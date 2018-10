Azt hiszed, Orbán ajándékba kapott magánrepülőzése a korrupció, te szerencsétlen? Akkor ezt figyeld!

Miközben Orbán Viktor megtakarítása hivatalosan csak 993 ezer forint, a Fidesz szerint teljesen természetes, hogy a miniszterelnök állami milliárdokból az ország egyik leggazdagabb emberévé tett vállalkozótól drága magánrepülő-utakat fogad el, hogy a hobbijának hódolva klubcsapatok focimeccsére járjon külföldre szurkolóként. Ahogy az is rendben van, hogy a miniszterelnök állami közpénzekből gazdagodó lánya 12 millió forintos karórát hord, hiszen komoly ember nem hord olcsó órát.



Orbán Viktor tavaly júliusban egy müncheni járaton. (A miniszterelnök a kép jobb oldalán látható egyszerű fekete nadrágban és fehér pólóban.) Fotó: olvasónk

De mielőtt bárki felháborodna, hogy az ilyen „dolce vita” etikátlan lenne, netán felveti a korrupció gyanúját, mindenki álljon meg egy pillanatra, és gondoljon vissza az elmúlt 8 év és az elmúlt 8 év gyémántellenzéki, kaviárbaloldali, luxusszocialista, pezsgőbolsevik, Jaguar-szociáldemokrata, bankárkommunista, brókerzöldpárti, nyakékliberális és mágnásmomentumos rongyrázásaira. Megdöbbentő összegek, brutális utazások, méregdrága pólóingek – íme a korrupciókoalíció legsötétebb ügyletei!

Illusztráció: Kiss Bence

Terülj-terülj asztalkám a „munkásosztály képviselőinek”

Két szó: söjtöri lakoma. Nyilván nem kell senkinek sem ecsetelni, mi történt, álmunkból felkeltve is emlékezhetünk minden idők legdurvább közpénz-elherdálására, a gasztrotrianonra: a Medgyessy-kormány 2003. október 18-án, a Zala megyei Söjtörön Deák Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából kihelyezett kormányülést tartott, amin a kormánytagok és a meghívottak, kb. 100 fő összesen 734 ezer forintért hozatott ebédet a budapesti Mágnáskert étteremből, és az 1 napos program 2,4 millió forintba került. A menüt el sem mondom, még túl friss a seb…

Szegedi Csanád bezzeg megoldotta a méregdrága Brüsszelben is! Nem csoda, hogy kilépett a balliberális Jobbikból...

Amikor pedig 2005-ben Gyurcsány Ferenc egy üzleti reggelin vett részt, Szijjártó Péter fideszes képviselő a Kempinski bejárata előtt egy műanyag asztalnál ülve falatozva azt mondta a Blikknek: „Az emlékezetes söjtöri lakoma meg nem valósított menüjét eszem. Virslit, tormát és barna kenyeret.” Szijjártó akkor azt mondta, a miniszterelnök a fizetős reggelivel ismét tanúbizonyságot tett arról, hogy „nulla a szociális érzéke”, hiszen „a 35 ezer forintos reggeli sok családban több, mint az egy főre jutó havi jövedelem”. (Jellemző, hogy a bacchanáliát tartó szocialisták megpróbáltak azzal is visszavágni 10 évvel később egy kukából került elő az akkor már külügyminiszter Szijjártó több 100 ezer forintos zakója – csakhogy ez ma már a kedvező gazdasági adatoknak köszönhetően bőven belefér.)

Ne Orbán repülőjét, hanem a páva Botka László kezét nézzék!

Ejha, nem két fillér lehetett az a karikagyűrű! Fotó: Kovács Tamás/MTI

Emlékezetes a tavalyi év legnagyobb magyar korrupciós botránya is: a szegedi, csak nevében szocialista polgármesterről a Miniszterelnökhöz Lojális Lapok (MLL) írták meg, hogy méregdrága luxuséttermekben ebédel, milliós luxusrolexet hord, Maldív-szigeteken luxusdőzsöl, luxusvagyonát be sem vallja rendesen, sőt rendőrt hív riporterekre, ha a fentiekről kérdezősködni akadna kedvük. Hollik István KDNP-s képviselő fel is szólította, hogy a szegediek kedvéért válaszoljon, honnan van pénze a luxusebédre, luxusutazásra, luxusterepjáróra, luxuskarórára és luxusluxusra. (Szép is lenne, ha mondjuk egy fideszes tenné be a lábát egy drága étterembe!) Nem csoda, hogy Botka visszalépett a miniszterelnök-jelöltségtől.

Máig nem hagy nyugodni: Juhász Péter miből vett pólót, és hogy jutott le a Balatonra?

A közpénzekre leselkedő egyik legnagyobb veszélyről, Juhász Péterről az MLL megírta, hogy a francia Riviérán vendégeskedett egyik támogatójánál, sőt Horvátországban és a Balatonon is nyaralt, ráadásul két autót is használ. A Fidelitas elnöke még amiatt is teljes joggal kiborult, hogy „az Együtt politikusa több tízezres divatmárkákban motorcsónakozik”.

Tommy Hilfiger póló és Ray-Ban napszemüveg! NEM FELEJTÜNK! Forrás: Fidelitas

Frissítés: lapzárta után érkezett a botrányos hír, hogy Vona Gábor máig nem kért bocsánatot a választóitól, amiért Boss ingpólóban Aperol Spritz kinézetű koktélt ivott.

A miniszterelnök magánrepülőgépes utazása < a zöldpárt elnökének repülésórái egy bérelt kisrepülőgépen

És ha már repülés: nem az a kérdés, hogy a miniszterelnök miért repked focimeccsekre magángéppel, hanem hogy – a nem mellesleg rövidnadrágban, ízléstelenül orgonáló – Hadházy Ákos földmutyibáró miből vesz repülésórákat egy kisrepülővel? Ha bíróságon lennénk, most azt mondanám: „Az ítélet: hazaárulás!”

Íme a hatalmas, méregdrága repülőgép, amibe az állatorvosként praktizáló Hadházy Ákos valahogy rendszeresen be tudta magát fizetni… Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

Egy ellenzéki politikus Oxfordban tanult

A momentumos Hajnal Miklós Oxfordban tanult (nem úgy, mint Orbán Viktor), és az MLL szerint ki tudta fizetni a több millió forintos tandíjat is. Erre ma egy magyar fiatal nem lehet képes (természetesen Orbán Ráhelt kivéve).

Sokkoló: Szél Bernadettnek háza van!

Az MLL februárban írta meg, hogy az LMP egykori társelnökének két darab, 1000 m2-esnél is nagyobb, méregdrága ingatlanja van Budakeszin és Pátyon. Érdekes: a miniszterelnöknek nincsenek több ezer m2-es telkei. Ennyi!



Egy több ezer m2-es telek, ami hangsúlyozottan nem Orbán Viktoré Forrás: Google Maps

Egy ország volt végveszélyben, de még épp időben lebuktak a szabadrablást vezető „liberálisok”

Miután a kormány elindította az ország máig egyik legfontosabb küzdelmének első hadjáratát a civilszervezetek ellen, és nekiment a Norvég Alapnak (ami sajnos túl ügyesen áskálódott, így a – jó értelemben vett – állampárt nem talált rajta fogást), az akkor még nem csak nevében Magyar Nemzet leplezte le az addigi legsúlyosabb ultraluxusdőzst: a Liberális Fiatalok Egyesülete képes volt 2109 forintot elszórni egy Kozel sörre (299 forint), két doboz Philip Morris cigarettára (1740 forint) és egy cigarettapapírra (70 forint)!

Megúszták annyival, hogy az önköltség volt, de valószínűleg egy egész alvilág tárult volna az ügyészség elé, ha a Polt Péter vezette szervezet nem lenne még mindig túlságosan is balliberális.

A tanulság: a kormány „szakított a baloldali kormányok elfogadhatatlan gyakorlatával”

Az vesse a néha lazító Orbán családra az első követ, aki közalkalmazottként még nem utazott külföldi focimeccsre magángépen vagy ment esküvőre helikopterrel, illetve háztartásbeliként nem szállt még ki 12 milliós karórával a BMW X3-asából! És mielőtt megint beindulna a szokásos mészároslőrincezés, idézzük fel Bencsik András szavait: „Én mindig álmodoztam arról, hogy gazdag szeretnék lenni, de nem értek a pénzhez. Az egy másik tehetség. Ő ért hozzá, ő a maga erejéből lett milliárdos.”