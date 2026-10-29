Orbán fürkészei, Hankó fodrászai

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Belföld

Szégyellik kimondani, mennyit keresnek – a kormány 20-25 százalékos béremelést ígért az egészségügyi szakdolgozóknak, most viszont azzal szembesülnek, hogy nem lesz ennyi. Volt, aki sírva fakadt a bejelentés után, sokan a felmondást fontolgatják

Fotó: FERENC DONKA/AFP

A bíróság szerint Seszták Miklós elrejtett valahol 9 milliárd forintot, a házában már csak üres páncélszekrényeket találtak – a volt miniszter letartóztatását január 30-ig hosszabbította meg a bíróság. Meghosszabbították a letartóztatását Hankó Balázsnak is, karácsonyig rácsok mögött marad. A volt miniszter a saját fodrászával szeretné vágatni a haját a börtönben.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Matolcsyék bizalmasai megpróbálták visszamenőleg visszacsinálni azt a szerződést, ami miatt Matolcsyt letartóztatták, a fiát pedig körözik. Tiborcz István eltűnt a magántőkealapokból, Matolcsy Ádámot viszont hat mögött is megtalálták, százmilliárdos vagyon rejtőzik ezekben.

Matolcsy György Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Akár 15,6 milliárd forintot is számon kérhetnek a hatóságok Orbán Viktor fürkészein és portyázóin, akik közül az egyik már Balin üzemeltet egy óriáskereket. Titkosszolgálati kavarásról és szabadon hozzáférhető végrehajtói informatikai rendszerről beszélt a volt végrehajtó a parlamenti bizottság előtt.

Fotó: Kovács Bendegúz/444

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Külföld

Miért Ukrajnára haragszik Donald Trump, ha egyszer az iráni háború miatt népszerűtlen? Mi történik, ha az amerikaiak lekapcsolják a Starlinket a harctéren? Mi jöhet a szerb-orosz kapcsolatokban Vučić bukása után? Mit ígér Marine Le Pen a francia választóknak? Fordulatokkal teli volt az elmúlt hónap a nemzetközi politikában, Takácsy Dorkával és Takács Márkkal beszéltük át a történtek tágabb kontextusát.

„Érezni lehetett a szabadságot a levegőben” – a magyar példa is nagyban segítette a szerb rendszerváltást. Most a szerbek mutatnak példát demokráciából, miután egy diákmozgalom győzte le a bűnszervezetekre támaszkodó rezsimet. Globálisan is példátlan történet, és kellett hozzá a magyar szál is: interjú Srdjan Cvijiccsel, a Belgrádi Biztonságpolitikai Központ vezetőjével.

Kísértetiesen hasonlítanak a Tisza lejáratásához azok a dezinformációs műveletek, amikkel a választásokat megnyerő szerb diákok mozgalmát támadták.

Fotó: Németh Dániel/444

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Kultúra

Apu azért tagadja a holokausztot, mert te színdarabot csináltál egy reddites kommentszekcióból: belefér-e a szólásszabadságba a holokauszt tagadása? Nem. Következő kérdés: jól dolgozza-e fel ezt a témát Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton színdarabja, amit Az eskü címen mutatnak be az Inga Tűzoltó Teátrumában? Nem. De nem azért, mert az első kérdésre is ugyanez volt a válasz.

Az eskü nyitókép Fotó: Domonkos Attila/444 szerkesztés

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