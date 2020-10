A bizalom vége és isten áldása

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Kellemes csütörtök reggelt! Ma megint szép őszi nap lesz.

Ez a Reggel 4, a 444 napindító hírlevele.

A bizalom vége

Fotó: Alexei Danichev/Sputnik via AFP

Magyarországon az emberek egyébként sem bíznak túlzottan a politikában, amiből számtalan probléma fakad, de az különösen súlyos, ha egy világjárvány közepén bicsaklik meg teljesen a bizalom. Márpedig sajnos ebbe az irányba mutat annak a 39 éves tanárnak a halála, aki szombaton koronavírusban hunyt el, de ezt semmilyen hivatalos statisztika nem közölte.

Haszán Zoltán cikke után majd biztos lesz valami magyarázat arról, hogy csak lassan összesítették az adatokat, esetleg adminisztrációs hiba történt, de ezeket a kifogásokat egyre nehezebb lesz elhinni. Az eddig is nyilvánvaló volt, hogy a kevés teszttel szándékosan alacsonyan tartják a regisztrált fertőzöttek számát, és egy ideje már a kórházi számok is nagyon furcsák, de eddig legalább a halálos áldozatok számában nem volt nyomós okunk kételkedni. Most már sajnos van.

Az sem erősíti a bizalmat a kormány járványügyi intézkedéseiben, hogy a most indított reklámkampányukban azzal dicsekednek, milyen kevés az iskolai fertőzés. Pedig most már valószínűleg minden magyar állampolgárnak történt ilyen a környezetében. A képeken egyébként nem is magyar gyerekek szerepelnek. Ezen túl itthon:

Roham lesz

Éjfélkor lejárt az a türelmi idő, amit az SZFE új vezetése adott a sztrájkolóknak és egyetemfoglalóknak. Szarka Gábor hadikancellár már bejelentette, hogy ő csütörtökön reggel meg akarja kezdeni a munkát az egyetem Vas utcai épületében, a hallgatók azonban tartják magukat ahhoz, hogy nem fogják beengedni. A 444 ott lesz a helyszínen, az eseményeket közvetíteni fogjuk.

A diákok egyébként közölték, hogy bár értesültek az őket támogatni tervező, az egyetem védelmét segíteni akaró civil kezdeményezésekről, köszönik, de ebből nem kérnek. Szerintük ez az egyetemi polgárok feladata.

Covid-20

Tánc egy vuhani parkban Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

Másban is felmerült, hogy hol tart a vírus a világ legnépesebb országában, ahonnan útjára indult? A hivatalos számok szerint Kínában sikerült legyőzni a járványt, naponta csak néhány új fertőzést regisztrálnak, de azokat is külföldről hazaérkezőknél. Teljesen hihetetlennek tűnik, de az is, hogy a kínaiak titokban tudják tartani, ha országukban valahol tombol a járvány. Győzelmet ebben a harcban nem szabad kiáltani, de az biztos, hogy most nyerésre állnak.

Máshol:

Magunkra fogadunk

Csütörtökön 13 órakor jelenti be a Svéd Akadémia, hogy kinek adták a 2020-as irodalmi Nobel-díjat. A fogadóirodáknál idén nincs magyar a közvetlen élmezőnyben, de azért a két, évek óta emlegetett esélyesünk, Krasznahorkai László és Nádas Péter is ott szerepel az esélyeseket latolgató cikkekben. Hátha idén outsiderként valamelyikük megkapja, ha már akkor nem, amikor nagy esélyesnek voltak kikiáltva. De ha nem magyar nyer, akkor legalább idén ne olyannak adják, aki háborús bűnösöket menteget.

Ugyanezek a fogadóirodák viszont a magyarokat tartják az esélyesnek az esti Bulgária elleni Eb-pótselejtezőn. Hiába lesz Szófiában a meccs, illene nyernünk. Csak nehogy pont ez átkozza el az osztrák karanténba zárt Szoboszlait nélkülöző csapatot. Aztán jöhetnek a Puskásba az izlandiak vagy pláne a románok.

Makro II.

Magyari Péter a magyar sajtóban egyedülálló munkával, 200 gépelt oldalas riportban írta meg, hogy lett a Fidesznek ismét kétharmada.

Pénzünk, pénzük

Szerdán az Európai Parlament megszavazta, hogy szigorúbb jogállamisági feltételekhez kötnék a költségvetési pénzek elosztását, mint amit az Európai Tanács javasol – pedig Orbán Viktornak már az is elfogadhatatlan. A parlament állásfoglalása azért is fontos, mert az összes tagállam mellett az EP-nek is vétójoga van a költségvetés, és a hozzá kapcsolt 750 milliárd eurós mentőcsomag elfogadásakor.

Lehet persze az EU-ra fújni, micsoda arcátlanság például, hogy az Európai Bizottság eldöntötte, Magyarország 180 milliárd forintos kölcsönt kap az EU-tól munkahelyvédelemre. Meglehetősen nagyvonalúak egy olyan országgal, ahol ugyanezen a napon jogerősen felmentették Kiss Szilárd egykori agrárattasét és társait a vesztegetés vádja alól. Aggodalomra semmi ok, maga Polt Péter úgy értékeli, hogy a főügyészség tavaly kiemelten foglalkozott a korrupció elleni küzdelemmel.

Egy vicc, egy komoly

Milyen, amikor nem viccel a Kutyapárt? Pert indítanak, mert a XII. kerületi önkormányzat hónapok óta nem enged betekintést azokba az iratokba, amikből kiderülhetne, hogy miért fizet tízszer annyit egy parkolási szoftveres cégnek, mint a szomszédos kerület.

És milyen, amikor Szijjártó Péter nyilván viccel? Bejelenti, hogy élenjárónak tartja Magyarországot a klímaharcban. Pedig a számok azt mutatják, hogy ez csak a szocialista nagyipar összeomlásának köszönhető.

Görög s más

Fotó: Vassilis A. Poularikas/NurPhoto via AFP

Az elemeknek kitéve, egy kopár földnyelven tengődik több ezer ember egy menekülttáborban Leszbosz szigetén. Ez az, amit az egy hónapja leégett Moria táborból elmenekült több ezer menedékkérő számára hoztak létre a görög hatóságok. Athénban pedig a bíróság bűnszövetkezetnek minősítette a neonáci Arany Hajnalt és elítélték a vezetőit. Többek közt gyilkosságért, és menekültek, baloldali aktivisták elleni támadásokért.

Máshol:

