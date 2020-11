Hosszú harcolásodra mindig számíthatunk

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Harcias jó reggelt kívánunk minden hazafias dolgozónak és nemcsak Norrisnak!

Örömmel jelentjük: Orbán elemében van: újra harcolhat! (He is a streetfighter: Basic Lee.) Igaz, most az egyszer nem kitalált (illetve: csak részben kitalált) ellenféllel szemben. Az illiberális tengelyhatalmak keményen kitartanak jogállamiságellenes álláspontjuk mellett. Magyarország és Lengyelország az EU jövőévi költségvetésébe épített jogállamisági mechanizmusa miatt blokkolja az egész költségvetés elfogadását – így a koronaválság enyhítésére szánt gigantikus segélycsomagot is. Összesen 1800 milliárd eurót blokkol a két ország. Orbán Viktor csütörtökön Budapesten tárgyalt Morawiecki lengyel miniszterelnökkel, és nem győztek egyetérteni. Orbán érdekes fogalmazással a lengyel állásponthoz kötötte a sajátját, miszerint nem fogad el olyan javaslatot a jogállamisági vitában, amely a lengyelek számára nem elfogadható. Morawiecki kijelentette, hogy a jogállamisági mechanizmus, amit a válságkezelő csomaghoz társítana az Európai Bizottság és az Európai Parlament közös javaslata „önkényességével” akár az unió széteséséhez is vezethet. Orbán azt is jelezte, hogy nem számít megoldásra a decemberi EU-csúcson. Az EU leginkább azért ragaszkodik a jogállamisági követelményekhez, hogy feltartóztassa az autokratikus fordulatokat a tagállamaiban, illetve megakadályozza a támogatási pénzek ellopkodását.

Adatot? Minek? Hogy aztán számolgassanak?! Hogy hogyan működik egy autokratikus fordulatot végrehajtó rendszer járványhelyzetben, azt nagyon szépen példázza Molnár Zsolt, pécsi kutató esete. A Transzlációs Medicina Intézet munkatársa hét nagy kórházból gyűjtött be adatok a covidbetegek intenzív terápiás ellátásáról, de amikor közölte volna eredményeit, az EMMI (illetve az általa létrehozott „szakmai” szervezet) közbelépett, és kijelentette, hogy intenzíves orvosok csakis a kormánynak szolgáltathatnak adatokat, senki másnak. A kormány meg szépen megtartja magának az adatokat, minek azt a közvélemény vagy a szakma orrára kötni? Egyáltalán: alig közölnek használható adatokat a járványról, illetve amiket közölnek, azt is olyan struktúrában, hogy a lehető legkevésbé lehessen értelmes következtetéseket levonni belőle. (Éppen ezért hoztuk létre a 444 saját koronavírus-adatoldalát, hogy a hivatalos számokat valami értelmezhetőbb módon tálaljuk.) Gulyás miniszter aztán a valóságot megint kevéssé fedő magyarázatokkal és állításokkal állt elő az ügyben, dehát ezen már senki sem akad fenn. Viszont – ki tudja hogyan, talán tévedésből – elejtett egy számot, amiből kiderült, hogy Magyarországon nagyon sok covidbeteg van intenzíven, lakosságarányosan kifejezetten aggasztó a szám.

Koronás vagy? Akkor gyere be dolgozni az idősek közé! – ez nem valami brutálmorbid kabaréjelent, hanem a magyar szociális ellátás 2020 végén, a tomboló járvány közepén. A hazai idősotthonokban eddig sem volt könnyű a dolgozók helyzete, de a koronavírus-járvány egészen drámai körülményeket teremtett néhány intézményben. A Magyar Dolgozók Szakszervezete Ungár Péter képviselő révén hívta föl a figyelmet a békési Hajnal István Idősek Otthona esetére. Az intézményben másfél évvel ezelőtt megjelent a rüh. A kellemetlen bőrbetegséget nem siekrült kiírtani, dolgozók is elkapták, de a vezetőségtől nem kapták meg a teljes táppénzt, amikor betegek lettek. Akik be akartak lépni a szakszervezetbe, kirúgással fenyegették. Legutóbb arra kaptak utasítást az intézmény dolgozói, hogy akkor is fel kel venniük a munkát, ha pozitív lett a koronavírustesztjük. Az utasítás az EMMI-hez tartozó megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól érkezett.



Gyártási és tesztelési hiba miatt jelentős késésbe kerülhet a brit-svéd gyógyszermulti AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű vakcinája. A korábban közölt nagyon biztató teszteredmények nem tekinthetők hitelesnek a hiba miatt, és újabb átfogó tesztekre van szükség – közölte a gyártó. Komoly késedelmet szenvedhet emiatt az oltóanyag, amihez nagy reményeket fűztek, elsősorban azért, mert sokkal olcsóbb és könnyebben tárolható/szállítható (nem kell hűteni), mint a Pfizer és a Moderna szintén tesztfázisban lévő vakcinái. Kínában egyébként a Sinopharm is benyújtotta a héten hivatalos kérelmét az általa fejlesztett covid-védőoltás általános engedélyezésére. Ezzel a kínai lenne a második oltóanyag, amely forgalomba kerül a világon. Az első az orosz Szputnyik V, amelynek biztonságosságossága és hatékonysága több nyugati szakember szerint nem kellőképpen igazolt.



Pannónia dicsérete. A Kölnben rendezett, Német Rövidfilmdíjak nevű gálán a legjobb 10 és 30 perc közötti játékfilmnek járó díjat Nagy Borbála Berlinben élő magar filmrendező Pannónia dicsérete című munkája kapta. A film sztorija: egy magyar középiskola tanéárai és diákljai lázasan készülődnek Orbán Viktor miniszterelnök látogatására. Az ünnepi torta nem fér be a hűtőbe. A miniszterelnököt a korábban már a 444-en is bemutatott önjelölt Orbán-imitátor, – nem, nem Boros Bánk Levente, hanem – Dudás Péter alakítja.

...és még a továbbiakban, nem mellesleg

– A kiszivárgott köztévés felvételről kérdezte volna a Közszolgálati Testületet, pártpolitizálásért dorgálták meg az ellenzéki delegált kurátort.

– A veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig. A gyógyászati segédeszközök kölcsönzési ideje, valamint a vények beváltási határideje továbbra is a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig hosszabbodik meg.

– A baszásról elnevezett falu mostantól a baszásról eufemizáltan elnevezett falu lesz.

– Otthagyja a kifutót a világ első hidzsábos szupermodellje, mert túl sokszor kellett feladnia munkája miatt vallási elveit.



– Megírta a Békés Megyei Népújság: A magyar származású Maradona '87-ben Békéscsabán járt. (Hiláriuszkodás a nyolcvanas évekből.)