemzetközi politikában, Takácsy Dorkával és Takács Márkkal beszéltük át a történtek tágabb kontextusát.

Forrás

„Érezni lehetett a szabadságot a levegőben” – a magyar példa is nagyban segítette a szerb rendszerváltást. Most a szerbek mutatnak példát demokráciából, miután egy diákmozgalom győzte le a bűnszervezetekre támaszkodó rezsimet. Globálisan is példátlan történet, és kellett hozzá a magyar szál is: interjú Srdjan Cvijiccsel, a Belgrádi Biztonságpolitikai Központ vezetőjével.

Fotó: Németh Dániel/444

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Kultúra

Apu azért tagadja a holokausztot, mert te színdarabot csináltál egy reddites kommentszekcióból: belefér-e a szólásszabadságba a holokauszt tagadása? Nem. Következő kérdés: jól dolgozza-e fel ezt a témát Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton színdarabja, amit Az eskü címen mutatnak be az Inga Tűzoltó Teátrumában? Nem. De nem azért, mert az első kérdésre is ugyanez volt a válasz.

Az eskü nyitókép
Fotó: Domonkos Attila/444 szerkesztés

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külföld

Bíróság: Seszták Miklós elrejtett valahol 9 milliárd forintot, a házában már csak üres páncélszekrényeket találtak

Reális veszélynek látta a nyomozási bíró, hogy a volt miniszter további, eddig még fel nem derített vagyon elrejtésére törekedne, ha kiengednék. Kisvárdaiak, ásóra, csákányra fel!

Haász János
belföld

Meghosszabbította a bíróság Seszták Miklós letartóztatását

A 2014-2018 közötti Orbán-kormány fejlesztési minisztere január 30-ig rács mögött marad.

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Miért Ukrajnára haragszik Donald Trump, ha egyszer az iráni háború miatt népszerűtlen? Mi történik, ha az amerikaiak lekapcsolják a Starlinket a harctéren? Mi jöhet a szerb-orosz kapcsolatokban Vučić bukása után? Mit ígér Marine Le Pen a francia választóknak? Fordulatokkal teli volt az elmúlt hónap a nemzetközi politikában, Takácsy Dorkával és Takács Márkkal beszéltük át a történtek tágabb kontextusát.

Takács Lili, Takácsy Dorka, Takács Márk, Botos Tamás, plankog
video

Titkosszolgálati kavarásról és szabadon hozzáférhető végrehajtói informatikai rendszerről beszélt a volt végrehajtó a parlamenti bizottság előtt

Egy volt miniszter neve is felmerült, illetve két, állítólag áltitkosszolga is, akik a Völner-Schadl-ügy után próbálhatták csitítani a továbbra is korrupt rendszer ellen lázadozó végrehajtókat. A fideszes bizottsági tag szerint azonban bárki ki tud találni névtelen titkosszolgálati szereplőkről szóló sztorikat.

Bódog Bálint
belföld

Orbán Viktor a következő napokban Belgrádba látogathat

Hogy támaszt nyújtson a választási vereséget szenvedő Aleksandar Vučićnak, aki szerint Orbánnal együtt fognak küzdeni és „viszonylag hamar sikerrel járnak”.

Mészáros Juli
külföld

Körözi a rendőrség Ekhoe-t

A rappert a napokban kiadott körözésektől eltérően nem a lélegeztetőgép-biznisz miatt, hanem kábítószer birtoklásáért körözik.

Kaufmann Balázs
bűnügy

A 21. század legjelentősebb fejleménye Kína felemelkedése – ilyen volt a 14. Qubit Live

A nukleáris csapásokkal fenyegető orosz destrukciótól a technológiai innovációt gigantikus gyártókapacitással ötvöző kínai terjeszkedésen át Donald Trump korántsem eszement transzatlanti politikájáig egy sor aktuális téma terítékre került keddi eseményünkön.

Vajna Tamás
tudomány

„Érezni lehetett a szabadságot a levegőben” – a magyar példa is nagyban segítette a szerb rendszerváltást

Most a szerbek mutatnak példát demokráciából, miután egy diákmozgalom győzte le a bűnszervezetekre támaszkodó rezsimet. Globálisan is példátlan történet, és kellett hozzá a magyar szál is: interjú Srdjan Cvijiccsel, a Belgrádi Biztonságpolitikai Központ vezetőjével.

Kolozsi Ádám
külföld

Kármán Andrásék bemutatták, hogyan jutunk el a magyar euró előszobájába

Nincs itt kérem semmi repülőrajt, sem fantasztikus év, csak konzervatív tervezés, óvatos becslések és teljes irányváltás mind a gazdasági növekedés összetételében, mind a költségvetési politikában.

Székely Sarolta
gazdaság

Szégyellik kimondani, mennyit keresnek

A kormány 20-25 százalékos béremelést ígért az egészségügyi szakdolgozóknak. Most azzal szembesülnek, hogy nem lesz ennyi. Volt, aki sírva fakadt a bejelentés után, sokan a felmondást fontolgatják.

Bánhidi Lilla
Egészségügy

Meghosszabbították Hankó Balázs letartóztatását, a volt miniszter rácsok mögött tölti a karácsonyt

Akárcsak a volt államtitkára, Varga-Bajusz Veronika.

Haász János
belföld

Akár 15,6 milliárd forintot is számon kérhetnek a hatóságok Orbán Viktor fürkészein és portyázóin, akik közül az egyik már Balin üzemeltet egy óriáskereket

Majer Bálint, akire nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, a napokban egy indonéz lapnak nyilatkozott strandokról és naplementékről. Egy olyan bűnűgyről van szó, amiben 15,6 milliárd forintos kárt okozhattak a magyar adófizetőnek az úgynevezett lélegeztetőgép-bizniszben résztvevő cégek.

Mohos Máté
bűnügy

Apu azért tagadja a holokausztot, mert te színdarabot csináltál egy reddites kommentszekcióból

Belefér-e a szólásszabadságba a holokauszt tagadása? Nem. Következő kérdés: jól dolgozza-e fel ezt a témát Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton színdarabja, amit Az eskü címen mutatnak be az Inga Tűzoltó Teátrumában? Nem. De nem azért, mert az első kérdésre is ugyanez volt a válasz.

Mohos Máté
színház

A cégeladás magyar guruja

Miért érdemes átmenni egy magyar KKV-ba? A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás Szendrői Gáborral beszélgetnek a multis karrierről, a KKV-król és a cégeladásokról.

444.hu
podcast

Már legalább 64 halottja van a spanyolországi vasúti tragédiának

A két vonaton több mint ötszázan utaztak. Az első feltételezések szerint emberi mulasztás vezethetett a szerda délelőtti balesethez.

Haász János
külföld

Kísértetiesen hasonlítanak a Tisza lejáratásához azok a dezinformációs műveletek, amikkel a választásokat megnyerő szerb diákok mozgalmát támadták

Az ellenzéki listavezetőt nőverő gengszternek bélyegezte a Vučić-párti sajtó, a diákok programjáról pedig elterjesztették, hogy brutálisan megvágná a nyugdíjakat. Az ismerős recept Szerbiában sem működött.

Dezső Annamari
Választások

Matolcsyék bizalmasai megpróbálták visszamenőleg visszacsinálni azt a szerződést, ami miatt Matolcsyt letartóztatták, a fiát körözik

Március 4-én lépett hivatalba az új jegybankelnök, egy március 5-i megállapodás visszaható hatállyal semmissé tette volna a közvagyont magánvagyonná alakító kölcsönszerződést. A cégbírósági dokumentumok között azonban nem találtuk nyomát, és ketten még napokig úgy viselkedtek, mintha mi sem történt volna.

Haász János
gazdaság

Tiborcz István eltűnt a magántőkealapokból, Matolcsy Ádámot viszont hat mögött is megtalálták, százmilliárdos vagyon rejtőzik ezekben

Azoknál az alapoknál, amik mögött Tiborczot sejtették, most Hornung Áront, Szécsényi Bálintot, Dicső Lászlót és a volt Elios-vezérigazgatót találták.

Haász János
gazdaság

Hankó Balázs a saját fodrászával szeretné vágatni a haját a börtönben

Be is adott egy indítványt emiatt, amit most majd elbírálnak.

Kaufmann Balázs
bűnügy