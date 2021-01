Jobban fáj

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Tartósan száz alá csökkent a napi halálozási statisztika, lecsengőben a második hullám.

A virológus Jakab Ferenc szerint így se lehet még fellélegezni.

Müller Cecília szerint átgondolt terv szerint zajlik a vakcináció.

Ezt az állítását lehetetlen ellenőrizni, Ujhelyi István EP-képviselőnek négy minisztérium is letagadta, hogy náluk lenne az oltási terv.

Mindenesetre vannak, akik már a második dózist kapják. Ezért tudhatjuk, hogy az kicsit hevesebb reakciókat okozhat.

Több mint tizenkétezer halottja van Magyarországon a koronavírus-járványnak. Hétfőn hivatalosan 56 új halálesetet jelentettek, karácsony óta kisebb-nagyobb kilengésekkel, de folyamatosan csökken a halálos áldozatok száma a második hullám csúcsához képest.

"Rá fog menni ez az évünk" - vázolt nem túl derűs közeljövőt Jakab Ferenc virológus az ATV Heti Napló című műsorában, ahol amúgy a különböző típusú vakcinákról is beszélt, megjegyezve, hogy az olyan hagyományos elven készült vakcinák is lehetnek jók, mint amilyet Kínából készül beszerezni a kormány.



Nem véletlenül beszélt ő is a védőoltásról, jelenleg nem ismerünk jobb módszert a járvány leküzdésére. Ehhez képest most úgy állunk, hogy az elmúlt hét nap átlagában napi 3358 védőoltást adtak csak be, húszezer adagnyi oltás még abból a kevésből is felhasználatlan maradt, amit eddig a gyártók le tudtak szállítani. Jó tudni, hogy mindez, legalábbis Müller Cecília tisztifőorvos tájékoztatása szerint átgondolt terv szerint történik. Hogy mi a terv, azt nemhogy egyszerű halandó, de egyszeri EP-képviselő se ismerheti meg. Ujhelyi István hiába érdeklődött felőle a Miniszterelnökségnél, az Emminél, a Belügyminisztériumnál és a külügynél is.

Közben Izraelben már a 16-18 éveseket oltják, hogy részt vehessenek az iskolai vizsgákon. Ez nem jelenti, hogy már minden náluk idősebbet beoltottak, de a kilenc milliós lakosság negyede már legalább az oltás első dózisát megkapta.

Jobban fáj

Persze az, hogy milyen tempóban oltanak, javarészt attól függ, hogy a gyógyszergyárak milyen tempóban képesek leszállítani az oltóanyagot. Nagy áttörést ebben Európában az AstraZeneca olcsóbban és gyorsabban előállítható, könnyebben tárolható és szállítható védőoltásának engedélyezése jelenthet majd, ez várhatóan még ebben a hónapban megtörténik. Ideje volna, mert közben egyre inkább terjed a bizonyosan gyorsabban terjedő brit variáns, amely talán még halálosabb is a korábbi változatnál, de a jelek szerint a most kidolgozott védőoltások hatékonyak vele szemben. Svédország emiatt most lezárta Norvégiával közös határát is, Franciaországban pedig már a harmadik lezárásra készülnek.

A vakcináció más miatt is életbevágóan fontos. Bár már idéztük Jakab Ferencet, aki szerint még ez az évünk is rámegy a járványra, az embereknek egyre inkább elegük van a normális életet korlátozó intézkedésekből. Hollandiában a hétvégén zavargásokba torkolltak a lezárások miatti tüntetések, még egy oltóközpontot is felgyújtottak.

Magyarországon is megkezdték már a második körös védőoltásokat is, ezt az első adag után három héttel adják. Az eddigi tapasztalatok alapján ez hevesebb reakciót válthat ki a beoltottakból.