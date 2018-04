A kormányoldal 10 legnagyobb hazugsága

„A szavak nemcsak a súlyukat, de már a jelentésüket is kezdik elveszíteni. Semmi sem számít, mintha nem ugyanazt a nyelvet használnánk. Ez a kampány attól is olyan mérhetetlenül színvonaltalan, hogy nincs benne egyetlen releváns állítás, amivel vitatkozhatnánk.”

Kövér László

Bár a házelnök nem a sajátjaira értette, de Kövér Lászlónál senki nem tudta volna pontosabban megfogalmazni, hogyan működött a kormányzati propaganda az elmúlt hónapokban.

Légből kapott hazugságok követtek légből kapott hazugságokat. Nehéz különbséget tenni, ezekből melyik volt a Fidesz, melyik a kormány, vagy az állami hirdetésekből jól tartott kormányproganda, esetleg a közpénzből működtetett közmédia hazugsága, de nem is kell, mert végigpörgött az egész rendszeren. Elég volt megírni egy ordas kamut az Origón vagy a Riposton, amit átvett a TV2 és a közmédia, majd a kormánypárti politikusok elkezdték felmondani sajtótájékoztatón, amiről tudósított a propaganda.

1. Az ellenzék választási csalásra készül

Ha már Kövér László interjújával kezdtünk, amit a házelnök a Pesti Srácoknak adott a választások előtt pár nappal, maradjunk is itt egy pillanatra. Annál a résznél, amikor kérdező és interjúalany tökéletes szimbiózisban oda jutnak, hogy az ellenzék végső elkeseredésésben a választási csalásoktól sem riad majd vissza:

„PS: Ismerjük jól a magyar történelemből a hazaáruló baloldalt, amely nemcsak 1947-ben, de most is képes lehet választási csalásra. Igaz, akkor szovjet megszállás volt, most meg – ahogy Ön is mondja – egy globális elit megszállási kísérlete zajlik. Ennek fényében tart-e a csalástól, hiszen pénz, paripa megvan hozzá azon az oldalon?



Kövér László: Valóban a globalista megszállás elleni küzdelem zajlik Magyarországon, amely megszállás céljai, az életünkre leselkedő veszélyei nem annyira nyilvánvalóak, mint voltak akkor, amikor a hódítók még tankokon érkeztek. (...) A tét tehát az ellenoldal számára sem kicsi. Biztosak lehetünk benne, hogy mindent megpróbálnak majd – akár a törvényesség határain túlra is merészkedve –, hogy ne folytatódhassék az a politika Magyarországon, amely olyan csúnyán keresztül húzta a „szép új világ” felépítéséről szőtt terveiket. De mi is láttunk egyet s mást 2002 óta, így talán már nehéz lesz meglepni bennünket. Mindenesetre nem árt nyitva tartani a szemünket és a fülünket.”

A választás napján a Ripost nyomán a fideszes sajtó (ideértve a közmédiát is) választási csalást emlegetett Újpesten, mert lehúzták a fideszes jelölt nevét a szavazólapról. Azt írták, hogy „ ha tömegesen fordulnak elő az ehhez hasonló akciók, a választás tisztasága erősen megkérdőjeleződhet”. Kiderült, hogy 21, rosszul fénymásolt szavazólapról volt szó összesen. Az ennél sokkal több szavazatot érintő, a Fidesznek kedvező szabálytalanságok miatt nem riadóztatott a propaganda.

2. 9 millió koponyánként

A vidéket járó Orbán Viktor maga is számtalanszor elismételt egy hazugságot, a helyieket riogatva, hogy fejenként („koponyánkét”) 9 millió forintot kell adni a migránsoknak.

Ezzel szemben abban a 2015-ös cikkben, amire a kormány hivatkozik, sőt, része volt a Nemzeti Konzultációnak, Soros György azt írta, hogy az Európai Uniónak kellene fejenként 15 ezer euróval támogatni a menekülteket befogadó tagállamokat, hogy gondoskodjanak a lakásukról, egészségbiztosításukról, oktatásukról. Ráadásul Sorosnak ezt az elképzelését soha nem tárgyalta meg az EU. A gazdasági riogatásról és arról, hogy a kormány hogyan hergelt tízmilliárdokért a bevándorlók ellen, miközben azon aggódik, milyen sokba kerülnének, itt írtunk.

3. Az évértékelőbe is beemelt valóságtorzítás

Orbán Viktor idei évértékelőjének volt egy gondolatmenete, ami tökéletesen mutatja a propaganda működését. Előzmény: 2015 nyarán, tehát a migránsválság előtt Melegh Attila, a Corvinus docense nyilatkozott az (akkori) Origónak. A „Tárt karokkal kellene fogadni a bevándorlókat" című cikkben azt mondta, hogy az ideérkező bevándorlók - főként határon túli magyar fiatalok és képzett, iskolázott ázsiaiak és afrikaiak - korszerkezete és képzettsége is jobb, mint a magyaroké. Az új, fideszesített Origo aztán most januárban felfedezte a saját korábbi cikkét, megírták, mit találtak az archívumukban, de Melegh Attilánál már feltüntették, hogy a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület felügyelő bizottságának is az elnöke -> Soros.

Másnap Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője már sajtótájékoztatón idézte az Origo cikkét,kiemelve ezt részt: „a bevándorlás azért is jó dolog, mert szinte mindenhonnan olyanok érkeznek, akik eleve jobbak, mint a hazai népesség”. Halász ezzel is indokolta a Stop Soros-törvénycsomagot.

Aztán jött Orbán. A Melegh által korábban emlegetett bevándorlókat a miniszterelnök a kormány által már szitokszóvá torzított migránsokra cserélte, a tudóst pedig egyszerűen Soros-aktivistának minősítette. Ebből lett ez: „Az ő nézőpontjukból a migránsok valóban jobb alapanyagot jelentenek. A magyar népnagylelkűségét és mély toleranciáját mutatja, hogy sértetlenül és vidáman élhetik az életüketközöttünk azok, akik ennek a tervnek a végrehajtásán mesterkednek.” A kormányfő beszéde után több mint 500 kutató és értelmiségi állt ki Melegh Attila mellett a kutatás szabadságára, a civil önszerveződésre és a segítségre szorulók támogatására hivatkozva. "Elutasítjuk a félelemkeltő és gyűlöletre uszító politikát, amely semmibe veszi ezen értékeket, valamint aláássa a tudományba és a civil szervezetekbe vetett közbizalmat" - írták, majd támogatásukról biztosították Melegh Attilát, "akinek tényszerű állításait és egy civil szervezettel való kapcsolatát a politikai kampány céljainak érdekében kiforgatták".

4. Az üres állami ingatlanok listája

Tuzson Bence államtitkár vezényelt le egy kormányzati kommunikációs rohamot a Helsinki Bizottság ellen március 27-én, amikor sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hiába kéri a Helsinki Bizottság az üres állami tulajdonú lakások listáját, nem adják ki, mert a civil szervezet nyilván migránsokat telepítene be az ingatlanokba. A Helsiniki rögtön jelezte, hogy ebből egy szó sem igaz, de a kormány a levelet kitette a Facebook-oldalára is. Jó, hogy így történt, mert a kiposztolt levélre ráismert a feladója, Kárpáti József ügyvéd is, aki be is kommentelt a poszt alá:

„Az adatigénylést én kértem egyéni ügyvédként, megjegyzem, a Nemzeti Vagyonkezelőtől, nem a Kormánytól. Egy öröklési ügyben szeretném felkutatni egy ügyfelem 2017-ben elhunyt rokona után fellelhető ingatlanvagyont. Az ügyfelem nem migráns. A levelet hozzájárulásom nélkül, a céljától eltérően használták fel.”



5. Az E.On be akar avatkozni a magyar választásokba.

Németh Szilárd közölte ezt, pusztán amiatt, mert az E.ON Hungária piaci szereplőként alákínált a rezsicsökkentett állami földgázáraknak, és havonta több mint ezer forinttal alacsonyabb számlát ígért, mint amennyit az állami NKM Földgázszolgáltató Zrt.-nél kell fizetni. Németh meg is fenyegette a szerinte Brüsszel szekerét toló szolgáltatót, a cég pedig meghallotta, amit meg kellett hallania. Ez sem volt persze nagyobb hazugság, mint Némethnek az a mondata, hogy „ma Magyarországon minden párt, a legkisebbtől a legnagyobbig egyenlő feltételek mellett indul a választáson.”

Az amúgy most derült ki, hogy az előző kampány nagy témája, a rezsicsökkentés is kamu volt, az állam által megállapított hatósági ár ugyanis drágább a szabadpiaci árnál.

6. A legröhejesebb kamura húzta fel Orbán a kétezer zsoldosról szóló mesét

------> És a Figyelő jó szolgaként el is kezdte összeállítani a listát, halottakkal, Orbán egykori mentorával. A listázás miatt még a Professzorok Batthány Köre is tiltakozott.

7. Soros befogta a hálójába a Jobbikot, Simicska megvette az LMP-t

Orbán közölte még tavaly, hogy „a helyzet komolyságát jól mutatja, hogy Soros György a Jobbikot is befogta a hálójába.” Aztán a Fidesz-média (köztük a közmédia is) paktumhajóként állított be egy rendezvényt, ahol szerintük Simicska Lajosnak eladták az LMP-t. A Jobbikot pedig igyekeztek összemosni a DK-val is, a szintén mindenhol pörgetett információ arról szólt, hogy Vona titokban Kiss Csabával, a Demokratikus Koalíció szentesi elnökével tárgyalt, még fotókat is készítettek. Aztán kiderült, hogy a képeken nem a DK-s Kiss van, hanem Vona sofőre. Orbán a választások előtt számtalanszor elmondta, hogy Soros a választásokra elintézni, hogy minden kerületben a Fidesz-jelöltjével szemben egyetlen egy jelölt álljon. Ha valóban lett volna ilyen Soros-terv, a Fidesznek nem lenne kétharmada.

8. A münsteri gázolás a bevándorlók műve

A választás előtti nap délutánján Németországban, Münsterben egy férfi furgonnal az emberek közé hajtott. A támadást a kormányszolga sajtó azonnal felhasználta és közölték, hogy bevándorlók állnak a merénylet hátterében. A magyar köztévé helyi tudósítója még rá is erősített erre, már azután, hogy lehetett tudni, az elkövető egy német férfi. Órákig nem korrigálták a hírt. Aztán még másnap, amikor már a német belügyminiszter, a migránssimogatással nem vádolható Horst Seehofer is azt közölte, hogy német az elkövető, a hirado.hu így zárta a cikkét:

„Habár a vizsgálat jelen állása szerint nem terrorcselekmény történt, a német sajtó a 2016-os berlini terrortámadással vonja párhuzamba a történteket, akkor egy tunéziai bevándorló kamionnal hajtott a karácsonyi vásáron összegyűlt tömegbe. Anis Amri tizenkét embert ölt meg, majd Olaszországba menekült, ahol végül rendőrök végeztek vele.”

9. Soros György örjöngő hívei feldúlják Budapestet

Fotó: RMi7WS07

„Szélsőbaloldali erőszakhullámra számíthatunk Sorostól Budapesten” - írta az Origo, megjósolva, hogy szombaton, a meghirdetett ellenzéki tüntetésen lángba fogják borítani a fővárost. De nemcsak az Origo, hanem a komplett, a Fidesz-szekerét toló sajtó (így Mészáros Lőrinc megyei napilapjai is) is arról számolt be, hogy Gulyás Márton, Soros György magyarországi helytartója még hamburgi anarchistákat (a „Soros-rohamosztagot") is ide hívott. (Gulyás volt az, akiknek 20 milliárdos Soros-támogatást hallucinált a zsebébe a közmédia.) Szombaton aztán úgy ment le a tömegrendezvény, hogy az égvilágon semmilyen rendbontás nem történt, pedig a Magyar Idők még azt is tudta, hogy golyóscsapágy csúzlival és Molotov-koktéllal jönnek a hamburgi Soros-különítményesek, Rogán Antal pedig arról beszélt, hogy a Soros-hálózat szervezésében és Soros György pénzéből jött létre a tüntetés.

Az Origo utólag így korrigált: „A szervezők egyébként, úgy tudjuk, megijedtek az országos felzúdulástól, és Soros kiskatonája, Gulyás Márton arra kényszerült, hogy végül lemondja a Hamburgot felgyújtó, szélsőbaloldali vendég- , vagy még inkább bértüntetőket.” De azért nem maradtunk botrány nélkül: mutattak egy bizonyíték erejű fotót, hogy valaki odahányt az Oktogonra.

10. Az ezer apró hazugság a migránsokról

A választások előtt így nézett ki az Origo:

Aztán varázsütésre mintha észhez tértek volna a migránsok a magyarországi választás után. Előtte az olvasók nyakába öntött migránshírek közé simán befért olyan cikk, amiben a metróba vizelő párizsi migránsnak hazudja az Origo a 2015-ben lefotózott New York-i utast, az Index még részletesebben is összeszedte a fotós kamukat. De a Tények sem maradt el emögött, amikor egy 2015-ben, Dél-Afrikában felvett fosztogatást adott el úgy és hirdetett Facebook-posztban, mintha most Olaszországban egy éttermet támadtak volna meg migránsok. Ez tökéletesen beleillik abba a kampányba, amikor a Facebookon és a Youtube-on végül már tömeges, rasszista agymosás folyt őrjöngő arabok és feketék hamisított videóival.

+ 1 Szájer József

A Fidesz európai arca, Szájer József előbb azzal lepte meg hallgatóságát a kampányban, hogy Soros György buktatta meg a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfőt. Aztán ledobta a humorbombát az Európai Néppártnak küldött levelében: „Mindegyik párt és a média jelentős része (amelyet oligarchák finanszíroznak, mint Simicska Lajos vagy Soros György) ellenünk kampányolt. »Hét az egy ellen« harcot vívtunk a kormányzáshoz szükséges többségért. Olyan erőkkel küzdöttünk, amelyeknek elsöprő médiaereje, példátlan befolyása és majdnem határtalan erőforrásai voltak. (Szerencsére megosztottak voltak… a mi erőnk az egységünkben rejlett!) Az ő forrásaik gyakran erős külföldi támogatással jártak együtt, az önök országainak médiájától, politikai pártjaitól, az önök otthoni riválisaitól.”



Az EBESZ megfigyelői nem osztották Szájer véleményét, szerintük az állam és a Fidesz sokkal több forráshoz fért hozzá az ellenzéknél, szóval nem volt egyenlő a verseny.



Szájer azzal zárta a levelét, hogy