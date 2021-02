A járvány további magyar vesztesei

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

COVID-21

A járvány második hulláma Magyarországon december első felében volt a csúcson, azóta lassú, de folyamatos javulás volt tapasztalható hétről hétre. Most viszont a javuló tendencia megállt. Nem egyértelmű, hogy ez csak ideiglenes megtorpanás, vagy fordul a trend, de vannak az utóbbira utaló jelek is.

Bár a halálozások száma továbbra is napról napra csökken, több megyében és Budapesten is romlani kezdtek a fertőzöttségi adatok. Megállt a kórházban és lélegeztetőgéppel kezeltek számának csökkenése is.

A javuló halálozási számok ellenére továbbra is naponta közel 80-an hunynak el az országban a koronavírus következtében – a hivatalos számok szerint. Január első hetére már megvan a teljes halálozási adat, ez alapján akkor is többen haltak meg, mint az előző évek azonos időszakában, ami egyértelműen a koronavírus következménye.

A járványnak azonban van indirekt hatása is. A magyar egészségügy eddig el tudta látni a súlyos állapotban lévő covidos betegeket, de ennek az volt az ára, hogy másra nem jutott kellő kapacitás. Leginkább a betegek kórházi rehabilitációja sínyli meg leginkább a járványhelyzetet, pedig nagyon fontos lenne a betegek utókezelése, a koronavírust túlélőknél is.

TUDOMÁNYOS OPTIMIZMUS

Nagyon jó hír a betegségen átesettek számára, hogy a tudósok egyre bizakodóbbak azzal kapcsolatban, hogy ők mennyi ideig védettek az újrafertőzéssel szemben. Néhány hónapja még csak három hónapról beszéltek, viszont most, hogy már jóval több adatuk van, egy új kutatás arra jutott, a többségnél legalább fél évig nem kell újabb megbetegedéstől tartani. És az is lehet, hogy valójában még ennél is jóval hosszabb ideig tart a védelem.

További tudományos áttörések:

VAKCINAHÍRADÓ

Olyan jó, állunk, hogy Ferenc pápa mellett már Müller Cecília is megkapta az oltás második dózisát. Sőt, hamarosan elkezdik oltani a honvédség katonáit és a honvédelmi minisztérium dolgozóit is. Hogy ők milyen oltási terv szerint kerülnek most sorra, az nem egészen világos.

Összességében viszont lassan haladunk az oltások beadásával, akárcsak Európa egésze. Ez azért is baj, mert így 2021 elején is recesszió lehet a kontinensen, és a korlátozási feloldásáig nincs is esély kilábalásra. Ha viszont egyszer kinyit a gazdaság, nem hogy kilábal, jó eséllyel kilő majd a GDP.

Európai járványhírek:

NÉHÁNY SZÁZMILLIÁRDOS

Szerdán jelent meg a Forbes magazin aktuális listája az 50 leggazdagabb magyarról. Van, aki már bírósággal szedeti le magát róla, és egyébként sem könnyű egy ilyen listát tényleg a valóságot tükrözően összeállítani, de ennek ellenére a nagyon gazdag magyarok gyűjteménye minden évben sokat elmond a magyar kapitalizmus és államkapitalizmus állapotáról.

Lehet csámcsogni az olyan érdekességeken is, hogy Vajna Tímea gazdagabb, mint Schmidt Mária, vagy hogy Simicska Lajosnak még mindig van 40 milliárd forintja, az igazi érdekesség azonban az, ahogy a NER harapásról harapásra megeszi a leggazdagabbakat is. Minden évben egyre több kormányközeli szereplő kerül fel a listára, és látványos, ahogy a lista fix szereplői közül is évről-évre egyre többre lehet rámondani, hogy hát, bizony már ő is NER.

További hírek köz és pénz világából:

JÖVŐ VASÁRNAP

A közelmúltban valamiért az is megismerte a vasarnap.hu nevét, aki nem kimondottan érdeklődik a nőverésből viccet csináló, a fekete Lego-figurán felháborodó vagy a melegeket teljes gőzzel alázó írások iránt. A kereszténységet egészen szélsőséges nézetekkel kombináló weboldalt valamiért rendszeresen szemlézi a jobboldali sajtó és még az MTI is.

Az világosan látszik, hogy a portállal a kormánynak tervei vannak, bár nem tiszta, hogy mire lehet jó egy olyan oldal, amelynek egyik szerzője Lázár Ervin A hétfejű tündér című mesegyűjteményének is nekiment, mert az nem eléggé fekete-fehér történeteket tartalmaz.

Mindenesetre a vasarnap.hu küldtetése saját bevallása szerint a fiatalok megszólítása, a közösségépítés, családi programok szervezése és a keresztény könnyűzene népszerűsítése, amire bőven kapnak közpénzt is, többek közt a Miniszterelnökségtől. A 2022-es választási kampányban majd kiderül, hogy megtérül-e a befektetés, vagy a vallásos radikalizmus hatástalan Magyarországon.

HALLGATAG ERDŐ

A.-t vezetőszáron vitték kihallgatni a rendőrök 2019. augusztus 20-án, pont a Szent Jobb-körmenet alatt. Húsz évvel ezelőtt egy katolikus pap zaklatta, nemrég katolikus papok jelentették fel zaklatásért. Urfi Péter továbbra is figyelemmel kíséri a férfi történetét, akinek csütörtökön kezdődik a tárgyalása. Erdő Péter bíborosnak több kérdés közt ezt is feltette:

„Tudomása szerint előfordult-e már a katolikus egyház története során, bárhol a világon, hogy egy püspök, sőt egy bíboros - jelen esetben a vezetése alatt álló egyházmegye - feljelent egy olyan áldozatot, akit a saját a papja molesztált?”

A bíboros azonban nem állt szóba a 444-gyel, de A. és a nyilvánosság mégis elérték, hogy a püspöki kar bocsánatot kérjen az áldozatoktól, a bíboros befejezze évtizedes konok hallgatását, és még azt is sikerült kimondatni vele, hogy az egyházhoz forduló áldozatok köszönetet érdemelnek, a bejelentések pedig megoldást jelenthetnek.

KONCENTRÁCIÓS TÁBOROK MA

Hiába tesz meg a kínai kormány mindent azért, hogy titokban maradjon, mi folyik az ország nyugati tartományában, Hszincsiangban létrehozott „átnevelőtáborokban”, időnként azért a világnak szembesülnie kell azzal, hogy mi folyik ezekben.

Most a BBC-nek sikerült olyan ujgur nőket megszólaltatnia, akik foglyai voltak ezeknek a táboroknak. Csoportos nemi erőszakról, éheztetésről és elektrosokkolóval történő kínzásokról számoltak be, a nőknek gyógyszereket és injekciót adtak, és többeket, köztük egy 20 éves nőt is, kényszersterilizáltak, A fogvatartottaknak órákon át kellett hazafias kínai dalokat énekelniük, és tévéműsorokat nézniük Hszi Csinping kínai elnökről. Egyikük szerint:

„Elfelejtettem a táboron kívüli életemet. Nem tudom, hogy átmosták-e az agyam, vagy ez az injekciók és tabletták mellékhatása volt, de nem gondoltam másra csak arra, hogy azt szeretném, ha tele lenne a gyomrom, annyira súlyosan éheztettek minket”

Máshol:

MINDENHOL SZMOG

Az egészségre veszélyes mértékű légszennyezettség miatt ítélte el Magyarországot az EU Bírósága. Budapest és Pécs térségében valamint a Sajó-völgyben éveken át, rendszeresen és tartósan magasabb volt a PM10 részecskék, vagyis a szálló por mennyisége az ajánlott napi határértéknél. A szálló pornak való tartós kitettség növeli a szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi megbetegedések és a tüdőrák kockázatát.

További környezetszennyezés: