A mobilt nyomkodó főpolgármester-helyettes

Kellemes hétfő reggelt! A héten fokozatosan melegszik az idő, a háromnapos hétvégén már akár 20 fok is lehet.

Ez a Reggel 4, a 444 napindító hírlevele.

Karácsony és készülődés

A fővárosi koalíció vezéralakjai Fotó: Direkt36

Nagyon alapos cikkben írta meg a Direkt36, hogy milyen volt Karácsony Gergely első éve Budapest élén, milyen csatákat kellett megvívnia, ki állt mellette, ki volt ellene, és mit hozhat a jövő a főpolgármester számára. Ezekért érdemes az egész cikket elolvasni, ami tele van olyan szaftos részletetekkel, mint például:

Karácsony régóta ismeri Rogán Antalt, miután mindketten a Széchenyi szakkollégiumba jártak, és egy diáktársuk szerint ugyan nem voltak barátok, „de nem voltak ellenségek sem”.

Egy kormányzati forrás szerint „a Fideszt nem érdekli a 2024-es főpolgármester-választás egyáltalán, hanem 2022-n keresztül néz mindent”, és a következő parlamenti választást meg lehet nyerni a vidéki szavazatokkal, tehát nincs szükségük a fővárosra.

Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes „az a típusú ember, aki bejön egy megbeszélésre, végig mobilozik, és közben felnyekken néha, hogy ööö, jó lesz”.

Bár Karácsony ezt nyilvánosan következetesen tagadja, például nekem is májusi interjúnkban, de továbbra is elképzelhető, hogy miniszterelnök-jelölt lesz. Az előválasztási rendszer neki kifejezetten kedvez, nehéz elképzelni, ki az az ellenzéki politikus, aki meg tudná verni egy ilyen megmérettetésen.

Más jelek is mutatnak arra, hogy a Fidesz lemondott Budapestről 22-ig. Gulyás Gergely és Kocsis Máté után most Varga Mihályról is kiderült, hogy nem indul újra óbudai képviselőhelyéért. Nehéz ezt máshogy értelmezni, mint hogy a kormánypárt semmiképpen sem szeretné ismertebb neveit megalázó helyzetbe hozni egy vereséggel.

Jótett helyébe

Ha egy politikus jól végzi a dolgát, azt a választók meghálálják. Viszonylag egyszerű képlet, mégis érdemes rá időnként felhívni a figyelmet. Most például Új-Zélandon történt meg, hogy elsöprő többséggel választották újra Jacinda Ardern miniszterelnököt, aki mind a christchurchi mészárlást, mint a koronavírus-járványt példásan kezelte.

Fotó: SL Shanth Kumar/The Times of India via AFP

És ott van a világ egyik legnépesebb a városa, a húszmilliós Mumbai Dharavi nevű nyomornegyede, ami a lehető legrosszabb esélyekkel indult a koronavírus ellen, de a városvezetés mégis fantasztikusan teljesített. Még nem tudjuk, hogy a választók is meghálálják-e majd a hatékonyságukat.

Covid-20

Az elmúlt hét járványszempontból egészen tragikus volt Magyarországon, kétszer annyian haltak meg koronavírusban, mint a legrosszabb tavaszi héten. Aggodalomra azonban semmi ok, hiszen az állami híradó kiszámolta, a magyar védekezés igenis sikeres. A következő napok-hetek érdekes kérdése, hogy Orbán Viktor vajon félrerántja-e a kormányt, és komolyabban is szigorít a járványügyi intézkedéseken, mint hogy 50 ezer helyett 150 ezer forint büntetést kell fizetnie a karanténszabályok megszegőinek. Nyilván attól is függ, hogy mekkora társadalmi nyomást éreznek, és ez gyorsan növekedhet, ha olyan hírek érkeznek a környező országokból, mint hogy például Szlovákiában a teljes lakosság letesztelését tervezik.

Máshol:

Külföld

Két fontos külpolitikai híre volt a hétvégének. Az egyik igazán vicces: Szijjártó Péter felszólította Joe Bident, hogy tisztázza a korrupciós ügyeit. A magyar külügyminiszter arra reagált, hogy Biden Donald Trump külpolitikáját kritizálva Magyarországot is az önkényuralmi rendszerek közé sorolta. Amióta 1941-ben hadat üzentünk Amerikának, egyszer sem voltunk ilyen szörnyen bátrak. Úgy tűnik, a magyar kormány már arra játszik, hogy egy esetleges Biden-győzelem esetén úgyis tragikus lesz a viszony a Washingtonnal, úgyhogy akár meg is próbálhatnak egy Trump-győzelemre hazardírozni, aminek bekövetkezése esetén az ilyen nyilatkozatok sokat nyomnának a latban.

A másik hír viszont tragikus: egy Párizs melletti kisvárosban egy 18 éves orosz-csecsen kamasz az utcán fejezett le egy középiskolai tanárt, mert az egy szabad véleménynyilvánításról szóló tanórán megmutatta a diákoknak a Charlie Hebdóban közölt Mohamed-karikatúrákat. Öt éve ezek a karikatúrák miatt mészárolták le a szatirikus lap szerkesztőségét, ez a mostani gyilkosság pedig ismét arra emlékezteti a franciákat, hogy az iszlamista terrorizmus elleni háborúban csak fegyverszünet van néha, béke nincs. Vasárnap országszerte nagy tüntetések voltak az országban a francia nemzet egységéért, és annak egyik alapértékéért: mindenki azt mond, amit akar.

Máshol:

Vagyonkimentés

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Magyarországon közvagyont olyan lelkesedéssel még nem játszottak át magánkézbe, ahogy az utóbbi hónapokban a Matthias Covinus Collegium (MCC) tulajdonába. A dollármilliárdos ajándékok legújabbika a révfülöpi vitorláskikötő, ahol a hivatalos indoklás szerint az MCC-ben tehetséggondozott fiatalok nyaralhatnának.

Az ügyletet különösen érdekessé teszi, hogy az ingatlanokat gyakorlatilag Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára adja át Orbán Balázsnak az MCC-t fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökének. Orbán szerint Nyugaton és Magyarországon is természetes, hogy egy politikus alapítványok vezetésében is részt vállaljon, de ennél is cinikusabb az az álláspontja, hogy állami vezetői sapkájában úgy látja, kuratóriumi elnöki sapkáját viselve bizonyos feladatok hatékonyabban elvégezhetőek. Végül is ezt is el lehet hinni, mint ahogy azt is, hogy már a 2022-es választás előtti vagyonmentést látjuk.

Egyetemi kilátások

Hétfőn délelőtt új helyszínen, az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál folytatódik a küzdelem Színház- és Filmművészeti Egyetem, hallgatói és oktatói, valamint az intézményt fenntartó alapítvány közt. Az ITM nem áll szóba az SZFE-sekkel, ezért az utóbbiak az előbbi székháza előtt fognak tüntetni, ahol a szakma nagyjai fognak felolvasni, Alföldi Róberttől Básti Juliig.

A hétvégén ismét az egyetem hallgatói vették át a kezdeményezést, például azzal, hogy elfoglalták az egyetem Rákóczi úti épületét is. Hiába beszélt Szarka Gábor kancellár arról, hogy ha a hallgatók hazamennek beszélgetni a szüleikkel, kikerülnek „ebből a kicsit pszichotikus állapotból”, és hogy „aki az őszi szünet alatt külön kancellári engedély nélkül az SZFE létesítményeiben tartózkodik, azt saját felelősségére teszi, vállalva annak minden következményét”, az új vezetés ezzel sem tudott semmilyen eredményt elérni. Sőt, miután Szarka megnevezte, szerinte kik a tiltakozás felelősei, SZFE-s hallgatók egyenként vállalták fel az üzenetüket.

Közben alakul egy másik frontvonal is, amelyet a Budapestre szabadított, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások ellen tiltakozók nyitottak a kormány ellen. Hétfőn délelőtt a Bem téri Radetzky-laktanya épülete előtt tiltakoznak nem csak az annak lebontása ellen küzdők, hanem a Liget, a Csörsz utca és a Heinrich-udvar képviselői is. Mindannyiuknak ugyanaz a baja: mióta 2020 március 1-jén az Önkormányzattól a Kormányhivatalhoz kerültek az építéshatósági ügyek, a civileknek még kevesebb a rálátása ezekre a nagyberuházásokra.

Hobbirégészet

Fotó: Halász Júlia

Hirtelen ötletből indult, de mára semmi meglepő nincs abban, hogy a témával korábban sosem foglalkozó önkéntesek segítik a Pest megyei régészek munkáját. Horváth Bence a Közösségi Régészeti Egyesület ásatásán találkozott azokkal a lelkes amatőrökkel, akik hobbit kerestek maguknak, most pedig honfoglaláskori csontvázakat segítenek kiásni a szabadidejükben.