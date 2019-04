Beülnél egy három órás filmre, de nem akarsz bepisilni?

Amikor 1956-ban bemutatták a Tízparancsolatot, a film rendezője, Cecil B. DeMille külön nyilatkozatban nyugtatott meg mindenkit: a négyórás film vetítését vécészünet szakítja majd meg. Napjainkban már nem terveznek be ilyen vécészüneteket, igaz, nem is készítenek túl sok négyórás filmet.

Háromórást viszont igen, az Avengers-sorozat most mozikba kerülő záródarabja, a Végjáték 3 óra 1 perc hosszú az IMDB-s adatlapja szerint. Ennyi időt már nem könnyű kihúzni vécézés nélkül, különös tekintettel a mozizás során látszólag kötelezően elfogyasztandó 7,5-15 deciliter szénsavas üdítőre. Mit tehet az, aki mégse akar behugyozni mozizás közben?

A Popsci három egyszerű, életszerű tanácsot ad:

Pisilj a film előtt!

Talán magától értetődő, hogy egy három órás program előtt érdemes vécére menni. Egy átlagos felnőtt átlag 3-4 óránként pisil, úgyhogy egy film előtti pisiléssel talán ki lehet húzni a film végéit. "Elvben a húgyhólyag kiürítése azért működhet, mert ha üres, amikor beülsz, akkor nem lesz annyira tele, mire véget ér a film" - magyarázta a baltimore-i Johns Hokins egyetem adjunktusa, Derek Fine.

Ne igyál annyit!

Fine fenti tételét tovább gondolva beláthatjuk, hogy akkor is kevésbé lesz tele a hólyagunk, ha kevesebb folyadékot veszünk magunkhoz a film nézése közben. De teljesen azért ne vonjuk meg magunktól a folyadékot, mert három óra azért hosszú idő. Érdemes azonban megfontoltan választani. A koffein, a szénsav, az alkohol és a savak nem segítenek, mert vagy elve vízhajtó hatásúak, vagy csak irritálják a hólyagot, vizelési ingert keltve. Ugyancsak érdemes kerülni a sós rágcsákat is, mert azok csak szomjassá tesznek, ami már ördögi kör.

Van erre egy app!

A szükség nagy úr. Ha nincs mit tenni, csak egyet tehetünk. Meg kell várni a minden filmben előforduló üresjáratot. Ezt persze nehezíti, ha olyan filmre ültünk be, amit még nem láttunk. Könnyíti viszont, hogy már erre is létezik app, a RunPee, amely - az új őrületnek megfelelően nyilván szpojlermentesen - figyelmeztet, ha eljött a filmben az üresjárat. A Végjáték előzményfilmjénél, a Végtelen Háborúnál például a RunPee az első ilyen üresjáratra a film 53. percében figyelmeztet, amikor Thanos egy kitakart nevű (mondom, szpojlermentes!) szereplőnek azt mondja, "kedvellek". Ekkor a RunPee szerint van négy perc pisilésre. (Via Popsci)