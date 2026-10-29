Orbán fürkészei, Hankó fodrászai

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Szégyellik kimondani, mennyit keresnek – a kormány 20-25 százalékos béremelést ígért az egészségügyi szakdolgozóknak, most viszont azzal szembesülnek, hogy nem lesz ennyi. Volt, aki sírva fakadt a bejelentés után, sokan a felmondást fontolgatják
A bíróság szerint Seszták Miklós elrejtett valahol 9 milliárd forintot, a házában már csak üres páncélszekrényeket találtak – a volt miniszter letartóztatását január 30-ig hosszabbította meg a bíróság. Meghosszabbították a letartóztatását Hankó Balázsnak is, karácsonyig rácsok mögött marad. A volt miniszter a saját fodrászával szeretné vágatni a haját a börtönben.
Matolcsyék bizalmasai megpróbálták visszamenőleg visszacsinálni azt a szerződést, ami miatt Matolcsyt letartóztatták, a fiát pedig körözik. Tiborcz István eltűnt a magántőkealapokból, Matolcsy Ádámot viszont hat mögött is megtalálták, százmilliárdos vagyon rejtőzik ezekben.
Akár 15,6 milliárd forintot is számon kérhetnek a hatóságok Orbán Viktor fürkészein és portyázóin, akik közül az egyik már Balin üzemeltet egy óriáskereket. Titkosszolgálati kavarásról és szabadon hozzáférhető végrehajtói informatikai rendszerről beszélt a volt végrehajtó a parlamenti bizottság előtt.
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Miért Ukrajnára haragszik Donald Trump, ha egyszer az iráni háború miatt népszerűtlen? Mi történik, ha az amerikaiak lekapcsolják a Starlinket a harctéren? Mi jöhet a szerb-orosz kapcsolatokban Vučić bukása után? Mit ígér Marine Le Pen a francia választóknak? Fordulatokkal teli volt az elmúlt hónap a nemzetközi politikában, Takácsy Dorkával és Takács Márkkal beszéltük át a történtek tágabb kontextusát.
„Érezni lehetett a szabadságot a levegőben” – a magyar példa is nagyban segítette a szerb rendszerváltást. Most a szerbek mutatnak példát demokráciából, miután egy diákmozgalom győzte le a bűnszervezetekre támaszkodó rezsimet. Globálisan is példátlan történet, és kellett hozzá a magyar szál is: interjú Srdjan Cvijiccsel, a Belgrádi Biztonságpolitikai Központ vezetőjével.
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Apu azért tagadja a holokausztot, mert te színdarabot csináltál egy reddites kommentszekcióból: belefér-e a szólásszabadságba a holokauszt tagadása? Nem. Következő kérdés: jól dolgozza-e fel ezt a témát Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton színdarabja, amit Az eskü címen mutatnak be az Inga Tűzoltó Teátrumában? Nem. De nem azért, mert az első kérdésre is ugyanez volt a válasz.
Számos szigorítást tartalmaz a rollerek használatát szabályozó KRESZ-módosítás.
Jichák Hercog azt mondta, nem tartja magára nézve kötelező érvényűnek az eddigi szokásjogot.
Reális veszélynek látta a nyomozási bíró, hogy a volt miniszter további, eddig még fel nem derített vagyon elrejtésére törekedne, ha kiengednék. Kisvárdaiak, ásóra, csákányra fel!
A 2014-2018 közötti Orbán-kormány fejlesztési minisztere január 30-ig rács mögött marad.
Miért Ukrajnára haragszik Donald Trump, ha egyszer az iráni háború miatt népszerűtlen? Mi történik, ha az amerikaiak lekapcsolják a Starlinket a harctéren? Mi jöhet a szerb-orosz kapcsolatokban Vučić bukása után? Mit ígér Marine Le Pen a francia választóknak? Fordulatokkal teli volt az elmúlt hónap a nemzetközi politikában, Takácsy Dorkával és Takács Márkkal beszéltük át a történtek tágabb kontextusát.
Egy volt miniszter neve is felmerült, illetve két, állítólag áltitkosszolga is, akik a Völner-Schadl-ügy után próbálhatták csitítani a továbbra is korrupt rendszer ellen lázadozó végrehajtókat. A fideszes bizottsági tag szerint azonban bárki ki tud találni névtelen titkosszolgálati szereplőkről szóló sztorikat.
Hogy támaszt nyújtson a választási vereséget szenvedő Aleksandar Vučićnak, aki szerint Orbánnal együtt fognak küzdeni és „viszonylag hamar sikerrel járnak”.
A rappert a napokban kiadott körözésektől eltérően nem a lélegeztetőgép-biznisz miatt, hanem kábítószer birtoklásáért körözik.
A nukleáris csapásokkal fenyegető orosz destrukciótól a technológiai innovációt gigantikus gyártókapacitással ötvöző kínai terjeszkedésen át Donald Trump korántsem eszement transzatlanti politikájáig egy sor aktuális téma terítékre került keddi eseményünkön.
Most a szerbek mutatnak példát demokráciából, miután egy diákmozgalom győzte le a bűnszervezetekre támaszkodó rezsimet. Globálisan is példátlan történet, és kellett hozzá a magyar szál is: interjú Srdjan Cvijiccsel, a Belgrádi Biztonságpolitikai Központ vezetőjével.
Nincs itt kérem semmi repülőrajt, sem fantasztikus év, csak konzervatív tervezés, óvatos becslések és teljes irányváltás mind a gazdasági növekedés összetételében, mind a költségvetési politikában.
A kormány 20-25 százalékos béremelést ígért az egészségügyi szakdolgozóknak. Most azzal szembesülnek, hogy nem lesz ennyi. Volt, aki sírva fakadt a bejelentés után, sokan a felmondást fontolgatják.
Akárcsak a volt államtitkára, Varga-Bajusz Veronika.
Majer Bálint, akire nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, a napokban egy indonéz lapnak nyilatkozott strandokról és naplementékről. Egy olyan bűnűgyről van szó, amiben 15,6 milliárd forintos kárt okozhattak a magyar adófizetőnek az úgynevezett lélegeztetőgép-bizniszben résztvevő cégek.
Belefér-e a szólásszabadságba a holokauszt tagadása? Nem. Következő kérdés: jól dolgozza-e fel ezt a témát Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton színdarabja, amit Az eskü címen mutatnak be az Inga Tűzoltó Teátrumában? Nem. De nem azért, mert az első kérdésre is ugyanez volt a válasz.
Miért érdemes átmenni egy magyar KKV-ba? A Saját Tőke podcast soron következő adásában Orbán Krisztián és Nagy Tamás Szendrői Gáborral beszélgetnek a multis karrierről, a KKV-król és a cégeladásokról.
A két vonaton több mint ötszázan utaztak. Az első feltételezések szerint emberi mulasztás vezethetett a szerda délelőtti balesethez.
Az ellenzéki listavezetőt nőverő gengszternek bélyegezte a Vučić-párti sajtó, a diákok programjáról pedig elterjesztették, hogy brutálisan megvágná a nyugdíjakat. Az ismerős recept Szerbiában sem működött.
Március 4-én lépett hivatalba az új jegybankelnök, egy március 5-i megállapodás visszaható hatállyal semmissé tette volna a közvagyont magánvagyonná alakító kölcsönszerződést. A cégbírósági dokumentumok között azonban nem találtuk nyomát, és ketten még napokig úgy viselkedtek, mintha mi sem történt volna.
Azoknál az alapoknál, amik mögött Tiborczot sejtették, most Hornung Áront, Szécsényi Bálintot, Dicső Lászlót és a volt Elios-vezérigazgatót találták.
Be is adott egy indítványt emiatt, amit most majd elbírálnak.